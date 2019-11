Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) (Image credit: Getty Images)

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) continued his incredible season with overall victory in the Tour of Slovakia on Sunday. The Frenchman, who won two stages and the king of the mountains competition at the Tour de France earlier in the summer, finished 16 seconds ahead of Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), while Cesare Benedetti (BORA - hansgrohe) rounded out the podium, finishing a further six seconds down.

"I am very happy to take another overall victory, which wouldn't have been possible without the amazing job of all my teammates, who protected me throughout the week. It feels incredible to replicate my Tour of Britain feat and add another line to my palmares. I come out of this race with a good morale and strong condition, which augurs well having the Worlds just around the corner," Alaphilippe said in a press release issued by his team.

The Frenchman heads into the World Championships as one of the redhot favourites after also winning San Sebastian and a stage and the overall at the recent Tour of Britain.

The final stage of the Tour of Slovakia was taken by Alaphilippe's young teammate, Fabio Jakobsen. The Dutch rider was the fastest sprinter on the 161.8km stage from Nitra to Galanta, with Matteo Pelucchi (Bora) and Christophe Laporte (Cofidis) completing the top three.

"Slovakia has been a really hard race, with a lot of climbing, and even today, when we had a flat stage, it wasn't easy, as we averaged around 45km/h. The team controlled the break and made sure everything came back together before the final, where Julian and Yves put me in a perfect position," Jakobsen said.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 3:21:53 2 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 3 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Sebastian Lander (Den) Riwal Ceramicspeed 5 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 6 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 7 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 8 Ahmed Amine Galdoune (Mar) Kobanya Cycling Team 9 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 10 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 11 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 12 Matus Stocek (Svk) Slovakia 13 Attila Valter (Hun) Pannon Cycling Team 14 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 15 Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi Polkowice 16 Jonas Rutsch (Ger) Germany 17 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 18 Tobias S. Foss (Nor) Uno-x Norwegian Development 19 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 20 Josip Rumac (Cro) Adria Mobil 21 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov - Author 22 Jakub Kaczmarek (Pol) Team Hurom 23 Adrian Babic (Svk) Slovakia 24 Ben Hermans (Bel) Belgium 25 Steff Cras (Bel) Belgium 26 Samuele Oliveto (Ita) Kobanya Cycling Team 27 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 28 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 29 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 30 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-x Norwegian Development 31 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 32 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 33 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author 34 Oleksandr Prevar (Ukr) Team Novak 35 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 36 Maxim Van Gils (Bel) Belgium 37 Márton Dina (Hun) Pannon Cycling Team 38 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:06 39 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 40 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 41 Juraj Karas (Svk) Slovakia 42 Jan Hugger (Ger) Germany 43 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 44 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 45 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 46 András Szatmáry (Hun) Pannon Cycling Team 47 Alberto Marengo (Ita) Kobanya Cycling Team 48 Julian Mertens (Bel) Belgium 49 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 50 Idar Andersen (Nor) Uno-x Norwegian Development 51 Brent Van Moer (Bel) Belgium 52 Andreas Leknessund (Nor) Uno-x Norwegian Development 53 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 54 Vitaliy Buts (Ukr) Team Hurom 55 Jan Barta (Cze) Elkov - Author 56 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 57 Botond Holló (Hun) Pannon Cycling Team 58 Serge Pauwels (Bel) Belgium 59 Juraj Michalicka (Svk) Slovakia 60 Hans-Jörg Leopold (Aut) WSA Pushbikers 61 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 62 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 63 Dániel Móricz (Hun) Kobanya Cycling Team 64 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Ceramicspeed 65 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 66 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 67 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 68 Stefan Pöll (Aut) WSA Pushbikers 69 Robert Malik (Svk) Slovakia 70 Jonas Aaen (Den) Riwal Ceramicspeed 71 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 72 Christian Maximilian Koch (Ger) Germany 73 Kamil Zielinski (Pol) Team Hurom 74 Yuriy Chsherbinin (Kaz) Apple Team 75 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 76 Piotr Konwa (Pol) Elkov - Author 77 Yehor Dementyev (Ukr) Team Novak 78 Kevin Inkelaar (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 79 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 80 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 81 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 82 Nicolae Tanovitchii (Mda) Team Novak 83 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 84 Andreas Nielsen (Den) Riwal Ceramicspeed 85 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 86 Johannes Schinnagel (Ger) Bora-Hansgrohe 87 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 88 Torstein Træen (Nor) Uno-x Norwegian Development 89 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 90 Emanuel Piaskowy (Pol) Team Hurom 91 Philipp Walsleben (Ger) Germany 92 Kristian Kulset (Nor) Uno-x Norwegian Development 93 Oleg Zemlyakov (Kaz) Apple Team 94 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 95 Aljaz Jarc (Slo) Adria Mobil 0:00:18 96 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 97 Florian Stork (Ger) Germany 0:00:20 98 Anton Lavrentyev (Kaz) Apple Team 99 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 100 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:22 101 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:00:28 102 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 103 Rostyslav Zhukovskyi (Ukr) Kobanya Cycling Team 104 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 105 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 106 Martin Mortensen (Den) Riwal Ceramicspeed 107 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 108 Matej Zahalka (Cze) Elkov - Author 109 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Author 0:00:33 110 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author 111 Andrii Bratashchuk (Ukr) Team Novak 112 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:39 113 Anders Skaarseth (Nor) Cofidis, Solutions Credits 0:00:40 114 Jodok Salzmann (Aut) WSA Pushbikers 0:00:42 115 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:43 116 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 117 Paul Taebling (Ger) Germany 0:00:47 118 Paul Rudys (Ger) Germany 119 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:26 120 Stefan Nota (Svk) Slovakia 0:01:42 121 Jesper Mørkøv (Den) Riwal Ceramicspeed 0:01:54 122 Juraj Lajcha (Svk) Slovakia 0:02:43 123 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 124 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:03:03 125 Miklos Szabo (Svk) Pannon Cycling Team 0:05:32 126 Patrick Clausen (Den) Riwal Ceramicspeed

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 16:33:08 2 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:00:16 3 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:22 4 Ben Hermans (Bel) Belgium 0:00:26 5 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author 0:00:28 6 Tobias S. Foss (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:00:31 7 Steff Cras (Bel) Belgium 8 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 9 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:34 10 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:36 11 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:41 12 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:00:42 13 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:00:45 14 Attila Valter (Hun) Pannon Cycling Team 0:00:46 15 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:52 16 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:00:57 17 Andreas Leknessund (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:01:00 18 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:01:08 19 Hans-Jörg Leopold (Aut) WSA Pushbikers 0:01:09 20 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 0:01:10 21 Kevin Inkelaar (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:01:13 22 Jan Barta (Cze) Elkov - Author 23 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:01:15 24 Márton Dina (Hun) Pannon Cycling Team 0:01:19 25 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:23 26 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:25 27 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:01:51 28 Philipp Walsleben (Ger) Germany 0:01:56 29 Piotr Konwa (Pol) Elkov - Author 0:02:06 30 Josip Rumac (Cro) Adria Mobil 0:02:13 31 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:02:19 32 Jonas Rutsch (Ger) Germany 0:02:21 33 Johannes Schinnagel (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:49 34 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:02:56 35 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:02:58 36 Matus Stocek (Svk) Slovakia 0:03:08 37 Serge Pauwels (Bel) Belgium 0:03:33 38 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author 0:03:35 39 Stefan Pöll (Aut) WSA Pushbikers 0:04:56 40 Maxim Van Gils (Bel) Belgium 0:05:27 41 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:05:31 42 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:05:44 43 Yehor Dementyev (Ukr) Team Novak 0:05:49 44 Aljaz Jarc (Slo) Adria Mobil 0:05:54 45 András Szatmáry (Hun) Pannon Cycling Team 0:05:57 46 Kamil Zielinski (Pol) Team Hurom 0:06:18 47 Brent Van Moer (Bel) Belgium 0:07:34 48 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:07:39 49 Torstein Træen (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:07:40 50 Kristian Kulset (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:07:42 51 Jakub Kaczmarek (Pol) Team Hurom 0:08:08 52 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:08:16 53 Nicolae Tanovitchii (Mda) Team Novak 0:08:17 54 Alberto Marengo (Ita) Kobanya Cycling Team 0:08:26 55 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:08:45 56 Florian Stork (Ger) Germany 0:08:49 57 Vitaliy Buts (Ukr) Team Hurom 0:09:00 58 Jonas Aaen (Den) Riwal Ceramicspeed 0:09:10 59 Idar Andersen (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:09:11 60 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Author 0:09:19 61 Andrii Bratashchuk (Ukr) Team Novak 0:10:44 62 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:11:11 63 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:11:17 64 Oleksandr Prevar (Ukr) Team Novak 0:11:25 65 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:11:30 66 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:11:47 67 Christian Maximilian Koch (Ger) Germany 0:11:53 68 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:12:23 69 Jan Hugger (Ger) Germany 0:12:25 70 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:12:26 71 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:12:49 72 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:13:18 73 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:13:20 74 Andreas Nielsen (Den) Riwal Ceramicspeed 0:13:37 75 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:13:42 76 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:13:52 77 Emanuel Piaskowy (Pol) Team Hurom 0:14:28 78 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:15:43 79 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:15:47 80 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:15:48 81 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:16:22 82 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:16:41 83 Anders Skaarseth (Nor) Cofidis, Solutions Credits 0:17:18 84 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:17:50 85 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:18:01 86 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov - Author 0:18:13 87 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:18:15 88 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:18:18 89 Julian Mertens (Bel) Belgium 0:18:24 90 Matej Zahalka (Cze) Elkov - Author 0:18:35 91 Sebastian Lander (Den) Riwal Ceramicspeed 0:19:48 92 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:21:16 93 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:21:37 94 Juraj Karas (Svk) Slovakia 0:22:02 95 Juraj Michalicka (Svk) Slovakia 0:22:06 96 Oleg Zemlyakov (Kaz) Apple Team 0:22:28 97 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:23:30 98 Adrian Babic (Svk) Slovakia 0:23:35 99 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:23:43 100 Rostyslav Zhukovskyi (Ukr) Kobanya Cycling Team 101 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:24:07 102 Yuriy Chsherbinin (Kaz) Apple Team 0:24:46 103 Martin Mortensen (Den) Riwal Ceramicspeed 0:24:56 104 Jodok Salzmann (Aut) WSA Pushbikers 0:25:07 105 Paul Taebling (Ger) Germany 0:25:10 106 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:25:22 107 Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:25:38 108 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:25:43 109 Botond Holló (Hun) Pannon Cycling Team 0:25:54 110 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 0:25:56 111 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:26:25 112 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Ceramicspeed 0:26:31 113 Jesper Mørkøv (Den) Riwal Ceramicspeed 0:28:30 114 Anton Lavrentyev (Kaz) Apple Team 0:29:03 115 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:29:35 116 Robert Malik (Svk) Slovakia 0:29:45 117 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:29:50 118 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 0:30:21 119 Patrick Clausen (Den) Riwal Ceramicspeed 0:31:17 120 Stefan Nota (Svk) Slovakia 0:31:23 121 Paul Rudys (Ger) Germany 0:33:22 122 Juraj Lajcha (Svk) Slovakia 0:33:41 123 Samuele Oliveto (Ita) Kobanya Cycling Team 0:33:54 124 Dániel Móricz (Hun) Kobanya Cycling Team 0:34:07 125 Miklos Szabo (Svk) Pannon Cycling Team 0:36:34 126 Ahmed Amine Galdoune (Mar) Kobanya Cycling Team 0:41:47

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 56 pts 2 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 35 3 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 35 4 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 32 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 30 6 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 28 7 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 25 8 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 23 9 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 22 10 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 17 11 Jan Barta (Cze) Elkov - Author 16 12 Ben Hermans (Bel) Belgium 16 13 Andreas Nielsen (Den) Riwal Ceramicspeed 15 14 Emanuel Piaskowy (Pol) Team Hurom 15 15 Matej Zahalka (Cze) Elkov - Author 14 16 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 11 17 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 11 18 Sebastian Lander (Den) Riwal Ceramicspeed 10 19 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 10 20 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 10 21 Attila Valter (Hun) Pannon Cycling Team 8 22 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 8 23 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author 6 24 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 6 25 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 6 26 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 6 27 Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi Polkowice 6 28 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 5 29 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-x Norwegian Development 5 30 Philipp Walsleben (Ger) Germany 5 31 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 32 Ahmed Amine Galdoune (Mar) Kobanya Cycling Team 4 33 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 2 34 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 2 35 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom–Rusvelo 2 36 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 2 37 Martin Mortensen (Den) Riwal Ceramicspeed 2 38 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 2 39 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 2 40 Tobias S. Foss (Nor) Uno-x Norwegian Development 1 41 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1 42 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 1 43 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 1 44 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 45 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 87 pts 2 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 41 3 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 30 4 Vitaliy Buts (Ukr) Team Hurom 22 5 Jan Barta (Cze) Elkov - Author 21 6 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 17 7 Ben Hermans (Bel) Belgium 16 8 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 15 9 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 15 10 Emanuel Piaskowy (Pol) Team Hurom 12 11 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 11 12 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 10 13 Steff Cras (Bel) Belgium 8 14 Márton Dina (Hun) Pannon Cycling Team 7 15 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 7 16 Jakub Kaczmarek (Pol) Team Hurom 7 17 Florian Stork (Ger) Germany 7 18 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 6 19 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 5 20 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 5 21 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov - Author 4 22 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 23 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 3 24 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 2 25 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2 26 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom–Rusvelo 2 27 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 1 28 Attila Valter (Hun) Pannon Cycling Team 1 29 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 1 30 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 1 31 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 1 32 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 1 33 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1 34 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tobias S. Foss (Nor) Uno-x Norwegian Development 16:33:39 2 Steff Cras (Bel) Belgium 3 Attila Valter (Hun) Pannon Cycling Team 0:00:15 4 Andreas Leknessund (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:00:29 5 Viktor Verschaeve (Bel) Belgium 0:00:39 6 Kevin Inkelaar (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:00:42 7 Márton Dina (Hun) Pannon Cycling Team 0:00:48 8 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:52 9 Jonas Rutsch (Ger) Germany 0:01:50 10 Johannes Schinnagel (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:18 11 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:02:25 12 Matus Stocek (Svk) Slovakia 0:02:37 13 Maxim Van Gils (Bel) Belgium 0:04:56 14 Aljaz Jarc (Slo) Adria Mobil 0:05:23 15 Brent Van Moer (Bel) Belgium 0:07:03 16 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:07:45 17 Florian Stork (Ger) Germany 0:08:18 18 Idar Andersen (Nor) Uno-x Norwegian Development 0:08:40 19 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Author 0:08:48 20 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:11:16 21 Christian Maximilian Koch (Ger) Germany 0:11:22 22 Jan Hugger (Ger) Germany 0:11:54 23 Andreas Nielsen (Den) Riwal Ceramicspeed 0:13:06 24 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:15:12 25 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:17:44 26 Julian Mertens (Bel) Belgium 0:17:53 27 Juraj Michalicka (Svk) Slovakia 0:21:35 28 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:22:59 29 Adrian Babic (Svk) Slovakia 0:23:04 30 Yuriy Chsherbinin (Kaz) Apple Team 0:24:15 31 Paul Taebling (Ger) Germany 0:24:39 32 Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:25:07 33 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 0:25:25 34 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Ceramicspeed 0:26:00 35 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:29:19 36 Dániel Dina (Hun) Pannon Cycling Team 0:29:50 37 Paul Rudys (Ger) Germany 0:32:51 38 Dániel Móricz (Hun) Kobanya Cycling Team 0:33:36 39 Miklos Szabo (Svk) Pannon Cycling Team 0:36:03 40 Ahmed Amine Galdoune (Mar) Kobanya Cycling Team 0:41:16