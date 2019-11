Image 1 of 4 Jaime Castañeda (EPM) takes his team's first victory. (Image credit: Luis Enrique Barbosa) Image 2 of 4 The stage two podium: Ryan Roth (Spider Tech), Jaime Castañeda (EPM Une) and Wilmen Bravo (Sumiglov) (Image credit: Luis Enrique Barbosa) Image 3 of 4 Cuba leads the breakaway on stage 2 (Image credit: Luis Enrique Barbosa) Image 4 of 4 The peloton endures sweltering conditions on stage two. (Image credit: Luis Enrique Barbosa)

The Colombian rider Jaime Castañeda of the UNE EPM Team, won the second stage of the Vuelta a Cuba in Santiago de Cuba ahead of Venezuelan Wilman Bravo in the bunch sprint, taking the overall lead of the race.

"I am delighted with this victory. I've never been here before, but I think it's wonderful. We have a good team and although it is our first competition we want to win some stages," said Castaneda to the Prensa Latina news agency.

On a sweltering day, the attacks were frequent from the gun until 11 riders managed to loosen the group of the peloton.

The group gained three minutes, and Cuban Yans Airas scooped up all the intermediate sprint bonuses before the breakaway was caught inside the final circuit.

With race leader Miguel Ubeto was dropped to a chasing group over a minute behind, Castaneda sprinted to the stage win and the ovearll lead.

Full results 1 Jaime Castañeda (Col) Colombia 2:41:02 2 Wilmen Bravo (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 3 Ryan Roth (Can) Spidertech p/b Planet Energy 4 Damian Martinez (Cub) Guantanamo 5 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 6 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 7 Sergio Casanova (Spa) Peugeot 8 Yoandry Freire (Cub) Sancti Spitirus 9 Vicente Sanabria (Cub) Matanzas 10 Ruben Companioni (Cub) Universidad Del Depo 11 Fredy Buergos (Cub) Cuba 12 Alien Garcia (Cub) Cuba 13 Luis Pulido (Mex) Mexico 14 Adrian Ceballos (Cub) C.T.Cienfuegos 15 David Belda (Spa) Peugeot 16 Adonis Cardoso (Cub) Ciudad De La Habana 17 Yenni Harman (Cub) Santiago De Cuba 18 Paul Kneppers (Ned) Global Cycling 19 Edwar S. Ortiz (Col) Colombia 20 Juan Pablo Suarez (Col) Colombia 21 Geert Sijkshoorn (Ned) Global Cycling 22 Florian Bodenschatz (Ger) Germany 23 Arnaldo Oramas (Cub) C.T. Oriente 24 Pedro Ortuondo (Cub) Universidad Del Depo 25 Yennier Lopez (Cub) Cuba 26 Raul Grangel (Cub) Cuba 27 Ruben Flores (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 28 Polo Luis Masco (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 29 Yasmany Estupiñan (Cub) C.T.Cienfuegos 30 John Nava (Ven) Venezuela 31 Yosvany Caceres (Cub) Sancti Spitirus 32 Jose Chacon (Ven) Venezuela 33 Jose Mujica (Cub) Pinar Del Rio 34 Carlos Roldan (Cub) C.T.Cienfuegos 35 Yasmany Martinez (Cub) Cuba 36 Yans Carlos Arias (Cub) Universidad Del Depo 37 Elia Viviani (Ita) Italy 38 Kevin Lacombe (Can) Spidertech p/b Planet Energy 39 Ramon Martin (Cub) Universidad Del Depo 40 Yoel Mariño (Cub) Matanzas 41 Yousif Bani Hammad (UAE) United Arab Emirates 42 Eliodis Griñan (Cub) C.T. Oriente 43 Rafael Arrate (Cub) C.T. Oriente 44 Sascha Damrow (Ger) Germany 45 Angel Castillo (Cub) Pinar Del Rio 46 Edgardo Lugo (Mex) Mexico 47 Jorge J. Rojas (Cub) Sancti Spitirus 48 Jose A. Gonzalez (Cub) Sancti Spitirus 49 Reldis Perez (Cub) Universidad Del Depo 50 Lisuandi Alonso (Cub) Villa Clara 51 Rainer Vazquez (Cub) Matanzas 52 Agustin Martinez (Cub) Villa Clara 53 Jose A. Diez (Spa) Peugeot 54 Lizardo Benitez (Cub) Guantanamo 55 Juan R. Juarez (Mex) Mexico 56 Andrew Randell (Can) Spidertech p/b Planet Energy 57 Tino Scholz (Ger) Germany 58 Ivan Carvajal (Mex) Mexico 59 Felix Nodarse (Cub) C.T.Cienfuegos 60 Juan Murillo (Ven) Venezuela 61 Jose M. Rodriguez (Cub) Ciego De Avila 62 Ismel Banzo (Cub) Ciudad De La Habana 63 Alessandro De Marchi (Ita) Italy 64 Abrahan Guerra (Cub) C.T. Oriente 65 Pedro Sibila (Cub) Universidad Del Depo 66 Lemay Leon (Cub) Villa Clara 67 Alejandro Aluija (Cub) C.T.Cienfuegos 68 William Franco (Cub) Ciudad De La Habana 69 Yoel Solensal (Cub) Sancti Spitirus 70 Jorge Arevalos (Cub) Camaguey 71 Francisco Colorado (Col) Colombia 72 Julian Muñoz (Col) Colombia 73 Ivan Martinez (Spa) Peugeot 74 Roger Rodriguez (Cub) Pinar Del Rio 75 Ulises Rodriguez (Cub) Santiago De Cuba 0:00:19 76 Lazaro Valdes (Cub) Pinar Del Rio 0:00:21 77 Emilio Perez (Cub) Pinar Del Rio 78 Osmany Lobaina (Cub) Guantanamo 79 Jorge Martinez (Col) Colombia 80 Darwins Urrea (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 81 Vladimir Fonseca (Cub) Villa Clara 82 Miguel Rodriguez (Cub) Camaguey 83 Yunier Alvarez (Cub) Ciego De Avila 84 Marlon Gonzalez (Cub) Ciego De Avila 85 Maidel Rodriguez (Cub) Matanzas 86 Randy Hernandez (Cub) Santiago De Cuba 87 Alfredo Hernandez (Cub) Matanzas 88 Luis A. Alfaro (Cub) C.T.Cienfuegos 89 Karel Pattyn (Ger) Germany 90 Carlos E. Arias (Cub) Ciudad De La Habana 91 Riazan Fleitas (Cub) Ciego De Avila 0:00:49 92 Adrian Mancebo (Cub) Santiago De Cuba 0:00:52 93 Reinier Gomez (Cub) Santiago De Cuba 0:00:54 94 Martin Gilbert (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:01:01 95 Juan Alberteris (Cub) Camaguey 96 Juan Basulto (Cub) Camaguey 97 Jose A. Gonzalez (Cub) Santiago De Cuba 98 Rosendo Guilarte (Cub) C.T. Oriente 0:01:07 99 Jose C. Peralta (Cub) Guantanamo 0:01:08 100 Reinier Veloso (Cub) Sancti Spitirus 101 Peter Woestenberg (Ned) Global Cycling 0:01:14 102 Badr Bani Hammad (UAE) United Arab Emirates 103 Joseba Leon (Spa) Peugeot 104 Simon Lambert (Can) Spidertech p/b Planet Energy 105 Luis Cardoso (Cub) Camaguey 0:01:20 106 Alvaro Torres (Ven) Venezuela 0:01:22 107 Yhosvani Hernandez (Cub) Villa Clara 108 Miguel Ubeto (Ven) Venezuela 109 Yariel De Leon (Cub) Matanzas 0:01:32 110 Angel Rivas (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 0:01:34 111 Khalid Albalcooshi (UAE) United Arab Emirates 0:01:44 112 Dennis Luijt (Ned) Global Cycling 0:01:48 113 Tim Nederlof (Ned) Global Cycling 114 Jacob Fiedler (Ger) Germany 115 Guillaume Boivin (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:02:03 116 Piero Baffi (Ita) Italy 0:02:05 117 Ahmed Almansori (UAE) United Arab Emirates 0:02:16 118 Angelo Ciccone (Ita) Italy 0:02:30 119 Hernan Santiago (PuR) Global Cycling 0:02:43 120 Edgar Morales (Mex) Mexico 0:04:05 121 Leandro Marcos (Cub) Ciudad De La Habana 122 Daniel Avila (Cub) Camaguey 0:05:46 123 Leinier Padilla (Cub) Guantanamo 0:07:29 124 Joaquin Sobrino (Spa) Peugeot 0:09:17 125 Alex Buttazzoni (Ita) Italy 0:07:50 126 Miguel Montero (Cub) Guantanamo 0:10:14 127 Reinier Hernandez (Cub) Ciudad De La Habana 0:14:42 128 Luca Pirini (Ita) Italy 0:17:42 129 Majid Albalooshi (UAE) United Arab Emirates 0:20:42

Points 1 Jaime Castañeda (Col) Colombia 15 pts 2 Wilmen Bravo (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 12 3 Ryan Roth (Can) Spidertech p/b Planet Energy 10 4 Damian Martinez (Cub) Guantanamo 8 5 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 7 6 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 6 7 Sergio Casanova (Spa) Peugeot 5 8 Yoandry Freire (Cub) Sancti Spitirus 4 9 Vicente Sanabria (Cub) Matanzas 3 10 Ruben Companioni (Cub) Universidad Del Depo 2

La Maya, km. 55,00 1 Yans Carlos Arias (Cub) Universidad Del Depo 5 pts 2 Carlos E. Arias (Cub) Ciudad De La Habana 3 3 Rafael Arrate (Cub) C.T. Oriente 2 4 Lizardo Benitez (Cub) Guantanamo 1

Songo, km. 61,00 1 Yans Carlos Arias (Cub) Universidad Del Depo 5 pts 2 William Franco (Cub) Ciudad De La Habana 3 3 Ruben Companioni (Cub) Universidad Del Depo 2 4 Carlos E. Arias (Cub) Ciudad De La Habana 1

26 De Julio, km. 84,00 1 Yans Carlos Arias (Cub) Universidad Del Depo 5 pts 2 Yenni Harman (Cub) Santiago De Cuba 3 3 William Franco (Cub) Ciudad De La Habana 2 4 Lizardo Benitez (Cub) Guantanamo 1

Teams 1 Cuba 8:03:06 2 Sumiglov-Gober. Merida 3 Colombia 4 Universidad Del Deporte 5 Peugeot 6 C.T.Cienfuegos 7 Sancti Spitirus 8 Spidertech p/b Planet Energy 9 Matanzas 10 C.T. Oriente 11 Mexico 12 Venezuela 13 Germany 14 Ciudad De La Habana 15 Pinar Del Rio 16 Villa Clara 17 Guantanamo 0:00:21 18 Santiago De Cuba 0:00:40 19 Ciego De Avila 0:00:42 20 Global Cycling 0:01:14 21 Camaguey 0:01:22 22 Italy 0:02:05 23 United Arab Emirates 0:02:58

General classification after stage 2 1 Jaime Castañeda (Col) Colombia 6:24:39 2 Wilmen Bravo (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 0:00:06 3 Raul Grangel (Cub) Cuba 0:00:07 4 Damian Martinez (Cub) Guantanamo 0:00:09 5 Ryan Roth (Can) Spidertech p/b Planet Energy 6 Yans Carlos Arias (Cub) Universidad Del Depo 0:00:10 7 Fredy Buergos (Cub) Cuba 0:00:11 8 Rafael Arrate (Cub) C.T. Oriente 0:00:12 9 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 0:00:13 10 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 11 Luis Pulido (Mex) Mexico 12 Ruben Companioni (Cub) Universidad Del Depo 13 Vicente Sanabria (Cub) Matanzas 14 Paul Kneppers (Ned) Global Cycling 15 Edwar S. Ortiz (Col) Colombia 16 Juan Pablo Suarez (Col) Colombia 17 David Belda (Spa) Peugeot 18 Yoandry Freire (Cub) Sancti Spitirus 19 Adonis Cardoso (Cub) Ciudad De La Habana 20 Yasmany Martinez (Cub) Cuba 21 Jose Chacon (Ven) Venezuela 22 Yennier Lopez (Cub) Cuba 23 John Nava (Ven) Venezuela 24 Pedro Ortuondo (Cub) Universidad Del Depo 25 Andrew Randell (Can) Spidertech p/b Planet Energy 26 Alessandro De Marchi (Ita) Italy 27 Reldis Perez (Cub) Universidad Del Depo 28 Lisuandi Alonso (Cub) Villa Clara 29 Juan Murillo (Ven) Venezuela 30 Francisco Colorado (Col) Colombia 31 Julian Muñoz (Col) Colombia 32 Adrian Ceballos (Cub) C.T.Cienfuegos 0:00:25 33 Jorge Martinez (Col) Colombia 0:00:46 34 Miguel Ubeto (Ven) Venezuela 0:01:25 35 Ruben Flores (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 0:01:27 36 Jose Mujica (Cub) Pinar Del Rio 0:05:49 37 Yenni Harman (Cub) Santiago De Cuba 0:06:24 38 Ismel Banzo (Cub) Ciudad De La Habana 39 Pedro Sibila (Cub) Universidad Del Depo 40 Alien Garcia (Cub) Cuba 0:07:07 41 Eliodis Griñan (Cub) C.T. Oriente 42 Kevin Lacombe (Can) Spidertech p/b Planet Energy 43 Jorge J. Rojas (Cub) Sancti Spitirus 44 Angel Castillo (Cub) Pinar Del Rio 45 Agustin Martinez (Cub) Villa Clara 46 Rainer Vazquez (Cub) Matanzas 47 Jose M. Rodriguez (Cub) Ciego De Avila 48 Felix Nodarse (Cub) C.T.Cienfuegos 49 Lizardo Benitez (Cub) Guantanamo 50 William Franco (Cub) Ciudad De La Habana 51 Yoel Solensal (Cub) Sancti Spitirus 52 Darwins Urrea (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 0:07:28 53 Karel Pattyn (Ger) Germany 54 Alvaro Torres (Ven) Venezuela 0:08:29 55 Tim Nederlof (Ned) Global Cycling 0:08:55 56 Ramon Martin (Cub) Universidad Del Depo 0:08:59 57 Guillaume Boivin (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:09:10 58 Carlos Roldan (Cub) C.T.Cienfuegos 0:10:53 59 Geert Sijkshoorn (Ned) Global Cycling 0:13:33 60 Lemay Leon (Cub) Villa Clara 61 Alejandro Aluija (Cub) C.T.Cienfuegos 62 Ivan Martinez (Spa) Peugeot 63 Miguel Rodriguez (Cub) Camaguey 0:14:02 64 Martin Gilbert (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:14:34 65 Reinier Veloso (Cub) Sancti Spitirus 0:14:41 66 Reinier Gomez (Cub) Santiago De Cuba 0:15:31 67 Jose A. Gonzalez (Cub) Santiago De Cuba 0:17:17 68 Polo Luis Masco (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 0:18:08 69 Yasmany Estupiñan (Cub) C.T.Cienfuegos 70 Yosvany Caceres (Cub) Sancti Spitirus 71 Leinier Padilla (Cub) Guantanamo 0:18:22 72 Maidel Rodriguez (Cub) Matanzas 0:18:34 73 Emilio Perez (Cub) Pinar Del Rio 0:18:43 74 Arnaldo Oramas (Cub) C.T. Oriente 0:18:59 75 Jose A. Gonzalez (Cub) Sancti Spitirus 0:19:01 76 Abrahan Guerra (Cub) C.T. Oriente 77 Carlos E. Arias (Cub) Ciudad De La Habana 0:19:20 78 Lazaro Valdes (Cub) Pinar Del Rio 0:19:22 79 Osmany Lobaina (Cub) Guantanamo 80 Badr Bani Hammad (UAE) United Arab Emirates 81 Alfredo Hernandez (Cub) Matanzas 0:19:27 82 Rosendo Guilarte (Cub) C.T. Oriente 0:20:08 83 Sergio Casanova (Spa) Peugeot 0:21:08 84 Florian Bodenschatz (Ger) Germany 85 Elia Viviani (Ita) Italy 86 Yoel Mariño (Cub) Matanzas 87 Edgardo Lugo (Mex) Mexico 88 Juan R. Juarez (Mex) Mexico 89 Sascha Damrow (Ger) Germany 90 Tino Scholz (Ger) Germany 91 Luis A. Alfaro (Cub) C.T.Cienfuegos 0:21:29 92 Simon Lambert (Can) Spidertech p/b Planet Energy 0:22:22 93 Joseba Leon (Spa) Peugeot 0:22:32 94 Yariel De Leon (Cub) Matanzas 0:22:40 95 Angel Rivas (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 0:22:42 96 Joaquin Sobrino (Spa) Peugeot 0:22:50 97 Dennis Luijt (Ned) Global Cycling 0:22:56 98 Jacob Fiedler (Ger) Germany 0:23:06 99 Piero Baffi (Ita) Italy 0:23:13 100 Jose A. Diez (Spa) Peugeot 0:23:21 101 Jose C. Peralta (Cub) Guantanamo 0:25:23 102 Angelo Ciccone (Ita) Italy 0:25:51 103 Ivan Carvajal (Mex) Mexico 0:29:37 104 Jorge Arevalos (Cub) Camaguey 105 Roger Rodriguez (Cub) Pinar Del Rio 106 Reinier Hernandez (Cub) Ciudad De La Habana 0:29:45 107 Riazan Fleitas (Cub) Ciego De Avila 0:29:54 108 Ulises Rodriguez (Cub) Santiago De Cuba 0:29:56 109 Vladimir Fonseca (Cub) Villa Clara 0:29:58 110 Marlon Gonzalez (Cub) Ciego De Avila 111 Yunier Alvarez (Cub) Ciego De Avila 112 Juan Basulto (Cub) Camaguey 0:30:38 113 Peter Woestenberg (Ned) Global Cycling 0:30:51 114 Alex Buttazzoni (Ita) Italy 0:31:11 115 Leandro Marcos (Cub) Ciudad De La Habana 0:31:12 116 Ahmed Almansori (UAE) United Arab Emirates 0:31:57 117 Edgar Morales (Mex) Mexico 0:33:42 118 Juan Alberteris (Cub) Camaguey 0:36:43 119 Yhosvani Hernandez (Cub) Villa Clara 0:38:00 120 Miguel Montero (Cub) Guantanamo 0:39:51 121 Randy Hernandez (Cub) Santiago De Cuba 0:49:25 122 Adrian Mancebo (Cub) Santiago De Cuba 0:49:56 123 Luis Cardoso (Cub) Camaguey 0:50:24 124 Khalid Albalcooshi (UAE) United Arab Emirates 0:50:48 125 Daniel Avila (Cub) Camaguey 0:54:50 126 Yousif Bani Hammad (UAE) United Arab Emirates 0:56:20 127 Hernan Santiago (PuR) Global Cycling 0:56:41 128 Luca Pirini (Ita) Italy 1:06:46 129 Majid Albalooshi (UAE) United Arab Emirates 1:09:46

Points classification 1 Jaime Castañeda (Col) Colombia 20 pts 2 Wilmen Bravo (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 20 3 Damian Martinez (Cub) Guantanamo 18 4 Miguel Ubeto (Ven) Venezuela 15 5 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 13 6 Raul Grangel (Cub) Cuba 12 7 Ryan Roth (Can) Spidertech p/b Planet Energy 10 8 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 7 9 Yans Carlos Arias (Cub) Universidad Del Depo 6 10 Sergio Casanova (Spa) Peugeot 5 11 Yoandry Freire (Cub) Sancti Spitirus 4 12 Andrew Randell (Can) Spidertech p/b Planet Energy 4 13 Vicente Sanabria (Cub) Matanzas 3 14 Yasmany Martinez (Cub) Cuba 3 15 Fredy Buergos (Cub) Cuba 2 16 Ruben Companioni (Cub) Universidad Del Depo 2

Mountains classification 1 Yoel Solensal (Cub) Sancti Spitirus 15 pts 2 Raul Grangel (Cub) Cuba 7 3 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 5 4 Adonis Cardoso (Cub) Ciudad De La Habana 3 5 Yennier Lopez (Cub) Cuba 3 6 Pedro Ortuondo (Cub) Universidad Del Depo 2 7 Polo Luis Masco (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 2

Sprint classification 1 Yans Carlos Arias (Cub) Universidad Del Depo 15 pts 2 Jaime Castañeda (Col) Colombia 10 3 Wilmen Bravo (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 10 4 Ruben Companioni (Cub) Universidad Del Depo 7 5 William Franco (Cub) Ciudad De La Habana 5 6 Fredy Buergos (Cub) Cuba 4 7 Carlos E. Arias (Cub) Ciudad De La Habana 4 8 Edwar S. Ortiz (Col) Colombia 3 9 Yenni Harman (Cub) Santiago De Cuba 3 10 Rafael Arrate (Cub) C.T. Oriente 2 11 Lizardo Benitez (Cub) Guantanamo 2

U23 classification 1 Rafael Arrate (Cub) C.T. Oriente 2 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 3 Ruben Companioni (Cub) Universidad Del Depo 4 Lisuandi Alonso (Cub) Villa Clara 5 Adrian Ceballos (Cub) C.T.Cienfuegos 6 Ruben Flores (Ven) Sumiglov-Gober. Merida 7 Agustin Martinez (Cub) Villa Clara 8 Felix Nodarse (Cub) C.T.Cienfuegos 9 Ramon Martin (Cub) Universidad Del Depo 10 Guillaume Boivin (Can) Spidertech p/b Planet Energy 11 Carlos Roldan (Cub) C.T.Cienfuegos