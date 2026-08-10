Leadville Trail 100 MTB past winners
Men and Women's champions 1994-2025
Past winners - Men and Women
|
Year
|
Rider Name (Country) Team
|
Result
|
2025
|
Keegan Swenson (USA)
|
5:45:33
|
2024
|
Keegan Swenson (USA)
|
5:49:08
|
2023
|
Keegan Swenson (USA)
|
5:43:29
|
2022
|
Keegan Swenson (USA)
|
6:01:00
|
2021
|
Keegan Swenson (USA)
|
6:11:26
|
2020
|
cancelled
|
--
|
2019
|
Howard Grotts (USA)
|
6:19:18
|
2018
|
Howard Grotts (USA)
|
6:18:08
|
2017
|
Howard Grotts (USA)
|
6:15:00
|
2016
|
Todd Wells (USA)
|
6:19:43
|
2015
|
Alban Lakata (Aut)
|
5:58:35
|
2014
|
Todd Wells (USA)
|
6:16:27
|
2013
|
Alban Lakata (Aut)
|
6:04:01
|
2012
|
Alban Lakata (Aut)
|
6:32:23
|
2011
|
Todd Wells (USA)
|
6:23:38
|
2010
|
Levi Leipheimer (USA)
|
6:16:37
|
2009
|
Lance Armstrong (USA)
|
6:28:51
|
2008
|
David Wiens (USA)
|
6:45:45
|
2007
|
David Wiens (USA)
|
6:58:46
|
2006
|
David Wiens (USA)
|
7:13:14
|
2005
|
David Wiens (USA)
|
7:17:47
|
2004
|
David Wiens (USA)
|
7:05:51
|
2003
|
David Wiens (USA)
|
7:07:44
|
2002
|
Bryson Perry) (USA)
|
7:32:27
|
2001
|
Bryson Perry (USA)
|
7:30:01
|
2000
|
Kevin Willson (USA)
|
7:31:09
|
1999
|
Richard Feldman (USA)
|
7:10:33
|
1998
|
Richard Feldman (USA)
|
7:40:02
|
1997
|
Mike Volk (USA)
|
7:05:45
|
1996
|
Mike Volk (USA)
|
7:22:02
|
1995
|
Russell Worley (USA)
|
7:27:55
|
1994
|
John Stamstad (USA)
|
7:52:53
|
Year
|
Rider Name (Country) Team
|
Result
|
2025
|
Kate Courtney (USA)
|
6:48:54
|
2024
|
Melisa Rollins (USA)
|
7:10:10
|
2023
|
Sofia Gomez Villafañe (Arg)
|
7:09:47
|
2022
|
Hannah Otto (USA)
|
7:25:11
|
2021
|
Rose Grand (USA)
|
7:23:57
|
2020
|
cancelled
|
--
|
2019
|
Rose Grant (USA)
|
7:36:06
|
2018
|
Larissa Connors (USA)
|
7:40:13
|
2017
|
Larissa Connors (USA)
|
7:31:53
|
2016
|
Sally Bigham (GBr)
|
7:05:47
|
2015
|
Annika Langvad (Den)
|
6:59:24
|
2014
|
Sally Bigham (GBr)
|
7:23:58
|
2013
|
Sally Bigham (GBr)
|
7:17:01
|
2012
|
Rebecca Rusch (USA)
|
7:28:06
|
2011
|
Rebecca Rusch (USA)
|
7:31:46
|
2010
|
Rebecca Rusch (USA)
|
7:47:35
|
2009
|
Rebecca Rusch (USA)
|
8:14:53
|
2008
|
Susan Williams (USA)
|
8:40:55
|
2007
|
Gretchen Reeves (USA)
|
8:05:29
|
2006
|
Lisel Robert (USA)
|
8:47:39
|
2005
|
Joan Miller) (USA)
|
8:51:26
|
2004
|
Jilene Mecham (USA)
|
9:37:18
|
2003
|
Carol Quinn (USA)
|
9:19:49
|
2002
|
Kim Raymond (USA)
|
9:00:57
|
2001
|
Joan Miller (USA)
|
9:11:30
|
2000
|
Cristina Begy) (USA)
|
9:13:51
|
1999
|
Cristina Begy (USA)
|
8:55:12
|
1998
|
Laurie Brandt (USA)
|
8:31:24
|
1997
|
Laurie Brandt (USA)
|
7:58:52
|
1996
|
Tonia Ralston (USA)
|
9:56:15
|
1995
|
Laurie Brandt (USA)
|
8:52:58
|
1994
|
Laurie Brandt (USA)
|
9:03:50
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
You must confirm your public display name before commenting
Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.