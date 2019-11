Image 1 of 7 Tino Zaballa celebrates with a special little lady (Image credit: Rafa Carbonero) Image 2 of 7 The pre-stage ceremony (Image credit: Rafa Carbonero) Image 3 of 7 Constantino Zaballa (Loule - Louletano) took an emphatic stage win, as well as the overall (Image credit: Rafa Carbonero) Image 4 of 7 It was a hilly final stage at the Vuelta Asturias (Image credit: Rafa Carbonero) Image 5 of 7 The final podium: Fabio Duarte (2nd, Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion), Constantino Zaballa (1st, Loule - Louletano) and Beñat Intxausti (3rd, Euskaltel - Euskadi) (Image credit: Rafa Carbonero) Image 6 of 7 The peloton tackle a cobbled climb (Image credit: Miguel Fernández) Image 7 of 7 Its a long way from Flanders, but you can't escape the cobbles in Europe (Image credit: Miguel Fernández)

The tale of the 2010 Vuelta Asturias provided one final twist as Constantino Zaballa (Loule - Louletano) claimed a solo victory in Oviedo on Sunday. Zaballa's victory also hoisted him into the top spot of the final general classification, the fourth such change in the overall of the five-stage race.

Zaballa finished stage five 1:36 ahead of Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia) and 2:22 in front of Pasquale Muto (Miche).

In the final overall, Zaballa finished on top, 58 seconds clear of overnight leader Fabio Duarte (Columbia) and Beñat Intxausti (Euskaltel – Euskadi), who finished 1:17 down. Mosquera finished fourth overall.

Zaballa's stage victory came after a series of powerful attacks over the climbs that dotted the final 80 kilometres of the stage. He had joined overnight leader Fabio Duarte (Colombia), teammate Santi Perez, Mosquera, Andre Cardoso (Palmeiras Resort - Tavira) and David Gutierrez (Footon-Servetto) in an attack with 60 kilometres remaining.

Ten kilometres later, Zaballa lost his place in the escape on the ascent of the Alto de San Lorenzo, but rejoined Perez, Mosquera, Cardoso and Duarte on the descent. With the race leaders marking one another, Zaballa attacked. He built a lead of more than a minute, as Pasquale Muto (Miche) replaced Duarte in the lead group.





But Mosquera had left his run too late. After time trialling off the Tenbredo, Zaballa was checking the kilometres-to-go banners off quickly, 1:30 ahead of Mosquera. By now, Duarte had relinquished his lead, and the race was on to see who would replace him at the top of the leader board.

Within a few minutes that question had been answered as Zaballa celebrated his stage win, finishing 1:36 in front of Mosquera.

Full Results 1 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 5:37:05 2 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 0:01:36 3 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:02:22 4 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 0:02:24 5 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 0:02:26 6 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 7 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 8 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 9 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 10 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 0:02:29 11 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 12 José Herrada (Spa) Caja Rural 0:02:31 13 David García (Spa) Xacobeo Galicia 14 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 15 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 16 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 0:02:35 17 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 0:02:38 18 Jon Izagirre (Spa) Orbea 0:02:51 19 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:02:54 20 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:04:17 21 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:07:49 22 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:10:53 23 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:13:59 24 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 25 Guillermo Lana (Spa) Caja Rural 26 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 27 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 28 Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:16:31 29 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia - Cajasur 30 José Carlos Lara (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 31 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 32 Jesús Merino Criado (Spa) Spain 33 Gustavo Rodriguez Iglesias (Spa) Xacobeo Galicia 34 Alberto Fernández Sainz (Spa) Xacobeo Galicia 35 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 36 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 37 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 38 Javier Etxarri (Spa) Spain 0:16:36 39 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 40 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 41 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 42 Daniel Plaza (Spa) Spain 43 Fortunato Baliani (Ita) Miche 44 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 45 Egoitz García (Spa) Caja Rural 46 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 47 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 48 Mikel Landa (Spa) Orbea 49 Andoni Blázquez (Spa) Orbea 50 David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Tavira 51 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 52 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 53 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 0:16:41 DNF Pedro Lopes (Por) Loule - Louletano DNF Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon DNF Gustavo Dominguez Lemos (Spa) Xacobeo Galicia DNF Giampaolo Cheula (Ita) Footon-Servetto DNF Eloy Carral (Spa) Spain DNF Daniel Allonca (Spa) Spain DNF Jonathan Perdiguero (Spa) Spain DNF Nelson Victorino (Por) Palmeiras Resort - Tavira DNF Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano DNF Carlos A Ibáñez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion DNF Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia - Cajasur DNF Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon DNF Joaquin Sobrino (Spa) Spain DNF Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto DNF Mikel Ilundain (Spa) Orbea DNF Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Ricardo García (Spa) Orbea DNF Rubén Reig (Spa) Caja Rural DNF Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Marco Corti (Ita) Footon-Servetto DNF Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Jorge Montenegro (Arg) Andalucia - Cajasur DNF Adrián Saez (Spa) Orbea DNF Aritz Etxebarria (Spa) Orbea DNF Xabier Zabalo (Spa) Orbea DNF Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon DNF Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion DNF Jhon E Martínez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion DNF Oscar Álvarez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion DNF Fader Ardila (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion DNF Celestino Pinho (Por) Loule - Louletano DNF Bruno Pinto (Por) Loule - Louletano DNF Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche DNF Tomas Swift-Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira DNF Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano DNF Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche DNF Daniel Ania (Spa) Spain

Points 1 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 25 pts 2 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 20 3 Pasquale Muto (Ita) Miche 16 4 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 14 5 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 12 6 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 10 7 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 9 8 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 8 9 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 7 10 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 6 11 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 5 12 José Herrada (Spa) Caja Rural 4 13 David García (Spa) Xacobeo Galicia 3 14 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 2 15 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 1

Sprint 1 - Cibuyo 1 José Herrada (Spa) Caja Rural 3 pts 2 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 2 3 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 1

Sprint 2 - Degaña 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 3 pts 2 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 2 3 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Sprint 3 - Proaza 1 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 3 pts 2 Pasquale Muto (Ita) Miche 2 3 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 1

Sprint 4 - Soto de Ribera 1 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 3 pts 2 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 2 3 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 1

Intervuelta - Cerredo 1 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 4 pts 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 3 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 1

Pozo de las Mujeres 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 16 pts 2 Giampaolo Cheula (Ita) Footon-Servetto 12 3 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 10 4 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 8 5 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 6 6 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 4 7 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 8 Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 2 9 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 1

Pto Cerredo 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 6 pts 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 3 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 2 4 Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 1

Pto. Somiedo 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 6 pts 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 3 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 2 4 Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 1

Alto San Lorenzo 1 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 16 pts 2 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 12 3 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 10 4 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 8 5 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 6 6 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 7 Pasquale Muto (Ita) Miche 3 8 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 2 9 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 1

Tenebredo 1 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 16 pts 2 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 12 3 Pasquale Muto (Ita) Miche 10 4 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 8 5 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 6 6 Mikel Landa (Spa) Orbea 4 7 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 3 8 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 2 9 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 1

Teams 1 Palmeiras Resort - Prio 59:48:45 2 Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:05:22 3 Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:09:16 4 Caja Rural 0:13:09 5 Xacobeo Galicia 0:15:12 6 Euskaltel - Euskadi 24:47:00 7 Andalucia Cajasur 31:58:00 8 Footon-Servetto 33:25:00 9 Miche 40:36:00 10 Orbea 46:37:00 11 Selección Española 56:58:00

Final General Classification 1 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 19:52:51 2 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:00:58 3 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:17 4 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 0:01:47 5 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 0:01:48 6 José Herrada (Spa) Caja Rural 0:02:06 7 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:02:28 8 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 0:02:57 9 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 0:03:13 10 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:03:15 11 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:03:29 12 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 0:03:49 13 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 0:03:59 14 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 0:04:17 15 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:04:37 16 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:05:42 17 Jon Izagirre (Spa) Orbea 0:08:41 18 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 0:10:41 19 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:10:47 20 David García (Spa) Xacobeo Galicia 0:11:47 21 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:11:51 22 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 0:16:52 23 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:17:19 24 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 0:17:50 25 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 0:18:15 26 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 0:18:25 27 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:19:22 28 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 0:19:28 29 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:20:18 30 Daniel Plaza (Spa) Spain 0:20:46 31 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:21:05 32 Mikel Landa (Spa) Orbea 33 David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:22:13 34 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 0:23:00 35 Guillermo Lana (Spa) Caja Rural 0:23:17 36 Jesús Merino Criado (Spa) Spain 0:23:49 37 Gustavo Rodriguez Iglesias (Spa) Xacobeo Galicia 0:23:50 38 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:24:33 39 José Carlos Lara (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:24:40 40 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:25:09 41 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 0:25:44 42 Alberto Fernández Sainz (Spa) Xacobeo Galicia 0:25:59 43 Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:26:18 44 Javier Etxarri (Spa) Spain 0:26:22 45 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:27:22 46 Fortunato Baliani (Ita) Miche 0:29:17 47 Egoitz García (Spa) Caja Rural 0:30:57 48 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 0:31:31 49 Andoni Blázquez (Spa) Orbea 0:34:18 50 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:37:30 51 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:38:08 52 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia - Cajasur 0:38:58 53 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:55:38

Points Classification 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 79 pts 2 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 63 3 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 61 4 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 58 5 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 40 6 José Herrada (Spa) Caja Rural 40 7 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 37 8 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 36 9 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 30 10 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 25 11 Pasquale Muto (Ita) Miche 25 12 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 21 13 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 18 14 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 17 15 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 15 16 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 15 17 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 14 18 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 13 19 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 13 20 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 10 21 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 8 22 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 8 23 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 5 24 Jon Izagirre (Spa) Orbea 5 25 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 3 26 David García (Spa) Xacobeo Galicia 3 27 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 3 28 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 2 29 Mikel Landa (Spa) Orbea 2 30 Egoitz García (Spa) Caja Rural 2 31 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 1 32 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 1 33 Fortunato Baliani (Ita) Miche 1

Intervuelta Classification 1 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 8 pts 2 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 4 3 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 3 4 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 1 5 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 1

Mountains Classification 1 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 53 pts 2 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 50 3 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 48 4 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 38 5 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 35 6 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 25 7 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 24 8 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 22 9 Fortunato Baliani (Ita) Miche 13 10 Pasquale Muto (Ita) Miche 13 11 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 12 12 Mikel Landa (Spa) Orbea 10 13 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 10 14 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 9 15 José Herrada (Spa) Caja Rural 8 16 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 8 17 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 6 18 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 19 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 4 20 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 4 21 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 2 22 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 2 23 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 2 24 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 2 25 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 2 26 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 1 27 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 1 28 Javier Etxarri (Spa) Spain 1 29 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 1