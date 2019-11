Peio Bilbao (Caja Rural) pulls on the green mountains jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Caja Rural-Seguros RGA rider Pello Bilbao won the opening stage at the Vuelta a Castilla y Leon on Friday in Alba de Tormes. The Spaniard won a sprint to the finish line ahead of compatriots Enrique Sanz of Movistar and his Caja Rural teammate Carlos Barbero Cuesta.

"It [the win] is a point of trust, and proof that I can get wins in different situations, mass arrivals," Bilbao said. "It gives me confidence to try other times and also gives morale to the team, it is important."

Bilbao dedicated the stage win to his team, saying that, "We have had a difficult start, especially those who are still suffering from injuries and falls, and especially Sergio Pardilla, who I hope will be happy for the team's victory."

Bilbao is now leading the overall classification by four seconds ahead of Sanz and six seconds ahead of Carlos Barbero Cuesta. He is also leading the points classification, his teammate José Gonçalves is leading the mountain competition and Caja Rural is leading the team classification.

Stage 2, on Satruday, will be a 208km race from Guarda to Fuentes de Oñoro.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3:35:19 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 3 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 5 Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team 6 Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 7 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 8 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 9 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 10 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Pro Cycling Team 11 Delio Fernandez Cruz (Spa) W52 - Quinta da Lixa 12 Rafael Silva (Por) Efapel 13 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 14 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 15 Adrian Gonzalez (Spa) Murias Taldea 16 Daniel Eduardo Moreira Silva (Por) Radio Popular - Boavista 17 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Colombia 18 Eduard Prades Reverte (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 20 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52 - Quinta da Lixa 21 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 22 Alejandro Marque Porto (Spa) Efapel 23 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 24 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 25 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 26 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 27 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 28 Óscar González (Spa) Efapel 29 Domingos André Maciel Gonçalves (Por) Efapel 30 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 31 Francisco Mancebo Perez (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 32 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team 33 Gustavo Cesar Veloso (Spa) W52 - Quinta da Lixa 34 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 35 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:00:12 36 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 37 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:00:16 38 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 0:00:20 39 Jóni Silva Brandão (Por) Efapel 0:00:22 40 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular - Boavista 41 Vasily Neustroev (Rus) Lokosphinx 0:00:25 42 Juan Ignacio Pérez (Spa) W52 - Quinta da Lixa 43 Rui Vinhas (Por) W52 - Quinta da Lixa 44 Ike Groen (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 45 Joaquim Silva (Por) W52 - Quinta da Lixa 46 Nicola Gaffurini (Ita) Mg.Kvis-Vega 47 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH 48 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 49 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular - Boavista 50 Nuno Matos (Por) Radio Popular - Boavista 51 Victor Martin Hernandez (Spa) Burgos BH 52 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 53 Diego Rubio (Spa) Efapel 54 Gian Marco Di Francesco (Ita) Mg.Kvis-Vega 55 Maxime Mederel (Fra) Team Europcar 56 David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 57 Winner Anacona Gomez (Col) Movistar Team 58 Israel Nuno Arguelles (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 59 Cristian Astals Fernandez (Spa) Spain 60 Marc Soler (Spa) Movistar Team 61 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 62 Ricardo Mestre (Por) Team Tavira 63 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 64 Robbert De Greef (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 0:00:35 65 Daniel Mestre (Por) Team Tavira 66 Dex Groen (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 67 Alex Cano Ardila (Col) Colombia 68 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 69 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 70 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Spain 0:00:53 71 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH 72 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:01:02 73 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 74 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 75 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH 76 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:01:04 77 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Murias Taldea 78 Samuel Magalhães (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:09 79 Benat Txoperena Matxikote (Spa) Murias Taldea 80 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Team Tavira 81 Moreno Giampaolo (Ita) Mg.Kvis-Vega 0:01:12 82 Antonio Santoro (Ita) Mg.Kvis-Vega 83 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 84 David Da Silva Livramento (Por) Team Tavira 85 Joao Pereira (Por) Team Tavira 86 Igor Merino Cortazar (Spa) Burgos BH 0:01:20 87 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Murias Taldea 0:01:22 88 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 89 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Spain 0:01:24 90 Julio Alberto Amores Palacios (Spa) Spain 91 Aitor González (Spa) Spain 0:01:44 92 Eneko Lizarralde (Spa) Murias Taldea 0:02:02 93 William Guzmán (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:02:12 94 Ruben Menendez Velasco (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:05:01 95 Imanol Estevez (Spa) Murias Taldea 96 Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 97 Hélder Fernandes Ferreira (Por) Efapel 98 Timon Van Reek (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 99 Adellyn Cruz (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 100 Raffaele Radice (Ita) Mg.Kvis-Vega 101 Daan Meijers (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 0:05:38 102 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Colombia 0:06:58 103 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Spain 104 Johnatan Fernando Sarmiento Pacheco (Col) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:07:04 105 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52 - Quinta da Lixa 0:07:08 106 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 107 Diogo Nunes (Por) Team Tavira 108 Fabio Tuzi (Ita) Mg.Kvis-Vega 109 Dario Hernandez (Spa) Burgos BH

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 6 pts 2 Alejandro Marque Porto (Spa) Efapel 4 3 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 2 4 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Colombia 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Spain 3 pts 2 William Guzmán (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 2 3 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Spain 3 pts 2 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 2 3 William Guzmán (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 pts 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 20 3 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 4 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 14 5 Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team 12 6 Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 10 7 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 9 8 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 8 9 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 7 10 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Pro Cycling Team 6 11 Delio Fernandez Cruz (Spa) W52 - Quinta da Lixa 5 12 Rafael Silva (Por) Efapel 4 13 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 3 14 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 2 15 Adrian Gonzalez (Spa) Murias Taldea 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Caja Rural-Seguros Rga 10:45:57 2 Movistar Team 3 Skydive Dubai Pro C.T. 4 Colombia 5 Lokosphinx 6 Team Europcar 7 Efapel 8 W52-Quinta Da Lixa 9 Radio Popular - Boavista 0:00:22 10 Cycling Team Join's - Der 0:01:00 11 Burgos Bh 0:01:43 12 Sel. Española De Pista 0:01:53 13 Mg.Kvis-Vega 0:02:02 14 Team Tavira 0:02:09 15 Murias Taldea 0:02:13 16 Inteja-Mmr Dominican Cycl 0:03:39 17 Rad-Net Rose Team 0:07:28

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3:35:09 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:00:04 3 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:06 4 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:00:10 5 Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team 6 Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 7 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 8 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 9 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 10 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Pro Cycling Team 11 Delio Fernandez Cruz (Spa) W52 - Quinta da Lixa 12 Rafael Silva (Por) Efapel 13 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 14 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 15 Adrian Gonzalez (Spa) Murias Taldea 16 Daniel Eduardo Moreira Silva (Por) Radio Popular - Boavista 17 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Colombia 18 Eduard Prades Reverte (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 20 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52 - Quinta da Lixa 21 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 22 Alejandro Marque Porto (Spa) Efapel 23 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia 24 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 25 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 26 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 27 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 28 Óscar González (Spa) Efapel 29 Domingos André Maciel Gonçalves (Por) Efapel 30 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 31 Francisco Mancebo Perez (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 32 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team 33 Gustavo Cesar Veloso (Spa) W52 - Quinta da Lixa 34 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 35 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:00:22 36 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 37 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:00:26 38 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 0:00:30 39 Jóni Silva Brandão (Por) Efapel 0:00:32 40 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular - Boavista 41 Vasily Neustroev (Rus) Lokosphinx 0:00:35 42 Juan Ignacio Pérez (Spa) W52 - Quinta da Lixa 43 Rui Vinhas (Por) W52 - Quinta da Lixa 44 Ike Groen (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 45 Joaquim Silva (Por) W52 - Quinta da Lixa 46 Nicola Gaffurini (Ita) Mg.Kvis-Vega 47 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Burgos BH 48 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 49 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular - Boavista 50 Nuno Matos (Por) Radio Popular - Boavista 51 Victor Martin Hernandez (Spa) Burgos BH 52 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 53 Diego Rubio (Spa) Efapel 54 Gian Marco Di Francesco (Ita) Mg.Kvis-Vega 55 Maxime Mederel (Fra) Team Europcar 56 David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 57 Winner Anacona Gomez (Col) Movistar Team 58 Israel Nuno Arguelles (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 59 Cristian Astals Fernandez (Spa) Spain 60 Marc Soler (Spa) Movistar Team 61 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 62 Ricardo Mestre (Por) Team Tavira 63 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 64 Robbert De Greef (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 0:00:45 65 Daniel Mestre (Por) Team Tavira 66 Dex Groen (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 67 Alex Cano Ardila (Col) Colombia 68 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 69 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 70 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Spain 0:01:03 71 David Belda Garcia (Spa) Burgos BH 72 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:01:12 73 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 74 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 75 Pablo Torres Muino (Spa) Burgos BH 76 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:01:14 77 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Murias Taldea 78 Samuel Magalhães (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:19 79 Benat Txoperena Matxikote (Spa) Murias Taldea 80 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Team Tavira 81 Moreno Giampaolo (Ita) Mg.Kvis-Vega 0:01:22 82 Antonio Santoro (Ita) Mg.Kvis-Vega 83 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 84 David Da Silva Livramento (Por) Team Tavira 85 Joao Pereira (Por) Team Tavira 86 Igor Merino Cortazar (Spa) Burgos BH 0:01:30 87 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Murias Taldea 0:01:32 88 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 89 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Spain 0:01:34 90 Julio Alberto Amores Palacios (Spa) Spain 91 Aitor González (Spa) Spain 0:01:54 92 Eneko Lizarralde (Spa) Murias Taldea 0:02:12 93 William Guzmán (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:02:22 94 Ruben Menendez Velasco (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:05:11 95 Imanol Estevez (Spa) Murias Taldea 96 Kobus Hereijgers (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 97 Hélder Fernandes Ferreira (Por) Efapel 98 Timon Van Reek (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 99 Adellyn Cruz (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 100 Raffaele Radice (Ita) Mg.Kvis-Vega 101 Daan Meijers (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 0:05:48 102 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Colombia 0:07:08 103 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Spain 104 Johnatan Fernando Sarmiento Pacheco (Col) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:07:14 105 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52 - Quinta da Lixa 0:07:18 106 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 107 Diogo Nunes (Por) Team Tavira 108 Fabio Tuzi (Ita) Mg.Kvis-Vega 109 Dario Hernandez (Spa) Burgos BH

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 pts 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 20 3 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 4 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 14 5 Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team 12 6 Jetse Bol (Ned) Cyclingteam Join's - de Rijke 10 7 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 9 8 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 8 9 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 7 10 Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Pro Cycling Team 6 11 Delio Fernandez Cruz (Spa) W52 - Quinta da Lixa 5 12 Rafael Silva (Por) Efapel 4 13 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 3 14 Federico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 2 15 Adrian Gonzalez (Spa) Murias Taldea 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 6 pts 2 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Spain 6 3 Alejandro Marque Porto (Spa) Efapel 4 4 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 3 5 William Guzmán (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 3 6 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 2 7 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Colombia 1