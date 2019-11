Image 1 of 6 John Degenkolb (Trek-Segafredo) and Andre Greipel (Lotto Soudal) lunge for the line (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 6 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 6 Lars Boom (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 6 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 6 Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 6 John Degenkolb (Trek-Segafredo) (Image credit: Bettini Photo)

André Greipel (Lotto Soudal) staged a come-from-behind coup on stage 4 of the Volta ao Algarve, taking out a furious bunch sprint finish from John Degenkolb (Trek-Segafredo). Dylan Groenewegen (LottoNl-Jumbo) was third in a sprint that was decided between the top three by millimeters.

Jasper Stuyven opened up the sprint for Degenkolb, but Greipel was able to catch on and come past just before the line, while Groenewegen was a bike length further back when the German champion made his final push. The Dutch champion had an impressive final kick and threw his bike full force, lifting his front wheel off the ground in an attempt to win, but was just short.

The day's breakaway of Ryan Mullen (Cannondale-Drapac), Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) and João Matias (LA Alumínios-Metalusa BlackJack), the latter of which was dropped with 50km still to race, was caught just 2km from the line after being out front for a full 195km on the race's longest stage.

Thanks to the breakaway sweeping up any intermediate sprint bonuses, the race lead of Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) remained unchanged. The Slovenian has a solid 22 seconds on Michal Kwiatkowski (Team Sky), with time trial winner Jonathan Castroviejo (Movistar) still in third at 36 seconds.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 4:57:51 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4 Arnaud Demare (Fra) FDJ 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 6 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 7 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 8 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 10 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 11 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 12 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 13 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 14 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 15 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 16 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 17 Luis Mendonça (Por) Louletano - Hospital de Loule 18 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 19 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 20 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Louletano - Hospital de Loule 21 Fábio Silvestre (Por) Sporting / Tavira 22 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 23 Juan Sebastian Molano (Col) Manzana Postobon 24 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 25 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 26 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 27 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 28 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 29 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 30 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 31 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 32 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 33 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 34 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 35 Jesus Ezquerra (Spa) Sporting / Tavira 36 Alejandro Manue Marque Porto (Spa) Sporting / Tavira 37 Edgar Pinto (Por) LA / Metalusa Blackjack 38 Shaun-Nick Bester (RSA) Sporting / Tavira 39 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 40 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 41 César Fonte (Por) LA / Metalusa Blackjack 42 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 43 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 44 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 45 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 46 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 47 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 48 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 49 Xuban Errazquin (Spa) RP - Boavista 50 Antonio Angulo Sampedro (Spa) LA / Metalusa Blackjack 51 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52/FC Porto 52 Hernando Bohorquez (Col) Manzana Postobon 53 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 54 João Benta (Por) RP - Boavista 55 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 56 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 57 Oscar Hernandez (Spa) Louletano - Hospital de Loule 58 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 59 Nuno Matos (Por) Movistar Team 60 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 61 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 62 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 63 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 64 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 65 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 66 Sepp Kuss (USA) Rally Cycling 67 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 68 Nuno Almeida (Por) Louletano - Hospital de Loule 69 David De La Fuente Rasilla (Spa) Louletano - Hospital de Loule 70 Luis Gomes (Por) RP - Boavista 71 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon 72 Jacobo Ucha Rodriguez (Spa) W52/FC Porto 73 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 74 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 75 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 76 Rafael Silva (Por) Efapel 77 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 78 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 79 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 80 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 81 Michal Golas (Pol) Team Sky 82 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 83 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 84 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 85 Antonio Piedra (Spa) Manzana Postobon 86 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 87 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 88 Daniel Sanchez Cidoncha (Spa) RP - Boavista 89 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 90 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 91 Samuel Blanco Prol (Spa) LA / Metalusa Blackjack 92 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 93 António Barbio (Por) Efapel 94 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 95 Rui Vinhas (Por) W52/FC Porto 96 António Carvalho (Por) W52/FC Porto 97 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) RP - Boavista 98 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 99 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 100 Henrique Casimiro (Por) Efapel 101 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 102 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 103 Alvaro Trueba Diego (Spa) Efapel 104 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 105 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 106 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 107 Eric Young (USA) Rally Cycling 108 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 109 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 110 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 111 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 112 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 113 Victor Etxeberria Carrasco (Spa) RP - Boavista 114 Filipe Cardoso (Por) RP - Boavista 115 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon 116 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 117 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 118 Daniel Mestre (Por) Efapel 119 Joaquim Silva (Por) W52/FC Porto 120 Rob Britton (Can) Rally Cycling 121 David Gaudu (Fra) FDJ 122 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 123 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 124 Hugo Sancho (Por) LA / Metalusa Blackjack 125 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 126 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 127 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 128 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 129 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 130 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 131 Danny Pate (USA) Rally Cycling 132 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 133 Mickael Delage (Fra) FDJ 134 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 135 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 136 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 137 Ben King (USA) Dimension Data 0:00:34 138 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 139 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 140 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Efapel 141 Marc Sarreau (Fra) FDJ 142 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:40 143 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 144 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 145 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 146 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 147 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 148 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 149 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 150 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:00:43 151 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:46 152 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 153 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:00:47 154 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 155 Philip Deignan (Irl) Team Sky 156 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:50 157 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:54 158 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:01:02 159 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:01:05 160 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 161 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:01:24 162 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 163 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:01:27 164 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 165 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 0:01:33 166 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 167 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:01:57 168 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:02 169 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 170 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:02:10 171 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:02:12 172 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 173 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:03:01 174 Domingos Goncalves (Por) RP - Boavista 175 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:04:23 176 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 177 Luis Afonso (Por) LA / Metalusa Blackjack 178 Jóni Brandão (Por) Sporting / Tavira 179 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 180 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 181 David Livramento (Por) Sporting / Tavira 182 Oscar Brea (Por) Sporting / Tavira 0:06:36 183 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:07:00 184 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:10 185 Mateo Garcia Castañeda (Col) Efapel 186 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:07:13 187 Tiago Ferreira (Por) W52/FC Porto 0:07:14 188 Pedro Paulinho (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:10:40 189 Zulmiro Magalhães (Por) LA / Metalusa Blackjack 190 Hélder Ferreira (Por) Louletano - Hospital de Loule 191 João Matias (Por) LA / Metalusa Blackjack 192 Sandro Pinto (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:11:07 DNF Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 25 pts 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 20 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 16 4 Arnaud Demare (Fra) FDJ 13 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 10 6 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 8 7 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 6 8 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 9 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 2 10 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 1

Mountain 1 (Cat. 4), Km 102.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 3 pts 2 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 2 3 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 1

Sprint 1 - Almodôvar # Rider Name (Country) Team Result 1 João Matias (Por) LA / Metalusa Blackjack 3 pts 2 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 2 3 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1

Sprint 2 - Mértola # Rider Name (Country) Team Result 1 João Matias (Por) LA / Metalusa Blackjack 3 pts 2 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 2 3 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1

Sprint 3 - Castro Marim # Rider Name (Country) Team Result 1 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 3 pts 2 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 2 3 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Lotto Soudal 14:53:33 2 Quick-Step Floors 3 Sporting / Tavira 4 Katusha-Alpecin 5 Manzana Postobon 6 Trek-Segafredo 7 Louletano - Hospital de Loule 8 Movistar Team 9 Bora-Hansgrohe 10 Team Sky 11 Cannondale-Drapac 12 LA / Metalusa Blackjack 13 Team LottoNl-Jumbo 14 Wanty - Groupe Gobert 15 Roompot - Nederlandse Loterij 16 W52/FC Porto 17 Astana Pro Team 18 Caja Rural-Seguros RGA 19 Dimension Data 20 RP - Boavista 21 Rally Cycling 22 FDJ 23 Gazprom – Rusvelo 24 Cofidis, Solutions Credits 25 Efapel

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 14:34:20 2 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:22 3 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:00:36 4 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:55 5 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:59 6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:31 7 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:40 8 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:49 9 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:01:54 10 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 0:01:56 11 Edgar Pinto (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:02:07 12 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 13 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 14 Alejandro Manue Marque Porto (Spa) Sporting / Tavira 0:02:08 15 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:02:23 16 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:02:39 17 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 18 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 19 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 0:02:40 20 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:02:52 21 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:54 22 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:58 23 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:03:06 24 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:03:17 25 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:03:25 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:35 27 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:03:46 28 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:03:51 29 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:04:04 30 Joaquim Silva (Por) W52/FC Porto 0:04:21 31 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:27 32 David De La Fuente Rasilla (Spa) Louletano - Hospital de Loule 0:04:34 33 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:04:57 34 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:05:03 35 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:05:48 36 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:05:53 37 Victor Etxeberria Carrasco (Spa) RP - Boavista 0:06:05 38 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:06:07 39 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:06:11 40 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:06:15 41 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Louletano - Hospital de Loule 0:06:16 42 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:07:03 43 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:07:27 44 Hernando Bohorquez (Col) Manzana Postobon 0:07:38 45 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:07:47 46 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 0:07:57 47 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:46 48 David Gaudu (Fra) FDJ 0:08:51 49 Rui Vinhas (Por) W52/FC Porto 0:09:13 50 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:09:19 51 Rob Britton (Can) Rally Cycling 0:09:27 52 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:09:46 53 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 0:09:53 54 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:10:02 55 Nuno Matos (Por) Movistar Team 0:10:05 56 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:10:08 57 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:22 58 Domingos Goncalves (Por) RP - Boavista 0:10:31 59 César Fonte (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:10:49 60 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:10:55 61 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 0:11:03 62 Jesus Ezquerra (Spa) Sporting / Tavira 0:11:05 63 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 0:11:22 64 António Carvalho (Por) W52/FC Porto 0:11:29 65 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:11:36 66 Xuban Errazquin (Spa) RP - Boavista 0:11:52 67 Antonio Angulo Sampedro (Spa) LA / Metalusa Blackjack 0:12:00 68 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:12:31 69 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:12:39 70 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon 0:12:52 71 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:13:04 72 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:16 73 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:22 74 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:13:25 75 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:13:53 76 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:14:07 77 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:14:09 78 Sepp Kuss (USA) Rally Cycling 0:14:28 79 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:14:44 80 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:14:46 81 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Efapel 82 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:14:47 83 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:14:54 84 Antonio Piedra (Spa) Manzana Postobon 0:14:55 85 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:15:12 86 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:15:15 87 Henrique Casimiro (Por) Efapel 0:15:29 88 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon 0:15:57 89 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:16:29 90 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:31 91 Ben King (USA) Dimension Data 0:18:24 92 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:18:30 93 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 0:18:36 94 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:18:41 95 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:18:43 96 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:18:56 97 Alvaro Trueba Diego (Spa) Efapel 0:19:08 98 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:19:14 99 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:19:18 100 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:43 101 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 102 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:19:45 103 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:19:49 104 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:19:53 105 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:19:55 106 Oscar Hernandez (Spa) Louletano - Hospital de Loule 0:20:02 107 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:20:03 108 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:20:20 109 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:20:22 110 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:20:49 111 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:20:52 112 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 113 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52/FC Porto 0:20:56 114 Nuno Almeida (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:21:16 115 Shaun-Nick Bester (RSA) Sporting / Tavira 0:21:30 116 Hugo Sancho (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:21:33 117 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:21:39 118 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:21:55 119 Luis Mendonça (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:22:23 120 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:22:34 121 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:22:40 122 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:22:54 123 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 0:22:58 124 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:23:03 125 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:23:15 126 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:23:17 127 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:23:26 128 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:23:28 129 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:23:29 130 Danny Pate (USA) Rally Cycling 0:23:39 131 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:23:42 132 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 133 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:23:46 134 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:23:49 135 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:23:54 136 Jóni Brandão (Por) Sporting / Tavira 0:23:56 137 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:23:59 138 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:24:00 139 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:24:03 140 Daniel Mestre (Por) Efapel 0:24:07 141 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) RP - Boavista 0:24:08 142 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:24:10 143 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:13 144 Juan Sebastian Molano (Col) Manzana Postobon 0:24:14 145 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 146 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:24:15 147 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:16 148 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:24:17 149 Samuel Blanco Prol (Spa) LA / Metalusa Blackjack 0:24:26 150 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:24:29 151 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:24:33 152 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:24:34 153 João Benta (Por) RP - Boavista 0:24:48 154 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:24:49 155 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:52 156 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:24:58 157 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:25:12 158 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 0:25:25 159 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:25:38 160 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:25:41 161 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:25:59 162 Filipe Cardoso (Por) RP - Boavista 0:26:02 163 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:26:03 164 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:26:32 165 Luis Afonso (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:26:36 166 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:26:45 167 Fábio Silvestre (Por) Sporting / Tavira 0:27:44 168 Mateo Garcia Castañeda (Col) Efapel 0:27:51 169 David Livramento (Por) Sporting / Tavira 0:28:02 170 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:28:03 171 Eric Young (USA) Rally Cycling 0:28:12 172 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:28:16 173 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:28:18 174 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:28:48 175 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:29:08 176 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:29:25 177 Oscar Brea (Por) Sporting / Tavira 0:29:41 178 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:31:02 179 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:31:49 180 Tiago Ferreira (Por) W52/FC Porto 0:31:54 181 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:32:02 182 Luis Gomes (Por) RP - Boavista 0:35:07 183 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:35:23 184 Jacobo Ucha Rodriguez (Spa) W52/FC Porto 0:35:24 185 Rafael Silva (Por) Efapel 0:35:46 186 Daniel Sanchez Cidoncha (Spa) RP - Boavista 0:36:27 187 António Barbio (Por) Efapel 0:36:38 188 Sandro Pinto (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:38:21 189 Pedro Paulinho (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:43:49 190 João Matias (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:46:29 191 Hélder Ferreira (Por) Louletano - Hospital de Loule 0:46:45 192 Zulmiro Magalhães (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:49:09

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 48 pts 2 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 31 3 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 30 4 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 29 5 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 25 6 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 20 7 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 8 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 16 9 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 13 10 Arnaud Demare (Fra) FDJ 13 11 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 12 12 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 10 13 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 10 14 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 9 15 João Matias (Por) LA / Metalusa Blackjack 8 16 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 8 17 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 8 18 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 6 19 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 6 20 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 6 21 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 6 22 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 6 23 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 5 24 Daniel Sanchez Cidoncha (Spa) RP - Boavista 3 25 Edgar Pinto (Por) LA / Metalusa Blackjack 2 26 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 2 27 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 2 28 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 2 29 João Benta (Por) RP - Boavista 2 30 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 2 31 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 1 32 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 1 33 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 10 pts 2 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 8 3 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 8 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 6 5 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 6 6 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 4 7 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 4 8 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 3 9 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 3 10 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 3 11 Luis Gomes (Por) RP - Boavista 3 12 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 2 13 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 2 14 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 2 15 João Benta (Por) RP - Boavista 2 16 Daniel Sanchez Cidoncha (Spa) RP - Boavista 2 17 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:01:36 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:02:15 5 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:38 6 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:03:14 7 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:05:58 8 David Gaudu (Fra) FDJ 0:07:02 9 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:07:57 10 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 0:08:04 11 Nuno Matos (Por) Movistar Team 0:08:16 12 Xuban Errazquin (Spa) RP - Boavista 0:10:03 13 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon 0:11:03 14 Sepp Kuss (USA) Rally Cycling 0:12:39 15 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon 0:14:08 16 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:20:06 17 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:21:26 18 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:22:10 19 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:22:21 20 Juan Sebastian Molano (Col) Manzana Postobon 0:22:25 21 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:22:27 22 Samuel Blanco Prol (Spa) LA / Metalusa Blackjack 0:22:37 23 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:22:45 24 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:23:52 25 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:24:10 26 Mateo Garcia Castañeda (Col) Efapel 0:26:02 27 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:26:27 28 Tiago Ferreira (Por) W52/FC Porto 0:30:05 29 Luis Gomes (Por) RP - Boavista 0:33:18 30 Zulmiro Magalhães (Por) LA / Metalusa Blackjack 0:47:20