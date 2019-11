Alejandro Valverde on his way to winning the final stage and overall at Ruta del Sol. (Image credit: Bettini)

Movistar's Alejandro Valverde soloed to the stage 2 win Saturday in the Vuelta a Castilla y Leon, finishing 51 seconds ahead of the Carlos Barbero (Caja Rural-Seguors RGA), who won a group sprint for second. Stage 1 winner Carlos Betancur (Movistar) held onto the overall lead by three seconds over Valverde and 15 seconds over Pello Bilbao (Caja Rural-Seguors RGA).

The 170.6km trek from Bragança to Fermoselle started out in the rain, and crosswinds helped blow the race apart as the peloton split in two. With 20km remaining, a lead group of 30 riders had more than two minutes on the field. Valverde attacked at the foot of the Alto de Fermoselle with Barbero, then later dropped his fellow countryman, opening a 30 second gap across the summit that increased to 51 seconds by the finish.

“We could open some gaps again today, we remain in the lead with Carlos, I'm now second at 3 seconds," Valverde said after the stage. "Things couldn't be better for us at this point of the race. Plus, tomorrow's finish is a good one for me - but we mustn't elaborate much on that, as we never know what could happen. I just hope that these two stages do well on me before Flèche and Liège, some racing form I needed.

"I also wish yesterday's awful weather doesn't bring any illness," he said. "Even more than the Classics, I expect this to be a good preparation before the Giro. It will surely bring some morale up on me, so I can be afraid of none at the start. I'd love Carlos winning this race tomorrow - we'll see what we can do about that tomorrow."

Sunday's 151.4km final stage from Salamanca to Alto de Candelario ends with the category 1 Alto de la Plataforma at 1,700 metres.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 4:21:28 2 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:51 3 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 4 Jóni Silva Brandão (Por) Efapel 5 Rafael Ferreira Reis (Por) W52/FC Porto 6 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting/Tavira 7 Winner Anacona Gomez (Col) Movistar Team 8 Linus Gerdemann (Ger) Stˆlting Service Group 9 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Movistar Team 10 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 11 Jaime Roson Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:56 12 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:02 13 César Fonte (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:05 14 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:23 15 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:57 16 Rui Vinhas (Por) W52/FC Porto 0:02:10 17 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 18 Fernando Grijalba (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:02:12 19 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52/FC Porto 0:02:20 20 Heiner Rodrigo Parra Bustamente (Col) Boyac· Raza de Campeones 0:02:58 21 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:03:14 22 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 0:06:10 23 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH 24 Diego Ochoa (Col) Boyac· Raza de Campeones 0:06:15 25 Hernán Parra (Col) Manzana Postobon Team 0:06:34 26 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 0:06:51 27 Nuno Alexandre Ferreira De Almeida (Por) Efapel 0:06:55 28 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 29 Rasmus Christian Quaade (Den) Stˆlting Service Group 30 David De La Fuente Rasilla (Spa) Sporting/Tavira 31 Sergei Shilov (Rus) Lokosphinx 32 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 33 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 34 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 35 Alvaro Trueba Diego (Spa) Efapel 36 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Sporting/Tavira 37 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana Postobon Team 38 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon Team 39 Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 40 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 41 Victor Etxebarria Carrasco (Spa) Radio Popular - Boavista 42 Igor Merino Cortazar (Spa) Burgos BH 43 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 44 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 45 Mario Gonzalez Salas (Spa) Sporting/Tavira 46 Henrique Casimiro (Por) Efapel 47 Antonio Pedrero Lopez (Spa) Movistar Team 0:07:33 48 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH 0:08:18 49 Daniel Mestre (Por) Efapel 50 Jonas Tenbrock (Ger) Stˆlting Service Group 51 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 52 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 53 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 54 Benat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:10:19 55 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 56 Sven Reutter (Ger) Stˆlting Service Group 57 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:11:19 58 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:12:49 59 Vasilii Neustroev (Rus) Lokosphinx 0:19:08 60 Rui Miguel Sousa Barbosa (Por) Radio Popular - Boavista 61 Hugo Sabido (Por) Sporting/Tavira 62 David Da Silva Livramento (Por) Sporting/Tavira 63 Bernardo Suaza Arango (Col) Manzana Postobon Team 64 Joaquin Sobrino Martinez (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 65 Rafael Silva (Por) Efapel 66 Marco Tulio Suesca Uribe (Col) Manzana Postobon Team 67 Vadim Zhuravlev (Rus) Lokosphinx 68 Juan Ignacio Perez Martin (Spa) W52/FC Porto 69 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Boyac· Raza de Campeones 70 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 71 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular - Boavista 72 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon Team 73 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular - Boavista 74 Yeison Andres Chaparro Rueda (Col) Boyac· Raza de Campeones 75 Arnau Soe Vall (Spa) Burgos BH 76 Valter Pereira (Por) Sporting/Tavira 77 Daniel Freitas (Por) W52/FC Porto 78 Robinson Armando Ortega Avila (Col) Boyac· Raza de Campeones 79 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 80 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 81 Rafael Marquez Raigon (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 82 Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 83 David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 84 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52/FC Porto 85 Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 86 John Bohn Ebsen (Den) ONE Pro Cycling 87 Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling 88 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 89 Gavin Mannion (USA) Drapac Professional Cycling 90 Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 91 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 92 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 93 Thomas Koep (Ger) Stˆlting Service Group 94 Peio Goikoetxea (Spa) Manzana Postobon Team 95 Nestor Javier Garcia Cruz (Col) Boyac· Raza de Campeones 0:19:20 96 Wilson Enrique Rodriguez Amezquita (Col) Boyac· Raza de Campeones DNF Kristian House (GBr) ONE Pro Cycling DNF Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling DNF Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH DNF Daniel Lopez Parada (Spa) Burgos BH DNF Joel García (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team DNF Antonio Barbio (Por) Efapel