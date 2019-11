Image 1 of 41 Michael Matthews (Rabobank) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 41 Matthews opens up his sprint (Image credit: Rafael Alonso) Image 3 of 41 The US-based UnitedHealthcare team puts a rider on the front. (Image credit: Rafael Alonso) Image 4 of 41 Rabobank continued their strong start to the season (Image credit: Rafael Alonso) Image 5 of 41 Team Sky did a lot of the chasing (Image credit: Rafael Alonso) Image 6 of 41 Kreder talks to Weltz in the Garmin-Cervelo team car (Image credit: Rafael Alonso) Image 7 of 41 The peloton en route to Alhama de Murcia during stage 1. (Image credit: Rafael Alonso) Image 8 of 41 A Movistar rider back at the car with mechanical trouble (Image credit: Rafael Alonso) Image 9 of 41 Sep Vanmarcke (Garmin-Cervelo) (Image credit: Rafael Alonso) Image 10 of 41 Michael Matthews (Rabobank) beats Sky to the punch (Image credit: Rafael Alonso) Image 11 of 41 Michael Matthews (Rabobank) wins stage 1 (Image credit: Rafael Alonso) Image 12 of 41 Michael Matthews (Rabobank) at the finish (Image credit: Rafael Alonso) Image 13 of 41 Team Sky set the as they try to bring the break back (Image credit: Rafael Alonso) Image 14 of 41 The peloton organise their chase (Image credit: Rafael Alonso) Image 15 of 41 Valverde stopped by to watch the race (Image credit: Rafael Alonso) Image 16 of 41 Iker Camano (Endura Racing) (Image credit: Rafael Alonso) Image 17 of 41 The Vuelta Ciclista a la Region de Murcia peloton in action during the opening stage. (Image credit: Rafael Alonso) Image 18 of 41 The peloton makes its way from San Pedro del Pinatar to Alhama de Murcia during the first stage. (Image credit: Rafael Alonso) Image 19 of 41 Michael Matthews (Rabobank) in the leader's jersey (Image credit: Rafael Alonso) Image 20 of 41 Michael Matthews (Rabobank) winner of stage 1 (Image credit: Rafael Alonso) Image 21 of 41 The Vuelta Ciclista a la Region de Murcia peloton in action during the opening stage. (Image credit: Rafael Alonso) Image 22 of 41 Saxo Bank do their best at keeping Contador out of trouble (Image credit: Rafael Alonso) Image 23 of 41 The break worked well together (Image credit: Rafael Alonso) Image 24 of 41 Carlos Verona (Spain) appears to be enjoying himself in the early break. (Image credit: Rafael Alonso) Image 25 of 41 Alberto Contador (Saxo Bank) finished in the bunch (Image credit: Rafael Alonso) Image 26 of 41 The ProTour teams kept the break in check. (Image credit: Rafael Alonso) Image 27 of 41 Russell Downing (Sky) (Image credit: Rafael Alonso) Image 28 of 41 Tour of Murcia, stage 1 (Image credit: Rafael Alonso) Image 29 of 41 The bunch take in the picturesque coastal views (Image credit: Rafael Alonso) Image 30 of 41 The peloton roll through Spain (Image credit: Rafael Alonso) Image 31 of 41 The break worked well together (Image credit: Rafael Alonso) Image 32 of 41 The break worked well together (Image credit: Rafael Alonso) Image 33 of 41 Garmin Cervelo and Euskatel lead the bunch (Image credit: Rafael Alonso) Image 34 of 41 Egoitz Garcia (Caja Rural) (Image credit: Rafael Alonso) Image 35 of 41 The peloton makes its way from San Pedro del Pinatar to Alhama de Murcia during the first stage. (Image credit: Rafael Alonso) Image 36 of 41 Alberto Contador (Saxo Bank) (Image credit: Rafael Alonso) Image 37 of 41 2008 Tour de France winner Carlos Sastre (Image credit: Rafael Alonso) Image 38 of 41 Carlos Sastre (Geox) catches up with old friends (Image credit: Rafael Alonso) Image 39 of 41 The Vuelta Ciclista a la Region de Murcia peloton in action during the opening stage. (Image credit: Rafael Alonso) Image 40 of 41 The peloton stretches out during the opening stage. (Image credit: Rafael Alonso) Image 41 of 41 Rabobank worked hard at bringing the break back (Image credit: Rafael Alonso)

Under 23 world road race champion Michael Matthews (Rabobank) won the first stage of the Vuelta Ciclista a la Region de Murcia, confirming yet again that he has the speed and tenacity to win sprints in his first season as a professional.

Matthews was given an excellent lead-out by the Rabobank team, which chased down the break of the day and a late three-rider attack. Rabobank also had Theo Bos in its roster for the Spanish race but Matthews won it, beating Team Sky’s Russell Downing and Davide Appollonio.

Alberto Contador (Saxo Bank-SunGard) finished safely in the main peloton in 14th place.

The 178.7km hilly stage was characterised by a six-rider break that formed after just five kilometres. With the Spanish weather wet and cloudy, the peloton was happy to them hang out front for most of the stage.

Carlos Verona (Spain), Pablo Lechuga (Andalucía-Caja Granada), Laurent Mangel (Saur Sojasun), Albert Timmer (Skil-Shimano), Martijn Keizer (Vacansoleil-DCM) and José María Alcaraz (KTM-Murcia) opened a 5:50 gap after just 28km but that was as far as they got, as Rabobank, Team Sky and Saxo Bank-SunGard rode tempo to keep them under control.

Mangel was the first to the top of the three climbs during the stage and so secured the climber’s jersey, while Timmer won the intermediate sprint after 130km.

However the peloton closed them down and caught everyone except Mangel on the last climb and fast finale. And even Mangel was swept up with 10 kilometres to go as the sprinters’ teams prepared for a fast finish.

Rafael Valls (Geox-TMC), Francisco Pérez (Movistar) and Chris Jones (UnitedHealthcare) tried a late attack with three kilometres to go but they were also pulled back, with Valls the last to be caught inside the final kilometre.

Rabobank and Team Sky then took over but the Dutch ProTeam struck again, taking their eleventh win of the 2011 season.

Full Results 1 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 4:26:09 2 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 3 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 4 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 5 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 6 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 7 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 8 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 9 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 10 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 11 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 12 Rubén Plaza Molina (Spa) Movistar Team 0:00:02 13 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 15 Rene Mandri (Est) Endura Racing 16 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 17 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 18 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 19 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 20 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 21 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 22 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 23 Jordi Simon (Spa) Spain 24 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 25 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 26 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 27 Samuel Nicolás (Spa) Spain 28 Rubén Fernández (Spa) Spain 29 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 30 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 31 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 32 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 33 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 34 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 35 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 36 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 37 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 38 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 39 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 40 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 41 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 42 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 43 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 44 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:10 45 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:18 46 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:00:20 47 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 48 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 49 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 50 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 51 Francisco García Nicolás (Spa) Spain 52 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 53 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 54 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 55 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 56 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 57 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 58 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 59 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:29 60 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:00:31 61 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 62 Pascual Orengo Lopez (Spa) Spain 63 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 64 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 65 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:00:34 66 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 67 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada 68 Alexey Markov (Rus) Russia 69 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 70 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Spain 71 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:37 72 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 73 Jose Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 74 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 75 Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 76 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 77 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 78 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 79 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 80 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Movistar Team 81 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 82 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 83 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 84 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 85 Serguey Frisanov (Rus) Russia 86 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 87 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 88 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 89 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 90 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 91 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 92 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 93 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 94 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 95 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 96 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97 David Clarke (GBr) Endura Racing 98 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 99 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 100 Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Cervelo 101 Rubén Reig Conejero (Spa) Caja Rural 102 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 103 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 104 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:13 105 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 106 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 107 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 108 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:30 109 Evgeniy Kovalev (Rus) Russia 0:01:32 110 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 0:01:39 111 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:12 112 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:03:14 113 Alexander Serov (Rus) Russia 0:03:48 114 Kiril Yatsevich (Rus) Russia 0:05:23 115 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 116 Philip Schinagl (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:05:33 117 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 118 John Anderson (Aus) Endura Racing 119 Philipp Grömer (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 120 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 121 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 122 Lukas Ranacher (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:08:06 123 Ivan Kovalev (Rus) Russia 0:08:41 124 Callum Wilkinson (GBr) Endura Racing 125 Lars Pria (Rou) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:10:42

Points 1 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 25 pts 2 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 20 3 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 16 4 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 14 5 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 12 6 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 10 7 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 9 8 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 8 9 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 7 10 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 6 11 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 5 12 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 4 13 Rubén Plaza Molina (Spa) Movistar Team 3 14 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 15 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 1

Sprint 1 - Alhama 1 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 3 pts 2 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 1

Mountain 1 - Portmán (Cat. 3) 1 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 3 pts 2 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Spain 1

Mountain 2 - Cedacero (Cat. 3) 1 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 3 pts 2 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Spain 1

Mountain 3 - Cola del Caballo (Cat. 3) 1 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 3 pts 2 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Spain 1

Teams 1 Skil - Shimano 13:18:27 2 Sky Procycling 0:00:02 3 Caja Rural 4 Geox-TMC 0:00:04 5 Saur - Sojasun 6 Saxo Bank Sungard 7 Rabobank Cycling Team 8 Movistar Team 0:00:06 9 Spain 10 KTM - Murcia 0:00:24 11 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 Endura Racing 0:00:42 13 Euskaltel-Euskadi 14 UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:47 15 Andalucia Caja Granada 0:01:10 16 Team Garmin-Cervelo 0:01:11 17 Russia 0:02:24 18 ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:11:43

General classification after stage 1 1 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 4:26:09 2 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 3 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 4 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 5 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 6 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 7 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 8 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 9 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 10 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 11 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 12 Rubén Plaza Molina (Spa) Movistar Team 0:00:02 13 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 15 Rene Mandri (Est) Endura Racing 16 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 17 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 18 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 19 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 20 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 21 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 22 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 23 Jordi Simon (Spa) Spain 24 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 25 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 26 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 27 Samuel Nicolás (Spa) Spain 28 Rubén Fernández (Spa) Spain 29 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 30 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 31 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 32 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 33 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 34 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 35 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 36 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 37 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 38 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 39 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 40 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 41 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 42 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 43 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 44 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:10 45 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:18 46 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:00:20 47 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 48 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 49 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 50 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 51 Francisco García Nicolás (Spa) Spain 52 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 53 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 54 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 55 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 56 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 57 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 58 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 59 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:29 60 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:00:31 61 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 62 Pascual Orengo Lopez (Spa) Spain 63 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 64 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 65 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:00:34 66 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 67 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada 68 Alexey Markov (Rus) Russia 69 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 70 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Spain 71 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:37 72 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 73 Jose Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 74 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 75 Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 76 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 77 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 78 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 79 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 80 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Movistar Team 81 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 82 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 83 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 84 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 85 Serguey Frisanov (Rus) Russia 86 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 87 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 88 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 89 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 90 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 91 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 92 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 93 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 94 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 95 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 96 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97 David Clarke (GBr) Endura Racing 98 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 99 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 100 Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Cervelo 101 Rubén Reig Conejero (Spa) Caja Rural 102 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 103 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 104 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:13 105 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 106 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 107 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 108 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:30 109 Evgeniy Kovalev (Rus) Russia 0:01:32 110 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 0:01:39 111 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:12 112 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:03:14 113 Alexander Serov (Rus) Russia 0:03:48 114 Kiril Yatsevich (Rus) Russia 0:05:23 115 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 116 Philip Schinagl (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:05:33 117 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 118 John Anderson (Aus) Endura Racing 119 Philipp Grömer (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 120 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 121 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 122 Lukas Ranacher (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:08:06 123 Ivan Kovalev (Rus) Russia 0:08:41 124 Callum Wilkinson (GBr) Endura Racing 125 Lars Pria (Rou) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:10:42

Points classification 1 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 25 pts 2 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 20 3 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 16 4 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 14 5 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 12 6 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 10 7 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 9 8 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 8 9 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 7 10 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 6 11 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 5 12 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 4 13 Rubén Plaza Molina (Spa) Movistar Team 3 14 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 15 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 1

Sprint classification 1 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 3 pts 2 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 3 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 1

Mountains classification 1 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 9 pts 2 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 3 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Spain 3