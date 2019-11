UCI Track World Cup Day 2: USA win women's team pursuit

The second day of the UCI Track World Cup 1 kicked off on Friday in Minsk, Belarus. Kirsten Wild (Netherlands) secured the gold medal in the women's Scratch Race, while Jennifer Valente (USA) and Mark Stewart (Great Britain) won the women's and men's Points Races, respectively.

The United States powered to victory in the women’s team pursuit, as the quartet Chloe Dygert, Jennifer Valente, Christina Birch and Emma White clocked 4:13.762 in the final against Germany. Great Britain had to settle for 5th place, Italy beat France to the bronze medal. In the men’s team pursuit, Denmark beat France in the final, while Germany took bronze ahead of an Italian quartet that included Elia Viviani.

The Netherlands won the men’s team sprint, beating Great Britain in the final, while France denied Beat Cycling Club the bronze. The women’s team sprint final was an all-Russian affair, with Gazprom-Rusvelo beating the national team in the final, while Team Erdgas beat the Netherlands to the bronze medal.

Results

Womens Points Race - Qualifying Heat 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 48 2 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy 31 3 Maria Martins (Por) Portugal 28 4 Bo Yee Leung (HKg) Hong Kong, China 20 5 Kseniia Fedotova (Ukr) Ukraine 20 6 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 20 7 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway 15 8 Anastasia Chulkova (Rus) Israel Cycling Academy Track Team 11 9 Wiktoria Pikulik (Pol) Poland 10 10 Annelies Dom (Bel) Belgium 6 11 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 4 12 Olga Zabelinskaya (Uzb) Uzbekistan 4 13 Maria Rostovtseva (Rus) Russian Federation

Womens Points Race - Qualifying Heat 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 39 2 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 37 3 Charlotte Becker (Ger) Germany 28 4 Amy Pieters (Ned) Netherlands 26 5 Trine Schmidt (Den) Denmark 21 6 Verena Eberhardt (Aut) Austria 8 7 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Eustrak - Euskadi 5 8 Victoire Berteau (Fra) France 5 9 Amber Joseph (Bar) Barbados 3 10 Mariia Averina (Rus) Russian Federation 2 11 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 2 12 Ying Zhang (Chn) People's Republic of China 1 13 Michelle Andres (Swi) Switzerland

Womens Points Race - Final Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 66 2 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy 38 3 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 35 4 Amy Pieters (Ned) Netherlands 32 5 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway 28 6 Charlotte Becker (Ger) Germany 27 7 Bo Yee Leung (HKg) Hong Kong, China 22 8 Verena Eberhardt (Aut) Austria 12 9 Anastasia Chulkova (Rus) Israel Cycling Academy Track Team 7 10 Victoire Berteau (Fra) France 4 11 Trine Schmidt (Den) Denmark 3 12 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 2 13 Maria Martins (Por) Portugal 14 Annelies Dom (Bel) Belgium 15 Kseniia Fedotova (Ukr) Ukraine 16 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Eustrak - Euskadi 17 Wiktoria Pikulik (Pol) Poland 18 Mariia Averina (Rus) Russian Federation 19 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 20 Amber Joseph (Bar) Barbados -15

Mens Points Race - Qualifying Heat 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine 11 2 Valere Thiebaud (Swi) Switzerland 10 3 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 7 4 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 7 5 Savva Novikov (Rus) Lokosphinx 6 6 Andreas Graf (Aut) Austria 6 7 Moritz Malcharek (Ger) Track - Team - Brandenburg 5 8 Liam Bertazzo (Ita) Italy 4 9 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 2 10 Roy Pieters (Ned) Netherlands 2 11 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Mexico -4 12 Nicolas Pietrula (Cze) Czech Republic -20 DNF Joffrey Degueurce (Fra) Bison Sport - Commel DNF Andrei Sazanov (Rus) Marathon - Tula Cycling Team

Mens Points Race - Qualifying Heat 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Christos Volikakis (Gre) Greece 15 2 Viktor Filutas (Hun) Hungary 14 3 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Eustrak - Euskadi 13 4 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 13 5 Sergei Rostovtsev (Rus) Russian Federation 10 6 Mark Stewart (GBr) Great Britain 9 7 Florian Maitre (Fra) France 8 8 Iuri Leitao (Por) Portugal 7 9 Hardzei Tsishchanka (Blr) Belarus 6 10 Ching Yin Mow (HKg) Hong Kong, China 2 11 Wojciech Pszczolarski (Pol) Poland 12 Roman Vassilenkov (Kaz) Kazakhstan -18 DNF Yacine Chalel (Alg) Algeria DNF Vitalijs Kornilovs (Lat) Latvia

Mens Points Race Final Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Stewart (GBr) Great Britain 95 2 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 87 3 Andreas Graf (Aut) Austria 55 4 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 54 5 Florian Maitre (Fra) France 52 6 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 50 7 Moritz Malcharek (Ger) Track - Team - Brandenburg 45 8 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine 44 9 Christos Volikakis (Gre) Greece 33 10 Sergei Rostovtsev (Rus) Russian Federation 32 11 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 25 12 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Eustrak - Euskadi 25 13 Savva Novikov (Rus) Lokosphinx 22 14 Ching Yin Mow (HKg) Hong Kong, China 20 15 Valere Thiebaud (Swi) Switzerland 10 16 Hardzei Tsishchanka (Blr) Belarus 8 17 Liam Bertazzo (Ita) Italy 6 18 Viktor Filutas (Hun) Hungary 3 19 Iuri Leitao (Por) Portugal 1 20 Roy Pieters (Ned) Netherlands

Womens Scratch Race - Qualifying Heat 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Daria Malkova (Rus) Russian Federation 2 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 3 Anastasia Chulkova (Rus) Israel Cycling Academy Track Team 4 Emily Nelson (GBr) Great Britain 5 Martina Fidanza (Ita) Italy 6 Maggie Coles-lyster (Can) Canada 7 Sze Wing Lee (HKg) Hong Kong, China 8 Gilke Croket (Bel) Belgium 9 Lucja Pietrzak (Pol) Poland 10 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 11 Tetyana Klimchenko (Ukr) Ukraine 12 Verena Eberhardt (Aut) Austria 13 Amber Joseph (Bar) Barbados

Womens Scratch Race - Qualifying Heat 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 2 Victoire Berteau (Fra) France 3 Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania 4 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Eustrak - Euskadi 5 Katerina Kohoutkova (Cze) Czech Republic 6 Jiali Liu (Chn) People's Republic of China 7 Mia Griffin (Irl) Ireland 8 Rinata Sultanova (Kaz) Kazakhstan 9 Mariia Averina (Rus) Russian Federation 10 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 11 Palina Pivavarava (Blr) Belarus 12 Catalina Anais Soto Campos (Chi) Chile 13 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway

Womens Scratch Race - Final Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 2 Martina Fidanza (Ita) Italy 3 Jennifer Valente (USA) United States Of America 4 Emily Nelson (GBr) Great Britain 5 Lucja Pietrzak (Pol) Poland 6 Maggie Coles-lyster (Can) Canada 7 Katerina Kohoutkova (Cze) Czech Republic 8 Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania 9 Mia Griffin (Irl) Ireland 10 Anastasia Chulkova (Rus) Israel Cycling Academy Track Team 11 Rinata Sultanova (Kaz) Kazakhstan 12 Victoire Berteau (Fra) France 13 Jiali Liu (Chn) People's Republic of China 14 Sze Wing Lee (HKg) Hong Kong, China 15 Mariia Averina (Rus) Russian Federation 16 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 17 Daria Malkova (Rus) Russian Federation 18 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Eustrak - Euskadi 19 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 20 Gilke Croket (Bel) Belgium

Women's Team Pursuit - Round 1 Pos. Rider name (Country) Result 1 Belgium 0:04:21.097 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium Annelies Dom (Bel) Belgium Shari Bossuyt (Bel) Belgium Lotte Kopecky (Bel) Belgium 2 Ireland 0:04:25.543 Emily Kay (Irl) Ireland Lara Gillespie (Irl) Ireland Kelly Murphy (Irl) Ireland Alice Sharpe (Irl) Ireland

Heat 2 Pos. Rider Name (Country) Result 1 France 0:04:17.372 Clara Copponi (Fra) France Marion Borras (Fra) France Coralie Demay (Fra) France Valentine Fortin (Fra) France 2 Poland 0:04:27.095 Daria Pikulik (Pol) Poland Justyna Kaczkowska (Pol) Poland Karolina Karasiewicz (Pol) Poland Nikol Plosaj (Pol) Poland

Heat 3 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:04:15.451 Franziska Brausse (Ger) Germany Lisa Brennauer (Ger) Germany Lisa Klein (Ger) Germany Gudrun Stock (Ger) Germany 2 Italy 0:04:17.328 Letizia Paternoster (Ita) Italy Martina Alzini (Ita) Italy Elisa Balsamo (Ita) Italy Vittoria Guazzini (Ita) Italy

Heat 4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 United States 0:04:13.616 Jennifer Valente (USA) United States Of America Christina Birch (USA) United States Of America Chloe Dygert (USA) United States Of America Emma White (USA) United States Of America 2 Great Britain 0:04:17.839 Laura Kenny (GBr) Great Britain Megan Barker (GBr) Great Britain Josie Knight (GBr) Great Britain Emily Nelson (GBr) Great Britain

Women's Team Pursuit - Final Pos Rider Name (Country) Result 1 United States 0:04:13.762 Jennifer Valente (USA) United States Of America Christina Birch (USA) United States Of America Chloe Dygert (USA) United States Of America Emma White (USA) United States Of America 2 Germany 0:04:14.836 Franziska Brausse (Ger) Germany Lisa Brennauer (Ger) Germany Lisa Klein (Ger) Germany Gudrun Stock (Ger) Germany

Bronze medal race # Rider Name (Country) Team Result 3 Italy 0:04:16.430 Letizia Paternoster (Ita) Italy Martina Alzini (Ita) Italy Elisa Balsamo (Ita) Italy Marta Cavalli (Ita) Italy 4 France 0:04:18.667 Clara Copponi (Fra) France Marion Borras (Fra) France Coralie Demay (Fra) France Valentine Fortin (Fra) France

Men's Team Pursuit - Round 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:03:53.183 Felix Gross (Ger) Germany Theo Reinhardt (Ger) Germany Nils Schomber (Ger) Germany Domenic Weinstein (Ger) Germany 2 Russian Federation 0:03:54.073 Nikita Bersenev (Rus) Russian Federation Lev Gonov (Rus) Russian Federation Ivan Smirnov (Rus) Russian Federation Kirill Sveshnikov (Rus) Russian Federation

Heat 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Huub Wattbike Test Team 0:03:54.462 John Archibald (GBr) Huub Wattbike Test Team Daniel Bigham (GBr) Huub Wattbike Test Team William Perrett (GBr) Huub Wattbike Test Team Jonathan Wale (GBr) Huub Wattbike Test Team 2 Great Britain 0:03:55.156 Matthew Walls (GBr) Great Britain Mark Stewart (GBr) Great Britain Steven Burke (GBr) Great Britain Ethan Vernon (GBr) Great Britain

Heat 3 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 France 0:03:51.992 Thomas Denis (Fra) France Corentin Ermenault (Fra) France Valentin Tabellion (Fra) France Benjamin Thomas (Fra) France 2 Italy 0:03:53.464 Simone Consonni (Ita) Italy Filippo Ganna (Ita) Italy Francesco Lamon (Ita) Italy Davide Plebani (Ita) Italy

Heat 4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Denmark 0:03:49.518 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark Julius Johansen (Den) Denmark Frederik Rodenberg Madsen (Den) Denmark Rasmus Pedersen (Den) Denmark 2 Switzerland 0:03:54.287 Claudio Imhof (Swi) Switzerland Valere Thiebaud (Swi) Switzerland Stefan Bissegger (Swi) Switzerland Robin Froidevaux (Swi) Switzerland

Men's Team Pursuit - Final Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Denmark 0:03:50.207 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark Julius Johansen (Den) Denmark Frederik Rodenberg Madsen (Den) Denmark Rasmus Pedersen (Den) Denmark 2 France 0:03:51.777 Thomas Denis (Fra) France Corentin Ermenault (Fra) France Valentin Tabellion (Fra) France Benjamin Thomas (Fra) France

Bronze Medal Race Pos. Rider Name (Country) Team Result 3 Italy 0:03:51.689 Simone Consonni (Ita) Italy Filippo Ganna (Ita) Italy Francesco Lamon (Ita) Italy Elia Viviani (Ita) Italy 4 Germany 0:03:52.685 Felix Gross (Ger) Germany Theo Reinhardt (Ger) Germany Nils Schomber (Ger) Germany Domenic Weinstein (Ger) Germany

Women's Team Sprint - Qualifying Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom-Rusvelo 0:00:33.154 Ekaterina Rogovaya (Rus) Gazprom - Rusvelo Daria Shmeleva (Rus) Gazprom - Rusvelo 2 Team Erdgas 0:00:33.311 Pauline Sophie Grabosch (Ger) Team Erdgas.2012 Lea Sophie Friedrich (Ger) Team Erdgas.2012 3 Russian Federation 0:00:33.492 Natalia Antonova (Rus) Russian Federation Ekaterina Gnidenko (Rus) Russian Federation 4 China 0:00:33.504 Wei Zhuang (Chn) People's Republic of China Linyin Zhang (Chn) People's Republic of China 5 Netherlands 0:00:33.551 Kyra Lamberink (Ned) Netherlands Steffie Van der Peet (Ned) 6 Lithuania 0:00:33.644 Migle Marozaite (Ltu) Lithuania Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 7 Poland 0:00:33.691 Marlena Karwacka (Pol) Poland Urszula Los (Pol) Poland 8 Spain 0:00:33.854 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain Helena Casas Roige (Spa) Spain 9 Colombia 0:00:33.957 Juliana Gaviria Rendon (Col) Colombia Martha Bayona Pineda (Col) Colombia 10 Ukraine 0:00:33.999 Olena Starikova (Ukr) Ukraine Liubov Basova (Ukr) Ukraine 11 Republic of Korea 0:00:34.303 Soohyun Kim (Kor) Korea Hyejin Lee (Kor) Korea 12 Indonesia 0:00:34.804 Elga Kharisma Novanda (Ina) Indonesia Crismonita Dwi Putri (Ina) Indonesia

Women's Team Sprint - Round 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:33.181 Kyra Lamberink (Ned) Netherlands Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 2 China 0:00:33.379 Wei Zhuang (Chn) People's Republic of China Linyin Zhang (Chn) People's Republic of China

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Russian Federation 0:00:33.154 Natalia Antonova (Rus) Russian Federation Ekaterina Gnidenko (Rus) Russian Federation 2 Lithuania 0:00:33.354 Migle Marozaite (Ltu) Lithuania Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania

Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Erdgas 0:00:33.162 Pauline Sophie Grabosch (Ger) Team Erdgas.2012 Lea Sophie Friedrich (Ger) Team Erdgas.2012 2 Poland 0:00:33.405 Marlena Karwacka (Pol) Poland Urszula Los (Pol) Poland

Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom-Rusvelo 0:00:33.962 Ekaterina Rogovaya (Rus) Gazprom - Rusvelo Daria Shmeleva (Rus) Gazprom - Rusvelo 2 Spain 0:00:33.763 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain Helena Casas Roige (Spa) Spain

Women's Team Sprint - Final Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom-Rusvelo 0:00:32.945 Ekaterina Rogovaya (Rus) Gazprom - Rusvelo Daria Shmeleva (Rus) Gazprom - Rusvelo 2 Russian Federation 0:00:33.262 Natalia Antonova (Rus) Russian Federation Ekaterina Gnidenko (Rus) Russian Federation

Bronze Medal Race # Rider Name (Country) Team Result 3 Team Erdgas 0:00:33.016 Pauline Sophie Grabosch (Ger) Team Erdgas.2012 Lea Sophie Friedrich (Ger) Team Erdgas.2012 4 Netherlands 0:00:33.238 Kyra Lamberink (Ned) Netherlands Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands

Men's Team Sprint - Qualifying Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:00:42.862 Ryan Owens (GBr) Great Britain Jack Carlin (GBr) Great Britain Jason Kenny (GBr) Great Britain 2 Netherlands 0:00:43.054 Nils Van Thoenderdaal (Ned) Netherlands Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands Sam Ligtlee (Ned) Netherlands 3 France 0:00:43.163 Sebastien Vigier (Fra) France Michael D'Almeida (Fra) France Melvin Landerneau (Fra) France 4 Beat Cycling Club 0:00:43.401 Roy Van den Berg (Ned) Beat Cycling Club Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club Theo Bos (Ned) Beat Cycling Club 5 Germany 0:00:43.519 Timo Bichler (Ger) Germany Stefan Botticher (Ger) Germany Maximilian Levy (Ger) Germany 6 Russian Federation 0:00:43.542 Pavel Yakushevskiy (Rus) Russian Federation Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation Alexander Sharapov (Rus) Russian Federation 7 Team Erdgas 0:00:43.631 Nik Schroter (Ger) Team Erdgas.2012 Marc Jurczyk (Ger) Team Erdgas.2012 Maximilian Dornbach (Ger) Team Erdgas.2012 8 Poland 0:00:43.665 Maciej Bielecki (Pol) Poland Mateusz Rudyk (Pol) Poland Patryk Rajkowski (Pol) Poland 9 Czech Republic 0:00:44.020 Martin Cechman (Cze) Czech Republic Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic Tomas Babek (Cze) Czech Republic 10 China 0:00:44.395 Shuai Guo (Chn) People's Republic of China Yongjia Luo (Chn) People's Republic of China Miao Zhang (Chn) People's Republic of China 11 Spain 0:00:44.456 Alejandro Martinez Chorro (Spa) Spain Juan Peralta Gascon (Spa) Spain Jose Moreno Sanchez (Spa) Spain 12 Marathon-Tula Cycling Team 0:00:44.931 Daniil Komkov (Rus) Marathon - Tula Cycling Team Alexey Nosov (Rus) Marathon - Tula Cycling Team Aleksander Dubchenko (Rus) Marathon - Tula Cycling Team 13 Track Team Brandenburg 0:00:45.278 Eric Engler (Ger) Track - Team - Brandenburg Carl Hinze (Ger) Track - Team - Brandenburg Anton Hohne (Ger) Track - Team - Brandenburg 14 Belarus 0:00:45.295 Aliaksandr Hlova (Blr) Belarus Yauhen Veramchuk (Blr) Belarus Uladzislau Novik (Blr) Belarus 15 Kazakhstan 0:00:45.597 Maxim Nalyotov (Kaz) Kazakhstan Sergey Ponomaryov (Kaz) Kazakhstan Dmitriy Rezanov (Kaz) Kazakhstan 16 Ukraine 0:00:46.036 Tadey-Ivan Chebanets (Ukr) Ukraine Dmytro Stovbetskyi (Ukr) Ukraine Vladyslav Denysenko (Ukr) Ukraine

Men's Team Sprint - Round 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Beat Cycling Club 0:00:43.280 Theo Bos (Ned) Beat Cycling Club Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club Roy Van den Berg (Ned) Beat Cycling Club 2 Germany 0:00:43.561 Timo Bichler (Ger) Germany Stefan Botticher (Ger) Germany Maximilian Levy (Ger) Germany

Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 France 0:00:43.086 Michael D'Almeida (Fra) France Melvin Landerneau (Fra) France Sebastien Vigier (Fra) France 2 Russian Federation 0:00:43.465 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation Alexander Sharapov (Rus) Russian Federation Pavel Yakushevskiy (Rus) Russian Federation

Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:42.256 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands Nils Van Thoenderdaal (Ned) Netherlands 2 Team Erdgas 0:00:43.443 Maximilian Dornbach (Ger) Team Erdgas.2012 Marc Jurczyk (Ger) Team Erdgas.2012 Nik Schroter (Ger) Team Erdgas.2012

Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:00:42.516 Jack Carlin (GBr) Great Britain Jason Kenny (GBr) Great Britain Ryan Owens (GBr) Great Britain 2 Poland 0:00:43.170 Maciej Bielecki (Pol) Poland Krzysztof Maksel (Pol) Poland Mateusz Rudyk (Pol) Poland

Men's Team Sprint - Final Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:42.204 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands Nils Van Thoenderdaal (Ned) Netherlands 2 Great Britain 0:00:42.590 Jack Carlin (GBr) Great Britain Jason Kenny (GBr) Great Britain Ryan Owens (GBr) Great Britain