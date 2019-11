Image 1 of 5 Jakub Mareczko wins once again at the Tour of Hainan (Image credit: Tour of Hainan) Image 2 of 5 The top three on stage 1 of the 2018 Tour of Hainan (Image credit: Tour of Hainan) Image 3 of 5 The breakaway on stage 1 of the Tour of Hainan (Image credit: Tour of Hainan) Image 4 of 5 Jakub Mareczko leads the overall classification at the Tour of Hainan (Image credit: Tour of Hainan) Image 5 of 5 Jakub Mareczko takes the points jersey (Image credit: Tour of Hainan)

Italy’s Jakub Mareczko opened his account in style in the opening stage of the 13th edition of the Tour of Hainan. The Wilier Triestina rider outsprinted Switzerland’s Dylan Page and his compatriot Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) in Danzhou.

Mareczko won five stages last year and the first of his 39 Asian victories out of 53 in total up to date on the paradisiacal Chinese island in 2015.

“I’m happy to win stage 1 this time”, said Mareczko who previously needed at least a day to find the right timing. “My teammates positioned me very well for this sprint. I don’t know what happened behind me. I just know some riders went down. We were at the front of the peloton for the last 10 kilometres.”

After a very competitive start, Liu Jianpeng and Zhang Zheng (Hengxiang), Niu Yikui (Mitchelton-BikeExchange), Ivar Slik (Monkey Town), Li Zisen (Qinghai Tianyoude) and Joab Schneiter (Switzerland) took off after 15 kilometres. They got a maximum advantage of 1:20.

In a highly contested intermediate sprint at half way, Zhang bettered Niu to move into the lead of the best Asian rider competition at the end of the day. After 50km of racing, Slik and Schneiter forged on, later reinforced by Mongolia’s Tegshbayar Batsaikhan of RTS, who bridged the gap by himself with 20km to go.

Eventually, it all came back together when Wilier Triestina put the hammer down 10 kilometres before the finish.

“The last seven kilometres were contested on a very high tempo,” said runner-up Page. “There was some headwind in the final straight line. We thought we’d have to launch the sprint the latest possible. We have a nice Swiss national team this year with strong rouleurs and good climbers, so I get a better support than last year to lead me out. That’s why I was more confident for today’s stage.

“Fabian Lienhard stayed with me to protect me. I managed to follow the right wheel, which was Mareczko’s. 100 metres before the line, I tried to pass him. I felt strong but I cracked at 50 metres to go. It’s a good way to start the Tour of Hainan. It’s a morale booster for more sprinting stages to come.”

“It didn’t go as we planned at the beginning,” third placed Belletti echoed. “It’s been chaotic in the last 5km so it was very difficult to keep the wheels of my team-mates. I found them again 800 metres before the end but that meant doing a sprint before the sprint, and unfortunately, I was missing some energy for the final part. We want to do better in the coming sprint finishes.”

New race leader Mareczko informed that he won’t necessarily be the top end sprinter for Wilier Triestina in the next few days as the Italian team also features Luca Pacioni. This is Mareczko’s last race for the team he joined three years. Aged 24, he’ll step up to the WorldTour with CCC next year.

“I’ve enjoyed a lot of successes in Asia so far,” Mareczko said. “But this Tour of Hainan might not be the end of my story over here. There’s also a WorldTour race in China [the Tour of Guangxi] and I’d be happy to come back.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 2:02:40 2 Dylan Page (Swi) Switzerland 3 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 4 Jannik Steimle (Ger) Team Vorarlberg Santic 5 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 6 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 7 Andre Looij (Ned) Monkey Town Continental Team 8 Raymond Kreder (Ned) Team Ukyo 9 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 10 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 11 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 12 Tino Thömel (Ger) Bike Aid 13 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 14 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 15 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) RTS Racing Team 16 Anthony Giacoppo (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 17 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 18 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 19 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 20 Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix - Hemus 1896 21 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 22 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 23 Davide Orrico (Ita) Team Vorarlberg Santic 24 Dylan Sunderland (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 25 Tristan Ward (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 26 Joey Van Rhee (Ned) Monkey Town Continental Team 27 Georgios Bouglas (Gre) Ningxia Sports Lottery Livall Cycling Team 28 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 29 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 30 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team 31 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town Continental Team 32 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 33 Nazhaerbieke Bieken (Chn) Mitchelton - Bikeexchange 34 Xianjing Lyu (Chn) Hengxiang Cycling Team 35 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 36 Gordian Banzer (Swi) Switzerland 37 Brayan Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Bikeexchange 38 Pedro Gutierrez (Ven) Qinghai Tianyoude Cycling Team 39 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 40 Maral-Erdene Batmunkh (Mgl) Terengganu Cycling Team 41 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 42 Mingrun Chen (Chn) Hengxiang Cycling Team 43 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Cycling Team 44 Andris Vosekalns (Lat) Hengxiang Cycling Team 45 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence Ktm 46 Gino Mäder (Swi) Switzerland 47 Roland Thalmann (Swi) Team Vorarlberg Santic 48 Edwin Arnulfo Parra Bustamante (Col) Ningxia Sports Lottery Livall Cycling Team 49 Jinsong Li (Chn) Giant Cycling Team 50 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 51 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 52 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 53 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 54 Jason Lea (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 55 Harrison Sweeny (Aus) Mitchelton - Bikeexchange 56 Feng Qiao (Chn) Ningxia Sports Lottery Livall Cycling Team 57 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 58 Patrick Schelling (Swi) Team Vorarlberg Santic 59 Yonnatta Monsalve (Ven) Qinghai Tianyoude Cycling Team 60 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 61 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 62 Jiancai Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 63 Antonio Santoro (Ita) Monkey Town Continental Team 64 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 65 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Cycling Team 66 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 67 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 68 Liang Guo (Chn) Giant Cycling Team 69 Hayato Okamoto (Jpn) Aisan Racing Team 70 Bingcheng Gu (Chn) Giant Cycling Team 71 Simon Pellaud (Swi) Switzerland 72 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 73 Oleksandr Polivoda (Ukr) Ningxia Sports Lottery Livall Cycling Team 74 Fabian Lienhard (Swi) Switzerland 75 Mattia Viel (Ita) Holdsworth Pro Racing 76 Eiichi Hirai (Jpn) Team Ukyo 77 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 78 Peter Schulting (Ned) Monkey Town Continental Team 79 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 80 Wim Kleiman (Ned) Monkey Town Continental Team 81 Ivar Slik (Ned) Monkey Town Continental Team 82 Matteo Badilatti (Swi) Team Vorarlberg Santic 83 Naoya Yoshioka (Jpn) Team Ukyo 84 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 85 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 86 Ralph Monsalve (Ven) Qinghai Tianyoude Cycling Team 87 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 88 Chunlong Zhang (Chn) 89 Haiwang Liu (Chn) Giant Cycling Team 90 Benjami Prades Reverter (Spa) Team Ukyo 91 Robbie Hucker (Aus) Team Ukyo 92 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton - Bikeexchange 93 Zisen Li (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 94 Lijun Bai (Chn) Ningxia Sports Lottery Livall Cycling Team 95 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton - Bikeexchange 96 Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy 97 Meng Yan (Chn) Hengxiang Cycling Team 98 Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) RTS Racing Team 99 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:01:01 100 Zhishan Zhang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 101 Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 102 Ito Masakazu (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 103 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 104 Tom Fitzpatrick (GBr) RTS Racing Team 105 Nathan Elliott (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 106 Yi Chang Wu (Tpe) RTS Racing Team 107 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 108 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 109 Mingdong Wang (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 110 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 111 Clint Hendricks (RSA) Bike Aid 112 Matthias Schnapka (Ger) Bike Aid 113 Mauricio Ortega Ramirez (Col) Ningxia Sports Lottery Livall Cycling Team 114 Timo Schäfer (Ger) Bike Aid 115 Rodrigo Araque Lorente (Spa) Team Ukyo 116 Stefan Bissegger (Swi) Switzerland 117 Manduo Liu (Chn) Giant Cycling Team 0:02:02 118 Kohei Yokotsuka (Jpn) Team Ukyo 119 Chao Kai Chin (Tpe) RTS Racing Team 120 Robin Meyer (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 121 Ayden Toovey (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 122 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 123 Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:03:01 124 Zhihui Jiang (Chn) Mitchelton - Bikeexchange 125 Joab Schneiter (Swi) Switzerland 126 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 127 Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 128 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 129 Yikui Niu (Chn) Mitchelton - Bikeexchange 130 Joeri Stallaert (Bel) Team Vorarlberg Santic 131 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:07:09 132 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg Santic 133 Gian Friesecke (Swi) Team Vorarlberg Santic DNS Zhaoliang Xu (Chn) Giant Cycling Team