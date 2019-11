Image 1 of 33 No problem for Kristina Vogel (Ger) in the 1/8 final (Image credit: Gerry McManus) Image 2 of 33 Jason Kenny (GBr) shows his injuries as he warms down on a road bike. (Image credit: Gerry McManus) Image 3 of 33 T he men's 4,000m individual pursuit podium - Silver,- Martyn Irvine (Ireland), Gold - Lasse Hanson (Denmark) and bronze - David Muntaner (Spain). (Image credit: Gerry McManus) Image 4 of 33 The women's sprint podium, Jess Varnish, Kristina Vogel and Rebecca James. (Image credit: Gerry McManus) Image 5 of 33 Britain's Laura Trott takes the applause after she won the women's Omnium elimination race. (Image credit: Gerry McManus) Image 6 of 33 Laura Trott (GBr) has time to celebrate as she wins the Omium elimation race. (Image credit: Gerry McManus) Image 7 of 33 Down to the last five in the women's Omnium elimination race. (Image credit: Gerry McManus) Image 8 of 33 The gun goes off to start the women's elimination race. (Image credit: Gerry McManus) Image 9 of 33 The crowd roars as Rebecca James wins the deciding match to win the sprint bronze medal. (Image credit: Gerry McManus) Image 10 of 33 The men's Omnium podium. (Image credit: Gerry McManus) Image 11 of 33 Lucas Liss is delighted to be on the podium top spot for the men's Omnium. (Image credit: Gerry McManus) Image 12 of 33 Stefan Boetticher (Germany) battles with Jason Kenny (GBr) in the final lap of the men's keirin final. (Image credit: Gerry McManus) Image 13 of 33 Aussie Cari Higgins wins the final sprint in the women's omnium points race (Image credit: Gerry McManus) Image 14 of 33 Jonathan Dibben (GBr) won the omnium pursuit (Image credit: Gerry McManus) Image 15 of 33 Jonathan Dibben (GBr) on his way to win the pursuit round of the men's omnium (Image credit: Gerry McManus) Image 16 of 33 Jonathan Dibben (GBr) announces his talent to the world when he won the individual pursuit round of the men's omnium in his senior debut on the international track scene (Image credit: Gerry McManus) Image 17 of 33 Australia's Glen O'Shea round the turn in the omnium pursuit (Image credit: Gerry McManus) Image 18 of 33 Glen O'Shea (Australia) in omnium pursuit action (Image credit: Gerry McManus) Image 19 of 33 Unai Elorriaga (Esp) in the omnium pursuit (Image credit: Gerry McManus) Image 20 of 33 Ireland's Caroline Ryan goes on the offensive in the women's omium points race (Image credit: Gerry McManus) Image 21 of 33 Martyn Irvine (Ireland) on his way to second place in individual pursuit qualification and a place in the gold medal final (Image credit: Gerry McManus) Image 22 of 33 Final advice from coach Andy Sparks for Irishman Martyn Irvine ahead of his pursuit ride (Image credit: Gerry McManus) Image 23 of 33 Lasse Norman Hansen (Denmark) in the individual pursuit, showing some of the talent that won him the Olympic Omnium gold in London earlier this year (Image credit: Gerry McManus) Image 24 of 33 Dylan Kennett (NZ) in the starting blocks ahead of his individual pursuit qualifying round (Image credit: Gerry McManus) Image 25 of 33 Kiwi Dylan Kennett finished 4th in individual pursuit qualification to make the bronze medal final (Image credit: Gerry McManus) Image 26 of 33 Jason Kenny (GBr) won his Keirin round one heat (Image credit: Gerry McManus) Image 27 of 33 Britain's Jason Kenny has to go the long way round to win his heat in round one of the Keirin (Image credit: Gerry McManus) Image 28 of 33 Australia's Andrew Taylor takes the inside line and holds firm to win round one of the men's Keirin (Image credit: Gerry McManus) Image 29 of 33 Keirin time in Glasgow (Image credit: Gerry McManus) Image 30 of 33 Lots of argy bargy in the men's Keirin round one (Image credit: Gerry McManus) Image 31 of 33 Anastasiya Voynova (Russia) makes Jess Varnish (GBr) work hard to win the 1/8 final (Image credit: Gerry McManus) Image 32 of 33 World champion Laura Trott (GBr) in the first round of the women's Omnium (Image credit: Gerry McManus) Image 33 of 33 David Muntaner (Esp) finished fast to make the ind pursuit bronze medal final (Image credit: Gerry McManus)

Day two of the UCI Track World Cup in Glasgow saw success for Germany in three separate disciplines while the British challenge was thwarted before an expectant public in Glasgow.

In the men’s keirin, Olympic champion Jason Kenny (Great Britain) was the star attraction, but a crash in the final meant that he could only take fourth place, while Stefan Boetticher (Germany) took the gold medal ahead of Australia’s Peter Lewis.

In the women’s sprint, Kristina Vogel (Germany) emerged victorious by coolly dispatching of Jessica Varnish (Great Britain) in the final, winning 2-0. On each occasion, Vogel bided her time and nipped around Varnish on the crown of the final bend to take the decision. Varnish had defeated her British teammate Rebecca James to make the final, and James duly won the bronze medal race.

Earlier in the session, Lucas Liss had led the way for Germany by winning the men’s omnium ahead of Glenn O’Shea (Australia) and Unai Elorriaga Zubiaur (Spain). Meanwhile, Lasse Norman Hansen (Denmark) – who won the omnium at the London 2012 Olympics – was focused on the individual pursuit in Glasgow, and he took gold ahead of Ireland’s Martyn Irvine.

After three events of the women’s omnium, meanwhile, Ashlee Ankudinoff (Australia) leads Katarzyna Pawlowska (Poland) and Tatsiana Sharakova (Belarus), but Laura Trott (Great Britain) moved up the standings to fourth after taking a commanding victory in the elimination race.

Results

Men individual pursuit qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 0:04:22.373 2 Martyn Irvine (Irl) Ireland 0:04:24.243 3 David Muntaner Juaneda (Spa) Spain 0:04:26.479 4 Dylan Kennett (NZl) New Zealand 0:04:28.128 5 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 0:04:28.806 6 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:04:29.006 7 Ondrej Vendolsky (Cze) Czech Republic 0:04:29.968 8 Roy Eefting (Ned) Netherlands 0:04:33.334 9 Dias Omirzakov (Kaz) Kazakhstan 0:04:35.808 10 Gijs Van Hoecke (Bel) Belgium 0:04:36.279 11 Frank Pasche (Swi) Switzerland 0:04:37.369 12 Maximilian Beyer (Ger) Germany 0:04:38.046 13 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 0:04:38.616 14 Thomas Boudat (Fra) France 0:04:39.201 15 Oleksandr Lobov (Ukr) Ukraine 0:04:39.959 16 Manuel Cazzaro (Ita) Italy 0:04:41.405 17 Jonathan Mould (GBr) Team USN 0:04:42.263 18 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 0:04:42.729 19 Manuel Briceño (Ven) Venezuela 0:04:44.939 20 Cesar Octavio Ayala Mussard (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 0:05:00.865

Men keirin round 1, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Ilya Okunev (Rus) Petroholding Leningrad 3 Scott Mulder (Can) Canada 4 Takashi Sakamoto (Jpn) Japan 5 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname

Men keirin round 1, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Quentin Lafargue (Fra) France 2 Lewis Oliva (GBr) Team USN 3 Christos Tserentzoulias (Gre) Greece 4 Sebastian Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team 5 Haseem McLean (Tri) Team Bacon

Men keirin round 1, heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Adam Ptacnik (Cze) Czech Republic 2 Sergio Aliaga Chivite (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 3 Rigard Van Klooster (Ned) Netherlands 4 Sergiy Omelchenko (Ukr) Ukraine 5 Jani Mikkonen (Fin) Finland

Men keirin round 1, heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 2 Eoin Mullen (Irl) Ireland 3 Malek Marcus Mccrone (Mas) Malaysia 4 Jeanne Nell (RSA) Team Intellibus 5 Davide Ceci (Ita) Team Ceci Dreambike

Men keirin round 1, heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Andrew Taylor (Aus) Australia 2 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 3 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 4 Francesco Ceci (Ita) Italy 5 Patrick Lawino (Uga) Uganda

Men keirin round 1, heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Jason Kenny (GBr) Great Britain 2 Rafal Sarnecki (Pol) Poland 3 Andrei Kubeev (Rus) Russia 4 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 5 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina

Men keirin round 1 rep, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Ilya Okunev (Rus) Petroholding Leningrad 2 Davide Ceci (Ita) Team Ceci Dreambike 3 Christos Tserentzoulias (Gre) Greece 4 Sergiy Omelchenko (Ukr) Ukraine

Men keirin round 1 rep, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Lewis Oliva (GBr) Team USN 2 Jeanne Nell (RSA) Team Intellibus 3 Rigard Van Klooster (Ned) Netherlands 4 Patrick Lawino (Uga) Uganda

Men keirin round 1 rep, heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Francesco Ceci (Ita) Italy 2 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina 3 Sergio Aliaga Chivite (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 4 Malek Marcus Mccrone (Mas) Malaysia

Men keirin round 1 rep, heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 2 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 3 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname 4 Eoin Mullen (Irl) Ireland

Men keirin round 1 rep, heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Takashi Sakamoto (Jpn) Japan 2 Haseem McLean (Tri) Team Bacon 3 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 4 Andrei Kubeev (Rus) Russia

Men keirin round 1 rep, heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Sebastian Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team 2 Scott Mulder (Can) Canada 3 Rafal Sarnecki (Pol) Poland 4 Jani Mikkonen (Fin) Finland

Women sprint qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.100 2 Rebecca James (GBr) Great Britain 0:00:11.166 3 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 0:00:11.186 4 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 0:00:11.208 5 Jingjing Shi (Chn) China 0:00:11.370 6 Olivia Montauban (Fra) France 0:00:11.418 7 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 0:00:11.503 8 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad 0:00:11.526 9 Helena Casas Roige (Spa) Spain 0:00:11.561 10 Sandie Clair (Fra) France 0:00:11.572 11 Olga Streltsova (Rus) Russia 0:00:11.655 12 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 0:00:11.667 13 Kayono Maeda (Jpn) Japan 0:00:11.699 14 Anastasiya Voynova (Rus) Russia 0:00:11.756 15 Xuemei Li (Chn) China 0:00:11.763 16 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad 0:00:11.902 17 Kanako Kase (Jpn) Japan 0:00:12.033 18 Mar Manrique Villegas (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 0:00:12.067 19 Marynes Prada (Ven) Venezuela 0:00:12.453 20 Ainara El Busto Arteaga (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 0:00:12.915 21 Ummi Hamimah Mohamad (Mas) Malaysia 0:00:13.056

Women sprint quarterfinals B heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad 2 Helena Casas Roige (Spa) Spain

Women sprint quarterfinals B heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Sandie Clair (Fra) France 2 Xuemei Li (Chn) China

Women sprint quarterfinals B heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Anastasiya Voynova (Rus) Russia 2 Olga Streltsova (Rus) Russia

Women sprint quarterfinals B heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 2 Kayono Maeda (Jpn) Japan

Women sprint semi-finals B heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad 2 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands

Women sprint semi-finals B heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Anastasiya Voynova (Rus) Russia 2 Sandie Clair (Fra) France

Women sprint finals B heat 2 # Rider Name (Country) Team 9 Anastasiya Voynova (Rus) Russia 10 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad

Women sprint finals B heat 1 # Rider Name (Country) Team 11 Sandie Clair (Fra) France 12 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands

Women sprint 1/8 finals heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad

Women sprint 1/8 finals heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Rebecca James (GBr) Great Britain 2 Xuemei Li (Chn) China

Women sprint 1/8 finals heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 2 Anastasiya Voynova (Rus) Russia

Women sprint 1/8 finals heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 2 Kayono Maeda (Jpn) Japan

Women sprint 1/8 finals heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Jingjing Shi (Chn) China 2 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands

Women sprint 1/8 finals heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Olivia Montauban (Fra) France 2 Olga Streltsova (Rus) Russia

Women sprint 1/8 finals heat 7 # Rider Name (Country) Team 1 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 2 Sandie Clair (Fra) France

Women sprint 1/8 finals heat 8 # Rider Name (Country) Team 1 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad 2 Helena Casas Roige (Spa) Spain

Women sprint 1/4 finals heat 1, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad

Women sprint 1/4 finals heat 2, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Rebecca James (GBr) Great Britain 2 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain

Women sprint 1/4 finals heat 3, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 2 Olivia Montauban (Fra) France

Women sprint 1/4 finals heat 4, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 2 Jingjing Shi (Chn) China

Women sprint 1/4 finals heat 1, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad

Women sprint 1/4 finals heat 2, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Rebecca James (GBr) Great Britain 2 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain

Women sprint 1/4 finals heat 3, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 2 Olivia Montauban (Fra) France

Women sprint 1/4 finals heat 4, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Jingjing Shi (Chn) China 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong

Women sprint 1/4 finals heat 4, ride 3 # Rider Name (Country) Team 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 2 Jingjing Shi (Chn) China

Women sprint 5th - 8th # Rider Name (Country) Team 5 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad 6 Olivia Montauban (Fra) France 7 Jingjing Shi (Chn) China 8 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain

Women's omnium points race # Rider Name (Country) Team Result 1 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 50 pts 2 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 45 3 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 44 4 Jennifer Cesar (Ven) Venezuela 24 5 Mieke Kroeger (Ger) Germany 24 6 Cari Higgins (USA) United States 20 7 Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia 13 8 Katarzyna Pawlowska (Pol) Poland 12 9 Laura Trott (GBr) Great Britain 10 10 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org-Gipuzkoa 8 11 Tamara Balabolina (Rus) Russia 7 12 Caroline Ryan (Irl) Ireland 5 13 Laurie Berthon (Fra) France 3 14 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 1 15 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 16 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 17 Laura Basso (Ita) Italy DNF Pia Pensaari (Fin) Finland DNF Els Belmans (Bel) Belgium

Men individual pursuit finals (Gold & Bronze medal rides plus overall results) # Rider Name (Country) Team Result 1 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 0:04:20.875 2 Martyn Irvine (Irl) Ireland 0:04:22.745 3 David Muntaner Juaneda (Spa) Spain 0:04:28.429 4 Dylan Kennett (NZl) New Zealand 0:04:31.987 5 Andrew Tennant (GBr) Great Britain 6 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 7 Ondrej Vendolsky (Cze) Czech Republic 8 Roy Eefting (Ned) Netherlands 9 Dias Omirzakov (Kaz) Kazakhstan 10 Gijs Van Hoecke (Bel) Belgium 11 Frank Pasche (Swi) Switzerland 12 Maximilian Beyer (Ger) Germany 13 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 14 Thomas Boudat (Fra) France 15 Oleksandr Lobov (Ukr) Ukraine 16 Manuel Cazzaro (Ita) Italy 17 Jonathan Mould (GBr) Team USN 18 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 19 Manuel Briceño (Ven) Venezuela 20 Cesar Octavio Ayala Mussard (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor

Men ominium scratch # Rider Name (Country) Team 1 Mathias Wichmann Krigbaum (Den) Denmark 2 Alexey Lyalko (Kaz) Kazakhstan 3 Eiya Hashimoto (Jpn) Japan 4 Volodymyr Kogut (Ukr) Ukraine 5 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 6 Vivien Brisse (Fra) France -1lap Jonathan Dibben (GBr) Great Britain -1lap Lucas Liss (Ger) Germany -1lap Glenn O'Shea (Aus) Australia -1lap Tim Veldt (Ned) Netherlands -1lap Kenny De Ketele (Bel) Belgium -1lap Olivier Beer (Swi) Switzerland -1lap Unai Elorriaga Zubiaur (Spa) Spain -1lap Dmitry Strahov (Rus) Lokosphinx -2laps Boyd Roberts (RSA) Team Intellibus -2laps Raman Tsishkou (Blr) Belarus -2laps Ondrej Rybin (Cze) Czech Republic DNF Thanawut Sanikwathi (Tha) Thailand

Men ominum individual pursuit # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:04:26.982 2 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 0:04:28.909 3 Glenn O'Shea (Aus) Australia 0:04:29.699 4 Unai Elorriaga Zubiaur (Spa) Spain 0:04:32.681 5 Olivier Beer (Swi) Switzerland 0:04:32.833 6 Mathias Wichmann Krigbaum (Den) Denmark 0:04:32.941 7 Lucas Liss (Ger) Germany 0:04:33.062 8 Tim Veldt (Ned) Netherlands 0:04:33.963 9 Eiya Hashimoto (Jpn) Japan 0:04:36.936 10 Alexey Lyalko (Kaz) Kazakhstan 0:04:36.983 11 Volodymyr Kogut (Ukr) Ukraine 0:04:37.461 12 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 0:04:38.402 13 Vivien Brisse (Fra) France 0:04:39.518 14 Raman Tsishkou (Blr) Belarus 0:04:39.831 15 Ondrej Rybin (Cze) Czech Republic 0:04:40.474 16 Dmitry Strahov (Rus) Lokosphinx 0:04:40.762 17 Boyd Roberts (RSA) Team Intellibus 0:04:54.787 18 Thanawut Sanikwathi (Tha) Thailand 0:05:06.851

Women omnium flying lap # Rider Name (Country) Team Result 1 Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia 0:00:14.340 2 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org-Gipuzkoa 0:00:14.364 3 Katarzyna Pawlowska (Pol) Poland 0:00:14.524 4 Laura Trott (GBr) Great Britain 0:00:14.557 5 Tamara Balabolina (Rus) Russia 0:00:14.587 6 Laurie Berthon (Fra) France 0:00:14.692 7 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 0:00:14.708 8 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 0:00:14.784 9 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 0:00:14.917 10 Mieke Kroeger (Ger) Germany 0:00:15.049 11 Jennifer Cesar (Ven) Venezuela 0:00:15.073 12 Cari Higgins (USA) United States 0:00:15.109 13 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 0:00:15.187 14 Els Belmans (Bel) Belgium 0:00:15.264 15 Caroline Ryan (Irl) Ireland 0:00:15.327 16 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 0:00:15.424 17 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 0:00:15.604 18 Pia Pensaari (Fin) Finland 0:00:15.775 19 Laura Basso (Ita) Italy 0:00:15.858

Women sprint semi finals heat 1, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong

Women sprint semi finals heat 2, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 2 Rebecca James (GBr) Great Britain

Women sprint semi finals heat 1, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong

Women sprint semi finals heat 2, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Rebecca James (GBr) Great Britain 2 Jessica Varnish (GBr) Great Britain

Women sprint semi finals heat 2, ride 3 # Rider Name (Country) Team 1 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 2 Rebecca James (GBr) Great Britain

Results

Men's Keirin, round 2, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Takashi Sakamoto (Jpn) Japan DNF Denis Dmitriev (Rus) Rusvelo DNF Lewis Oliva (GBr) Team USN REL Francesco Ceci (Ita) Italy DSQ Andrew Taylor (Aus) Australia

Men's Keirin, round 2, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Jason Kenny (GBr) Great Britain 2 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 3 Quentin Lafargue (Fra) France 4 Adam Ptacnik (Cze) Czech Republic 5 Sebastien Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team 6 Ilya Okunev (Rus) Petroholding Leningrad

Men's Keirin, Final # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 3 Takashi Sakamoto (Jpn) Japan 4 Jason Kenny (GBr) Great Britain 5 Quentin Lafargue (Fra) France

Men's Keirin, 7th-12th place race # Rider Name (Country) Team 7 Denis Dmitriev (Rus) Rusvelo 8 Adam Ptacnik (Cze) Czech Republic 9 Ilya Okunev (Rus) Petroholding Leningrad REL Francesco Ceci (Ita) Italy REL Sebastien Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team DNS Lewis Oliva (GBr) Team USN

Women's omnium - elimination race # Rider Name (Country) Team 1 Laura Trott (GBr) Great Britain 2 Katarzyna Pawlowska (Pol) Poland 3 Tamara Balabolina (Rus) Russia 4 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 5 Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia 6 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 7 Laura Basso (Ita) Italy 8 Jennifer Cesar (Ven) Venezuela 9 Cari Higgins (USA) United States 10 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 11 Laurie Berthon (Fra) France 12 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org-Gipuzkoa 13 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 14 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 15 Caroline Ryan (Irl) Ireland 16 Mieke Kroeger (Ger) Germany 17 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 18 Pia Pensaari (Fin) Finland DNS Els Belmans (Bel) Belgium

Race 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Jessica Varnish (GBr) Great Britain

Race 2 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Jessica Varnish (GBr) Great Britain

Race 1 # Rider Name (Country) Team 1 Rebecca James (GBr) Great Britain 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong

Race 2 # Rider Name (Country) Team 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 2 Rebecca James (GBr) Great Britain