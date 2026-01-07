UCI Cyclo-cross World Championships past winners
Champions through 2025
Year
Gold
Silver
Bronze
2000
Hanka Kupfernagel (Germany)
Louise Robinson (Great Britain)
Daphny van den Brand (Netherlands)
2001
Hanka Kupfernagel (Germany)
Corine Dorland (Netherlands)
Daphny van den Brand (Netherlands)
2002
Laurence Leboucher (France)
Hanka Kupfernagel (Germany)
Daphny van den Brand (Netherlands)
2003
Daphny van den Brand (Netherlands)
Hanka Kupfernagel (Germany)
Laurence Leboucher (France)
2004
Laurence Leboucher (France)
Maryline Salvetat (France)
Hanka Kupfernagel (Germany)
2005
Hanka Kupfernagel (Germany)
Sabine Spitz (Germany)
Mirjam Melchers (Netherlands)
2006
Marianne Vos (Netherlands)
Hanka Kupfernagel (Germany)
Daphny van den Brand (Netherlands)
2007
Maryline Salvetat (France)
Katie Compton (United States Of America)
Laurence Leboucher (France)
2008
Hanka Kupfernagel (Germany)
Marianne Vos (Netherlands)
Laurence Leboucher (France)
2009
Marianne Vos (Netherlands)
Hanka Kupfernagel (Germany)
Katie Compton (United States Of America)
2010
Marianne Vos (Netherlands)
Hanka Kupfernagel (Germany)
Daphny van den Brand (Netherlands)
2011
Marianne Vos (Netherlands)
Katie Compton (United States Of America)
Kateřina Nash (Czech Republic)
2012
Marianne Vos (Netherlands)
Daphny Van Den Brand (Netherlands)
Sanne Cant (Belgium)
2013
Marianne Vos (Netherlands)
Katie Compton (United States Of America)
Lucie Chainel-Lefèvre (France)
2014
Marianne Vos (Netherlands)
Eva Lechner (Italy)
Helen Wyman (Great Britain)
2015
Pauline Ferrand-Prévot (France)
Sanne Cant (Belgium)
Marianne Vos (Netherlands)
2016
Thalita de Jong (Netherlands)
Caroline Mani (France)
Sanne Cant (Belgium)
2017
Sanne Cant (Belgium)
Marianne Vos (Netherlands)
Kateřina Nash (Czech Republic)
2018
Sanne Cant (Belgium)
Katie Compton (United States Of America)
Lucinda Brand (Netherlands)
2019
Sanne Cant (Belgium)
Lucinda Brand (Netherlands)
Marianne Vos (Netherlands)
2020
Ceylin del Carmen Alvarado (Netherlands)
Annemarie Worst (Netherlands)
Lucinda Brand (Netherlands)
2021
Lucinda Brand (Netherlands)
Annemarie Worst (Netherlands)
Denise Betsema (Netherlands)
2022
Marianne Vos (Netherlands)
Lucinda Brand (Netherlands)
Silvia Persico (Italy)
2023
Fem van Empel (Netherlands)
Puck Pieterse (Netherlands)
Lucinda Brand (Netherlands)
2024
Fem van Empel (Netherlands)
Lucinda Brand (Netherlands)
Puck Pieterse (Netherlands)
2025
Fem van Empel (Netherlands)
Lucinda Brand (Netherlands)
Puck Pieterse (Netherlands)
Year
Gold
Silver
Bronze
1950
Jean Robic (France)
Roger Rondeaux (France)
Pierre Jodet (France)
1951
Roger Rondeaux (France)
André Dufraisse (France)
Pierre Jodet (France)
1952
Roger Rondeaux (France)
André Dufraisse (France)
Albert Meier (Switzerland)
1953
Roger Rondeaux (France)
Gilbert Bauvin (France)
André Dufraisse (France)
1954
André Dufraisse (France)
Pierre Jodet (France)
Hans Bieri (Switzerland)
1955
André Dufraisse (France)
Hans Bieri (Switzerland)
Amerigo Severini (Italy)
1956
André Dufraisse (France)
Georges Meunier (France)
Emile Plattner (Switzerland)
1957
André Dufraisse (France)
Firmin Van Kerrebroek (Belgium)
Georges Meunier (France)
1958
André Dufraisse (France)
Amerigo Severini (Italy)
Rolf Wolfshohl (Germany)
1959
Renato Longo (Italy)
Rolf Wolfshohl (Germany)
Amerigo Severini (Italy)
1960
Rolf Wolfshohl (Germany)
Arnold Hungerbuhler (Switzerland)
Robert Aubry (France)
1961
Rolf Wolfshohl (Germany)
Renato Longo (Italy)
André Dufraisse (France)
1962
Renato Longo (Italy)
Maurice Gandolfo (France)
André Dufraisse (France)
1963
Rolf Wolfshohl (Germany)
Renato Longo (Italy)
André Dufraisse (France)
1964
Renato Longo (Italy)
Roger De Clercq (Belgium)
Joseph Mahe (France)
1965
Renato Longo (Italy)
Rolf Wolfshohl (Germany)
Amerigo Severini (Italy)
1966
Eric De Vlaeminck (Belgium)
Herman Gretener (Switzerland)
Rolf Wolfshohl (Germany)
1967
Renato Longo (Italy)
Rolf Wolfshohl (Germany)
Herman Gretener (Switzerland)
1968
Eric De Vlaeminck (Belgium)
Herman Gretener (Switzerland)
Michel Pelchat (France)
1969
Eric De Vlaeminck (Belgium)
Rolf Wolfshohl (Germany)
Renato Longo (Italy)
1970
Eric De Vlaeminck (Belgium)
Albert Van Damme (Belgium)
Rolf Wolfshohl (Germany)
1971
Eric De Vlaeminck (Belgium)
Albert Van Damme (Belgium)
René De Clercq (Belgium)
1972
Eric De Vlaeminck (Belgium)
Rolf Wolfshohl (Germany)
Herman Gretener (Switzerland)
1973
Eric De Vlaeminck (Belgium)
André Wilhelm (France)
Rolf Wolfshohl (Germany)
1974
Albert Van Damme (Belgium)
Roger De Vlaeminck (Belgium)
Peter Frischknecht (Switzerland)
1975
Roger De Vlaeminck (Belgium)
Albert Zweifel (Switzerland)
Peter Frischknecht (Switzerland)
1976
Albert Zweifel (Switzerland)
Peter Frischknecht (Switzerland)
André Wilhelm (France)
1977
Albert Zweifel (Switzerland)
Peter Frischknecht (Switzerland)
Eric De Vlaeminck (Belgium)
1978
Albert Zweifel (Switzerland)
Peter Frischknecht (Switzerland)
Klaus-Peter Thaler (Germany)
1979
Albert Zweifel (Switzerland)
Gilles Blaser (Switzerland)
Robert Vermeire (Belgium)
1980
Roland Liboton (Belgium)
Klaus-Peter Thaler (Germany)
Hennie Stamsnijder (Netherlands)
1981
Hennie Stamsnijder (Netherlands)
Roland Liboton (Belgium)
Albert Zweifel (Switzerland)
1982
Roland Liboton (Belgium)
Albert Zweifel (Switzerland)
Hennie Stamsnijder (Netherlands)
1983
Roland Liboton (Belgium)
Albert Zweifel (Switzerland)
Klaus-Peter Thaler (Germany)
1984
Roland Liboton (Belgium)
Hennie Stamsnijder (Netherlands)
Albert Zweifel (Switzerland)
1985
Klaus-Peter Thaler (Germany)
Adri van der Poel (Netherlands)
Claude Michely (Luxembourg)
1986
Albert Zweifel (Switzerland)
Pascal Richard (Switzerland)
Hennie Stamsnijder (Netherlands)
1987
Klaus-Peter Thaler (Germany)
Danny De Bie (Belgium)
Christophe Lavainne (France)
1988
Pascal Richard (Switzerland)
Adri van der Poel (Netherlands)
Beat Breu (Switzerland)
1989
Danny De Bie (Belgium)
Adri van der Poel (Netherlands)
Christophe Lavainne (France)
1990
Henk Baars (Netherlands)
Adri van der Poel (Netherlands)
Bruno Lebras (France)
1991
Radomír Šimůnek (Czech Republic)
Adri van der Poel (Netherlands)
Bruno Lebras (France)
1992
Mike Kluge (Germany)
Karel Camrda (Czech Republic)
Adri van der Poel (Netherlands)
1993
Dominique Arnould (France)
Mike Kluge (Germany)
Wim De Vos (Netherlands)
1994
Paul Herygers (Belgium)
Richard Groenendaal (Netherlands)
Erwin Vervecken (Belgium)
1995
Dieter Runkel (Switzerland)
Richard Groenendaal (Netherlands)
Beat Wabel (Switzerland)
1996
Adri van der Poel (Netherlands)
Daniele Pontoni (Italy)
Luca Bramati (Italy)
1997
Daniele Pontoni (Italy)
Thomas Frischknecht (Switzerland)
Luca Bramati (Italy)
1998
Mario De Clercq (Belgium)
Erwin Vervecken (Belgium)
Henrik Djernis (Denmark)
1999
Mario De Clercq (Belgium)
Erwin Vervecken (Belgium)
Adri van der Poel (Netherlands)
2000
Richard Groenendaal (Netherlands)
Mario De Clercq (Belgium)
Sven Nys (Belgium)
2001
Erwin Vervecken (Belgium)
Petr Dlask (Czech Republic)
Mario De Clercq (Belgium)
2002
Mario De Clercq (Belgium)
Tom Vannoppen (Belgium)
Sven Nys (Belgium)
2003
Bart Wellens (Belgium)
Mario De Clercq (Belgium)
Erwin Vervecken (Belgium)
2004
Bart Wellens (Belgium)
Mario De Clercq (Belgium)
Sven Vanthourenhout (Belgium)
2005
Sven Nys (Belgium)
Erwin Vervecken (Belgium)
Sven Vanthourenhout (Belgium)
2006
Erwin Vervecken (Belgium)
Bart Wellens (Belgium)
Francis Mourey (France)
2007
Erwin Vervecken (Belgium)
Jonathan Page (United States Of America)
Enrico Franzoi (Italy)
2008
Lars Boom (Netherlands)
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
Sven Nys (Belgium)
2009
Niels Albert (Belgium)
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
Sven Nys (Belgium)
2010
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
Klaas Vantornout (Belgium)
Sven Nys (Belgium)
2011
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
Sven Nys (Belgium)
Kevin Pauwels (Belgium)
2012
Niels Albert (Belgium)
Rob Peeters (Belgium)
Kevin Pauwels (Belgium)
2013
Sven Nys (Belgium)
Klaas Vantornout (Belgium)
Lars van der Haar (Netherlands)
2014
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
Sven Nys (Belgium)
Kevin Pauwels (Belgium)
2015
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Wout van Aert (Belgium)
Lars van der Haar (Netherlands)
2016
Wout van Aert (Belgium)
Lars van der Haar (Netherlands)
Kevin Pauwels (Belgium)
2017
Wout van Aert (Belgium)
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Kevin Pauwels (Belgium)
2018
Wout van Aert (Belgium)
Michael Vanthourenhout (Belgium)
Mathieu van der Poel (Netherlands)
2019
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Wout van Aert (Belgium)
Toon Aerts (Belgium)
2020
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Tom Pidcock (Great Britain)
Toon Aerts (Belgium)
2021
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Wout van Aert (Belgium)
Toon Aerts (Belgium)
2022
Tom Pidcock (Great Britain)
Lars van der Haar (Netherlands)
Eli Iserbyt (Belgium)
2023
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Wout van Aert (Belgium)
Eli Iserbyt (Belgium)
2024
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Joris Nieuwenhuis (Netherlands)
Michael Vanthourenhout (Belgium)
2025
Mathieu van der Poel (Netherlands)
Wout van Aert (Belgium)
Thibau Nys (Belgium)
Women
1996
Miguel Martinez (France)
Patrick Blum (Switzerland)
Zdenek Mlynar (Czech Republic)
1997
Sven Nys (Belgium)
Bart Wellens (Belgium)
Christophe Morel (France)
1998
Sven Nys (Belgium)
Bart Wellens (Belgium)
Petr Dlask (Czech Republic)
1999
Bart Wellens (Belgium)
Tom Vannoppen (Belgium)
Tim Johnson (United States Of America)
2000
Bart Wellens (Belgium)
Tom Vannoppen (Belgium)
Davy Commeyne (Belgium)
2001
Sven Vanthourenhout (Belgium)
Tomas Trunschka (Czech Republic)
David Kasek (Czech Republic)
2002
Thijs Verhagen (Netherlands)
Davy Commeyne (Belgium)
Tomas Trunschka (Czech Republic)
2003
Enrico Franzoi (Italy)
Wesley Van Der Linden (Belgium)
Thijs Verhagen (Netherlands)
2004
Kevin Pauwels (Belgium)
Mariusz Gil (Poland)
Martin Zlamalik (Czech Republic)
2005
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
Radomír Šimůnek (Czech Republic)
Simon Zahner (Switzerland)
2006
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
Lars Boom (Netherlands)
Niels Albert (Belgium)
2007
Lars Boom (Netherlands)
Niels Albert (Belgium)
Romain Villa (France)
2008
Niels Albert (Belgium)
Aurélien Duval (France)
Cristian Cominelli (Italy)
2009
Philipp Walsleben (Germany)
Christoph Pfingsten (Germany)
Pawel Szczepaniak (Poland)
2010
Arnaud Jouffroy (France)
Tom Meeusen (Belgium)
Marek Konwa (Poland)
2011
Lars Van der Haar (Netherlands)
Mike Teunissen (Netherlands)
Karel Hnik (Czech Republic)
2012
Lars Van der Haar (Netherlands)
Wietse Bosmans (Belgium)
Michiel van der Heijden (Netherlands)
2013
Mike Teunissen (Netherlands)
Wietse Bosmans (Belgium)
Wout Van Aert (Belgium)
2014
Wout Van Aert (Belgium)
Michael Vanthourenhout (Belgium)
Mathieu van der Poel (Netherlands)
2015
Michael Vanthourenhout (Belgium)
Laurens Sweeck (Belgium)
Stan Godrie (Netherlands)
2016
Eli Iserbyt (Belgium)
Adam Toupalik (Czech Republic)
Quinten Hermans (Belgium)
2017
Joris Nieuwenhuis (Netherlands)
Felipe Orts (Spain)
Sieben Wouters (Netherlands)
2018
Eli Iserbyt (Belgium)
Joris Nieuwenhuis (Netherlands)
Yan Gras (France)
2019
Tom Pidcock (Great Britain)
Eli Iserbyt (Belgium)
Antoine Benoist (France)
2020
Ryan Kamp (Netherlands)
Kevin Kuhn (Switzerland)
Mees Hendrikx (Netherlands)
2021
Pim Ronhaar (Netherlands)
Ryan Kamp (Netherlands)
Timo Kielich (Belgium)
2022
Joran Wyseure (Belgium)
Emiel Verstrynge (Belgium)
Thibau Nys (Belgium)
2023
Thibau Nys (Belgium)
Tibor del Grosso (Netherlands)
Witse Meeussen (Belgium)
2024
Tibor del Grosso (Netherlands)
Emiel Verstrynge (Belgium)
Jente Michels (Belgium)
2025
Tibor del Grosso (Netherlands)
Kay De Bruyckere (Belgium)
Jente Michels (Belgium)
Year
Gold
Silver
Bronze
2016
Evie Richards (Great Britain)
Nikola Nosková (Czech Republic)
Maud Kaptheijns (Netherlands)
2017
Annemarie Worst (Netherlands)
Ellen Noble (United States Of America)
Evie Richards (Great Britain)
2018
Evie Richards (Great Britain)
Ceylin del Carmen Alvarado (Netherlands)
Nadja Heigl (Austria)
2019
Inge van der Heijden (Netherlands)
Fleur Nagengast (Netherlands)
Ceylin del Carmen Alvarado (Netherlands)
2020
Marion Norbert Riberolle (France)
Kata Blanka Vas (Hungary)
Anna Kay (Great Britain)
2021
Fem van Empel (Netherlands)
Anniek van Alphen (Netherlands)
Kata Blanka Vas (Hungary)
2022
Puck Pieterse (Netherlands)
Shirin van Anrooij (Netherlands)
Fem van Empel (Netherlands)
2023
Shirin van Anrooij (Netherlands)
Zoe Backstedt (Great Britain)
Kristyna Zemanova (Czechia)
2024
Zoe Backstedt (Great Britain)
Kristyna Zemanova (Czechia)
Leonie Bentveld (Netherlands)
2025
Zoe Backstedt (Great Britain)
Marie Schreiber (Luxembourg)
Leonie Bentveld (Netherlands)
Year
Gold
Silver
Bronze
1979
José Iñaki Vijandi Alvarez (Spain)
Bart Musschoolt (Belgium)
Heinz Matschke (Germany)
1980
Radomír Šimůnek (Czech Republic)
Jokin Mujika Aramburu (Spain)
Bernard Woodti (Switzerland)
1981
Rigobert Matt[1] (Germany)
Miroslav Kvasnička (Czech Republic)
Konrad Morf (Switzerland)
1982
Beat Schumacher (Switzerland)
Erwin Nijboer (Netherlands)
Radovan Fořt (Czech Republic)
1983
Roman Kreuziger (Czech Republic)
Martin Hendriks (Netherlands)
Peter Hric (Czech Republic)
1984
Ondrej Glajza (Czech Republic)
Robert Dane (Great Britain)
R.Koberna (Czech Republic)
1985
Beat Wabel (Switzerland)
Jürgen Sprich (Germany)
Wim de Vos (Netherlands)
1986
Stuart Marshall (Great Britain)
Beat Brechbühl (Switzerland)
Wim de Vos (Netherlands)
1987
Marc Janssens (Belgium)
Ralph Berner (Germany)
Tomas Port (Czech Republic)
1988
Thomas Frischknecht (Switzerland)
Maik Müller (Germany)
Daniel Rech (Czech Republic)
1989
Richard Groenendaal (Netherlands)
Emmanuel Magnien (France)
Chris.Bertotti (Italy)
1990
Eric Boezewinkel (Netherlands)
Jérôme Chiotti (France)
Niels van der Steen (Netherlands)
1991
Ondřej Lukeš (Czech Republic)
Jiří Pospíšil (Czech Republic)
Dariusz Gil (Poland)
1992
Roger Hammond (Great Britain)
Vojtech Bachleda (Czech Republic)
Jan Faltynek (Czech Republic)
1993
Kamil Ausbuher (Czech Republic)
Jaromír Friede (Czech Republic)
Miguel Martinez (France)
1994
Gretienus Gommers (Netherlands)
Kamil Ausbuher (Czech Republic)
Ben Berden (Belgium)
1995
Zdeněk Mlynář (Czech Republic)
Guillaume Benoist (France)
Stefan Bünter (Switzerland)
1996
Roman Peter (Switzerland)
Gaizka Lejarreta Martin (Spain)
Gregory Lapalud (France)
1997
David Rusch (Switzerland)
Stefano Toffoletti (Italy)
Steffen Weigold (Germany)
1998
Michael Baumgartner (Switzerland)
Stefano Toffoletti (Italy)
Davy Commeyne (Belgium)
1999
Matthew Kelly (United States Of America)
Sven Vanthourenhout (Belgium)
Thijs Verhagen (Netherlands)
2000
Bart Aernouts (Belgium)
Walker Ferguson (United States Of America)
David Kasek (Czech Republic)
2001
Martin Bína (Czech Republic)
Radomír Šimůnek (Czech Republic)
Jan Kunta (Czech Republic)
2002
Kevin Pauwels (Belgium)
Krysztof Kuzniak (Poland)
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
2003
Lars Boom (Netherlands)
Eddy van IJzendoorn (Netherlands)
Zdeněk Štybar (Czech Republic)
2004
Niels Albert (Belgium)
Roman Kreuziger (Czech Republic)
Clément Lhotellerie (France)
2005
Davide Malacarne (Italy)
Julien Taramarcaz (Switzerland)
Christoph Pfingsten (Germany)
2006
Boy van Poppel (Netherlands)
Robert Gavenda (Slovakia)
Tom Meeusen (Belgium)
2007
Joeri Adams (Belgium)
Daniel Summerhill (United States Of America)
Jiří Polnicky (Czech Republic)
2008
Arnaud Jouffroy (France)
Peter Sagan (Slovakia)
Lubomir Petrus (Czech Republic)
2009
Tijmen Eising (Netherlands)
Corné van Kessel (Netherlands)
Alexandre Billon (France)
2010
Tomas Paprstka (Czech Republic)
Julian Alaphilippe (France)
Emiel Dolfsma (Netherlands)
2011
Clément Venturini (France)
Fabien Doubey (France)
Loic Doubey (France)
2012
Mathieu Van der Poel (Netherlands)
Wout Van Aert (Belgium)
Quentin Jauregui (France)
2013
Mathieu Van der Poel (Netherlands)
Martijn Budding (Netherlands)
Adam Ťoupalík (Czech Republic)
2014
Thijs Aerts (Belgium)
Yannick Peeters (Belgium)
Jelle Schuermans (Belgium)
2015
Simon Andreassen (Denmark)
Eli Iserbyt (Belgium)
Max Gulickx (Netherlands)
2016
Jens Dekker (Netherlands)
Mickael Crispin (France)
Thomas Bonnet (France)
2017
Tom Pidcock (Great Britain)
Dan Tulett (Great Britain)
Ben Turner (Great Britain)
2018
Ben Tulett (Great Britain)
Tomáš Kopecký (Czech Republic)
Ryan Kamp (Netherlands)
2019
Ben Tulett (Great Britain)
Witse Meeussen (Belgium)
Ryan Cortjens (Belgium)
2020
Thibau Nys (Belgium)
Lennert Belmans (Belgium)
Emiel Verstrynge (Belgium)
2021
(No race)
|Row 42 - Cell 2
|Row 42 - Cell 3
2022
Jan Christen (Switzerland)
Aaron Dockx (Belgium)
Nathan Smith (Great Britain)
2023
Léo Bisiaux (France)
Senna Remijn (Netherlands)
Yordi Corsus (Belgium)
2024
Stefano Viezzi (Italy)
Keije Solen (Netherlands)
Krystof Bazant (Czechia)
2025
Mattia Agostinacchio (Italy)
Soren Bruyere Joumard (France)
Filippo Grigolini (Italy)
Year
Gold
Silver
Bronze
2020
Shirin van Anrooij (Netherlands)
Puck Pieterse (Netherlands)
Madigan Munro (United States Of America)
2021
(No race)
|Row 1 - Cell 2
|Row 1 - Cell 3
2022
Zoe Backstedt (Great Britain)
Leonie Bentveld (Netherlands)
Lauren Molengraaf (Netherlands)
2023
Isabella Holmgren (Canada)
Ava Holmgren (Canada)
Celia Gery (France)
2024
Celia Gery (France)
Cat Ferguson (Great Britain)
Viktoria Chladonova (Slovakia)
2025
Lise Revol (France)
Barbora Bukovska (Czechia)
Raphaelle Carrier (Canada)
