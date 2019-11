Image 1 of 8 Dignitaries cut the tape on stage 1 (Image credit: Rafa Carbonero) Image 2 of 8 The classification leaders after stage 1 (Image credit: Rafa Carbonero) Image 3 of 8 Pablo Urtusan (Euskaltel-Euskadi) winning the first stage of the Vuelta Asturias. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 4 of 8 Joaquin Sobrino leads the regional rider classification. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 5 of 8 Mikel Landa and Marco Corti made the breakaway. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 6 of 8 Nico Sijmens (Cofidis) on the attack (Image credit: Rafa Carbonero) Image 7 of 8 Pablo Urtusan (Euskaltel-Euskadi) took the first leader's jersey in the Vuelta Asturias. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 8 of 8 The peloton enjoyed pleasant conditions for the opening stage of the Vuelta Asturias. (Image credit: Rafa Carbonero)

Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) won the first stage of the Vuelta a Asturias from Orviedo to Llanes in northern Spain on Wednesday.

His Euskaltel-Euskadi team dominated the final five kilometres of the 156km stage and then Urtasun timed his sprint perfectly, coming up on the barriers to pass Angel Vicioso (Andalucia) and Joaquin Sobrino (Seleccion Espana). Australia's Johnnie Walker (Footon-Servetto) finished eighth in the sprint.

Thank to his win and the time bonuses awarded to the first three riders, Urtasun also pulled on the leader's yellow jersey and leads Vicioso by six seconds. Sobrino is third at 8 seconds.

"The stage flew by. We covered over 50 kilometres in the first hour and the attacks happened one after another. It was only when

Landa and Corti attacked that we could take a break,” Urtasun said. “We then used our heads in the final part and worked in an orderly manner to control the last kilometre. The team was outstanding and all did a great job. They trusted me in the sprint and I’m very happy to repay that confidence with the win. I saw Vicioso go. I thought he was going a bit long, I managed to close the gap and achieve a big win.”

The stage finished earlier than scheduled after the bunch covering the first hour at an average of 48km/h despite the hot conditions.

Nico Siejmens (Cofidis) was the first to get away but was quickly caught as the bunch got ready for the early intermediate sprint. Gorka Izagirre (Euskaltel-Euskadi) won it, then as the pace eased, Marco Corti and Mikel Landa (Orbea) got away. They quickly opened a gap on the third category Ortiguero climb, mid-way through the stage and still had 6:30 with 50km to go.

The two fought to hold off the peloton, working smoothly together. It looked like they had a chance of victory but the Palmeiras and Miche teams, and then the Andalucia and CajaSur teams chased them down. They were caught with just eight kilometres to go as the sprinters' teams lined out the peloton.

Euskaltel-Euskadi then took over, with Under 23 world time trial champion setting a blistering pace in the final kilometre to set up Urtasun in the sprint.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3:41:04 2 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 3 Joaquin Sobrino (Spa) Spain 4 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 5 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 6 José Herrada (Spa) Caja Rural 7 Ricardo García (Spa) Orbea 8 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 9 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 10 Jorge Montenegro (Arg) Andalucia - Cajasur 11 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 12 Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche 13 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 14 Egoitz García (Spa) Caja Rural 15 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 16 Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano 17 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 18 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 19 Giampaolo Cheula (Ita) Footon-Servetto 20 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 21 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 22 David García (Spa) Xacobeo Galicia 23 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 24 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 25 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 26 Vladimir Isiachev (Rus) Xacobeo Galicia 27 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 28 Gustavo Dominguez Lemos (Spa) Xacobeo Galicia 29 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 30 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 31 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 32 Pasquale Muto (Ita) Miche 33 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 34 Pedro Lopes (Por) Loule - Louletano 0:00:06 35 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 36 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 37 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 38 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 39 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 40 Fortunato Baliani (Ita) Miche 41 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 42 Javier Etxarri (Spa) Spain 43 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 44 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 45 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 46 Jon Izagirre (Spa) Orbea 47 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 48 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 49 Nelson Victorino (Por) Palmeiras Resort - Tavira 50 Carlos A Ibáñez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 51 Andoni Blázquez (Spa) Orbea 52 Bruno Pinto (Por) Loule - Louletano 53 Jesús Merino Criado (Spa) Spain 54 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 55 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 56 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 57 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia - Cajasur 58 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 59 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 60 Jonathan Perdiguero (Spa) Spain 61 David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Tavira 62 Daniel Plaza (Spa) Spain 63 Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 64 Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira 65 Fader Ardila (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 66 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 67 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 68 Mikel Landa (Spa) Orbea 69 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 70 Adrián Saez (Spa) Orbea 71 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 72 José Carlos Lara (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 73 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 74 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 75 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 76 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 77 Jhon E Martínez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 78 Gustavo Rodriguez Iglesias (Spa) Xacobeo Galicia 79 Celestino Pinho (Por) Loule - Louletano 80 Thomas Faiers (GBr) Footon-Servetto 81 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia - Cajasur 82 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 83 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea 84 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 85 Oscar Álvarez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 86 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 87 Alberto Fernández Sainz (Spa) Xacobeo Galicia 88 Eloy Carral (Spa) Spain 89 Guillermo Lana (Spa) Caja Rural 90 Rubén Reig (Spa) Caja Rural 91 Daniel Allonca (Spa) Spain 92 Tomas Swift-Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira 93 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 94 Roberto Cesaro (Ita) Miche 95 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 96 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 97 Daniel Ania (Spa) Spain 98 Tiago Silva (Por) Loule - Louletano 0:00:35 99 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 100 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:45

Mountain 1 - Alto del Ortiguero # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Orbea 6 pts 2 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 4 3 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 2 4 Tomas Swift-Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira 1

Sprint 1 - Arriondas # Rider Name (Country) Team Result 1 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 pts 2 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 3 Daniel Ania (Spa) Spain 1

Teams # Rider Name (Country) Team 1 Euskaltel - Euskadi 2 Centro Ciclismo de Loule - Louletano 3 Footon-Servetto 4 Caja Rural 5 Palmeiras Resort - Tavira 6 Xacobeo Galicia 7 Cofidis, le Credit en Ligne 8 Andalucia - Cajasur 9 Miche 10 Spain 11 Burgos 2016 - Castilla y Leon 12 Orbea 13 Cafe de Colombia - Colombia es Pasion

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3:40:52 2 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 0:00:06 3 Joaquin Sobrino (Spa) Spain 0:00:08 4 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 0:00:09 5 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 0:00:11 6 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 7 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 0:00:12 8 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 9 José Herrada (Spa) Caja Rural 10 Ricardo García (Spa) Orbea 11 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 12 Jorge Montenegro (Arg) Andalucia - Cajasur 13 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 14 Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche 15 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 16 Egoitz García (Spa) Caja Rural 17 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 18 Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano 19 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 20 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 21 Giampaolo Cheula (Ita) Footon-Servetto 22 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 23 David García (Spa) Xacobeo Galicia 24 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 26 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 27 Vladimir Isiachev (Rus) Xacobeo Galicia 28 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 29 Gustavo Dominguez Lemos (Spa) Xacobeo Galicia 30 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 31 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 32 Pasquale Muto (Ita) Miche 33 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 34 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:15 35 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 36 Mikel Landa (Spa) Orbea 0:00:16 37 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 38 Daniel Ania (Spa) Spain 0:00:17 39 Pedro Lopes (Por) Loule - Louletano 0:00:18 40 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 41 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 42 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 43 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 44 Fortunato Baliani (Ita) Miche 45 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 46 Javier Etxarri (Spa) Spain 47 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 48 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 49 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 50 Jon Izagirre (Spa) Orbea 51 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 52 Nelson Victorino (Por) Palmeiras Resort - Tavira 53 Carlos A Ibáñez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 54 Andoni Blázquez (Spa) Orbea 55 Bruno Pinto (Por) Loule - Louletano 56 Jesús Merino Criado (Spa) Spain 57 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 58 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 59 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 60 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia - Cajasur 61 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 62 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 63 Jonathan Perdiguero (Spa) Spain 64 David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Tavira 65 Daniel Plaza (Spa) Spain 66 Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 67 Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira 68 Fader Ardila (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 69 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 70 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 71 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 72 Adrián Saez (Spa) Orbea 73 José Carlos Lara (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 74 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 75 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 76 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 77 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 78 Jhon E Martínez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 79 Gustavo Rodriguez Iglesias (Spa) Xacobeo Galicia 80 Celestino Pinho (Por) Loule - Louletano 81 Thomas Faiers (GBr) Footon-Servetto 82 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia - Cajasur 83 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 84 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea 85 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 86 Oscar Álvarez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 87 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 88 Alberto Fernández Sainz (Spa) Xacobeo Galicia 89 Eloy Carral (Spa) Spain 90 Guillermo Lana (Spa) Caja Rural 91 Rubén Reig (Spa) Caja Rural 92 Daniel Allonca (Spa) Spain 93 Tomas Swift-Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira 94 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 95 Roberto Cesaro (Ita) Miche 96 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 97 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 98 Tiago Silva (Por) Loule - Louletano 0:00:47 99 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 100 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:57