Leadville Trail 100 MTB past winners

Race-histories
By
Published

Men and Women's champions 1994-2025

Race leaders pass epic Rocky Mountain scenery on climb at 2023 Leadville Trail 100 MTB
Elite riders take in Rocky Mountain scenery and high elevation at Leadville Trail 100 MTB (Image credit: Life Time)

Past winners - Men and Women

Swipe to scroll horizontally
Elite Men

Year

Rider Name (Country) Team

Result

2025

Keegan Swenson (USA)

5:45:33

2024

Keegan Swenson (USA)

5:49:08

2023

Keegan Swenson (USA)

5:43:29

2022

Keegan Swenson (USA)

6:01:00

2021

Keegan Swenson (USA)

6:11:26

2020

cancelled

--

2019

Howard Grotts (USA)

6:19:18

2018

Howard Grotts (USA)

6:18:08

2017

Howard Grotts (USA)

6:15:00

2016

Todd Wells (USA)

6:19:43

2015

Alban Lakata (Aut)

5:58:35

2014

Todd Wells (USA)

6:16:27

2013

Alban Lakata (Aut)

6:04:01

2012

Alban Lakata (Aut)

6:32:23

2011

Todd Wells (USA)

6:23:38

2010

Levi Leipheimer (USA)

6:16:37

2009

Lance Armstrong (USA)

6:28:51

2008

David Wiens (USA)

6:45:45

2007

David Wiens (USA)

6:58:46

2006

David Wiens (USA)

7:13:14

2005

David Wiens (USA)

7:17:47

2004

David Wiens (USA)

7:05:51

2003

David Wiens (USA)

7:07:44

2002

Bryson Perry) (USA)

7:32:27

2001

Bryson Perry (USA)

7:30:01

2000

Kevin Willson (USA)

7:31:09

1999

Richard Feldman (USA)

7:10:33

1998

Richard Feldman (USA)

7:40:02

1997

Mike Volk (USA)

7:05:45

1996

Mike Volk (USA)

7:22:02

1995

Russell Worley (USA)

7:27:55

1994

John Stamstad (USA)

7:52:53

You must confirm your public display name before commenting

Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.