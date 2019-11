Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi), the 2010 Vuelta a Burgos champion, opened the 2011 edition in fine fashion as he powered to victory atop the category three San Juan del Monte climb to claim stage 1. Sanchez was the only rider able to respond to the attack by Joaquím Rodríguez (Katusha) with 500m to go and the recently crowned Tour de France mountains classification winner outkicked the Katusha rider in the final push to the finish line.

"I'm satisfied with this second place," said Rodriguez. "Unfortunately, once again, I wasn't able to win because I found a rider which, in this period, is stronger than me. Samuel Sanchez arrived from a brilliant Tour de France where he was one of the protagonists and won the King of Mountain classification, so now he's in a better shape than me.

"The whole team worked very well, in the final part of the stage we were brilliant, pulling the group and imposing our pace. I know this finishing line very well because I won here in 2009 and I was second in 2005. I tried to anticipate my sprint with 500 metres to go, but unfortunately Sanchez was better than me.

"I'm happy anyway since my form and my teammates' is improving fast. With this team we can aim to win the race's general classification. It would be a boost to morale for each of us before taking part in the Vuelta".

Sergio Pardilla (Movistar) outsprinted Denis Menchov (Geox-TMC) for third place four seconds behind Sanchez and Rodríguez.

With no time bonuses on offer at the finish line, the general classification mirrors the finishing order with Sanchez taking the first leader's jersey at the Vuelta a Burgos. Rodríguez holds second overall, tied on time with Sanchez, with Pardilla in third four seconds back.

The stage was dominated by an early break containing Kenny De Ketele (Topsport Vlaanderen-Mercator), José Luis Roldan (Andalucia Caja Granada) and Yoann Offredo (FDJ). When their advantage dropped below one minute inside of 20km to go Offredo set off alone in search of stage honours. While his two breakaway companions sat up and awaited the peloton, the Frenchman fought valiantly, but ultimately succumbed to the peloton's chase effort, led by Euskaltel-Euskadi, with 6.5km remaining.

De Ketele and Roldan would be rewarded for their stint in the break, however, with the sprint classification and mountain classification leads respectively.

A couple of individual attacks by Skil-Shimano riders took place over the next four kilometres, but the peloton was back together at the base of the finishing climb with two kilometres to go. Katusha set a fierce tempo in support of their general classification hopeful Joaquím Rodríguez and the Spaniard made his move inside of the final kilometre, but Samuel Sanchez was ever-attentive in defense of his overall ambitions.

Points 1 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 pts 2 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 20 3 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 16 4 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 14 5 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 12 6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 10 7 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 9 8 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 8 9 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 7 10 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 6 11 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 12 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 13 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 3 14 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 2 15 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint 1 - Villasana de Mena 1 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 3 pts 2 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 2 3 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 1

Sprint 2 - Villasante 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 pts 2 Yoann Offredo (Fra) FDJ 2 3 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 1

Sprint 3 - Medina de Pomar 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 pts 2 Yoann Offredo (Fra) FDJ 2 3 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 1

Mountain 1 - Portillo de Busto 1 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 10 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 3 Yoann Offredo (Fra) FDJ 5 4 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 3 5 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 6 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Mountain 2 - San Juan del Monte 1 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 pts 2 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 4 3 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 2 4 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 1

Teams 1 Movistar Team 11:33:37 2 Geox-TMC 0:00:04 3 Euskaltel-Euskadi 0:00:10 4 Saur - Sojasun 0:00:40 5 Katusha Team 0:00:51 6 Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:02 7 Andalucia Caja Granada 0:01:26 8 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:29 9 Orbea Continental 0:01:49 10 Acqua & Sapone 0:01:50 11 FDJ 0:01:59 12 Androni Giocattoli 0:02:03 13 Skil - Shimano 0:02:10 14 Caja Rural 0:02:16 15 Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:37

General classification after stage 1 1 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 3:51:07 2 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 3 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:00:04 4 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 5 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:00:08 7 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 8 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 9 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:00:10 10 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 0:00:12 11 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:14 13 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 14 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:00:19 15 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:20 16 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 17 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 18 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:23 19 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 20 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 0:00:25 21 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 0:00:26 22 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 23 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 24 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:00:29 25 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 0:00:33 26 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 27 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 28 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 29 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:00:36 30 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:00:38 31 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 32 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 33 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 34 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 35 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 36 Egor Silin (Rus) Katusha Team 37 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 38 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 39 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:46 40 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 41 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 0:00:48 42 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 0:00:50 43 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 44 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 45 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:00:52 46 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 47 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 48 Camilo Andres Suarez Albarracin (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:00:54 49 Dominique Cornu (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 50 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 51 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 52 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 53 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 54 Tobias Ludvigsson (Swe) Skil - Shimano 55 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 56 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 57 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 58 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 0:00:59 59 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 60 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 61 Alex Cano Ardila (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 62 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli 0:01:03 63 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:07 64 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:01:12 65 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:14 66 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:18 67 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 0:01:22 68 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 69 Ramon Domene (Spa) Androni Giocattoli 70 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:01:24 71 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 72 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 73 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 74 Victor Hugo Pena Grisales (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 75 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 76 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 77 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 78 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 79 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:31 80 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:33 81 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:01:51 82 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:53 83 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:05 84 Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural 0:02:10 85 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 0:02:21 86 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:02:29 87 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 88 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel-Euskadi 89 Dominique Rollin (Can) FDJ 90 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 91 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 92 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 93 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 94 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 95 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 96 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 97 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 98 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:02:40 99 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 0:03:09 100 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:03:10 101 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 0:03:18 102 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 103 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 104 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 0:03:20 105 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 0:03:21 106 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 107 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:03:24 108 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:03:40 109 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 0:03:41 110 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 0:04:09 111 Sander Oostlander (Ned) Skil - Shimano 0:04:11 112 Yoann Offredo (Fra) FDJ 0:04:13 113 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 114 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 115 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 0:04:16 116 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:04:20 117 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:04:43 118 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 119 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:13:18

Sprint classification 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 pts 2 Yoann Offredo (Fra) FDJ 4 3 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 3 4 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 2 5 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 2 6 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 1

Mountains classification 1 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 10 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 3 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 4 Yoann Offredo (Fra) FDJ 5 5 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 4 6 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 3 7 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 2 8 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2 9 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 1 10 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 1