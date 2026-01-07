UCI Cyclo-cross World Championships past winners

Race-histories
By published

Champions through 2025

Italy, Great-Britain and France celebrate on the podium after the mixed team relay race, at the UCI Cyclocross World Championships, in Lievin, France, Friday 31 January 2025. The world championships are taking place from 31 January until 02 February. BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP)
The podium for the mixed relay in 2025 (Image credit: Getty Images)
Elite Women

Year

Gold

Silver

Bronze

2000

Hanka Kupfernagel (Germany)

Louise Robinson (Great Britain)

Daphny van den Brand (Netherlands)

2001

Hanka Kupfernagel (Germany)

Corine Dorland (Netherlands)

Daphny van den Brand (Netherlands)

2002

Laurence Leboucher (France)

Hanka Kupfernagel (Germany)

Daphny van den Brand (Netherlands)

2003

Daphny van den Brand (Netherlands)

Hanka Kupfernagel (Germany)

Laurence Leboucher (France)

2004

Laurence Leboucher (France)

Maryline Salvetat (France)

Hanka Kupfernagel (Germany)

2005

Hanka Kupfernagel (Germany)

Sabine Spitz (Germany)

Mirjam Melchers (Netherlands)

2006

Marianne Vos (Netherlands)

Hanka Kupfernagel (Germany)

Daphny van den Brand (Netherlands)

2007

Maryline Salvetat (France)

Katie Compton (United States Of America)

Laurence Leboucher (France)

2008

Hanka Kupfernagel (Germany)

Marianne Vos (Netherlands)

Laurence Leboucher (France)

2009

Marianne Vos (Netherlands)

Hanka Kupfernagel (Germany)

Katie Compton (United States Of America)

2010

Marianne Vos (Netherlands)

Hanka Kupfernagel (Germany)

Daphny van den Brand (Netherlands)

2011

Marianne Vos (Netherlands)

Katie Compton (United States Of America)

Kateřina Nash (Czech Republic)

2012

Marianne Vos (Netherlands)

Daphny Van Den Brand (Netherlands)

Sanne Cant (Belgium)

2013

Marianne Vos (Netherlands)

Katie Compton (United States Of America)

Lucie Chainel-Lefèvre (France)

2014

Marianne Vos (Netherlands)

Eva Lechner (Italy)

Helen Wyman (Great Britain)

2015

Pauline Ferrand-Prévot (France)

Sanne Cant (Belgium)

Marianne Vos (Netherlands)

2016

Thalita de Jong (Netherlands)

Caroline Mani (France)

Sanne Cant (Belgium)

2017

Sanne Cant (Belgium)

Marianne Vos (Netherlands)

Kateřina Nash (Czech Republic)

2018

Sanne Cant (Belgium)

Katie Compton (United States Of America)

Lucinda Brand (Netherlands)

2019

Sanne Cant (Belgium)

Lucinda Brand (Netherlands)

Marianne Vos (Netherlands)

2020

Ceylin del Carmen Alvarado (Netherlands)

Annemarie Worst (Netherlands)

Lucinda Brand (Netherlands)

2021

Lucinda Brand (Netherlands)

Annemarie Worst (Netherlands)

Denise Betsema (Netherlands)

2022

Marianne Vos (Netherlands)

Lucinda Brand (Netherlands)

Silvia Persico (Italy)

2023

Fem van Empel (Netherlands)

Puck Pieterse (Netherlands)

Lucinda Brand (Netherlands)

2024

Fem van Empel (Netherlands)

Lucinda Brand (Netherlands)

Puck Pieterse (Netherlands)

2025

Fem van Empel (Netherlands)

Lucinda Brand (Netherlands)

Puck Pieterse (Netherlands)

Elite Men

Year

Gold

Silver

Bronze

1950

Jean Robic (France)

Roger Rondeaux (France)

Pierre Jodet (France)

1951

Roger Rondeaux (France)

André Dufraisse (France)

Pierre Jodet (France)

1952

Roger Rondeaux (France)

André Dufraisse (France)

Albert Meier (Switzerland)

1953

Roger Rondeaux (France)

Gilbert Bauvin (France)

André Dufraisse (France)

1954

André Dufraisse (France)

Pierre Jodet (France)

Hans Bieri (Switzerland)

1955

André Dufraisse (France)

Hans Bieri (Switzerland)

Amerigo Severini (Italy)

1956

André Dufraisse (France)

Georges Meunier (France)

Emile Plattner (Switzerland)

1957

André Dufraisse (France)

Firmin Van Kerrebroek (Belgium)

Georges Meunier (France)

1958

André Dufraisse (France)

Amerigo Severini (Italy)

Rolf Wolfshohl (Germany)

1959

Renato Longo (Italy)

Rolf Wolfshohl (Germany)

Amerigo Severini (Italy)

1960

Rolf Wolfshohl (Germany)

Arnold Hungerbuhler (Switzerland)

Robert Aubry (France)

1961

Rolf Wolfshohl (Germany)

Renato Longo (Italy)

André Dufraisse (France)

1962

Renato Longo (Italy)

Maurice Gandolfo (France)

André Dufraisse (France)

1963

Rolf Wolfshohl (Germany)

Renato Longo (Italy)

André Dufraisse (France)

1964

Renato Longo (Italy)

Roger De Clercq (Belgium)

Joseph Mahe (France)

1965

Renato Longo (Italy)

Rolf Wolfshohl (Germany)

Amerigo Severini (Italy)

1966

Eric De Vlaeminck (Belgium)

Herman Gretener (Switzerland)

Rolf Wolfshohl (Germany)

1967

Renato Longo (Italy)

Rolf Wolfshohl (Germany)

Herman Gretener (Switzerland)

1968

Eric De Vlaeminck (Belgium)

Herman Gretener (Switzerland)

Michel Pelchat (France)

1969

Eric De Vlaeminck (Belgium)

Rolf Wolfshohl (Germany)

Renato Longo (Italy)

1970

Eric De Vlaeminck (Belgium)

Albert Van Damme (Belgium)

Rolf Wolfshohl (Germany)

1971

Eric De Vlaeminck (Belgium)

Albert Van Damme (Belgium)

René De Clercq (Belgium)

1972

Eric De Vlaeminck (Belgium)

Rolf Wolfshohl (Germany)

Herman Gretener (Switzerland)

1973

Eric De Vlaeminck (Belgium)

André Wilhelm (France)

Rolf Wolfshohl (Germany)

1974

Albert Van Damme (Belgium)

Roger De Vlaeminck (Belgium)

Peter Frischknecht (Switzerland)

1975

Roger De Vlaeminck (Belgium)

Albert Zweifel (Switzerland)

Peter Frischknecht (Switzerland)

1976

Albert Zweifel (Switzerland)

Peter Frischknecht (Switzerland)

André Wilhelm (France)

1977

Albert Zweifel (Switzerland)

Peter Frischknecht (Switzerland)

Eric De Vlaeminck (Belgium)

1978

Albert Zweifel (Switzerland)

Peter Frischknecht (Switzerland)

Klaus-Peter Thaler (Germany)

1979

Albert Zweifel (Switzerland)

Gilles Blaser (Switzerland)

Robert Vermeire (Belgium)

1980

Roland Liboton (Belgium)

Klaus-Peter Thaler (Germany)

Hennie Stamsnijder (Netherlands)

1981

Hennie Stamsnijder (Netherlands)

Roland Liboton (Belgium)

Albert Zweifel (Switzerland)

1982

Roland Liboton (Belgium)

Albert Zweifel (Switzerland)

Hennie Stamsnijder (Netherlands)

1983

Roland Liboton (Belgium)

Albert Zweifel (Switzerland)

Klaus-Peter Thaler (Germany)

1984

Roland Liboton (Belgium)

Hennie Stamsnijder (Netherlands)

Albert Zweifel (Switzerland)

1985

Klaus-Peter Thaler (Germany)

Adri van der Poel (Netherlands)

Claude Michely (Luxembourg)

1986

Albert Zweifel (Switzerland)

Pascal Richard (Switzerland)

Hennie Stamsnijder (Netherlands)

1987

Klaus-Peter Thaler (Germany)

Danny De Bie (Belgium)

Christophe Lavainne (France)

1988

Pascal Richard (Switzerland)

Adri van der Poel (Netherlands)

Beat Breu (Switzerland)

1989

Danny De Bie (Belgium)

Adri van der Poel (Netherlands)

Christophe Lavainne (France)

1990

Henk Baars (Netherlands)

Adri van der Poel (Netherlands)

Bruno Lebras (France)

1991

Radomír Šimůnek (Czech Republic)

Adri van der Poel (Netherlands)

Bruno Lebras (France)

1992

Mike Kluge (Germany)

Karel Camrda (Czech Republic)

Adri van der Poel (Netherlands)

1993

Dominique Arnould (France)

Mike Kluge (Germany)

Wim De Vos (Netherlands)

1994

Paul Herygers (Belgium)

Richard Groenendaal (Netherlands)

Erwin Vervecken (Belgium)

1995

Dieter Runkel (Switzerland)

Richard Groenendaal (Netherlands)

Beat Wabel (Switzerland)

1996

Adri van der Poel (Netherlands)

Daniele Pontoni (Italy)

Luca Bramati (Italy)

1997

Daniele Pontoni (Italy)

Thomas Frischknecht (Switzerland)

Luca Bramati (Italy)

1998

Mario De Clercq (Belgium)

Erwin Vervecken (Belgium)

Henrik Djernis (Denmark)

1999

Mario De Clercq (Belgium)

Erwin Vervecken (Belgium)

Adri van der Poel (Netherlands)

2000

Richard Groenendaal (Netherlands)

Mario De Clercq (Belgium)

Sven Nys (Belgium)

2001

Erwin Vervecken (Belgium)

Petr Dlask (Czech Republic)

Mario De Clercq (Belgium)

2002

Mario De Clercq (Belgium)

Tom Vannoppen (Belgium)

Sven Nys (Belgium)

2003

Bart Wellens (Belgium)

Mario De Clercq (Belgium)

Erwin Vervecken (Belgium)

2004

Bart Wellens (Belgium)

Mario De Clercq (Belgium)

Sven Vanthourenhout (Belgium)

2005

Sven Nys (Belgium)

Erwin Vervecken (Belgium)

Sven Vanthourenhout (Belgium)

2006

Erwin Vervecken (Belgium)

Bart Wellens (Belgium)

Francis Mourey (France)

2007

Erwin Vervecken (Belgium)

Jonathan Page (United States Of America)

Enrico Franzoi (Italy)

2008

Lars Boom (Netherlands)

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

Sven Nys (Belgium)

2009

Niels Albert (Belgium)

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

Sven Nys (Belgium)

2010

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

Klaas Vantornout (Belgium)

Sven Nys (Belgium)

2011

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

Sven Nys (Belgium)

Kevin Pauwels (Belgium)

2012

Niels Albert (Belgium)

Rob Peeters (Belgium)

Kevin Pauwels (Belgium)

2013

Sven Nys (Belgium)

Klaas Vantornout (Belgium)

Lars van der Haar (Netherlands)

2014

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

Sven Nys (Belgium)

Kevin Pauwels (Belgium)

2015

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Wout van Aert (Belgium)

Lars van der Haar (Netherlands)

2016

Wout van Aert (Belgium)

Lars van der Haar (Netherlands)

Kevin Pauwels (Belgium)

2017

Wout van Aert (Belgium)

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Kevin Pauwels (Belgium)

2018

Wout van Aert (Belgium)

Michael Vanthourenhout (Belgium)

Mathieu van der Poel (Netherlands)

2019

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Wout van Aert (Belgium)

Toon Aerts (Belgium)

2020

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Tom Pidcock (Great Britain)

Toon Aerts (Belgium)

2021

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Wout van Aert (Belgium)

Toon Aerts (Belgium)

2022

Tom Pidcock (Great Britain)

Lars van der Haar (Netherlands)

Eli Iserbyt (Belgium)

2023

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Wout van Aert (Belgium)

Eli Iserbyt (Belgium)

2024

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Joris Nieuwenhuis (Netherlands)

Michael Vanthourenhout (Belgium)

2025

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Wout van Aert (Belgium)

Thibau Nys (Belgium)

U23 Men

Women

 

 

 

1996

Miguel Martinez (France)

Patrick Blum (Switzerland)

Zdenek Mlynar (Czech Republic)

1997

Sven Nys (Belgium)

Bart Wellens (Belgium)

Christophe Morel (France)

1998

Sven Nys (Belgium)

Bart Wellens (Belgium)

Petr Dlask (Czech Republic)

1999

Bart Wellens (Belgium)

Tom Vannoppen (Belgium)

Tim Johnson (United States Of America)

2000

Bart Wellens (Belgium)

Tom Vannoppen (Belgium)

Davy Commeyne (Belgium)

2001

Sven Vanthourenhout (Belgium)

Tomas Trunschka (Czech Republic)

David Kasek (Czech Republic)

2002

Thijs Verhagen (Netherlands)

Davy Commeyne (Belgium)

Tomas Trunschka (Czech Republic)

2003

Enrico Franzoi (Italy)

Wesley Van Der Linden (Belgium)

Thijs Verhagen (Netherlands)

2004

Kevin Pauwels (Belgium)

Mariusz Gil (Poland)

Martin Zlamalik (Czech Republic)

2005

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

Radomír Šimůnek (Czech Republic)

Simon Zahner (Switzerland)

2006

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

Lars Boom (Netherlands)

Niels Albert (Belgium)

2007

Lars Boom (Netherlands)

Niels Albert (Belgium)

Romain Villa (France)

2008

Niels Albert (Belgium)

Aurélien Duval (France)

Cristian Cominelli (Italy)

2009

Philipp Walsleben (Germany)

Christoph Pfingsten (Germany)

Pawel Szczepaniak (Poland)

2010

Arnaud Jouffroy (France)

Tom Meeusen (Belgium)

Marek Konwa (Poland)

2011

Lars Van der Haar (Netherlands)

Mike Teunissen (Netherlands)

Karel Hnik (Czech Republic)

2012

Lars Van der Haar (Netherlands)

Wietse Bosmans (Belgium)

Michiel van der Heijden (Netherlands)

2013

Mike Teunissen (Netherlands)

Wietse Bosmans (Belgium)

Wout Van Aert (Belgium)

2014

Wout Van Aert (Belgium)

Michael Vanthourenhout (Belgium)

Mathieu van der Poel (Netherlands)

2015

Michael Vanthourenhout (Belgium)

Laurens Sweeck (Belgium)

Stan Godrie (Netherlands)

2016

Eli Iserbyt (Belgium)

Adam Toupalik (Czech Republic)

Quinten Hermans (Belgium)

2017

Joris Nieuwenhuis (Netherlands)

Felipe Orts (Spain)

Sieben Wouters (Netherlands)

2018

Eli Iserbyt (Belgium)

Joris Nieuwenhuis (Netherlands)

Yan Gras (France)

2019

Tom Pidcock (Great Britain)

Eli Iserbyt (Belgium)

Antoine Benoist (France)

2020

Ryan Kamp (Netherlands)

Kevin Kuhn (Switzerland)

Mees Hendrikx (Netherlands)

2021

Pim Ronhaar (Netherlands)

Ryan Kamp (Netherlands)

Timo Kielich (Belgium)

2022

Joran Wyseure (Belgium)

Emiel Verstrynge (Belgium)

Thibau Nys (Belgium)

2023

Thibau Nys (Belgium)

Tibor del Grosso (Netherlands)

Witse Meeussen (Belgium)

2024

Tibor del Grosso (Netherlands)

Emiel Verstrynge (Belgium)

Jente Michels (Belgium)

2025

Tibor del Grosso (Netherlands)

Kay De Bruyckere (Belgium)

Jente Michels (Belgium)

U23 Women

Year

Gold

Silver

Bronze

2016

Evie Richards (Great Britain)

Nikola Nosková (Czech Republic)

Maud Kaptheijns (Netherlands)

2017

Annemarie Worst (Netherlands)

Ellen Noble (United States Of America)

Evie Richards (Great Britain)

2018

Evie Richards (Great Britain)

Ceylin del Carmen Alvarado (Netherlands)

Nadja Heigl (Austria)

2019

Inge van der Heijden (Netherlands)

Fleur Nagengast (Netherlands)

Ceylin del Carmen Alvarado (Netherlands)

2020

Marion Norbert Riberolle (France)

Kata Blanka Vas (Hungary)

Anna Kay (Great Britain)

2021

Fem van Empel (Netherlands)

Anniek van Alphen (Netherlands)

Kata Blanka Vas (Hungary)

2022

Puck Pieterse (Netherlands)

Shirin van Anrooij (Netherlands)

Fem van Empel (Netherlands)

2023

Shirin van Anrooij (Netherlands)

Zoe Backstedt (Great Britain)

Kristyna Zemanova (Czechia)

2024

Zoe Backstedt (Great Britain)

Kristyna Zemanova (Czechia)

Leonie Bentveld (Netherlands)

2025

Zoe Backstedt (Great Britain)

Marie Schreiber (Luxembourg)

Leonie Bentveld (Netherlands)

Junior Men

Year

Gold

Silver

Bronze

1979

José Iñaki Vijandi Alvarez (Spain)

Bart Musschoolt (Belgium)

Heinz Matschke (Germany)

1980

Radomír Šimůnek (Czech Republic)

Jokin Mujika Aramburu (Spain)

Bernard Woodti (Switzerland)

1981

Rigobert Matt[1] (Germany)

Miroslav Kvasnička (Czech Republic)

Konrad Morf (Switzerland)

1982

Beat Schumacher (Switzerland)

Erwin Nijboer (Netherlands)

Radovan Fořt (Czech Republic)

1983

Roman Kreuziger (Czech Republic)

Martin Hendriks (Netherlands)

Peter Hric (Czech Republic)

1984

Ondrej Glajza (Czech Republic)

Robert Dane (Great Britain)

R.Koberna (Czech Republic)

1985

Beat Wabel (Switzerland)

Jürgen Sprich (Germany)

Wim de Vos (Netherlands)

1986

Stuart Marshall (Great Britain)

Beat Brechbühl (Switzerland)

Wim de Vos (Netherlands)

1987

Marc Janssens (Belgium)

Ralph Berner (Germany)

Tomas Port (Czech Republic)

1988

Thomas Frischknecht (Switzerland)

Maik Müller (Germany)

Daniel Rech (Czech Republic)

1989

Richard Groenendaal (Netherlands)

Emmanuel Magnien (France)

Chris.Bertotti (Italy)

1990

Eric Boezewinkel (Netherlands)

Jérôme Chiotti (France)

Niels van der Steen (Netherlands)

1991

Ondřej Lukeš (Czech Republic)

Jiří Pospíšil (Czech Republic)

Dariusz Gil (Poland)

1992

Roger Hammond (Great Britain)

Vojtech Bachleda (Czech Republic)

Jan Faltynek (Czech Republic)

1993

Kamil Ausbuher (Czech Republic)

Jaromír Friede (Czech Republic)

Miguel Martinez (France)

1994

Gretienus Gommers (Netherlands)

Kamil Ausbuher (Czech Republic)

Ben Berden (Belgium)

1995

Zdeněk Mlynář (Czech Republic)

Guillaume Benoist (France)

Stefan Bünter (Switzerland)

1996

Roman Peter (Switzerland)

Gaizka Lejarreta Martin (Spain)

Gregory Lapalud (France)

1997

David Rusch (Switzerland)

Stefano Toffoletti (Italy)

Steffen Weigold (Germany)

1998

Michael Baumgartner (Switzerland)

Stefano Toffoletti (Italy)

Davy Commeyne (Belgium)

1999

Matthew Kelly (United States Of America)

Sven Vanthourenhout (Belgium)

Thijs Verhagen (Netherlands)

2000

Bart Aernouts (Belgium)

Walker Ferguson (United States Of America)

David Kasek (Czech Republic)

2001

Martin Bína (Czech Republic)

Radomír Šimůnek (Czech Republic)

Jan Kunta (Czech Republic)

2002

Kevin Pauwels (Belgium)

Krysztof Kuzniak (Poland)

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

2003

Lars Boom (Netherlands)

Eddy van IJzendoorn (Netherlands)

Zdeněk Štybar (Czech Republic)

2004

Niels Albert (Belgium)

Roman Kreuziger (Czech Republic)

Clément Lhotellerie (France)

2005

Davide Malacarne (Italy)

Julien Taramarcaz (Switzerland)

Christoph Pfingsten (Germany)

2006

Boy van Poppel (Netherlands)

Robert Gavenda (Slovakia)

Tom Meeusen (Belgium)

2007

Joeri Adams (Belgium)

Daniel Summerhill (United States Of America)

Jiří Polnicky (Czech Republic)

2008

Arnaud Jouffroy (France)

Peter Sagan (Slovakia)

Lubomir Petrus (Czech Republic)

2009

Tijmen Eising (Netherlands)

Corné van Kessel (Netherlands)

Alexandre Billon (France)

2010

Tomas Paprstka (Czech Republic)

Julian Alaphilippe (France)

Emiel Dolfsma (Netherlands)

2011

Clément Venturini (France)

Fabien Doubey (France)

Loic Doubey (France)

2012

Mathieu Van der Poel (Netherlands)

Wout Van Aert (Belgium)

Quentin Jauregui (France)

2013

Mathieu Van der Poel (Netherlands)

Martijn Budding (Netherlands)

Adam Ťoupalík (Czech Republic)

2014

Thijs Aerts (Belgium)

Yannick Peeters (Belgium)

Jelle Schuermans (Belgium)

2015

Simon Andreassen (Denmark)

Eli Iserbyt (Belgium)

Max Gulickx (Netherlands)

2016

Jens Dekker (Netherlands)

Mickael Crispin (France)

Thomas Bonnet (France)

2017

Tom Pidcock (Great Britain)

Dan Tulett (Great Britain)

Ben Turner (Great Britain)

2018

Ben Tulett (Great Britain)

Tomáš Kopecký (Czech Republic)

Ryan Kamp (Netherlands)

2019

Ben Tulett (Great Britain)

Witse Meeussen (Belgium)

Ryan Cortjens (Belgium)

2020

Thibau Nys (Belgium)

Lennert Belmans (Belgium)

Emiel Verstrynge (Belgium)

2021

(No race)

Row 42 - Cell 2 Row 42 - Cell 3

2022

Jan Christen (Switzerland)

Aaron Dockx (Belgium)

Nathan Smith (Great Britain)

2023

Léo Bisiaux (France)

Senna Remijn (Netherlands)

Yordi Corsus (Belgium)

2024

Stefano Viezzi (Italy)

Keije Solen (Netherlands)

Krystof Bazant (Czechia)

2025

Mattia Agostinacchio (Italy)

Soren Bruyere Joumard (France)

Filippo Grigolini (Italy)

Junior Women

Year

Gold

Silver

Bronze

2020

Shirin van Anrooij (Netherlands)

Puck Pieterse (Netherlands)

Madigan Munro (United States Of America)

2021

(No race)

Row 1 - Cell 2 Row 1 - Cell 3

2022

Zoe Backstedt (Great Britain)

Leonie Bentveld (Netherlands)

Lauren Molengraaf (Netherlands)

2023

Isabella Holmgren (Canada)

Ava Holmgren (Canada)

Celia Gery (France)

2024

Celia Gery (France)

Cat Ferguson (Great Britain)

Viktoria Chladonova (Slovakia)

2025

Lise Revol (France)

Barbora Bukovska (Czechia)

Raphaelle Carrier (Canada)

