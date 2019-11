Image 1 of 20 wain Doull of Great Britain in action in the mens Individal Pursuit Image 2 of 20 Andrew Tennant of Great Britain celebrates after taking bronze in the Men's Individual Pursuit Image 3 of 20 Andrew Tennant of Great Britain celebrates after taking bronze in the Men's Individual Pursuit Image 4 of 20 Domenic Weinstein of Germany in action in the Final of the Men's Individual Pursuit Image 5 of 20 Filippo Ganna of Italy in action on his way to winning The Men's Individual Pursuit Image 6 of 20 Filippo Ganna of Italy celebrates after winning The Men's Individual Pursuit Image 7 of 20 Filippo Ganna of Italy celebrates after winning The Men's Individual Pursuit Image 8 of 20 Australia’s Matthew Glaetzer with his track World Cup medal Image 9 of 20 Eddie Dawkins of New Zealand (R) and Maximillan Levy of Germany (L) compete in the Mens Sprint bronze medal race Image 10 of 20 Maximillan Levy of Germany Image 11 of 20 Lasse Norman Hansen of Denmark goes deep in the omnium Image 12 of 20 Lasse Norman Hansen of Denmark celebrates winning the omnium Image 13 of 20 Matthew Glaetzer of Australia (R) and Max Niederlag of Germany (L) compete in the mens sprint final Image 14 of 20 Australia’s Matthew Glaetzer celebrates his win Image 15 of 20 Allison Beveridge of Canada celebrates her gold medal in the women's omnium Image 16 of 20 Allison Beveridge (Canada) Image 17 of 20 World champion Annette Edmondson of Australia leads the field in the women's omnium Image 18 of 20 Hayden Roulston of New Zealand competes in the men's Madison Image 19 of 20 The local crowd cheers Eddie Dawkins (L) and Sam Webster (R) of New Zealand following their Mens' sprint quarter-final Image 20 of 20 Patrick Constable leads Matthew Glaetzer in an all-Australian battle in the Men's sprint quarter-final

The final day of the UCI Track World Cup in New Zealand ended with gold medals heading to four different continents as the pursuit of Olympic qualifying points intensified.





Denmark’s Lasse Norman Hansen won the men’s Omnium and Allison Beveridge of Canada won the women’s Omnium in a display of her young talent.

France won the men’s Madison after finishing on equal points with Switzerland, while Australia’s Amy Cure beat Jolien D’Hoore of Belgium to win the women’s scratch race.

Glaetzer and Niederlag made full use of the track in a technical display of cat-and-mouse racing in race one, with the Oceania champion managing to come around Niederlag for the victory. In their second meeting Glaetzer lead from the front and despite a challenge from Niederlag he knew by the penultimate turn that victory would be his.





“I am very happy. In the Keirin we never know who can win, I think everyone in the final can win so I did my best and I got a result,” said Guo.





Omnium winners





Results

Women Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 2 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 3 Allison Beveridge (Can) Canada 4 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain 5 Angie Sabrina Gonzalez (Ven) Venezuela 6 Annette Edmondson (Aus) Australia 7 Holly Edmondston (NZl) New Zealand 8 Pascale Jeuland (Fra) France 9 Jannie Milena Salcedo Zambrano (Col) Colombia 10 Sakura Tsukagoshi (Jpn) Japan 11 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 12 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei 13 Simona Frapporti (Ita) Italy 14 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 15 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 16 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 17 Yareli Salazar (Mex) Mexico 18 Xiao Ling Luo (Chn) China 19 Jennifer Valente (USA) United States 20 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 21 Evgeniya Romanyuta (Rus) Russia 22 Emily Kay (GBr) Great Britain 23 Anna Knauer (Ger) Germany DNF Jupha Somnet (Mas) Malaysia

Women Keirin Final # Rider Name (Country) Team 1 Shuang Guo (Chn) Giant-Max Success Sports Pro Cycling 2 Anna Meares (Aus) Team Jayco-AIS 3 Monique Sullivan (Can) Canada 4 Liubov Basova (Ukr) Ukraine 5 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 6 Hyejin Lee (Kor) Korea 7 Kristina Vogel (Ger) Germany 8 Tianshi Zhong (Chn) China 9 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 10 Laurine Van Riessen (Ned) Netherlands 11 Virginie Cueff (Fra) France 12 Natasha Hansen (NZl) New Zealand

Men Madison Final # Rider Name (Country) Team Result 1 France 24 pts Morgan Kneisky Benjamin Thomas 2 Switzerland 24 pts Silvan Dillier Thery Schir 3 Great Britain 13 pts Germain Burton Mark Stewart 4 Spain 6 pts Illart Zuazubiskar Gallastegi Julio Alberto Amores Palacios 5 Italy 5 pts Alex Buttazzoni Michele Scartezzini 6 Colombia 5 pts Eduardo Estrada Celis Jordan Arley Parra Arias 7 Denmark 3 pts Daniel Hartvig Mathias Moller Nielsen 8 New Zealand 1 Hayden Roulston Regan Gough 9 Australia Andreas Mueller Stefan Matzner 10 Russia Artur Ershov Nikolai Zhurkin 11 Ukraine Vladyslav Kreminskyi Roman Gladysh DNF Germany Leif Lampater Kersten Thiele DNF Australia Jack Bobridge Alexander Edmondson

Men Sprint Finals # Rider Name (Country) Team 1 Matthew Glaetzer (Aus) Team Jayco-AIS 2 Max Niederlag (Ger) Germany 3 Maximilian Levy (Ger) Team Erdgas.2012 4 Edward Dawkins (NZl) New Zealand

Men Omnium Scratch Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicholas Kergozou (NZl) New Zealand 0:01:02.559 2 Glenn O'Shea (Aus) Australia 0:00:00.615 3 Lucas Liss (Ger) Germany 0:00:00.673 4 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 0:00:01.037 5 Sang-Hoon Park (Kor) Korea 0:00:01.095 6 Gael Suter (Swi) Switzerland 0:00:01.145 7 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:00:01.256 8 Tim Veldt (Ned) Netherlands 0:00:01.446 9 Artyom Zakharov (Kaz) Kazakhstan 0:00:01.478 10 Christopher Latham (GBr) Great Britain 0:00:01.656 11 Chun Wing Leung (HKg) Hong Kong 0:00:01.668 12 Thomas Boudat (Fra) France 0:00:01.879 13 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 0:00:01.979 14 Liam Bertazzo (Ita) Italy 0:00:02.368 15 Kazushige Kuboki (Jpn) Japan 0:00:02.634 16 Remi Pelletier-Roy (Can) Canada 0:00:02.716 17 Andrey Sazanov (Rus) Russia 0:00:03.307 18 Jacob Duehring (USA) United States 0:00:03.803 19 Gideoni Monteiro (Bra) Brazil 0:00:03.930 20 Ignacio Prado (Mex) Mexico 0:00:04.237 21 Vadim Shaekhov (Uzb) Uzbekistan 0:00:08.970

Men Omnium Flying Lap # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicholas Kergozou (NZl) New Zealand 12.829 2 Sang-Hoon Park (Kor) Korea 13.008 3 Glenn O'Shea (Aus) Australia 13.151 4 Gael Suter (Swi) Switzerland 13.203 5 Lucas Liss (Ger) Germany 13.205 6 Tim Veldt (Ned) Netherlands 13.240 7 Christopher Latham (GBr) Great Britain 13.286 8 Andrey Sazanov (Rus) Russia 13.318 9 Thomas Boudat (Fra) France 13.328 10 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 13.335 11 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 13.390 12 Liam Bertazzo (Ita) Italy 13.422 13 Remi Pelletier-Roy (Can) Canada 13.469 14 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 13.477 15 Chun Wing Leung (HKg) Hong Kong 13.522 16 Artyom Zakharov (Kaz) Kazakhstan 13.543 17 Kazushige Kuboki (Jpn) Japan 13.614 18 Jacob Duehring (USA) United States 13.679 19 Gideoni Monteiro (Bra) Brazil 14.045 20 Ignacio Prado (Mex) Mexico 14.053 21 Vadim Shaekhov (Uzb) Uzbekistan 14.724

Men Omniun Overall # Rider Name (Country) Team Result 1 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 208 pts 2 Christopher Latham (GBr) Great Britain 188 3 Glenn O'Shea (Aus) Australia 165 4 Sang-Hoon Park (Kor) Korea 157 5 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 155 6 Thomas Boudat (Fra) France 148 7 Nicholas Kergozou (NZl) New Zealand 142 8 Lucas Liss (Ger) Germany 141 9 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 131 10 Liam Bertazzo (Ita) Italy 123 11 Gael Suter (Swi) Switzerland 117 12 Artyom Zakharov (Kaz) Kazakhstan 105 13 Gideoni Monteiro (Bra) Brazil 98 14 Kazushige Kuboki (Jpn) Japan 89 15 Tim Veldt (Ned) Netherlands 76 16 Remi Pelletier-Roy (Can) Canada 70 17 Chun Wing Leung (HKg) Hong Kong 63 18 Andrey Sazanov (Rus) Russia 59 19 Ignacio Prado (Mex) Mexico 34 20 Jacob Duehring (USA) United States 16 21 Vadim Shaekhov (Uzb) Uzbekistan 28 DSQ Yauheni Akhramenka (Blr) Belarus DSQ Chao Hua Xue (Chn) China DSQ Adrian Teklinski (Pol) Poland

Women Omnium 500m TT # Rider Name (Country) Team Result 1 Annette Edmondson (Aus) Australia 35.358 2 Jennifer Valente (USA) United States 35.528 3 Allison Beveridge (Can) Canada 35.775 4 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei 35.807 5 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 35.896 6 Sakura Tsukagoshi (Jpn) Japan 35.963 7 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 36.046 8 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain 36.174 9 Xiao Ling Luo (Chn) China 36.284 10 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 36.611 11 Angie Sabrina Gonzalez (Ven) Venezuela 36.807 12 Jannie Milena Salcedo Zambrano (Col) Colombia 36.892 13 Simona Frapporti (Ita) Italy 36.906 14 Holly Edmondston (NZl) New Zealand 36.951 15 Pascale Jeuland (Fra) France 36.967 16 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 37.154 17 Anna Knauer (Ger) Germany 37.286 18 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 37.328 19 Evgeniya Romanyuta (Rus) Russia 37.353 20 Yareli Salazar (Mex) Mexico 37.384 21 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 37.433 22 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 37.444 23 Emily Kay (GBr) Great Britain 38.398

Women Omnium Flying Lap # Rider Name (Country) Team Result 1 Allison Beveridge (Can) Canada 13.932 2 Annette Edmondson (Aus) Australia 13.987 3 Jennifer Valente (USA) United States 14.188 4 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei 14.243 5 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 14.298 6 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 14.348 7 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 14.352 8 Pascale Jeuland (Fra) France 14.429 9 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 14.473 10 Sakura Tsukagoshi (Jpn) Japan 14.566 11 Angie Sabrina Gonzalez (Ven) Venezuela 14.580 12 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 14.662 13 Xiao Ling Luo (Chn) China 14.681 14 Anna Knauer (Ger) Germany 14.687 15 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain 14.714 16 Simona Frapporti (Ita) Italy 14.780 17 Emily Kay (GBr) Great Britain 14.795 18 Jannie Milena Salcedo Zambrano (Col) Colombia 14.813 19 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 14.817 20 Holly Edmondston (NZl) New Zealand 14.903 21 Evgeniya Romanyuta (Rus) Russia 14.906 22 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 14.986 23 Yareli Salazar (Mex) Mexico 15.253