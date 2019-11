Image 1 of 26 Quick-Step en route to the finish of the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 26 BMC on their way to winning the team time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 26 AG2R La Mondiale on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 26 Quick-Step Floors on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 26 BMC on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 26 BMC on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 26 Team Sky on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 26 Tony Martin leads Katusha-Alpecin on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 26 Tony Martin leads Katusha-Alpecin on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 26 Michal Kwiatkowski in polka dots at the Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 26 Manuel Senni in red at the Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 26 Manuel Senni in white at the Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 26 Race leader Manuel Senni at the press conference following the opening stage in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 26 Team Sky on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 26 Team Sky on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 26 BMC on the first podium of the 2017 Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 26 BMC on the first podium of the 2017 Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 26 Katusha-Alpecin on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 26 Manuel Senni in green at the Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 26 Manuel Senni on the first podium of the 2017 Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 26 Manuel Senni in yellow at the Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 26 Manuel Senni in yellow at the Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 26 Manuel Senni in yellow at the Volta a La Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 26 Orica-Scott on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 26 Orica-Scott on course for the opening time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 26 Manuel Senni in yellow after the opening team time trial in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

BMC Racing took control of the Volta a la Comunitat Valenciana with victory in the opening team time trial. The American squad was one of the last to roll down the ramp at the Playa de la Glea and posted the quickest time of 43:17 over the rolling course.

Team Sky, with defending champion Wout Poels, set off last and came closest to ousting BMC from the top of the standings but fell short by 24 seconds, setting up a good battle for the overall title in the coming days.

The 24-year-old Italian Manuel Senni led BMC over the finish line, giving him the opportunity to wear the leader’s jersey for stage 2.

For many, it would be the first time that they rode their bike in anger this season and it would not be a gentle easing into the year. In one of the more brutal starts to a stage race, the opening stage of the Volta a la Comunitat Valenciana swapped last year’s 16.25 individual test for a challenging, hilly 37.9km team time trial.

There would be several small rises to contend with, including a third category drag in the opening half. For anyone hoping to perform well in the overall classification, a good result on this day would be imperative as it would be difficult to claw back huge gaps in the forthcoming stages.

While there had been snow in the region only a few weeks ago, the riders were blessed with sunshine at least. The action began at 14:30 local time with Team Ukyo the first to roll down the start ramp but it wouldn’t be until FDJ almost an hour later when the contenders for victory would begin to make their mark. The French squad, who have made strides forward in their team time trialling, completed the course in a time of 44:45 before LottoNL-Jumbo came in a few minutes later with a time just 17 seconds quicker.

Behind them, the battle for supremacy was already hotting up as Team Sky and BMC posted the quickest times at the intermediate check, with the former just three seconds up on the latter. World team time trial champions Quick-Step Floors went into the day hoping for a solid result in a discipline they regularly excel at. They would topple LottoNL-Jumbo with a time of 44:06, but they wouldn’t hold onto their lead for very long with BMC smashing their time by almost a minute.

Movistar and Team Sky were still to follow them, but neither had the firepower to hold onto them in the second half of the course. Despite having led BMC at the midway point, Sky was 24 seconds behind them on the line.

Stage 2 of the Volta a la Comunitat Valenciana will be a lumpy ride with five categorised climbs, between Alicante and Denia, where BMC is often based over the winter.

Full Results

1 BMC Racing Team 0:43:17 2 Team Sky 0:00:21 3 Quick-Step Floors 0:00:49 4 Movistar Team 0:01:02 5 Astana Pro Team 0:01:12 6 Team LottoNL-Jumbo 0:01:16 7 FDJ 0:01:30 8 Katusha-Alpecin 0:01:52 9 Cannondale-Drapac 0:01:57 10 ORICA-Scott 0:02:00 11 CCC Sprandi Polkowice 0:02:15 12 Dimension Data 0:02:27 13 Direct Energie 0:02:57 14 AG2R La Mondiale 0:03:12 15 Gazprom-RusVelo 0:03:16 16 Cofidis, Solutions Crédits 0:03:17 17 Caja Rural - Seguros RGA 0:03:50 18 Euskadi Basque Country - Murias 0:04:09 19 Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:19 20 W52-FC Porto-Porto Canal 0:04:27 21 Burgos-BH 0:04:28 22 Spain 0:05:13 23 Israel Cycling Academy 0:05:57 24 Team UKYO 0:06:14 25 Inteja Dominican Cycling Team 0:07:15

Stage Results # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:43:17 2 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 3 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 4 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 5 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 6 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 7 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:00:21 8 Philip Deignan (Irl) Team Sky 9 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 10 Wout Poels (Ned) Team Sky 11 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 12 David Lopez (Spa) Team Sky 13 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:49 14 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 15 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 16 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 17 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 18 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 19 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 20 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:02 21 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 22 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 23 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 24 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 25 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 26 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:12 27 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 28 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 29 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 30 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 31 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:16 32 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 33 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 34 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 35 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 36 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 37 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 38 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 39 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:01:26 40 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:01:30 41 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 42 Rudy Molard (Fra) FDJ 43 Jérémy Roy (Fra) FDJ 44 Steve Morabito (Swi) FDJ 45 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 46 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:36 47 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:01:43 48 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:01:45 49 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:52 50 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 51 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 52 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 53 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 54 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:01:57 55 Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac 56 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 57 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 58 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 59 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 60 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:02:00 61 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 62 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 63 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 64 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 65 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 66 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 67 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 68 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:02:14 69 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:02:15 70 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 71 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 72 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 73 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 74 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 75 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 76 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:02:27 77 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 78 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 79 Ben King (USA) Dimension Data 80 Igor Anton (Spa) Dimension Data 81 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:02:47 82 William Bonnet (Fra) FDJ 0:02:53 83 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:02:57 84 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 85 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 86 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 87 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 88 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 89 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:12 90 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 91 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 92 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 93 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 94 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 95 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:16 96 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 97 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom – Rusvelo 98 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 99 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 100 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 101 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 102 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 103 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:17 104 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 105 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 106 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 107 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 108 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:19 109 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:03:24 110 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:46 111 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:50 112 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 113 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 114 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 115 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 116 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 117 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:04:09 118 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 119 Imanol Estevez Salas (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 120 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 121 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 122 Aitor Gonzales (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 123 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:19 124 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 125 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 126 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 127 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 128 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 129 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 130 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:04:27 131 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52/FC Porto 132 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 133 Joaquim Silva (Por) W52/FC Porto 134 Gustavo Veloso (Por) W52/FC Porto 135 Rui Vinhas (Por) W52/FC Porto 136 António Carvalho (Por) W52/FC Porto 137 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 0:04:28 138 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 139 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Burgos BH 140 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 141 David Belda (Spa) Burgos BH 142 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 143 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:05:03 144 Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain 0:05:13 145 Manuel Jimenez Garcia (Spa) Spain 146 Sebastián Mora Vedri (Spa) Spain 147 Adriá Moreno Sala (Spa) Spain 148 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Spain 149 Enrique Sanz Unzue (Spa) Spain 150 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Spain 151 Eduardo Llacer Gabarron (Spa) Spain 152 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 153 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:05:45 154 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:54 155 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:05:57 156 Aviv Yechzkel (Isr) Israel Cycling Academy 157 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 158 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 159 Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy 160 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 161 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 162 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 163 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:06:12 164 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 165 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 166 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team UKYO 0:06:14 167 Oscar Pujol (Spa) Team UKYO 168 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Team UKYO 169 Salvador Guardiola (Spa) Team UKYO 170 Tanzou Tokuda (Jpn) Team UKYO 171 Benjami Prades (Spa) Team UKYO 172 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team UKYO 173 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Team UKYO 174 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:06:20 175 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:06:48 176 Angel Rebollido (Spa) W52/FC Porto 0:06:50 177 Rafael Marquez Raigon (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:07:15 178 Albert Torres Barcelo (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 179 Gregory Obando Brenes (CRc) Inteja Dominican Cycling Team 180 Julio Alberto Amores Palacios (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 181 Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 182 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja Dominican Cycling Team 183 William De Jesus Guzman Rosario (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 184 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:07:16 185 Daniel Lopez Parada (Spa) Burgos BH 0:07:27 186 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:07:31 187 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:07:33 188 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:07:41 189 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:07:46 190 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:07:47 191 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:56 192 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:28 193 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:08:48 194 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:50 195 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 196 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:10:05 197 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:20 198 Christopher Butler (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:24 199 Oscar Linares Misioner (Spa) Burgos BH 0:11:33

Mountain 1 (Cat. 3), km. 11 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 3 pts 2 Wout Poels (Ned) Team Sky 2 3 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 2:09:51 2 Team Sky 0:01:03 3 Quick-Step Floors 0:02:27 4 Movistar Team 0:03:06 5 Team LottoNl-Jumbo 0:03:36 6 Astana Pro Team 0:03:48 7 FDJ 0:04:30 8 Katusha-Alpecin 0:05:36 9 Cannondale-Drapac 0:05:51 10 Orica-Scott 0:06:00 11 CCC Sprandi Polkowice 0:06:45 12 Dimension Data 0:07:21 13 Direct Energie 0:08:51 14 AG2R La Mondiale 0:09:36 15 Gazprom – Rusvelo 0:09:48 16 Cofidis, Solutions Credits 0:09:51 17 Caja Rural-Seguros RGA 0:11:30 18 Euskadi Basque Country - Murias 0:12:27 19 Roompot - Nederlandse Loterij 0:12:57 20 W52/FC Porto 0:13:21 21 Burgos BH 0:13:24 22 Spain 0:15:39 23 Israel Cycling Academy 0:17:51 24 Team UKYO 0:18:42 25 Inteja Dominican Cycling Team 0:21:45

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:43:17 2 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 3 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 4 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 5 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 6 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 7 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:00:21 8 Philip Deignan (Irl) Team Sky 9 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 10 Wout Poels (Ned) Team Sky 11 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 12 David Lopez (Spa) Team Sky 13 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:49 14 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 15 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 16 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 17 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 18 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 19 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 20 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:02 21 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 22 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 23 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 24 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 25 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 26 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:12 27 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 28 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 29 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 30 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 31 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:16 32 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 33 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 34 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 35 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 36 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 37 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 38 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 39 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:01:26 40 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:01:30 41 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 42 Rudy Molard (Fra) FDJ 43 Jérémy Roy (Fra) FDJ 44 Steve Morabito (Swi) FDJ 45 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 46 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:36 47 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:01:43 48 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:01:45 49 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:52 50 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 51 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 52 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 53 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 54 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:01:57 55 Thomas Scully (NZl) Cannondale-Drapac 56 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 57 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 58 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 59 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 60 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:02:00 61 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 62 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 63 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 64 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 65 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 66 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 67 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 68 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:02:14 69 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:02:15 70 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 71 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 72 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 73 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 74 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 75 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 76 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:02:27 77 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 78 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 79 Ben King (USA) Dimension Data 80 Igor Anton (Spa) Dimension Data 81 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:02:47 82 William Bonnet (Fra) FDJ 0:02:53 83 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:02:57 84 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 85 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 86 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 87 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 88 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 89 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:12 90 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 91 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 92 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 93 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 94 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 95 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:16 96 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom – Rusvelo 97 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 98 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 99 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 100 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 101 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 102 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 103 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:17 104 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 105 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 106 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 107 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits 108 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:19 109 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:03:24 110 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:46 111 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:50 112 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 113 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 114 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 115 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 116 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 117 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:04:09 118 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 119 Imanol Estevez Salas (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 120 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 121 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 122 Aitor Gonzales (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 123 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:19 124 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 125 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 126 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 127 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 128 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 129 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 130 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:04:27 131 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52/FC Porto 132 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 133 Joaquim Silva (Por) W52/FC Porto 134 Gustavo Veloso (Por) W52/FC Porto 135 Rui Vinhas (Por) W52/FC Porto 136 António Carvalho (Por) W52/FC Porto 137 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 0:04:28 138 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 139 Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Burgos BH 140 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 141 David Belda (Spa) Burgos BH 142 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 143 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:05:03 144 Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain 0:05:13 145 Manuel Jimenez Garcia (Spa) Spain 146 Sebastián Mora Vedri (Spa) Spain 147 Adriá Moreno Sala (Spa) Spain 148 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Spain 149 Enrique Sanz Unzue (Spa) Spain 150 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Spain 151 Eduardo Llacer Gabarron (Spa) Spain 152 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 153 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:05:45 154 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:54 155 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:05:57 156 Aviv Yechzkel (Isr) Israel Cycling Academy 157 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 158 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 159 Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy 160 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 161 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 162 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 163 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:06:12 164 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 165 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 166 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team UKYO 0:06:14 167 Oscar Pujol (Spa) Team UKYO 168 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Team UKYO 169 Salvador Guardiola (Spa) Team UKYO 170 Tanzou Tokuda (Jpn) Team UKYO 171 Benjami Prades (Spa) Team UKYO 172 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team UKYO 173 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Team UKYO 174 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:06:20 175 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:06:48 176 Angel Rebollido (Spa) W52/FC Porto 0:06:50 177 Rafael Marquez Raigon (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:07:15 178 Albert Torres Barcelo (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 179 Gregory Obando Brenes (CRc) Inteja Dominican Cycling Team 180 Julio Alberto Amores Palacios (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 181 Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 182 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja Dominican Cycling Team 183 William De Jesus Guzman Rosario (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 184 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:07:16 185 Daniel Lopez Parada (Spa) Burgos BH 0:07:27 186 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:07:31 187 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:07:33 188 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:07:41 189 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:07:46 190 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:07:47 191 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:56 192 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:28 193 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:08:48 194 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:50 195 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 196 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:10:05 197 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:20 198 Christopher Butler (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:24 199 Oscar Linares Misioner (Spa) Burgos BH 0:11:33

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 3 pts 2 Wout Poels (Ned) Team Sky 2 3 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:43:17 2 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 3 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:00:49 4 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:01:02 5 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:16 6 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:01:45 7 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:01:57 8 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 9 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 10 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:02:00 11 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 12 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 13 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:02:15 14 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:02:27 15 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:02:57 16 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:12 17 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:16 18 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 19 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:19 20 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:46 21 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:50 22 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 23 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:04:09 25 Imanol Estevez Salas (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 26 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 27 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:19 28 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 29 Joaquim Silva (Por) W52/FC Porto 0:04:27 30 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 0:04:28 31 Manuel Jimenez Garcia (Spa) Spain 0:05:13 32 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Spain 33 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Spain 34 Eduardo Llacer Gabarron (Spa) Spain 35 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:05:57 36 Aviv Yechzkel (Isr) Israel Cycling Academy 37 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 38 Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy 39 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 40 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:06:12 41 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 42 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team UKYO 0:06:14 43 Tanzou Tokuda (Jpn) Team UKYO 44 Angel Rebollido (Spa) W52/FC Porto 0:06:50 45 Julio Alberto Amores Palacios (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:07:15 46 Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 47 William De Jesus Guzman Rosario (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 48 Daniel Lopez Parada (Spa) Burgos BH 0:07:27 49 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:20 50 Oscar Linares Misioner (Spa) Burgos BH 0:11:33

Combined classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 10 pts 2 Wout Poels (Ned) Team Sky 12 3 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 14