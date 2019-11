Image 1 of 27 Movistar wait for the start of stage 2 of the Tour of Beijing. (Image credit: Pierre Carrey) Image 2 of 27 Alex Dowsett (Team Sky) kept his grip on the white jersey (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 3 of 27 Thomas De Gendt (Vacansoleil - DCM Procycling Team) (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 4 of 27 Tony Martin held onto the green jersey (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 5 of 27 Kun Jiang (Chinese National Cycling Team) (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 6 of 27 Tony Martin (HTC-Highroad) stays in red (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 7 of 27 Tony Martin (HTC-Highroad) at the start of stage two of the Tour of Beijing (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 8 of 27 The HTC-Highroad squad on the startline (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 9 of 27 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 10 of 27 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 11 of 27 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 12 of 27 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 13 of 27 Heinrich Haussler (Garmin Cervelo) on the podium (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 14 of 27 Mikel Nieve makes his way over the line (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 15 of 27 Heinrich Haussler jumps to hold off the pack (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 16 of 27 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 17 of 27 Tony Martin rides the HTC train in the Tour of Beijing (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 18 of 27 David Millar (Garmin Cervelo) in the green points jersey (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 19 of 27 Scenic landscape at the Tour of Beijing (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 20 of 27 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 21 of 27 The sprinters take for the line on stage 2 (Image credit: Sonoko Tanaka) Image 22 of 27 The podium after stage two of the Tour of Beijing. (Image credit: Pierre Carrey) Image 23 of 27 HTC-Highroad lead the peloton. (Image credit: Pierre Carrey) Image 24 of 27 Juraj and Peter Sagan (Liquigas-Cannondale) before stage 2 of the Tour of Beijing. (Image credit: Pierre Carrey) Image 25 of 27 Omega Pharma-Lotto and the Chinese national team wait to sign on. (Image credit: Pierre Carrey) Image 26 of 27 Sky lined up with riders in three of the top five positions on GC. (Image credit: Pierre Carrey) Image 27 of 27 The Chinese national team ready for the first road stage of the Tour of Beijing. (Image credit: Pierre Carrey)

Heinrich Haussler (Garmin-Cervelo) won the first road stage of the Tour of Beijing, beating Denis Galimzyanov (Katusha) and Theo Bos (Rabobank) to the line. The Australian took what was a chaotic but exciting sprint over the 137km stage from the Bird's Nest Olympic Stadium to Men Tou Gou.

Tony Martin (HTC-Highroad) deployed his team to the front earlier in the stage and retained his overall lead.

The win marks Haussler’s first win since the points competition of Paris-Nice in March but was the first time he crossed the line first since stage 3 of the Tour of Qatar. Without a leadout man, the Australian was forced to rely on his wits and sheltered behind Sky’s Davide Appollonio, who found himself at the front with 400 meters to go. Haussler kicked with under 200 to go and held off Galimzyanov in a photo finish.

“It was basically flat today but it was ridden at a fast speed and was really hectic at the finish,” a delighted Haussler said after a victory of millimetres over Denis Galimzyanov (Kathusha) and five time world track champion Theo Bos of Rabobank.

“The end was so stressful. There were lots of teams trying to get their sprinters there but fortunately for me, we had Cam (Meyer) and Jack (Bobridge) up the front today to bring us up and then I managed to time it perfectly.”

Boss was left empty handed. The Dutchman was perhaps the strongest rider in the sprint but started too far back and despite cutting through the field he ran out of road and had to settle for third.

“This season has been pretty much up and down. It started okay when I won a couple of stages in the Tour of Qatar but since then just a few podium places. Nothing special until today,” Haussler said.

“The Vuelta didn’t go so well for me but I got through it and then the worlds, which has put a bit of racing into me. There are lots of good sprinters here so it’s important and means a lot to win today.”

The day had been marked by a typical early break with Igor Anton (Euskaltel-Euskadi), Dmitriy Muravyev (Team RadioShack), Thomas De Gendt (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team), and Jiang Kun (Chinese National Team). The group had a lead of 2:48 after 40 kilometres of racing but work from HTC, and then a long stint from Garmin put paid to their efforts.

The break lasted 110 kilometers and Kun was rewarded for his efforts, not only with victory in the three intermediate sprints and climber points but also with the jersey for the stage’s most aggressive rider. Alex Dowsett (Sky) remains in the white jersey.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin - Cervelo 3:03:30 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 3 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 4 Francesco Chicchi (Ita) Quick Step Cycling Team 5 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 6 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale 7 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Leopard-Trek 9 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 10 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 11 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La mondiale 12 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 13 Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 14 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha Team 15 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma - Lotto 16 Leigh Howard (Aus) HTC - Highroad 17 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 18 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 19 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 20 Benjamin King (USA) Team RadioShack 21 Jens Debusschere (Bel) Omega Pharma - Lotto 22 Cameron Wurf (Aus) Liquigas-Cannondale 23 Nicolas Roche (Irl) AG2R La mondiale 24 Alex Dowsett (Gbr) Sky Procycling 25 Maarten Neyens (Bel) Omega Pharma - Lotto 26 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 27 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La mondiale 28 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 29 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma - Lotto 30 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 31 Enrico Gasparotto (Ita) Pro Team Astana 32 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 33 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 34 David Millar (Gbr) Team Garmin - Cervelo 35 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 36 Meiyin Wang (Chn) Chinese National Cycling Team 37 Christophe Riblon (Fra) AG2R La mondiale 38 Michel Kreder (Ned) Team Garmin - Cervelo 39 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi 40 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 41 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC - Highroad 42 Maxim Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 43 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 44 Haijun Ma (Chn) Chinese National Cycling Team 45 Lucas Sebastien Haedo (Arg) Saxo Bank SunGard 46 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank SunGard 47 Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling 48 Johan Van Summeren (Bel) Team Garmin - Cervelo 49 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 50 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 51 Jonas Jorgensen (Den) Saxo Bank SunGard 52 Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team 53 Tony Martin (Ger) HTC - Highroad 54 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 55 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 56 Mikael Chérel (Fra) AG2R La mondiale 57 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Cycling Team 58 Matteo Trentin (Ita) Quick Step Cycling Team 59 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La mondiale 60 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma - Lotto 61 Andrey Mizurov (Kaz) Pro Team Astana 62 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 63 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 64 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 65 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 66 John Murphy (USA) BMC Racing Team 67 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Cannondale 68 Amets Txurruka Ansola (Spa) Euskaltel - Euskadi 69 Sergio Pardilla Bellon (Ita) Movistar Team 70 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 71 Robert Wagner (Ger) Team Leopard-Trek 72 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 73 Hayden Roulston (NZl) HTC - Highroad 74 Nelson Oliveira (Por) Team RadioShack 75 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil - DCM Procycling Team 76 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 77 Kristof Vandewalle (Bel) Quick Step Cycling Team 78 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank SunGard 79 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 80 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 81 Chris Sörensen (Den) Saxo Bank SunGard 82 Michael Barry (Can) Sky Procycling 83 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 84 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 85 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 86 Peter Velits (Svk) HTC - Highroad 87 Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana 88 Blel Kadri (Fra) AG2R La mondiale 89 Xi Tao Ji (Chn) Chinese National Cycling Team 90 Tom Stamsnijder (Ned) Team Leopard-Trek 91 Anders Lund (Den) Team Leopard-Trek 92 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 93 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 94 David Tanner (Aus) Saxo Bank SunGard 95 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 96 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 97 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 98 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 99 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 100 Juan Jose Haedo (Arg) Saxo Bank SunGard 101 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 102 Ruisong Zhang (Chn) Chinese National Cycling Team 103 Yiming Zhao (Chn) Chinese National Cycling Team 104 Markel Irizar (Spa) Team RadioShack 105 Philip Deignan (Irl) Team RadioShack 106 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 107 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 108 Caleb Fairly (USA) HTC - Highroad 109 Iljo Keisse (Bel) Quick Step Cycling Team 110 Michael Morkov (Den) Saxo Bank SunGard 111 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 112 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 113 Stijn Vandenbergh (Bel) Katusha Team 114 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma - Lotto 115 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 116 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 117 Adam Hansen (Aus) Omega Pharma - Lotto 118 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 119 Dario-David Cioni (Ita) Sky Procycling 120 Stephen Cummings (Gbr) Sky Procycling 121 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 122 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 123 Marco Bandiera (Ita) Quick Step Cycling Team 124 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 125 Haimar Zubeldia (Spa) Team RadioShack 126 Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank Cycling Team 127 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 128 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 129 Julien Bérard (Fra) AG2R La mondiale 130 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 131 Martin Pedersen (Den) Team Leopard-Trek 132 Joost Posthuma (Ned) Team Leopard-Trek 133 Martin Mortensen (Den) Team Leopard-Trek 134 Christopher Butler (USA) BMC Racing Team 135 Michael Albasini (Swi) HTC - Highroad 136 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin - Cervelo 137 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin - Cervelo 138 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 139 Ben Ma (Chn) Chinese National Cycling Team 140 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 141 Egor Silin (Rus) Katusha Team 142 Fengnian Wang (Chn) Chinese National Cycling Team 143 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 144 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 145 Francesco Reda (Ita) Quick Step Cycling Team 146 Dario Cataldo (Ita) Quick Step Cycling Team DNF Andrew Talansky (USA) Team Garmin - Cervelo

Sprint 1 - km 17.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 5 pts 2 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 3 3 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 2 4 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Sprint 2 - km 63.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 5 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 3 3 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 4 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 1

Sprint 3 - km 105.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 5 pts 2 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 3 3 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 2 4 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin - Cervelo 1

Finish - km 137 # Rider Name (Country) Team Result 1 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin - Cervelo 15 pts 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 14 3 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 13 4 Francesco Chicchi (Ita) Quick Step Cycling Team 12 5 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 11 6 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale 10 7 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 9 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Leopard-Trek 8 9 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 7 10 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 6 11 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La mondiale 5 12 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 4 13 Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 3 14 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha Team 2 15 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma - Lotto 1

KoM 1 - km 59.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 5 pts 2 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 3 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 2 4 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 1

KoM 2 - km 80.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 5 pts 2 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 3 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 2 4 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 1

KoM 3 - km 101.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 5 pts 2 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 3 3 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 2 4 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

KoM 4 - km 122.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 5 pts 2 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank SunGard 3 3 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC - Highroad 2 4 Michael Albasini (Swi) HTC - Highroad 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 3:03:30 2 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 3 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale 4 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 5 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Leopard-Trek 6 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 7 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 8 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha Team 9 Leigh Howard (Aus) HTC - Highroad 10 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 11 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 12 Benjamin King (USA) Team RadioShack 13 Jens Debusschere (Bel) Omega Pharma - Lotto 14 Alex Dowsett (Gbr) Sky Procycling 15 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 16 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 17 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 18 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 19 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 20 Meiyin Wang (Chn) Chinese National Cycling Team 21 Michel Kreder (Ned) Team Garmin - Cervelo 22 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 23 Jonas Jorgensen (Den) Saxo Bank SunGard 24 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 25 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 26 Mikael Chérel (Fra) AG2R La mondiale 27 Matteo Trentin (Ita) Quick Step Cycling Team 28 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma - Lotto 29 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 30 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Cannondale 31 Nelson Oliveira (Por) Team RadioShack 32 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 33 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 34 Blel Kadri (Fra) AG2R La mondiale 35 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 36 Ruisong Zhang (Chn) Chinese National Cycling Team 37 Yiming Zhao (Chn) Chinese National Cycling Team 38 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 39 Caleb Fairly (USA) HTC - Highroad 40 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 41 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 42 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 43 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 44 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 45 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 46 Julien Bérard (Fra) AG2R La mondiale 47 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 48 Christopher Butler (USA) BMC Racing Team 49 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin - Cervelo 50 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin - Cervelo 51 Ben Ma (Chn) Chinese National Cycling Team 52 Egor Silin (Rus) Katusha Team 53 Fengnian Wang (Chn) Chinese National Cycling Team

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Katusha Team 9:10:30 2 Liquigas-Cannondale 3 AG2R La mondiale 4 Omega Pharma - Lotto 5 Team Garmin - Cervelo 6 Vacansoleil - DCM Procycling Team 7 Pro Team Astana 8 Sky Procycling 9 Movistar Team 10 BMC Racing Team 11 Rabobank Cycling Team 12 HTC - Highroad 13 Quick Step Cycling Team 14 Team RadioShack 15 Euskaltel - Euskadi 16 Lampre - ISD 17 Saxo Bank SunGard 18 Team Leopard-Trek 19 Chinese National Cycling Team

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Martin (Ger) HTC - Highroad 3:17:03 2 David Millar (Gbr) Team Garmin - Cervelo 0:00:17 3 Alex Dowsett (Gbr) Sky Procycling 0:00:24 4 Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling 0:00:26 5 Stephen Cummings (Gbr) Sky Procycling 0:00:35 6 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:00:39 7 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 0:00:41 8 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La mondiale 0:00:43 9 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 10 Dario Cataldo (Ita) Quick Step Cycling Team 11 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Cycling Team 0:00:46 12 John Murphy (USA) BMC Racing Team 0:00:47 13 Nicolas Roche (Irl) AG2R La mondiale 0:00:49 14 Benjamin King (USA) Team RadioShack 0:00:50 15 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 0:00:51 16 Michael Barry (Can) Sky Procycling 0:00:52 17 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma - Lotto 18 Nelson Oliveira (Por) Team RadioShack 19 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:53 20 Adam Hansen (Aus) Omega Pharma - Lotto 21 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 22 Hayden Roulston (NZl) HTC - Highroad 0:00:54 23 Andrey Mizurov (Kaz) Pro Team Astana 24 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin - Cervelo 25 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:00:55 26 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 27 Michael Albasini (Swi) HTC - Highroad 28 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank SunGard 29 Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team 0:00:56 30 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 31 Leigh Howard (Aus) HTC - Highroad 32 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 33 Christophe Riblon (Fra) AG2R La mondiale 0:00:57 34 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 35 Cameron Wurf (Aus) Liquigas-Cannondale 36 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 37 Dario-David Cioni (Ita) Sky Procycling 0:00:58 38 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 39 Michael Morkov (Den) Saxo Bank SunGard 40 Peter Velits (Svk) HTC - Highroad 41 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:00:59 42 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha Team 0:01:00 43 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 44 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 45 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:01:01 46 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 47 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Leopard-Trek 48 Joost Posthuma (Ned) Team Leopard-Trek 0:01:02 49 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:01:03 50 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC - Highroad 0:01:04 51 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 52 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:05 53 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 54 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 55 Matteo Trentin (Ita) Quick Step Cycling Team 0:01:06 56 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:01:07 57 Haimar Zubeldia (Spa) Team RadioShack 0:01:08 58 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank SunGard 59 Kristof Vandewalle (Bel) Quick Step Cycling Team 60 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 61 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:01:09 62 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil - DCM Procycling Team 63 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 64 Philip Deignan (Irl) Team RadioShack 65 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 66 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin - Cervelo 67 Markel Irizar (Spa) Team RadioShack 0:01:10 68 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 69 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 0:01:11 70 Blel Kadri (Fra) AG2R La mondiale 0:01:13 71 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale 0:01:14 72 Martin Mortensen (Den) Team Leopard-Trek 0:01:15 73 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 0:01:16 74 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 75 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Cannondale 0:01:17 76 Francesco Reda (Ita) Quick Step Cycling Team 77 Iljo Keisse (Bel) Quick Step Cycling Team 0:01:18 78 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:19 79 Stijn Vandenbergh (Bel) Katusha Team 80 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 81 Egor Silin (Rus) Katusha Team 82 Enrico Gasparotto (Ita) Pro Team Astana 0:01:20 83 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin - Cervelo 84 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:01:22 85 Chris Sörensen (Den) Saxo Bank SunGard 86 Caleb Fairly (USA) HTC - Highroad 0:01:23 87 David Tanner (Aus) Saxo Bank SunGard 88 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 89 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 0:01:24 90 Johan Van Summeren (Bel) Team Garmin - Cervelo 0:01:25 91 Amets Txurruka Ansola (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:26 92 Robert Wagner (Ger) Team Leopard-Trek 93 Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank Cycling Team 94 Tom Stamsnijder (Ned) Team Leopard-Trek 95 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:01:27 96 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 97 Maarten Neyens (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:01:28 98 Jens Debusschere (Bel) Omega Pharma - Lotto 99 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 100 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 101 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La mondiale 0:01:29 102 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 0:01:30 103 Sergio Pardilla Bellon (Ita) Movistar Team 0:01:31 104 Michel Kreder (Ned) Team Garmin - Cervelo 105 Haijun Ma (Chn) Chinese National Cycling Team 0:01:32 106 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:01:34 107 Jonas Jorgensen (Den) Saxo Bank SunGard 108 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:01:35 109 Maxim Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 0:01:36 110 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 111 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:01:39 112 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 113 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 0:01:40 114 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 0:01:41 115 Meiyin Wang (Chn) Chinese National Cycling Team 0:01:43 116 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 117 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 0:01:44 118 Julien Bérard (Fra) AG2R La mondiale 0:01:46 119 Juan Jose Haedo (Arg) Saxo Bank SunGard 120 Mikael Chérel (Fra) AG2R La mondiale 0:01:47 121 Christopher Butler (USA) BMC Racing Team 0:01:48 122 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La mondiale 123 Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 0:01:50 124 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 125 Ben Ma (Chn) Chinese National Cycling Team 0:01:51 126 Anders Lund (Den) Team Leopard-Trek 0:01:52 127 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:01:54 128 Sergey Renev (Kaz) Pro Team Astana 129 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma - Lotto 130 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 131 Marco Bandiera (Ita) Quick Step Cycling Team 0:01:55 132 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 133 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:57 134 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:59 135 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 136 Lucas Sebastien Haedo (Arg) Saxo Bank SunGard 0:02:03 137 Francesco Chicchi (Ita) Quick Step Cycling Team 0:02:05 138 Martin Pedersen (Den) Team Leopard-Trek 0:02:07 139 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:02:08 140 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 0:02:09 141 Xi Tao Ji (Chn) Chinese National Cycling Team 0:02:10 142 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 143 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:02:13 144 Fengnian Wang (Chn) Chinese National Cycling Team 0:02:27 145 Yiming Zhao (Chn) Chinese National Cycling Team 0:02:36 146 Ruisong Zhang (Chn) Chinese National Cycling Team 0:03:01

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Martin (Ger) HTC - Highroad 15 pts 2 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin - Cervelo 15 3 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 15 4 David Millar (Gbr) Team Garmin - Cervelo 14 5 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 14 6 Alex Dowsett (Gbr) Sky Procycling 13 7 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 13 8 Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling 12 9 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La mondiale 12 10 Francesco Chicchi (Ita) Quick Step Cycling Team 12 11 Stephen Cummings (Gbr) Sky Procycling 11 12 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 11 13 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 10 14 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale 10 15 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma - Lotto 9 16 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 9 17 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 8 18 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Leopard-Trek 8 19 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 8 20 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 7 21 Dario Cataldo (Ita) Quick Step Cycling Team 6 22 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 6 23 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 6 24 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 5 25 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Cycling Team 4 26 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 4 27 John Murphy (USA) BMC Racing Team 3 28 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 29 Valentin Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 3 30 Nicolas Roche (Irl) AG2R La mondiale 2 31 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha Team 2 32 Benjamin King (USA) Team RadioShack 1 33 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin - Cervelo 1 34 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma - Lotto 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 15 pts 2 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 6 3 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 4 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 5 5 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 5 6 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank SunGard 3 7 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC - Highroad 2 8 Michael Albasini (Swi) HTC - Highroad 1 9 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Dowsett (Gbr) Sky Procycling 3:17:27 2 Benjamin King (USA) Team RadioShack 0:00:26 3 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:00:28 4 Nelson Oliveira (Por) Team RadioShack 5 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:29 6 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin - Cervelo 0:00:30 7 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:00:31 8 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:32 9 Leigh Howard (Aus) HTC - Highroad 10 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 0:00:33 11 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil - DCM Procycling Team 12 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:34 13 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha Team 0:00:36 14 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 15 Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana 16 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:00:37 17 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 18 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Leopard-Trek 19 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:40 20 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:41 21 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 22 Matteo Trentin (Ita) Quick Step Cycling Team 0:00:42 23 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:00:44 24 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:00:45 25 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin - Cervelo 26 Simon Clarke (Aus) Pro Team Astana 0:00:46 27 Alexandr Pliuschin (Mda) Katusha Team 0:00:47 28 Blel Kadri (Fra) AG2R La mondiale 0:00:49 29 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:50 30 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:53 31 Egor Silin (Rus) Katusha Team 0:00:55 32 Caleb Fairly (USA) HTC - Highroad 0:00:59 33 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 34 Jens Debusschere (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:01:04 35 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 36 Michel Kreder (Ned) Team Garmin - Cervelo 0:01:07 37 Jonas Jorgensen (Den) Saxo Bank SunGard 0:01:10 38 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:01:11 39 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:01:12 40 Meiyin Wang (Chn) Chinese National Cycling Team 0:01:19 41 Julien Bérard (Fra) AG2R La mondiale 0:01:22 42 Mikael Chérel (Fra) AG2R La mondiale 0:01:23 43 Christopher Butler (USA) BMC Racing Team 0:01:24 44 Ben Ma (Chn) Chinese National Cycling Team 0:01:27 45 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:01:30 46 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 47 Kun Jiang (Chn) Chinese National Cycling Team 0:01:31 48 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:35 49 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 50 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:01:49 51 Fengnian Wang (Chn) Chinese National Cycling Team 0:02:03 52 Yiming Zhao (Chn) Chinese National Cycling Team 0:02:12 53 Ruisong Zhang (Chn) Chinese National Cycling Team 0:02:37