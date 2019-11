Image 1 of 4 Oleksandr Golovash won the 5.9km prologue time trial (Image credit: Tour of Taihu Lake) Image 2 of 4 Oleksandr Golovash in the leader's jersey (Image credit: Tour of Taihu Lake) Image 3 of 4 The four jerseys get the flowers (Image credit: Tour of Taihu Lake) Image 4 of 4 The jersey wearers celebrate on the podium (Image credit: Tour of Taihu Lake)

Oleksandr Golovash won the 5.9km prologue time trial stage of the Tour of Taihu Lake. The Ukrainian specialist was four seconds faster than Iran’s Karim Khorrami, while Australia’s Cameron Bayly had to settle for third place, also four seconds down.

“This is one of the biggest wins of my career, if not the biggest so far”, Golovash told Cyclingnews before climbing on stage for the impressive awards ceremony.

“I never performed at this category of racing (UCI 2.1) before. But I’m a time trial specialist; I was third in the under 23 European championship in 2012 and second in 2013. I’ve been under 23 Ukrainian national champion four times. I had good preparation for the Tour of Taihu Lake by riding the Abu Dhabi Tour along with the likes of Alberto Contador, Vincenzo Nibali and Mark Cavendish and the Tour of Sharjah where we won three stages as a team with the Minsk Cycling Club.”

The time gaps on stage one will set shape the coming stages of the Tour of Taihu Lake but the 25 year old from Kiev has no plan for the overall classification, being unsure how the weeklong race will unfold.

Last year Italian sprinter Jakub Mareczko (Wilier-Southeast) lost twenty seconds in the prologue but picked time bonus of ten seconds each day to secure overall victory. However the Tour of Taihu Lake may be a different race this year, with a 10km uphill finish on stage 3 in Anji.

“Because of this hilly stage, I hope to do better than usual on GC”, said best placed Chinese rider Zhao Joingbiao of Wisdom-Hengxiang who clocked the twelfth best time.

“I did my best but I’m a bit upset. I wanted to be the best young rider as well but Ukraine’s Timur Maleev rode one tenth of a second faster. I want to follow the path of my teammate Wang Meiyin who will join the WorldTour with Bahrain-Merida next year. If I get a chance, I’ll go as well. He’s a good example to follow.”

“I was a little bit surprised by my result”, commented Bayly who races for Taiwanese-based Attaque Gusto team.

“I thought I didn’t do very good so I’m happy I got third. I’m grateful this time trial was on road bikes because I never ride time trial bikes. There was no corner, nothing to brake for. I’m hoping for a good result overall since there’s a climb on the course this year. I’ll give it a crack.”

Stage one will be the traditional Wuxi Binhu Circuit on the banks of the Lake Taihu, east of Shanghai.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Oleksandr Golovash (Ukr) Minsk Cycling Club 0:07:12 2 Karim Khorrami (IRI) Tabriz Petrochemical CCN Team 0:00:04 3 Cameron Bayly (Aus) Attaque Team Gusto 4 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:05 5 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina-Southeast 0:00:06 6 Ilya* Davidenok (Kaz) RTS - Santic Racing Team 0:00:07 7 Peeter Pruus (Est) Rietumu-Delfin 0:00:08 8 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:00:09 9 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 10 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 11 Timur Maleev (Ukr) ISD - Jorbi Continental Team 0:00:10 12 Zhao Jingbiao (Chn) Hengxiang Cycling Team 13 Ben Hill (Aus) Attaque Team Gusto 0:00:11 14 Tino Thömel (Ger) RTS - Santic Racing Team 15 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:00:12 16 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:13 17 Maris Bogdanovics (Lat) Rietumu-Delfin 18 Thomas Vaubourzeix (Fra) Delko Marseille Provence KTM 19 Deins Kanepejs (Lat) Rietumu-Delfin 20 Peter Schulting (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 21 Murilo Affonso (Bra) Funvic Soul Cycles - Carrefour 0:00:14 22 Mirko Tedeschi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 23 Vitalii Popkov (Rus) Team Lvshan Landscape 0:00:15 24 Enkhtaivan Bolor-Erdene (Mgl) NNing Xia SPorts Lottery Livall Cycling Team 25 Leonardo Fabio Duque (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:16 26 Siarhei Papok (Blr) Minsk Cycling Club 0:00:18 27 Andris Vosekalns (Lat) Rietumu-Delfin 28 Zhang Zheng (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:00:19 29 Altanzul Altansukh (Mgl) NNing Xia SPorts Lottery Livall Cycling Team 30 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina-Southeast 31 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:00:20 32 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 33 Jan Kraus (Cze) Team Dukla Praha 34 Armands Becis (Lat) Rietumu-Delfin 0:00:21 35 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 36 Volodymyr Gomenyuk (Ukr) Team Lvshan Landscape 37 Benjamin Harvey (Aus) St George Merida Cycling Team 38 Darcy Ellerm-Norton (NZl) St George Merida Cycling Team 39 Roberto Pinheiro Da Silva (Bra) Funvic Soul Cycles - Carrefour 40 Patrick Sharpe (Aus) St George Merida Cycling Team 0:00:23 41 Maksym Vasilyev (Ukr) Team Lvshan Landscape 42 Yehor Dementyev (Ukr) ISD - Jorbi Continental Team 43 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 44 Ondrej Vendolsy (Cze) Team Dukla Praha 45 Muradjan Halmuratov (Uzb) Beijing XDS-Innova Cycling Team 0:00:24 46 Guy Kalma (Aus) Attaque Team Gusto 47 Mauricio Ortega Ramirez (Col) RTS - Santic Racing Team 0:00:25 48 Mehdi Rajabi (IRI) Tabriz Petrochemical CCN Team 49 Brodie Talbot (Aus) St George Merida Cycling Team 0:00:27 50 Gabriel Machado Da Silva (Bra) Funvic Soul Cycles - Carrefour 0:00:28 51 Alex Diniz Correia (Bra) Funvic Soul Cycles - Carrefour 52 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Minsk Cycling Club 53 Anton Ivashkin (Blr) Minsk Cycling Club 0:00:29 54 Michal Kohout (Cze) Team Dukla Praha 55 Behnam Ariyan (IRI) Tabriz Petrochemical CCN Team 56 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 57 Artem Tesler (Ukr) Team Lvshan Landscape 58 Sven Van Luijk (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:00:30 59 Abolfazl Nazari Daghalian (IRI) Tabriz Petrochemical CCN Team 60 Oleksii Kasianov (Ukr) Jilun - Shakeland Cycling Team 61 Stanislau Bazhkou (Blr) Minsk Cycling Club 62 Rene Corella (Mex) Start Vaxes - Partizan Cycling Team 63 Thomas Rabou (Ned) Hengxiang Cycling Team 64 Sergiy Grechyn (Ukr) Jilun - Shakeland Cycling Team 0:00:31 65 Emils Liepins (Lat) Rietumu-Delfin 66 Konrad Tomasiak (Pol) Start Vaxes - Partizan Cycling Team 0:00:32 67 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 68 Ma Guangtong (Chn) Hengxiang Cycling Team 69 Marco Zanotti (Ita) Parkhotel Valkenburg Continental Team 70 Francisco Chamorro (Arg) Funvic Soul Cycles - Carrefour 71 Yauhen Sobal (Blr) Minsk Cycling Club 72 Vladyslav Kreminskyi (Ukr) ISD - Jorbi Continental Team 0:00:33 73 Wen Chung Huang (Tpe) Attaque Team Gusto 74 Milan Veltman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 75 Matyáš Strupek (Cze) Team Dukla Praha 0:00:34 76 Ying Hon Yeung (HKg) Hengxiang Cycling Team 0:00:35 77 Victor Nino Corredor (Col) RTS - Santic Racing Team 78 Jozef Palcak (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:36 79 Francisco Jarley Colorado Hernandez (Col) RTS - Santic Racing Team 80 Jay Dutton (Aus) St George Merida Cycling Team 0:00:37 81 Michal Kesl (Cze) Team Dukla Praha 82 Chunlong Zhang (Chn) NNing Xia SPorts Lottery Livall Cycling Team 83 Manabu Ishibashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 84 Cristopher Mansilla Almonacid (Chi) Start Vaxes - Partizan Cycling Team 0:00:38 85 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Funvic Soul Cycles - Carrefour 86 Jefferson Rueda Tobon (Col) Jilun - Shakeland Cycling Team 87 Erdenesuren Munkhtulga (Mgl) NNing Xia SPorts Lottery Livall Cycling Team 88 Luke Parker (Aus) Attaque Team Gusto 89 Yuriy Metlushenko (Ukr) Jilun - Shakeland Cycling Team 0:00:39 90 Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk 91 Ka Hoo Fung (HKg) HKSI Pro Cycling Team 92 Sergey Medvedev (Uzb) Beijing XDS-Innova Cycling Team 93 Martz Alder (USA) Attaque Team Gusto 0:00:40 94 Rik Van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk 95 Artur Tsvetkov (Ukr) Team Lvshan Landscape 96 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:00:41 97 Burr Ho (HKg) HKSI Pro Cycling Team 0:00:42 98 Nicholas Woods (Aus) St George Merida Cycling Team 0:00:43 99 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 100 Dilmurdjon Siddikov (Uzb) Beijing XDS-Innova Cycling Team 101 Simin Adamek (Cze) Team Dukla Praha 0:00:47 102 Wan Yau Lau (HKg) HKSI Pro Cycling Team 103 Massimo Graziato (Ita) Parkhotel Valkenburg Continental Team 104 Akramjon Sunnatov (Uzb) Beijing XDS-Innova Cycling Team 105 Rinat Udod (Ukr) ISD - Jorbi Continental Team 0:00:48 106 Vladimir Lopez (Col) NNing Xia SPorts Lottery Livall Cycling Team 107 Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:50 108 Ali Khademi (IRI) Tabriz Petrochemical CCN Team 109 Juntao Meng (Chn) Team Lvshan Landscape 110 Dusan Kalaba (Srb) Start Vaxes - Partizan Cycling Team 0:00:51 111 Adne Van Engelen (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 112 Kristian Zimany (Svk) Dukla Banska Bystrica 113 Cristobal Olavarria (Chi) Jilun - Shakeland Cycling Team 0:00:52 114 Hiu Fung Choy (HKg) HKSI Pro Cycling Team 115 Alireza Asgharzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical CCN Team 116 Sofiane Merignat (Fra) Delko Marseille Provence KTM 117 Yong Jian Wu (Chn) Jilun - Shakeland Cycling Team 0:00:53 118 Juraj Lajcha (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:56 119 Roman Seliversov (Ukr) ISD - Jorbi Continental Team 120 Matthias Van Aken (Bel) Start Vaxes - Partizan Cycling Team 0:00:57 121 Jos Koop (Ned) Start Vaxes - Partizan Cycling Team 122 Tomas Harag (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:58 123 Dostonbek Ollamov (Uzb) Beijing XDS-Innova Cycling Team 0:00:59 124 Abdullojon Akparov (Uzb) Beijing XDS-Innova Cycling Team 0:01:00 125 Ruslan Karimov (Uzb) RTS - Santic Racing Team 0:01:01 126 Corentin Cherhal (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:03 127 Ho San Chiu (HKg) HKSI Pro Cycling Team 0:01:06 128 Feng Qiao (Chn) NNing Xia SPorts Lottery Livall Cycling Team 0:01:12 129 Valerii Taradai (Ukr) ISD - Jorbi Continental Team 0:01:27 130 Kwun Wa Law (HKg) HKSI Pro Cycling Team 0:01:34 131 Fredrik Strand Galta (Nor) Delko Marseille Provence KTM 0:02:41