Image 1 of 22 Kristina Vogel (Ger) celebrates winning the women's keirin (Image credit: Gerry McManus) Image 2 of 22 Kevin Sireau (France) could only finish 8th in sprint qualifying. (Image credit: Gerry McManus) Image 3 of 22 Aussie Ashlee Ankudinoff lost out on the gold medal by 3/10 of a second in the omnium 500m time trial (Image credit: Gerry McManus) Image 4 of 22 Laura Trott's fast start helped finish second in the 500m time trial to win the omnium competition overall (Image credit: Gerry McManus) Image 5 of 22 Britain's Laura Trott salutes the crowd after she won the women's omnium event (Image credit: Gerry McManus) Image 6 of 22 Britain's Laura Trott salutes the crowd as the winner of the women's omnium (Image credit: Gerry McManus) Image 7 of 22 Kristina Vogel (Ger) blasts her way down the finishing straight to win the women's keirin (Image credit: Gerry McManus) Image 8 of 22 Stefan Boetticher cruises past German teammate Robert Foerstemann to win the men's sprint gold medal (Image credit: Gerry McManus) Image 9 of 22 American Cari Higgins in the Omnium 500m time trial (Image credit: Gerry McManus) Image 10 of 22 Laura Trott (Great Britain) on her way to win the Omium pursuit. (Image credit: Gerry McManus) Image 11 of 22 Irishwoman Caroline Ryan went top of the leader board for a good while in the Omnium Pursuit. (Image credit: Gerry McManus) Image 12 of 22 Spain'sJuan Peralta and Tomoyuki Kawabata (Japan) battle it out in the sprint . (Image credit: Gerry McManus) Image 13 of 22 Stefan Boetticher (Germany) makes it look easy in his sprint against Pavel Kelemen (Czech Republic).) (Image credit: Gerry McManus) Image 14 of 22 Robert Foerstemann (Germany) celebrates his sprint victory over Kevin Sireau (France). (Image credit: Gerry McManus) Image 15 of 22 The Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow. (Image credit: Gerry McManus) Image 16 of 22 Laura Trott (Great Britain) focused on the start of her Omnium pursuit. (Image credit: Gerry McManus) Image 17 of 22 Eoin Mullen flys the sprint flag for Ireland. (Image credit: Gerry McManus) Image 18 of 22 Stefan Boetticher (Ger) in sprint qualifying. (Image credit: Gerry McManus) Image 19 of 22 Robert Foerstemann (Ger) was quickest in sprint qualification. (Image credit: Gerry McManus) Image 20 of 22 Jess Varnish (Gbr) powers down the home straight to win her Keirin heat. (Image credit: Gerry McManus) Image 21 of 22 Head down - Rebecca James (GBr) pushes ahead to win her Keirin heat in round 1. (Image credit: Gerry McManus) Image 22 of 22 Kristina Vogel (Ger) takes charge on the front to win her Keirin heat. (Image credit: Gerry McManus)

Men's sprint

An all-Germany final saw Friday night's team sprint gold medallists Robert Foerstemann and Stefan Boetticher go head to head for gold in the men's sprint final. It was Boetticher who got the better of his countryman, winning the first match and taking the second with a stunning sprint in the final 200m that saw him take gold in emphatic style and bring the UCI Track Cycling World Cup to a fitting end.

The bronze medal match was contested by Spain's Juan Gascon Peralta and Denis Dmitriev of the Rusvelo team who needed only two matches to beat his rival and claim the bronze.

Great Britain's representation came in the form of Olympic team sprint gold medallist Philip Hindes who finished 12th in the competition overall.

Olympic champion Jason Kenny did not feature in the sprint event after a heavy fall in the keirin final on Saturday night.

Women's keirin

Germany's in form Kristina Vogel picked up her second gold medal of the week, adding keirin gold to the sprint she won on Saturday night. Silver went to Ekaterina Gnidenko, racing for the Petroholding Leningrad team, and bronze went to Hong Kong's Wai Sze Lee.

Great Britain's Becky James qualified for the final and was unlucky not to finish on the podium after leading out after the exit of the derny.

Great Britain's Jess Varnish missed out on the final after finishing sixth in her second round heat. After racing in the team sprint, Sprint and 500m TT fatigue was evident in Varnish and she finished ninth overall.

Women's omnium

Olympic and World Omnium champion Laura Trott won the women's omnium title in dramatic style, beating rival Ashlee Ankudinoff from Australia into silver in the final heat of the sixth event, the 500m time trial.

Going into the final event Ankudinoff was two points ahead of Trott with Trott needing to beat her rival by two places to secure gold. An aggressive ride in which Trott gave everything she had saw her deliver once again, finishing with the second fastest time behind Russian Tamara Balabolina which was enough to secure gold and bring the Sir Chris Hoy Velodrome crowd to their feet.

Victory in the 500m time trial meant Balabolina did enough to take home bronze for Russia.

Full Results

Men's sprint, qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Robert Foerstemann (Ger) Germany 9.989 2 Stefan Boetticher (Ger) Germany 10.012 3 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 10.182 4 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 10.183 5 Nikita Shurshin (Rus) Russia 10.217 6 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 10.238 7 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic 10.281 8 Kevin Sireau (Fra) France 10.289 9 Valentin Savitskiy (Rus) Petroholding Leningrad 10.304 10 Philip Hindes (GBr) Great Britain 10.309 11 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan 10.314 12 Andrew Taylor (Aus) Australia 10.323 13 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 10.335 14 Sebastian Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team 10.385 15 Eoin Mullen (Irl) Ireland 10.446 16 Julien Palma (Fra) France 10.446 17 Scott Mulder (Can) Canada 10.451 18 Jose Moreno Sanchez (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 10.473 19 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina 10.496 20 Sergio Aliaga Chivite (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 10.503 21 Aleksey Tkachev (Rus) Petroholding Leningrad 10.517 22 Andriy Kutsenko (Ukr) Ukraine 10.521 23 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname 10.521 24 Tomas Babek (Cze) Czech Republic 10.532 25 Francesco Ceci (Ita) Italy 10.557 26 Krzysztof Maksel (Pol) Poland 10.629 27 Matthijs Buchli (Ned) Netherlands 10.655 28 Artem Frolov (Ukr) Ukraine 10.655 29 Christos Tserentzoulias (Gre) Greece 10.707 30 Kenta Inake (Jpn) Japan 10.73 31 Hylke Van Grieken (Ned) Netherlands 10.767 32 Ilias Kourtelis (Gre) Greece 10.805 33 Grzegorz Drejgier (Pol) Poland 10.81 34 Jeanne Nell (RSA) Team Intellibus 10.83 35 Andrey Russkikh (Rus) Russia 10.83 36 Haseem McLean (Tri) Team Bacon 10.847 37 Davide Ceci (Ita) Team Ceci Dreambike 11.091 38 Malek Marcus Mccrone (Mas) Malaysia 11.235 39 Wille­Oskari Riihelä (Fin) Finland 11.286 40 Jani Mikkonen (Fin) Finland 11.303 41 David Jansen (Swi) Proter Focus Track Team 11.383 42 Reniell Matthysen (RSA) Team Intellibus 11.43 43 Patrick Lawino (Uga) Uganda 12.389 DNS Jason Kenny (GBr) Great Britain DNS Lewis Oliva (GBr) Team USN

Men sprint eighth finals round 1 # Rider Name (Country) Team 1 Robert Foerstemann (Ger) Germany 2 Julien Palma (Fra) France

Men sprint eighth finals round 2 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Eoin Mullen (Irl) Ireland

Men sprint eighth finals round 3 # Rider Name (Country) Team 1 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 2 Sebastian Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team

Men sprint eighth finals round 4 # Rider Name (Country) Team 1 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 2 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo

Men sprint eighth finals round 5 # Rider Name (Country) Team 1 Andrew Taylor (Aus) Australia 2 Nikita Shurshin (Rus) Russia

Men sprint eighth finals round 6 # Rider Name (Country) Team 1 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan 2 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS

Men sprint eighth finals round 7 # Rider Name (Country) Team 1 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic 2 Philip Hindes (GBr) Great Britain

Men sprint eighth finals round 8 # Rider Name (Country) Team 1 Kevin Sireau (Fra) France 2 Valentin Savitskiy (Rus) Petroholding Leningrad

Men sprint quarter finals heat 1, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Robert Foerstemann (Ger) Germany 2 Kevin Sireau (Fra) France

Men sprint quarter finals heat 2, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic

Men sprint quarter finals heat 3, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan 2 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain

Men sprint quarter finals heat 4, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 2 Andrew Taylor (Aus) Australia

Men sprint quarter finals heat 1, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Robert Foerstemann (Ger) Germany 2 Kevin Sireau (Fra) France

Men sprint quarter finals heat 2, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic

Men sprint quarter finals heat 3, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain REL Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan

Men sprint quarter finals heat 4, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 2 Andrew Taylor (Aus) Australia

Men sprint quarter finals heat 3, ride 3 # Rider Name (Country) Team 1 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 2 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan

Men sprint quarterfinals B, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Valentin Savitskiy (Rus) Petroholding Leningrad 2 Julien Palma (Fra) France

Men sprint quarterfinals B, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Philip Hindes (GBr) Great Britain 2 Eoin Mullen (Irl) Ireland

Men sprint quarterfinals B, heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 2 Sebastian Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team

Men sprint quarterfinals B, heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 2 Nikita Shurshin (Rus) Russia

Men sprint semi-finals B, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Valentin Savitskiy (Rus) Petroholding Leningrad 2 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo

Men sprint semi-finals B, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 2 Philip Hindes (GBr) Great Britain

Men sprint finals B, heat 2 # Rider Name (Country) Team 9 Valentin Savitskiy (Rus) Petroholding Leningrad 10 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS

Men sprint finals B, heat 1 # Rider Name (Country) Team 11 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 12 Philip Hindes (GBr) Great Britain

Men sprint 5th - 8th # Rider Name (Country) Team 5 Kevin Sireau (Fra) France 6 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic 7 Andrew Taylor (Aus) Australia 8 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan

Women keirin round 1, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 2 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 3 Olga Panarina (Blr) Belarus 4 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 5 Olga Streltsova (Rus) Russia 6 Yvonne Hijgenaar (Ned) Netherlands 7 Mar Manrique Villegas (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor

Women keirin round 1, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Rebecca James (GBr) Great Britain 2 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad 3 Helena Casas Roige (Spa) Spain 4 Olivia Montauban (Fra) France 5 Daria Shmeleva (Rus) Russia 6 Kayono Maeda (Jpn) Japan 7 Marynes Prada (Ven) Venezuela

Women keirin round 1, heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Kanako Kase (Jpn) Japan 3 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad 4 Ummi Hamimah Mohamad (Mas) Malaysia 5 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 6 Sandie Clair (Fra) France 7 Ainara El Busto Arteaga (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor

Women keirin round 1 repecharge, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Olivia Montauban (Fra) France 2 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad 3 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 4 Mar Manrique Villegas (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 5 Kayono Maeda (Jpn) Japan

Women keirin round 1 repecharge, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Sandie Clair (Fra) France 2 Helena Casas Roige (Spa) Spain 3 Daria Shmeleva (Rus) Russia 4 Marynes Prada (Ven) Venezuela 5 Ummi Hamimah Mohamad (Mas) Malaysia

Women keirin round 1 repecharge, heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Olga Panarina (Blr) Belarus 2 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 3 Yvonne Hijgenaar (Ned) Netherlands 4 Olga Streltsova (Rus) Russia 5 Ainara El Busto Arteaga (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor

Women omnimum: Individual pursuit # Rider Name (Country) Team Result 1 Laura Trott (GBr) Great Britain 0:03:35.904 2 Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia 0:03:36.254 3 Katarzyna Pawlowska (Pol) Poland 0:03:39.692 4 Caroline Ryan (Irl) Ireland 0:03:40.143 5 Tamara Balabolina (Rus) Russia 0:03:40.455 6 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 0:03:40.908 7 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org-Gipuzkoa 0:03:41.331 8 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 0:03:43.647 9 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 0:03:46.118 10 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 0:03:50.636 11 Laurie Berthon (Fra) France 0:03:50.812 12 Cari Higgins (USA) United States 0:03:51.878 13 Jennifer Cesar (Ven) Venezuela 0:03:58.971 14 Laura Basso (Ita) Italy 0:04:01.407 15 Pia Pensaari (Fin) Finland 0:04:02.764 16 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 0:04:08.164 17 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 0:04:09.259 DNS Mieke Kroeger (Ger) Germany

Women omnium: Scratch # Rider Name (Country) Team 1 Tamara Balabolina (Rus) Russia 2 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 3 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 4 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org-Gipuzkoa -1lap Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia -1lap Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus -1lap Laura Trott (GBr) Great Britain -1lap Katarzyna Pawlowska (Pol) Poland -1lap Laurie Berthon (Fra) France -1lap Cari Higgins (USA) United States -1lap Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic -1lap Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong -1lap Jutatip Maneephan (Tha) Thailand -1lap Jennifer Cesar (Ven) Venezuela -1lap Caroline Ryan (Irl) Ireland -1lap Laura Basso (Ita) Italy -1lap Pia Pensaari (Fin) Finland

Men sprint semi-finals, heat 1, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Robert Foerstemann (Ger) Germany 2 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo

Men sprint semi-finals, heat 2, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain

Men sprint semi-finals, heat 1, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Robert Foerstemann (Ger) Germany 2 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo

Men sprint semi-finals, heat 2, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain

Women keirin second round, heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Sandie Clair (Fra) France 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 3 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad 4 Kanako Kase (Jpn) Japan 5 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 6 Jessica Varnish (GBr) Great Britain

Women keirin second round, heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Olga Panarina (Blr) Belarus 3 Rebecca James (GBr) Great Britain 4 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad 5 Olivia Montauban (Fra) France 6 Helena Casas Roige (Spa) Spain

Men sprint finals, heat 1, ride 1 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Robert Foerstemann (Ger) Germany

Men sprint finals, heat 2, ride 1 # Rider Name (Country) Team 3 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 4 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain

Men sprint finanls, heat 1, ride 2 # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Robert Foerstemann (Ger) Germany

Men sprint finals, heat 2, ride 2 # Rider Name (Country) Team 3 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 4 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain

Men sprint final results # Rider Name (Country) Team 1 Stefan Boetticher (Ger) Germany 2 Robert Foerstemann (Ger) Germany 3 Denis Dmitriev (Rus) RusVelo 4 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 5 Kevin Sireau (Fra) France 6 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic 7 Andrew Taylor (Aus) Australia 8 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan 9 Valentin Savitskiy (Rus) Petroholding Leningrad 10 Peter Lewis (Aus) Team Jayco-AIS 11 Yudai Nitta (Jpn) Cyclo Channel Tokyo 12 Philip Hindes (GBr) Great Britain 13 Nikita Shurshin (Rus) Russia 14 Sebastian Doehrer (Ger) Proter Focus Track Team 15 Eoin Mullen (Irl) Ireland 16 Julien Palma (Fra) France 17 Scott Mulder (Can) Canada 18 Jose Moreno Sanchez (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 19 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina 20 Sergio Aliaga Chivite (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 21 Aleksey Tkachev (Rus) Petroholding Leningrad 22 Andriy Kutsenko (Ukr) Ukraine 23 Jair Tjon En Fa (Sur) Suriname 24 Tomas Babek (Cze) Czech Republic 25 Francesco Ceci (Ita) Italy 26 Krzysztof Maksel (Pol) Poland 27 Matthijs Buchli (Ned) Netherlands 28 Artem Frolov (Ukr) Ukraine 29 Christos Tserentzoulias (Gre) Greece 30 Kenta Inake (Jpn) Japan 31 Hylke Van Grieken (Ned) Netherlands 32 Ilias Kourtelis (Gre) Greece 33 Grzegorz Drejgier (Pol) Poland 34 Jeanne Nell (RSA) Team Intellibus 35 Andrey Russkikh (Rus) Russia 36 Haseem McLean (Tri) Team Bacon 37 Davide Ceci (Ita) Team Ceci Dreambike 38 Malek Marcus Mccrone (Mas) Malaysia 39 Wille­Oskari Riihelä (Fin) Finland 40 Jani Mikkonen (Fin) Finland 41 David Jansen (Swi) Proter Focus Track Team 42 Reniell Matthysen (RSA) Team Intellibus 43 Patrick Lawino (Uga) Uganda

Women keirin finals 1st - 6th # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 2 Ekaterina Gnidenko (Rus) Petroholding Leningrad 3 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 4 Olga Panarina (Blr) Belarus 5 Rebecca James (GBr) Great Britain 6 Sandie Clair (Fra) France

Women keirin finals 7th-12th and rest of results # Rider Name (Country) Team 7 Helena Casas Roige (Spa) Spain 8 Elena Brezhniva (Rus) Petroholding Leningrad 9 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 10 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 11 Olivia Montauban (Fra) France 12 Kanako Kase (Jpn) Japan 13 Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 13 Yvonne Hijgenaar (Ned) Netherlands 13 Daria Shmeleva (Rus) Russia 16 Mar Manrique Villegas (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor 16 Olga Streltsova (Rus) Russia 16 Marynes Prada (Ven) Venezuela 19 Kayono Maeda (Jpn) Japan 19 Ummi Hamimah Mohamad (Mas) Malaysia 19 Ainara El Busto Arteaga (Spa) Reyno de Navarra-Telco-M-Conor

Women omnium: time trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Tamara Balabolina (Rus) Russia 0:00:19.928 2 Laura Trott (GBr) Great Britain 0:00:20.482 3 Katarzyna Pawlowska (Pol) Poland 0:00:20.793 4 Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia 0:00:21.229 5 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 0:00:20.863 6 Laurie Berthon (Fra) France 0:00:20.958 7 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org-Gipuzkoa 0:00:21.192 8 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 0:00:21.717 9 Cari Higgins (USA) United States 0:00:21.333 10 Jennifer Cesar (Ven) Venezuela 0:00:21.367 11 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 0:00:21.592 12 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 0:00:20.966 13 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 0:00:21.889 14 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 0:00:21.931 15 Caroline Ryan (Irl) Ireland 0:00:22.855 16 Pia Pensaari (Fin) Finland 0:00:23.266 17 Laura Basso (Ita) Italy 0:00:22.744