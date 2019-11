Image 1 of 2 Team Bulls' Stefan Sahm and Karl Platt win the TransAlp overall for 2010 (Image credit: TransAlp) Image 2 of 2 Team Bulls' Stefan Sahm and Karl Platt celebrate their victory with champagne (Image credit: TransAlp)

Stefan Sahm and Karl Platt won their third shared title at this year's 13th annual TransAlp after having been victorious in 2007 and 2008. The two Germans of Team Bulls, who came in fourth in today's final stage from Madonna di Campiglio to Riva del Garda in Italy mastered the eight days from Füssen, Germany, to Lake Garda, Italy and its 598. It took them 26:07:04 to cover the distance.

The win on the last 75km stage went to Italy's Massimo De Bertolis and Mike Felderer of Team Full-Dynamix, who climbed up to the third spot in the overall ranking due to their fourth stage win. It was a pleasing wrap-up for the top duo as Felderer said, "With this we have underlined that we could have gone for more if Massimo wouldn't have had stomach problems on the first two days."

The runner-up spot of the overall ranking right in front of them was taken by Hannes Genze and Andreas Kugler of Multivan Merida Biking Team who came in third today behind of Stöckli-Craft with Switzerland's Thomas Zahnd and Konny Looser.

Team Bulls overwhelmed by joy

As expected, the three-time TransAlp champions Team Bulls celebrated their win with a huge and long shower of champagne. No wonder as eight long and exhausting days of the mountain bike stage race across the Alpine divide saw a total of three changes of the overall lead.

"We are more than glad. It's an amazing feeling that we finally made it although we had some tough days in between," said Sahm. The 33-year-old "Sahmurai" thus alluded to stage three and four on which especially his team made had to suffer big time.

"This was the hardest TransAlp I ever competed in," said Karl who brought home his seventh TransAlp crown. "It never was that fast. There was no time for a break at all. But luckily my form came back." However, there was another reason why this year's triumph was a "very special one" for the 32-year-old father of two, who is expecting a third child with his wife. Last year, "Plattos" had to withdrawal from the race due to an injury.

Rothaus-Cube ladies bring home an expected win

Danish Kristine and Anna-Sofie Norgaard finished the 13th TransAlp unbeaten. After having won all seven stages before, the two sisters also claimed victory on the last one. Thus, the Rothaus-Cube team sat about 32:52:57 in the saddle of their bikes.

Just like in the overall ladies' ranking, Germany's Natascha Binder and Bettina Dietzen of Felt Ötztal X-Bionic / Cannondale Store came in as runner-ups. The top-three of the day and the ranking were rounded out by Mountain Heroes' Katrin Neumann and Danièle Troesch.

Cube Team with flawless record

Udo Bölts and Silvio Wieltschnig secured the title in the master category in their first ever season as a duo. Team Cube brought home victory on all eight stages. Today, the experienced pairing needed 3:04:37 to finish first in Riva del Garda.

After having been on tour several years as a cycling pro, the TransAlp title was the first big triumph for Bölts as mountain biker. "This is something very special for me. I never thought that we would be capable of winning this although I was expecting a podium result." The 43-year-old added, "It's nice that it worked out with Silvio as I had promised him last year that we would compete together. This team competition is special; I found out after I started mountain biking. It's impressive how this blends a team."

The second and third spots of the day and the master ranking were taken by Team Garmin adidas/Bike and Soul consisting of Mannie Heymans and Reini Woisetschläger as well as defeated title defenders of Team KTM: Heinz Zörweg and Ekkehard Dörschlag.

Sundstedt/Gathof underline their mixed title with stage win

Adhering to standards, Pia Sundstedt and Daniel Gathof clinched victory on this year's final stage. The Finnish-German duo of Craft-Rocky-Mountain needed only 3:16:02 for the last leg. Second and third for the stage - just like in the ranking - were occupied by Milena Landtwing and Heiko Gutmann of Rothaus-Cube as well as Switzerland's Jane Nüssli and Markus Hochstrasser of credo-bikes.com.

Green Valley Team 100 with fifth stage win at senior master category

In the class of the oldest participants South Tyrolean's Hartmann Stifter and Josef Pallhuber of Green Valley Team 100 secured their fifth stage win in 3:23:06. The second ranked duo of the senior master classifier relegated Team Craft to the runner-up position.

But Ferdinand Ganser and Georg Niggl easily earned another TransAlp win after 2008 and 2009 thus saying good-bye with a title hattrick. The two Germans had already announced yesterday, that they were retiring from all stage races.

Overall third within the senior master's class were Thomax Bike team riders Max Bertschinger and Thomas Rüegg of Switzerland. Their fellow countryman Daniel Feuz and Adolf Steiner of Crazyveloshop-Scott entered the last stage podium as third.

Full Results (Stage 8 followed by GC)

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Massimo De Bertolis (Ita) & Mike Felderer (Ita) Team Full-Dynamix 2:54:36 2 Konny Looser (Swi) & Thomas Zahnd (Swi) Team Stöckli-CRAFT 0:03:01 3 Hannes Genze (Ger) & Andreas Kugler (Swi) Multivan Merida Biking Team 0:03:06 4 Karl Platt (Ger) & Stefan Sahm (Ger) Team Bulls 0:03:14 5 Markus Kaufmann (Ger) & Matthias Bettinger (Ger) VAUDE/Simplon Bike Team 0:06:56 6 Roland Golderer (Ger) & Uwe Hardter (Ger) Team TEXPA-SIMPLON 2 0:06:57 7 Friedrich Dähler (Swi) & Marco Lang (Swi) Goldwurst-Power/Trek 0:07:08 8 Mirko Celestino (Ita) & Marzio Deho (Ita) Team ADAMELLO BIKE OLYMPIA - AXEVO 0:08:22 9 Benjamin Rudiger (Ger) & Frank Lehmann (Ger) Rothaus-Cube Herren-Team 0:13:14 10 Ramon Krebs (Swi) & Damian Perrin (Swi) Free Mountain-Koba 0:15:39 11 Björn Papstein (Ger) & Holger Sievers (Ger) Conway-Cycling-Team 0:15:52 12 Alexander Pscheidl (Ger) & Jan Schmidt (Ger) Team TEXPA-SIMPLON 1 0:19:20 13 Patrick Müller (Ger) & Florian Schön (Ger) Fi`zi:k meets Scott 0:19:27 14 Florian Eitel (Ger) & Jonas Katzer (Ger) Rhein Neckar Racing/TV 1893 Viernheim 3 0:20:28 15 Steve Fries (Lux) & Nelson Luis (Lux) Team CUBE - VELOPOINT.LU 0:20:44 16 Frans Claes (Bel) & Wim Waeckens (Bel) Connections T1 0:21:49 17 Dominique Linz (Ger) & Michael Pflüger (Ger) Pfalzbiker.com 0:23:43 18 Will Hayter (GBr) & Tom Hemmant (GBr) London Dynamo 0:23:44 19 Martin Rudolph (Ger) & Torsten Mützlitz (Ger) Biehler ProCycle Werksteam 0:24:10 20 Markus Weber (Swi) & Ralph Lippuner (Swi) Team Werdabärg 0:24:40 21 Arkadiusz Cygan (Pol) & Marcin Piecuch (Pol) SZiK Martombike ESKA TEAM 0:28:12 22 Daniel Schumacher (Ger) & Nico Weber (Ger) Cosmic Challenger Team II 0:29:12 23 Simon Pfeifhofer (Ita) & Matthias Rehmann (Ita) TEAM SEXTEN DOWE SPORTSWEAR 0:29:40 24 Georg Hasselmann (Aut) & Veit Susalek (Ger) Team Bikeline Munich 0:29:42 25 Frank van Hoof (Ned) & Bart Damen (Ned) Rocky Mountain Peerkes Biketeam 1 0:29:46 26 Thomas Hensler (Swi) & Mark Kälin (Swi) RV Einsiedeln 1 0:29:59 27 Michael Strickner (Ita) & Christian Fichter (Ita) Milchhof Sterzing 0:30:23 28 Tom Wouters (Bel) & Kristof Wijckmans (Bel) Après-bikers 0:30:24 29 Ulrich Spiegl (Ger) & Christoph Hoffmann (Ger) fast forward murnau 0:30:26 30 Sam Baeten (Bel) & Wim Meuris (Bel) L-JAZZ-ira 0:30:33 31 Alexander Warthmann (Ger) & Ulrich Struben (Ger) MeridaTeam 0:31:09 32 Gillis Hommen (Ned) & Jeroen Kooji (Ned) All Terrain 0:31:37 33 Gamh-Drid Slim (Ger) & Stefan Koller (Ger) Craft and Friends 3 0:32:04 34 Gernot Nußbaumer (Aut) & Christian Hohenwarter (Aut) WE FOCUS 1 - Sports Experts 0:32:10 35 Timothy Bateman (Aus) & Graeme Arnott (Aus) Die Touristen 0:32:21 36 Stefan Kast (Ger) & Philipp Pangerl (Ger) moooove RacingTeam 0:32:26 37 Pavel Michal (Cze) & Josef Havel (Cze) Tepelna cerpadla IVT 0:33:22 38 Ryan Franz (USA) & Olaf Richter (USA) Rocky Mountain High 0:33:23 39 Thomas De Rycke (Bel) & Michael Ossieur (Ger) Wielertoerist.be 0:33:36 40 Armin Dissertori (Ita) & Hannes Vinante (Ita) Team Planer 1 0:33:36 41 Ben Bardsley (GBr) & Christopher Hope (GBr) Keswickbikes/Merida 0:33:55 42 Mads Appelby (Den) & Jesper Trrslev-Thomsen (Den) Team ScaleDale 0:34:03 43 Andreas Gatterer (Aut) & Joachim Schettlinger (Aut) Zweirad Janger Simplon 1 0:34:05 44 Michael Opper (Ger) & Martin Mootz (Ger) Team Rohloff/Endorfin 0:35:13 45 Henrik Scharf (Ger) & Danny Götze (Ger) bad bikes-trek-team 0:35:30 46 David Facchini (Ita) & Janis Facchini (Ita) `s Platzl - Tramin 0:35:52 47 Vegard Triseth (Nor) & Geir Ottar Kvernstuen (Nor) Team Telemark 0:36:52 48 Kasper Larsen (Den) & S?ren Christensen (Den) Team XX 0:37:18 49 Dieter Gösweiner (Aut) & Klaus Gösweiner (Aut) trek-mountainbiker.at 0:37:44 50 Andrea Chinaglia (Aut) & Friedrich Sobotka (Aut) WE FOCUS 2 - Sports Experts 0:38:00 51 Roy Studer (Swi) & Christian Reber (Swi) Tropical Solothurn 0:38:00 52 Maarten Nijland (Ned) & Guido van Olffen (Ned) Team VIRO Engineering 0:38:03 53 Patrik Matter (Swi) & Erwin Durrer (Swi) Craft and Friends 4 0:38:22 54 Klaus Steiner (Aut) & Alexander Kostner (Aut) Team Alpbachtal Seenland 0:39:08 55 Daniel Fankhauser (Aut) & Peter Mühl (Aut) Legs2Win 0:39:21 56 Casper Kaars Sijpesteijn (GBr) & Mike Harper (GBr) Moonglu 0:39:25 57 Corne van der Voort (Ned) & Wil Bazelmans (Ned) Rocky Mountain-Peerkes Biketeam 2 0:41:10 58 Lukas Grundner (Aut) & Florian Graschberger (Ger) moooove RacingTeam 0:41:14 59 Jörg Gebler (Ger) & Holger Neumann (Ger) www.team-vogtland.de 0:41:40 60 Andreas Setting (Nor) & Erik Steene (Nor) Team Aurora Borealis 0:41:47 61 Jan Dostalek (Cze) & Vojtech Kacena (Cze) ZdarBar BIKE TEAM 0:41:48 62 Dirk Röser (Ger) & Michael Egner (Ger) PAUL LANGE + CO 0:42:25 63 Christian Hanak (Den) & Gudmund Moltsen (Den) Hanak 0:42:31 64 Ard Kessels (Bel) & Mike Blewitt (Aus) MuleBar - Peerkes Bike Team 0:42:57 65 Nuno Gil (Por) & Pedro Reto (Por) Team Bicisintra 0:43:50 66 Martin Hagemeister (Ger) & Bernd Michalke (Ger) Craft and Friends 7 0:43:59 67 Stephan Hrozek (Ger) & Fabian Stadelmann (Swi) Team Energysource 0:45:20 68 Marek Kavan (Cze) & Marek Tucek (Cze) cyklotrenink.com - Diana 0:45:22 69 Stefan Loibl (Ger) & Andreas Poschenrieder (Ger) BIKE Magazin 0:45:41 70 David Streule (GBr) & Stuart Spies (GBr) London Dynamo Prologue Elite 1 0:46:38 71 Peter Scheller (Ger) & Julian Stumpf (Ger) Die Rhöner 0:46:57 72 Markus Gisler (Swi) & Stefan Lustenberger (Swi) Funbiker 0:47:21 73 Florian Göltl (Ger) & Marc Kundert (Ger) Ebbelwei Expreß 0:47:30 74 Matthew Bridge (GBr) & Robert Davies (GBr) London Dynamo - Yorkshire 0:47:37 75 Tobias Simon (Ger) & Christopher Simon (Ger) Simon Brüder 0:47:41 76 Sascha Moryson (Ger) & Matthias Pohl (Ger) NUTRIXXION 0:48:09 77 Rainer Haarfeldt (Ger) & Florian Wieser (Ger) ProCerVia - Gesundheit & Fitness 0:48:15 78 Tracy Michaud (USA) & Marko Pogorevc (Slo) Team NATO School 0:48:21 79 Davy Vandeput (Bel) & Jimmy Grade (Bel) Connection2 0:48:29 80 Karsten Seeger (Ger) & Kristian Steckler (Ger) IBC DIMB Racing Team 0:48:47 81 Alberto Gerardini (Ita) & Michele Festini Purlan (Ita) VAL COMELICO-DOLOMITI 0:49:13 82 Tom Luyten (Bel) & Tom Smets (Ger) T2Team.be 0:50:04 83 Michael Müller (Ger) & Torsten Lehmann (Ger) MAGURA 0:50:26 84 Christoph Bucher (Swi) & Andreas Felder (Swi) no body`s 0:50:29 85 Martin Moser (Ger) & Jürgen Hahn (Ger) SIGMA ROX Team 0:51:49 86 Christoph Pieper (Ger) & Stefan Hackl (Aut) Hoffpi-Race/Kollar Team 0:51:51 87 Marco Wahl (Ger) & Michael Fritz (Ger) MODI-CRAFT 0:52:06 88 Christian van Doorn (Ned) & Leon van der Ster (Ned) Cycloteam 0:52:20 89 Michael Strauss (Ger) & Markus Schilcher (Ger) Sport Optik Seelos 0:52:24 90 Sebastian Kellermayr (Aut) & Alexander Szyszkowitz (Aut) Torinesi Bike 0:52:35 91 Axel Müller (Ger) & Matthias Amann (Ger) CRAFT-Fahrrad XXL-Team 0:52:43 92 Julien van Monfort (Ned) & Evert Gielen (Ned) Discovery's Inferno Team 0:53:08 93 Andre Paschke (Ger) & Andreas Geissler (Ger) Bonsai-Bikes 0:53:24 94 Diogo Casado (Por) & Bruno Espinha (Por) MOTOVEDRAS by M&M 0:53:31 95 Christian Auer (Aut) & Peter Augschöll (Aut) SV Ellbögen 0:53:53 96 Helge Fugmann (Ger) & Eugen Schmunk (Ger) Bike-Team-Baumberge 1 0:53:55 97 Patrick Willcock (Swi) & Sammuel Kummrow (Swi) Pilatus Velomenal Radsport 0:54:26 98 Carlo Morandi (Ita) & Norberto Damioli (Ita) Bike Center Team 0:54:35 99 Klaus Grouleff (Den) & Lars-Peter Ellekilde (Den) Team Anneberg 0:54:38 100 Tobias Hoffmann (Ger) & Christian Canstein (Ger) Craft and Friends 5 0:54:51 101 Siegfried Denolf (Bel) & Stijn Heymans (Bel) MTBHA8 0:54:52 102 Jesper Flach (Den) & Anders Brahe (Den) CoCoCo 0:55:13 103 Ivan Verwerft (Bel) & Bierinckx Tom (Bel) The Fatboys 0:55:20 104 Giuseppe Zanini (Ita) & Alberto Cudicio (Ita) Team Granzon 0:55:25 105 Wolt Weterings (Ned) & Sven Platschorre (Ned) Beer Team 0:55:49 106 Timo Heinzinger (Ger) & Robert Holzmann (Ger) Raceteam Halblech 0:56:20 107 Jan Erik Sovig (Nor) & Richard Batteram (Den) Mtbverbier.com 0:56:49 108 Sebastian Küfner (Ger) & André Fischer (Ger) RAD'n ROLL 0:57:20 109 Eric Nicolet (Swi) & Patrick Vonlanthen (Swi) sport-conseil.ch 0:57:31 110 Patrick Vanmaekelbergh (Bel) & Giovanni De Carne (Bel) Team De Putters #Grillhuisje 0:58:24

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristine Norgaard (Den) & Anna-Sofie Norgaard (Den) Rothaus-Cube Damen-Team 3:36:57 2 Natascha Binder (Ger) & Bettina Dietzen (Ger) FELT ÖTZTAL X-BIONIC / CANNONDALE STORE 0:06:51 3 Katrin Neumann (Ger) & Danièle Troesch (Fra) Mountain Heroes 0:11:19 4 Sofie Dewulf (Bel) & Mieke Deroo (Bel) granville trust 0:17:17

Mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Pia Sundstedt (Ger) & Daniel Gathof (Ger) Craft-Rocky Mountain Team 2 3:16:02 2 Milena Landtwing (Swi) & Heiko Gutmann (Ger) Rothaus-Cube Mixed-Team 0:03:16 3 Markus Hochstrasser (Swi) & Jane Nüssli (Swi) credo-bikes.com 0:03:16 4 Lutz Baumgärtel (Ger) & Daniela Storch (Ger) Scott Genius-Generation 0:12:08 5 Mathias Flunger (Ger) & Martina Miessgang (Aut) Mountain Heroes 0:14:48 6 Thomas Holtkamp (Ger) & Andrea Kuster (Swi) Pronghorns 0:18:36 7 Lorenza Menapace (Ita) & Alberto Stanchina (Ita) Team Madonna 0:26:45 8 Werner Chelius (Ger) & Miriam Kettenring (Ger) Toxoholic`s 0:26:51 9 Marcel Arnold (Swi) & Margrit Abächerli (Swi) Giant-Swiss-Mixed 0:27:44 10 Ronald Andraczek (Ger) & Jana Süß (Ger) r2-bike.de | thebikeblog.de 0:32:27 11 Katrin Haas (Swi) & Thomas Kunz (Swi) La Kuka 0:34:55 12 Giordano Suardi (Ita) & Chiara Novelli (Ita) Team Bike Trescore Balneario 0:36:55

Master # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvio Wieltschnig (Aut) & Udo Bölts (Ger) Cube-Herren-Team 3:04:37 2 Mannie Heymans (Nam) & Reini Woisetschläger (Aut) Team Garmin adidas/Bike and Soul 0:05:10 3 Ekkehard Dörschlag (Aut) & Heinz Zörweg (Aut) Team KTM 0:07:42 4 Hansjürg Gerber (Swi) & Kurt Baggenstoss (Swi) Zellweger Architekten Thun 0:10:27 5 Marco Michelotti (Ita) & Michele De Gasperi (Ita) Team VAL DI SOLE 0:11:43 6 Andreas Schenk (Ita) & Gerhard Unterhuber (Ita) GREEN VALLEY 80 0:14:42 7 Markus Klier (Ger) & Andy Benz (Ger) SRAM FACTORY TEAM 1 0:19:03 8 Thorsten Damm (Ger) & Bojan Bohorc (Ger) HIGH 5 II 0:19:36 9 Per Olaussen (Nor) & Bent Olva Aamodt (Nor) Fredrikstad 0:22:17 10 Franz Trattler (Ger) & Josef Huber (Ger) wic-team 0:24:12 11 Roman Eder (Ger) & Hendrik Bähr (Ger) HappyChain.Net 0:25:54 12 Riccardo Dasoli (Swi) & Niklaus Zippert (Swi) ibw Pro-Team 0:26:58 13 Alfredo Bormolini (Ita) & Filippo Sensoli (Ita) Team LIVIGNO 0:27:30 14 Marcel Wartmann (Swi) & Ruedi Wolfensberger (Swi) länkerbiisser 1 0:28:13 15 Hans Planckaert (Bel) & Wim Tollenaere (Bel) De Fietser-Smart Cycling Team 0:30:18 16 Thomas Pavel (Ger) & Walter Schmitz (Ger) FunSport 0:31:02 17 Lars Bresche (Ger) & Jörg Niehus (Ger) Craft and Friends 1 0:32:27 18 Sam Sprunger (Swi) & Antonio Spidalieri (Swi) Canadian-Power.ch 0:32:58 19 Thomas Brixen (Den) & Morten Folke Nielsen (Den) Team Coloplast 0:36:12 20 Kris Maris (Bel) & Pascal van de Velde (Ger) BIKEAHOLICS 0:37:13 21 Ben Gilberger (Ger) & Eberhard Schulte (Ger) CRAFT Rose Team 0:39:51 22 Eric Kooistra (Ned) & Daniel De Bruin (Ned) Bikes4You 0:40:08 23 Rudy Prandi (Ita) & Pierpaolo Bresciani (Ita) TEAM GIULIANI RIVA D/GARDA 0:40:20 24 Hans-Jürgen Hoven (Ger) & Jan Kaliciak (Ger) Team JJ-Zweiradsport/Vicht - BSV Profil Hürtgenwal 0:40:20 25 Serge Verdaasdonk (Ned) & Chris Maes (Ned) Screendruk Art 0:40:38 26 Frank Niemerg (Ger) & Frank Donnerstag (Ger) laktatfrankies 0:41:07 27 André Hauschke (Ger) & Frank Cornelius (Aut) Team EUCETERA Level 5 0:41:21 28 Eivind Gundersen (Nor) & Lars Atlet Holm (Nor) Team Visma 0:41:55 29 Karsten Kristensen (Den) & Freddy Kristensen (Den) Team Chicken 0:43:14 30 Jens Martin (Ger) & Volker Gieß (Ger) FlyingLegs.de 0:44:20 31 Gerry McCabe (Irl) & Johnny McCabe (Irl) Cuchulainn Warriors 0:44:23 32 Gerhard Steinberg (Aut) & Thomas Grebenz (Aut) Team Bike Works Feldkirch 0:44:41 33 Christian Vosseberg (Ger) & Niklas Domberg (Ger) Bike-Team Baumberge 3 0:44:51 34 Timo Drescher (Ger) & Uwe Dengler (Ger) Team BRUDDLER 0:44:55 35 Jürgen Domaschky (Ger) & Michael Schmidt (Ger) Team Gonso Rawoflex 0:46:09

Senior master # Rider Name (Country) Team Result 1 Josef Pallhuber (Ita) & Hartmann Stifter (Ita) Green Valley Team 100 3:23:06 2 Ferdinand Ganser (Ger) & Georg Niggl (Ger) TEAM CRAFT 0:03:45 3 Daniel Feuz (Swi) & Adolf Steiner (Swi) Crazyveloshop-Scott 0:03:52 4 Max Bertschinger (Swi) & Thomas Rüegg (Swi) THOMAX BIKE TEAM 0:11:37 5 Ueli Schürmann (Swi) & Hanspeter Hunziker (Swi) Long Time Bikers v-sport.ch 0:21:01 6 Josef Hofer (Ita) & Thomas Steger (Ita) GREEN VALLEY 101 0:26:56

Men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 4 Karl Platt (Ger) & Stefan Sahm (Ger) Team Bulls 26:07:04 3 Hannes Genze (Ger) & Andreas Kugler (Swi) Multivan Merida Biking Team 26:12:32 1 Massimo De Bertolis (Ita) & Mike Felderer (Ita) Team Full-Dynamix 26:23:47 8 Mirko Celestino (Ita) & Marzio Deho (Ita) Team ADAMELLO BIKE OLYMPIA - AXEVO 26:38:28 2 Konny Looser (Swi) & Thomas Zahnd (Swi) Team Stöckli-CRAFT 0:18:25 6 Roland Golderer (Ger) & Uwe Hardter (Ger) Team TEXPA-SIMPLON 2 0:58:32 5 Markus Kaufmann (Ger) & Matthias Bettinger (Ger) VAUDE/Simplon Bike Team 1:06:41 7 Friedrich Dähler (Swi) & Marco Lang (Swi) Goldwurst-Power/Trek 1:09:54 11 Björn Papstein (Ger) & Holger Sievers (Ger) Conway-Cycling-Team 1:46:07 9 Benjamin Rudiger (Ger) & Frank Lehmann (Ger) Rothaus-Cube Herren-Team 1:56:41 10 Ramon Krebs (Swi) & Damian Perrin (Swi) Free Mountain-Koba 2:21:07 12 Alexander Pscheidl (Ger) & Jan Schmidt (Ger) Team TEXPA-SIMPLON 1 2:38:42 16 Frans Claes (Bel) & Wim Waeckens (Bel) Connections T1 2:47:31 21 Arkadiusz Cygan (Pol) & Marcin Piecuch (Pol) SZiK Martombike ESKA TEAM 3:39:14 15 Steve Fries (Lux) & Nelson Luis (Lux) Team CUBE - VELOPOINT.LU 4:40:21 17 Dominique Linz (Ger) & Michael Pflüger (Ger) Pfalzbiker.com 4:48:39 19 Martin Rudolph (Ger) & Torsten Mützlitz (Ger) Biehler ProCycle Werksteam 4:50:26 13 Patrick Müller (Ger) & Florian Schön (Ger) Fi`zi:k meets Scott 5:01:14 28 Tom Wouters (Bel) & Kristof Wijckmans (Bel) Après-bikers 5:04:17 25 Frank van Hoof (Ned) & Bart Damen (Ned) Rocky Mountain Peerkes Biketeam 1 5:10:36 23 Simon Pfeifhofer (Ita) & Matthias Rehmann (Ita) TEAM SEXTEN DOWE SPORTSWEAR 5:19:30 36 Stefan Kast (Ger) & Philipp Pangerl (Ger) moooove RacingTeam 5:25:45 81 Alberto Gerardini (Ita) & Michele Festini Purlan (Ita) VAL COMELICO-DOLOMITI 5:31:21 37 Pavel Michal (Cze) & Josef Havel (Cze) Tepelna cerpadla IVT 5:38:51 14 Florian Eitel (Ger) & Jonas Katzer (Ger) Rhein Neckar Racing/TV 1893 Viernheim 3 5:42:52 35 Timothy Bateman (Aus) & Graeme Arnott (Aus) Die Touristen 5:45:10 26 Thomas Hensler (Swi) & Mark Kälin (Swi) RV Einsiedeln 1 6:01:33 34 Gernot Nußbaumer (Aut) & Christian Hohenwarter (Aut) WE FOCUS 1 - Sports Experts 6:03:15 45 Henrik Scharf (Ger) & Danny Götze (Ger) bad bikes-trek-team 6:05:12 30 Sam Baeten (Bel) & Wim Meuris (Bel) L-JAZZ-ira 6:09:17 18 Will Hayter (GBr) & Tom Hemmant (GBr) London Dynamo 6:14:58 41 Ben Bardsley (GBr) & Christopher Hope (GBr) Keswickbikes/Merida 6:16:53 47 Vegard Triseth (Nor) & Geir Ottar Kvernstuen (Nor) Team Telemark 6:18:04 27 Michael Strickner (Ita) & Christian Fichter (Ita) Milchhof Sterzing 6:20:42 49 Dieter Gösweiner (Aut) & Klaus Gösweiner (Aut) trek-mountainbiker.at 6:27:41 20 Markus Weber (Swi) & Ralph Lippuner (Swi) Team Werdabärg 6:29:20 31 Alexander Warthmann (Ger) & Ulrich Struben (Ger) MeridaTeam 6:34:34 65 Nuno Gil (Por) & Pedro Reto (Por) Team Bicisintra 6:37:45 46 David Facchini (Ita) & Janis Facchini (Ita) `s Platzl - Tramin 6:40:21 43 Andreas Gatterer (Aut) & Joachim Schettlinger (Aut) Zweirad Janger Simplon 1 6:42:51 24 Georg Hasselmann (Aut) & Veit Susalek (Ger) Team Bikeline Munich 7:00:03 54 Klaus Steiner (Aut) & Alexander Kostner (Aut) Team Alpbachtal Seenland 7:04:24 39 Thomas De Rycke (Bel) & Michael Ossieur (Ger) Wielertoerist.be 7:04:40 62 Dirk Röser (Ger) & Michael Egner (Ger) PAUL LANGE + CO 7:05:36 64 Ard Kessels (Bel) & Mike Blewitt (Aus) MuleBar - Peerkes Bike Team 7:05:39 71 Peter Scheller (Ger) & Julian Stumpf (Ger) Die Rhöner 7:10:58 44 Michael Opper (Ger) & Martin Mootz (Ger) Team Rohloff/Endorfin 7:13:48 32 Gillis Hommen (Ned) & Jeroen Kooji (Ned) All Terrain 7:14:22 50 Andrea Chinaglia (Aut) & Friedrich Sobotka (Aut) WE FOCUS 2 - Sports Experts 7:34:10 29 Ulrich Spiegl (Ger) & Christoph Hoffmann (Ger) fast forward murnau 7:38:53 58 Lukas Grundner (Aut) & Florian Graschberger (Ger) moooove RacingTeam 7:43:31 40 Armin Dissertori (Ita) & Hannes Vinante (Ita) Team Planer 1 7:47:30 52 Maarten Nijland (Ned) & Guido van Olffen (Ned) Team VIRO Engineering 7:53:37 53 Patrik Matter (Swi) & Erwin Durrer (Swi) Craft and Friends 4 7:54:03 51 Roy Studer (Swi) & Christian Reber (Swi) Tropical Solothurn 7:56:15 67 Stephan Hrozek (Ger) & Fabian Stadelmann (Swi) Team Energysource 7:57:28 60 Andreas Setting (Nor) & Erik Steene (Nor) Team Aurora Borealis 7:58:06 42 Mads Appelby (Den) & Jesper Trrslev-Thomsen (Den) Team ScaleDale 8:06:06 61 Jan Dostalek (Cze) & Vojtech Kacena (Cze) ZdarBar BIKE TEAM 8:06:21 55 Daniel Fankhauser (Aut) & Peter Mühl (Aut) Legs2Win 8:16:42 57 Corne van der Voort (Ned) & Wil Bazelmans (Ned) Rocky Mountain-Peerkes Biketeam 2 8:16:46 79 Davy Vandeput (Bel) & Jimmy Grade (Bel) Connection2 8:17:57 33 Gamh-Drid Slim (Ger) & Stefan Koller (Ger) Craft and Friends 3 8:25:28 74 Matthew Bridge (GBr) & Robert Davies (GBr) London Dynamo - Yorkshire 8:29:15 87 Marco Wahl (Ger) & Michael Fritz (Ger) MODI-CRAFT 8:30:53 90 Sebastian Kellermayr (Aut) & Alexander Szyszkowitz (Aut) Torinesi Bike 8:31:17 108 Sebastian Küfner (Ger) & André Fischer (Ger) RAD'n ROLL 8:32:36 68 Marek Kavan (Cze) & Marek Tucek (Cze) cyklotrenink.com - Diana 8:36:12 75 Tobias Simon (Ger) & Christopher Simon (Ger) Simon Brüder 8:42:01 93 Andre Paschke (Ger) & Andreas Geissler (Ger) Bonsai-Bikes 8:44:15 110 Patrick Vanmaekelbergh (Bel) & Giovanni De Carne (Bel) Team De Putters #Grillhuisje 8:46:11 72 Markus Gisler (Swi) & Stefan Lustenberger (Swi) Funbiker 8:46:24 109 Eric Nicolet (Swi) & Patrick Vonlanthen (Swi) sport-conseil.ch 8:59:48 77 Rainer Haarfeldt (Ger) & Florian Wieser (Ger) ProCerVia - Gesundheit & Fitness 9:08:14 76 Sascha Moryson (Ger) & Matthias Pohl (Ger) NUTRIXXION 9:10:37 83 Michael Müller (Ger) & Torsten Lehmann (Ger) MAGURA 9:13:26 78 Tracy Michaud (USA) & Marko Pogorevc (Slo) Team NATO School 9:17:09 38 Ryan Franz (USA) & Olaf Richter (USA) Rocky Mountain High 9:21:44 88 Christian van Doorn (Ned) & Leon van der Ster (Ned) Cycloteam 9:26:58 80 Karsten Seeger (Ger) & Kristian Steckler (Ger) IBC DIMB Racing Team 9:30:58 89 Michael Strauss (Ger) & Markus Schilcher (Ger) Sport Optik Seelos 9:37:08 98 Carlo Morandi (Ita) & Norberto Damioli (Ita) Bike Center Team 9:40:51 56 Casper Kaars Sijpesteijn (GBr) & Mike Harper (GBr) Moonglu 9:40:59 91 Axel Müller (Ger) & Matthias Amann (Ger) CRAFT-Fahrrad XXL-Team 9:41:47 48 Kasper Larsen (Den) & S?ren Christensen (Den) Team XX 9:43:28 85 Martin Moser (Ger) & Jürgen Hahn (Ger) SIGMA ROX Team 9:45:35 69 Stefan Loibl (Ger) & Andreas Poschenrieder (Ger) BIKE Magazin 9:49:06 66 Martin Hagemeister (Ger) & Bernd Michalke (Ger) Craft and Friends 7 9:49:54 59 Jörg Gebler (Ger) & Holger Neumann (Ger) www.team-vogtland.de 9:55:05 102 Jesper Flach (Den) & Anders Brahe (Den) CoCoCo 9:57:11 73 Florian Göltl (Ger) & Marc Kundert (Ger) Ebbelwei Expreß 10:01:31 22 Daniel Schumacher (Ger) & Nico Weber (Ger) Cosmic Challenger Team II 10:05:26 63 Christian Hanak (Den) & Gudmund Moltsen (Den) Hanak 10:15:17 94 Diogo Casado (Por) & Bruno Espinha (Por) MOTOVEDRAS by M&M 10:38:50 92 Julien van Monfort (Ned) & Evert Gielen (Ned) Discovery's Inferno Team 10:41:55 103 Ivan Verwerft (Bel) & Bierinckx Tom (Bel) The Fatboys 10:43:57 84 Christoph Bucher (Swi) & Andreas Felder (Swi) no body`s 10:45:45 82 Tom Luyten (Bel) & Tom Smets (Ger) T2Team.be 10:49:49 105 Wolt Weterings (Ned) & Sven Platschorre (Ned) Beer Team 10:54:45 97 Patrick Willcock (Swi) & Sammuel Kummrow (Swi) Pilatus Velomenal Radsport 11:00:56 86 Christoph Pieper (Ger) & Stefan Hackl (Aut) Hoffpi-Race/Kollar Team 11:05:06 106 Timo Heinzinger (Ger) & Robert Holzmann (Ger) Raceteam Halblech 11:10:25 104 Giuseppe Zanini (Ita) & Alberto Cudicio (Ita) Team Granzon 11:10:50 95 Christian Auer (Aut) & Peter Augschöll (Aut) SV Ellbögen 11:13:37 70 David Streule (GBr) & Stuart Spies (GBr) London Dynamo Prologue Elite 1 11:16:41 96 Helge Fugmann (Ger) & Eugen Schmunk (Ger) Bike-Team-Baumberge 1 11:44:29 100 Tobias Hoffmann (Ger) & Christian Canstein (Ger) Craft and Friends 5 12:06:11 101 Siegfried Denolf (Bel) & Stijn Heymans (Bel) MTBHA8 12:36:08 107 Jan Erik Sovig (Nor) & Richard Batteram (Den) Mtbverbier.com 14:00:55 99 Klaus Grouleff (Den) & Lars-Peter Ellekilde (Den) Team Anneberg 16:25:33

Women final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristine Norgaard (Den) & Anna-Sofie Norgaard (Den) Rothaus-Cube Damen-Team 32:52:57 2 Natascha Binder (Ger) & Bettina Dietzen (Ger) FELT ÖTZTAL X-BIONIC / CANNONDALE STORE 1:57:31 3 Katrin Neumann (Ger) & Danièle Troesch (Fra) Mountain Heroes 2:11:13 4 Sofie Dewulf (Bel) & Mieke Deroo (Bel) granville trust 3:13:53

Mixed final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pia Sundstedt (Ger) & Daniel Gathof (Ger) Craft-Rocky Mountain Team 2 30:26:01 2 Milena Landtwing (Swi) & Heiko Gutmann (Ger) Rothaus-Cube Mixed-Team 0:30:32 3 Markus Hochstrasser (Swi) & Jane Nüssli (Swi) credo-bikes.com 1:04:50 5 Mathias Flunger (Ger) & Martina Miessgang (Aut) Mountain Heroes 2:20:32 6 Thomas Holtkamp (Ger) & Andrea Kuster (Swi) Pronghorns 3:25:05 4 Lutz Baumgärtel (Ger) & Daniela Storch (Ger) Scott Genius-Generation 3:26:08 8 Werner Chelius (Ger) & Miriam Kettenring (Ger) Toxoholic`s 4:36:41 7 Lorenza Menapace (Ita) & Alberto Stanchina (Ita) Team Madonna 5:11:29 9 Marcel Arnold (Swi) & Margrit Abächerli (Swi) Giant-Swiss-Mixed 5:33:25 10 Ronald Andraczek (Ger) & Jana Süß (Ger) r2-bike.de | thebikeblog.de 6:32:40 11 Katrin Haas (Swi) & Thomas Kunz (Swi) La Kuka 6:42:54 12 Giordano Suardi (Ita) & Chiara Novelli (Ita) Team Bike Trescore Balneario 9:26:54

Master final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvio Wieltschnig (Aut) & Udo Bölts (Ger) Cube-Herren-Team 27:54:56 2 Mannie Heymans (Nam) & Reini Woisetschläger (Aut) Team Garmin adidas/Bike and Soul 1:06:09 3 Ekkehard Dörschlag (Aut) & Heinz Zörweg (Aut) Team KTM 1:17:12 4 Hansjürg Gerber (Swi) & Kurt Baggenstoss (Swi) Zellweger Architekten Thun 1:49:07 5 Marco Michelotti (Ita) & Michele De Gasperi (Ita) Team VAL DI SOLE 2:25:31 9 Per Olaussen (Nor) & Bent Olva Aamodt (Nor) Fredrikstad 2:59:11 6 Andreas Schenk (Ita) & Gerhard Unterhuber (Ita) GREEN VALLEY 80 3:39:37 7 Markus Klier (Ger) & Andy Benz (Ger) SRAM FACTORY TEAM 1 3:52:48 8 Thorsten Damm (Ger) & Bojan Bohorc (Ger) HIGH 5 II 3:58:49 10 Franz Trattler (Ger) & Josef Huber (Ger) wic-team 5:02:11 15 Hans Planckaert (Bel) & Wim Tollenaere (Bel) De Fietser-Smart Cycling Team 5:26:02 16 Thomas Pavel (Ger) & Walter Schmitz (Ger) FunSport 5:42:22 11 Roman Eder (Ger) & Hendrik Bähr (Ger) HappyChain.Net 5:56:36 12 Riccardo Dasoli (Swi) & Niklaus Zippert (Swi) ibw Pro-Team 6:09:32 18 Sam Sprunger (Swi) & Antonio Spidalieri (Swi) Canadian-Power.ch 6:11:50 13 Alfredo Bormolini (Ita) & Filippo Sensoli (Ita) Team LIVIGNO 6:18:52 24 Hans-Jürgen Hoven (Ger) & Jan Kaliciak (Ger) Team JJ-Zweiradsport/Vicht - BSV Profil Hürtgenwal 6:27:41 14 Marcel Wartmann (Swi) & Ruedi Wolfensberger (Swi) länkerbiisser 1 6:41:43 17 Lars Bresche (Ger) & Jörg Niehus (Ger) Craft and Friends 1 7:10:56 21 Ben Gilberger (Ger) & Eberhard Schulte (Ger) CRAFT Rose Team 7:23:59 30 Jens Martin (Ger) & Volker Gieß (Ger) FlyingLegs.de 8:01:50 22 Eric Kooistra (Ned) & Daniel De Bruin (Ned) Bikes4You 8:03:43 19 Thomas Brixen (Den) & Morten Folke Nielsen (Den) Team Coloplast 8:08:43 26 Frank Niemerg (Ger) & Frank Donnerstag (Ger) laktatfrankies 8:18:05 28 Eivind Gundersen (Nor) & Lars Atlet Holm (Nor) Team Visma 8:18:51 33 Christian Vosseberg (Ger) & Niklas Domberg (Ger) Bike-Team Baumberge 3 8:23:44 23 Rudy Prandi (Ita) & Pierpaolo Bresciani (Ita) TEAM GIULIANI RIVA D/GARDA 8:26:03 25 Serge Verdaasdonk (Ned) & Chris Maes (Ned) Screendruk Art 9:20:04 32 Gerhard Steinberg (Aut) & Thomas Grebenz (Aut) Team Bike Works Feldkirch 9:30:56 34 Timo Drescher (Ger) & Uwe Dengler (Ger) Team BRUDDLER 9:33:57 31 Gerry McCabe (Irl) & Johnny McCabe (Irl) Cuchulainn Warriors 9:38:59 20 Kris Maris (Bel) & Pascal van de Velde (Ger) BIKEAHOLICS 9:53:57 29 Karsten Kristensen (Den) & Freddy Kristensen (Den) Team Chicken 10:27:26 35 Jürgen Domaschky (Ger) & Michael Schmidt (Ger) Team Gonso Rawoflex 10:35:49 27 André Hauschke (Ger) & Frank Cornelius (Aut) Team EUCETERA Level 5 11:01:11