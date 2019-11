Image 1 of 47 Men's Sprint - Jeffrey Hoogland's defeats Ethan Mitchell for the Gold (Image credit: Rob Jones) Image 2 of 47 Women's Team Sprint - Netherlands (Image credit: Rob Jones) Image 3 of 47 Women's Team Sprint - Another Gold for Germany (Image credit: Rob Jones) Image 4 of 47 Women's Team Sprint - Republic of Korea took Bronze (Image credit: Rob Jones) Image 5 of 47 Women's Madison podium - France, Great Britain, New Zealand (Image credit: Rob Jones) Image 6 of 47 Women's Madison - France (Image credit: Rob Jones) Image 7 of 47 Women's Madison - Great Britain (Image credit: Rob Jones) Image 8 of 47 Women's Madison - New Zealand (Image credit: Rob Jones) Image 9 of 47 Women's Keirin - Katy Marchant, Kristina Vogel, Shanne Braspennincx (Image credit: Rob Jones) Image 10 of 47 Miriam Welte and Kristina Vogel (Germany) in the team sprint (Image credit: SWpix.com) Image 11 of 47 Women's Keirin - Natasha Hansen (New Zealand), Kristina Vogel (Germany), Katy Marchant (Great Britain) (Image credit: Rob Jones) Image 12 of 47 Women's Keirin - Kristina Vogel (Germany) was unstoppable (Image credit: Rob Jones) Image 13 of 47 Men's Team Pursuit podium - Canada, New Zealand, Switzerland (Image credit: Rob Jones) Image 14 of 47 Men's Team Pursuit - Switzerland took the bronze (Image credit: Rob Jones) Image 15 of 47 Men's Team Pursuit - Team Canada was on track to win before a crash (Image credit: Rob Jones) Image 16 of 47 Men's Team Pursuit - New Zealand took Gold (Image credit: Rob Jones) Image 17 of 47 Men's Team Pursuit - USA finished 4th (Image credit: Rob Jones) Image 18 of 47 Men's Sprint podium - Ethan Mitchell, Jeffrey Hoogland, Jack Carlin (Image credit: Rob Jones) Image 19 of 47 Men's Omnium - Scratch race w. Niklas Larsen (Denmark) at front (Image credit: Rob Jones) Image 20 of 47 Men Omnium's - Tempo Race winner Gael Suter (Switzerland) w. Ignacio Prado (Mexico) (Image credit: Rob Jones) Image 21 of 47 Men Omnium's - Top 3 in Elimination race, Campbell Stewart (New Zealand), Niklas Larsen (Denmark), Gael Suter (Switzerland) (Image credit: Rob Jones) Image 22 of 47 Men Omnium's - Campbell Stewart (New Zealand), Niklas Larsen (Denmark) sprint for final Elimination (Image credit: Rob Jones) Image 23 of 47 Men Omnium's - Points race (Image credit: Rob Jones) Image 24 of 47 Men's Omnium - Oliver Wood (Great Britain) and Niklas Larsen (Denmark) (Image credit: Rob Jones) Image 25 of 47 Men's Omnium - Winner of the Points Race with Aidan Caves (Canada) and Campbell Stewart (New Zealand) (Image credit: Rob Jones) Image 26 of 47 Men's Omnium podium - Oliver Wood, Niklas Larsen, Gael Suter (Image credit: Rob Jones) Image 27 of 47 Men's Sprint - Semi-Final, Ethan Mitchell (New Zealand) vs Hugo Barrette (Canada) (Image credit: Rob Jones) Image 28 of 47 Men's Sprint - Semi-Final Jeffrey Hoogland (Netherlands) vs Jack Carlin (Great Britain) (Image credit: Rob Jones) Image 29 of 47 Men's Sprint - Bronze medal final, Jack Carlin (Great Britain) vs Hugo Barrette (Canada) (Image credit: Rob Jones) Image 30 of 47 Women's Team Sprint podium - Netherlands, Germany, Republic of Korea (Image credit: Rob Jones) Image 31 of 47 Ollie Wood (Great Britain) in the elimination race (Image credit: SWpix.com) Image 32 of 47 Jeffrey Hoogland (Netherlands) celebrates (Image credit: SWpix.com) Image 33 of 47 Madison winners Katie Archibald / Eleanor Dickinson (Great Britain) (Image credit: SWpix.com) Image 34 of 47 Mateusz Rudyk (Poland) leads Jeffrey Hoogland (Netherlands) (Image credit: SWpix.com) Image 35 of 47 Lewis Oliva (Wales) leans on Jack Carlin (Great Britain) (Image credit: SWpix.com) Image 36 of 47 Ethan Mitchell (New Zealand) and Philip Hindes (Great Britain) (Image credit: SWpix.com) Image 37 of 47 Hugo Barrette (Canada) up against Jair Tjon En Fa of Suriname in the sprint (Image credit: SWpix.com) Image 38 of 47 Wongyeong Kim and Hyejin Lee in the team sprint (Image credit: SWpix.com) Image 39 of 47 The gold medal winning NZ team pursuit squad (Image credit: SWpix.com) Image 40 of 47 Adam Jamieson celebrates a new Canadan TP record (Image credit: SWpix.com) Image 41 of 47 The United States team in action (Image credit: SWpix.com) Image 42 of 47 Canada riding in the men's TP (Image credit: SWpix.com) Image 43 of 47 The Swiss TP squad (Image credit: SWpix.com) Image 44 of 47 The Spanish team in action (Image credit: SWpix.com) Image 45 of 47 Jose Moreno Sanchez (Spain) (Image credit: SWpix.com) Image 46 of 47 Francesco Ceci (Italy) (Image credit: SWpix.com) Image 47 of 47 The Milton velodrome (Image credit: SWpix.com)

The third round of the 2017-18 Track World Cup concluded on Sunday in Milton, Canada, with six final titles awarded. The big winner was the remarkable Kristina Vogel of Germany, who remains unbeaten this World Cup season in the sprint events; sweeping the Keirin, Sprint and Team Sprint titles for the women; as she has done in the previous two rounds.

Vogel won two gold medals on Sunday; in the Team Sprint with teammate Miriam Welte, and solo in the Keirin. The reigning Keirin world champion is pretty much unstoppable at this point, and singlehandedly put Germany atop the gold medal standings.

Katie Archibald (Great Britain) also took her second title in Milton, with a win in the women's Madison, joined by teammate Eleanor Dickinson. The pair scored in all but one intermediate sprint and won five out of eight. France took silver and New Zealand bronze.

Three other countries also added a second title to their tally, with New Zealand beating host Canada for the men's Team Pursuit title, Denmark's Niklas Larsen winning his second title in the men's Omnium, and Jeffrey Hoogland giving the Netherlands their second title in the men's Sprint.

Day 3 Results

Men's Sprint Qualifying # Rider Name (Country) Team 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands 3 Ethan Mitchell (NZl) New Zealand 4 Jack Carlin (GBr) Great Britain 5 Ryan Owens (GBr) 100%Me 6 Philip Hindes (GBr) Great Britain 7 Hugo Barrette (Can) Canada 8 Maximilian Levy (Ger) Germany 9 Mateusz Rudyk (Pol) Poland 10 Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine 11 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan 12 Lewis Oliva (GBr) Wales 13 Martin Cechman (Cze) Czech Republic 14 Sam Webster (NZl) New Zealand 15 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname 16 Melvin Landerneau (Fra) France 17 Yuta Wakimoto (Jpn) Japan Professional Cyclist Association 18 Chaebin Im (Kor) South Korea 19 Patryk Rajkowski (Pol) Poland 20 David Sojka (Cze) Czech Republic 21 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 22 Rayan Helal (Fra) France 23 Svajunas Jonauskas (Ltu) Lithuania 24 Jose Moreno Sanchez (Spa) Spain 25 Francesco Ceci (Ita) Italy 26 Muhamad Khairil Nizam Rasol (Mas) Sime Darby Foundation DNS Yudai Nitta (Jpn) Dream Seeker

Men's Team Pursuit - Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Ukraine Roman Gladysh (Ukr) Ukraine Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine Taras Shevchuk (Ukr) Ukraine Maksym Vasyliev (Ukr) Ukraine 2 Spain Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Spain Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain Xavier Canellas (Spa) Spain Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Spain

Men's Team Pursuit - Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Switzerland Gino Mader (Swi) Switzerland Robin Froidevaux (Swi) Switzerland Lukas Ruegg (Swi) Switzerland Nico Selenati (Swi) Switzerland 2 Denmark Niklas Larsen (Den) Denmark Mathias Alexander Larsen (Den) Denmark Mathias Krigbaum (Den) Denmark Matias Gunnar Malmberg (Den) Denmark

Men's Team Pursuit - Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Canada Derek Gee (Can) Canada Adam Jamieson (Can) Canada Jay Lamoureux (Can) Canada Michael Foley (Can) Canada 2 United States Eric Young (USA) United States Adrian Hegyvary (USA) United States Ashton Lambie (USA) United States Daniel Holloway (USA) United States

Men's Team Pursuit - Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 New Zealand Harrison Waine (NZl) New Zealand Thomas Sexton (NZl) New Zealand Jared Gray (NZl) New Zealand Nicholas Kergozou (NZl) New Zealand 2 Germany Maximilian Beyer (Ger) Germany Henning Bommel (Ger) Germany Leon Rohde (Ger) Germany Leif Lampater (Ger) Germany

Women's Team Sprint Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Great Britain Sophie Capewell (GBr) Great Britain Katy Marchant (GBr) Great Britain 2 New Zealand Emma Cumming (NZl) New Zealand Natasha Hansen (NZl) New Zealand

Women's Team Sprint Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Netherlands Hetty Van De Wouw (Ned) Netherlands Laurine Van Riessen (Ned) Netherlands 2 Spain Tania Calvo Barbero (Spa) Spain Helena Casas Roige (Spa) Spain

Women's Team Sprint Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Republic of Korea Wongyeong Kim (Kor) South Korea Hyejin Lee (Kor) South Korea 2 Italy Elena Bissolati (Ita) Italy Miriam Vece (Ita) Italy

Women's Team Sprint Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Germany Kristina Vogel (Ger) Germany Miriam Welte (Ger) Germany 2 Mexico Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico Yuli Verdugo Osuna (Mex) Mexico

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Hugo Barrette (Can) Canada 2 Muhamad Khairil Nizam Rasol (Mas) Sime Darby Foundation

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Maximilian Levy (Ger) Germany 2 Francesco Ceci (Ita) Italy

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Mateusz Rudyk (Pol) Poland 2 Jose Moreno Sanchez (Spa) Spain

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine 2 Svajunas Jonauskas (Ltu) Lithuania

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan 2 Rayan Helal (Fra) France

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Lewis Oliva (GBr) Wales 2 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 7 # Rider Name (Country) Team 1 Martin Cechman (Cze) Czech Republic 2 David Sojka (Cze) Czech Republic

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 8 # Rider Name (Country) Team 1 Sam Webster (NZl) New Zealand 2 Patryk Rajkowski (Pol) Poland

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 9 # Rider Name (Country) Team 1 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname 2 Chaebin Im (Kor) South Korea

Men's Sprint 1/16 Finals - Heat 10 # Rider Name (Country) Team 1 Yuta Wakimoto (Jpn) Japan Professional Cyclist Association 2 Melvin Landerneau (Fra) France

Men's Omnium Scratch Race 1\4 # Rider Name (Country) Team 1 Christos Volikakis (Gre) Greece 2 Oliver Wood (GBr) Great Britain 3 Gael Suter (Swi) Switzerland 4 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 5 Niklas Larsen (Den) Denmark 6 Maximilian Beyer (Ger) Germany 7 Lindsay De Vylder (Bel) Belgium 8 Daniel Staniszewski (Pol) Poland 9 Roman Gladysh (Ukr) Ukraine 10 Campbell Stewart (NZl) New Zealand 11 Ignacio Prado (Mex) Mexico 12 Morgan Kneisky (Fra) France 13 Aidan Caves (Can) Canada 14 Chun Wing Leung (HKg) Hong Kong, China 15 Sanghoon Park (Kor) South Korea 16 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Spain 17 Carloalberto Giordani (Ita) Italy 18 Assylkhan Turar (Kaz) Kazakhstan

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Yuta Wakimoto (Jpn) Japan Professional Cyclist Association

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname 2 Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Ethan Mitchell (NZl) New Zealand 2 Sam Webster (NZl) New Zealand

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Jack Carlin (GBr) Great Britain 2 Martin Cechman (Cze) Czech Republic

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Lewis Oliva (GBr) Wales 2 Ryan Owens (GBr) 100%Me

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Philip Hindes (GBr) Great Britain 2 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 7 # Rider Name (Country) Team 1 Hugo Barrette (Can) Canada 2 Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine

Men's Sprint 1/8 Finals - Heat 8 # Rider Name (Country) Team 1 Mateusz Rudyk (Pol) Poland 2 Maximilian Levy (Ger) Germany

Women's Keirin Round 1 - Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Yuka Kobayashi (Jpn) Japan 3 Sara Kankovska (Cze) Czech Republic 4 Shanju Bao (Chn) Holy Brother Cycling Team 5 Olena Starikova (Ukr) Ukraine 6 Helena Casas Roige (Spa) Spain

Women's Keirin Round 1 - Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 2 Katy Marchant (GBr) Great Britain 3 Kayono Maeda (Jpn) Japan Professional Cyclist Association 4 Julita Jagodzinska (Pol) Poland 5 Tzu Chun Wang (Tpe) Taichung Cycling Team 6 Shannon McCurley (Irl) Ireland 7 Elena Bissolati (Ita) Italy

Women's Keirin Round 1 - Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Natasha Hansen (NZl) New Zealand 2 Mandy Marquardt (USA) United States 3 Hyejin Lee (Kor) South Korea 4 Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico 5 Farina Shawati Mohd Adnan (Mas) Sime Darby Foundation 6 Amelia Walsh (Can) Canada 7 Deborah Deborah (Ind) India

Men's Sprint Quarterfinals - Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Mateusz Rudyk (Pol) Poland

Men's Sprint Quarterfinals - Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Hugo Barrette (Can) Canada 2 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname

Men's Sprint Quarterfinals - Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Ethan Mitchell (NZl) New Zealand 2 Philip Hindes (GBr) Great Britain

Men's Sprint Quarterfinals - Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Jack Carlin (GBr) Great Britain 2 Lewis Oliva (GBr) Wales

Men's Omnium Tempo Race 2\4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gael Suter (Swi) Switzerland 28 pts 2 Ignacio Prado (Mex) Mexico 28 3 Oliver Wood (GBr) Great Britain 25 4 Roman Gladysh (Ukr) Ukraine 4 5 Daniel Staniszewski (Pol) Poland 2 6 Niklas Larsen (Den) Denmark 2 7 Campbell Stewart (NZl) New Zealand 2 8 Aidan Caves (Can) Canada 2 9 Maximilian Beyer (Ger) Germany 1 10 Christos Volikakis (Gre) Greece 11 Lindsay De Vylder (Bel) Belgium 12 Sanghoon Park (Kor) South Korea 13 Chun Wing Leung (HKg) Hong Kong, China 14 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 15 Carloalberto Giordani (Ita) Italy 16 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Spain 17 Morgan Kneisky (Fra) France 18 Assylkhan Turar (Kaz) Kazakhstan -18

Women's Keirin Repêchage - Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico 2 Sara Kankovska (Cze) Czech Republic 3 Amelia Walsh (Can) Canada 4 Julita Jagodzinska (Pol) Poland 5 Helena Casas Roige (Spa) Spain 6 Tzu Chun Wang (Tpe) Taichung Cycling Team 7 Elena Bissolati (Ita) Italy

Women's Keirin Repêchage - Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Hyejin Lee (Kor) South Korea 2 Shanju Bao (Chn) Holy Brother Cycling Team 3 Kayono Maeda (Jpn) Japan Professional Cyclist Association 4 Farina Shawati Mohd Adnan (Mas) Sime Darby Foundation 5 Shannon McCurley (Irl) Ireland 6 Olena Starikova (Ukr) Ukraine 7 Deborah Deborah (Ind) India

Men's Sprint Semi-finals - Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Jack Carlin (GBr) Great Britain

Men's Sprint Semi-finals - Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Ethan Mitchell (NZl) New Zealand 2 Hugo Barrette (Can) Canada

Men's Sprint Finals - Gold Race # Rider Name (Country) Team 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Ethan Mitchell (NZl) New Zealand

Men's Sprint Finals - Bronze Race # Rider Name (Country) Team 3 Jack Carlin (GBr) Great Britain 4 Hugo Barrette (Can) Canada

Men's Team Pursuit Gold Race # Rider Name (Country) Team Result 1 New Zealand 3:59.000 Campbell Stewart (NZl) New Zealand Thomas Sexton (NZl) New Zealand Jared Gray (NZl) New Zealand Nicholas Kergozou (NZl) New Zealand 2 Canada 3:59.982 Derek Gee (Can) Canada Adam Jamieson (Can) Canada Jay Lamoureux (Can) Canada Michael Foley (Can) Canada

Men's Team Pursuit Bronze Race # Rider Name (Country) Team Result 3 Switzerland 4:03.425 Gino Mader (Swi) Switzerland Robin Froidevaux (Swi) Switzerland Lukas Ruegg (Swi) Switzerland Gael Suter (Swi) Switzerland 4 United States 4:05.025 Eric Young (USA) United States Daniel Summerhill (USA) United States Ashton Lambie (USA) United States Daniel Holloway (USA) United States

Women's Team Sprint - Final # Rider Name (Country) Team 1 Germany Kristina Vogel (Ger) Germany Miriam Welte (Ger) Germany 2 Netherlands Hetty Van De Wouw (Ned) Netherlands Laurine Van Riessen (Ned) Netherlands

Women's Team Sprint - Bronze Medal Race # Rider Name (Country) Team 3 Republic of Korea Wongyeong Kim (Kor) South Korea Hyejin Lee (Kor) South Korea 4 Great Britain Sophie Capewell (GBr) Great Britain Katy Marchant (GBr) Great Britain

Women's Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Katie Archibald / Eleanor Dickinson (Great Britain) 29 pts 2 Coralie Demay / Laurie Berthon (France) 24 3 Racquel Sheath / Michaela Drummond (New Zealand) 15 4 Stephanie Roorda / Jasmin Duehring (Canada) 12 5 Yumi Kajihara / Yuya Hashimoto (Japan) 10 6 Kimberly Geist / Kimberly Ann Zubris (United States) 7 7 Sofia Arreola Navarro / Lizbeth Salazar Vazquez (Mexico) 1 8 Daria Pikulik / Wiktoria Pikulik (Poland) 1 9 Aline Seitz / Michelle Andres (Switzerland) 10 Jarmila Machacova / Katerina Kohoutkova (Czech Republic) 11 Rachele Barbieri / Simona Frapporti (Italy) 12 Ana Usabiaga Balerdi / Ane Iriarte Lasa (Spain) -20 13 Yao Pang / Qianyuyang (Hong Kong, China) -40

Men's Omnium Elimination Race 3\4 # Rider Name (Country) Team 1 Niklas Larsen (Den) Denmark 2 Campbell Stewart (NZl) New Zealand 3 Gael Suter (Swi) Switzerland 4 Oliver Wood (GBr) Great Britain 5 Lindsay De Vylder (Bel) Belgium 6 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Spain 7 Daniel Staniszewski (Pol) Poland 8 Morgan Kneisky (Fra) France 9 Christos Volikakis (Gre) Greece 10 Maximilian Beyer (Ger) Germany 11 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 12 Roman Gladysh (Ukr) Ukraine 13 Sanghoon Park (Kor) South Korea 14 Carloalberto Giordani (Ita) Italy 15 Assylkhan Turar (Kaz) Kazakhstan 16 Ignacio Prado (Mex) Mexico 17 Aidan Caves (Can) Canada 18 Chun Wing Leung (HKg) Hong Kong, China

Women's Keirin - Second Round, Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Sara Kankovska (Cze) Czech Republic 3 Katy Marchant (GBr) Great Britain 4 Kayono Maeda (Jpn) Japan Professional Cyclist Association 5 Hyejin Lee (Kor) South Korea DNF Mandy Marquardt (USA) United States

Women's Keirin - Second Round, Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico 2 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 3 Natasha Hansen (NZl) New Zealand 4 Amelia Walsh (Can) Canada DNF Shanju Bao (Chn) Holy Brother Cycling Team DNF Yuka Kobayashi (Jpn) Japan

Women's Keirin - Final # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Katy Marchant (GBr) Great Britain 3 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 4 Natasha Hansen (NZl) New Zealand 5 Luz Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico 6 Sara Kankovska (Cze) Czech Republic

Women's Keirin -7th Place Race # Rider Name (Country) Team 7 Hyejin Lee (Kor) South Korea 8 Kayono Maeda (Jpn) Japan Professional Cyclist Association 9 Yuka Kobayashi (Jpn) Japan 10 Amelia Walsh (Can) Canada 11 Mandy Marquardt (USA) United States DNS Shanju Bao (Chn) Holy Brother Cycling Team

Men's Omnium Points Race 4\4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aidan Caves (Can) Canada 32 pts 2 Niklas Larsen (Den) Denmark 30 3 Ignacio Prado (Mex) Mexico 23 4 Campbell Stewart (NZl) New Zealand 21 5 Daniel Staniszewski (Pol) Poland 14 6 Oliver Wood (GBr) Great Britain 12 7 Lindsay De Vylder (Bel) Belgium 12 8 Maximilian Beyer (Ger) Germany 10 9 Christos Volikakis (Gre) Greece 9 10 Chun Wing Leung (HKg) Hong Kong, China 5 11 Morgan Kneisky (Fra) France 5 12 Roman Gladysh (Ukr) Ukraine 3 13 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 2 14 Carloalberto Giordani (Ita) Italy 15 Assylkhan Turar (Kaz) Kazakhstan 16 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Spain 17 Gael Suter (Swi) Switzerland 18 Sanghoon Park (Kor) South Korea -17