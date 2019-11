Image 1 of 14 Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) soloed to victory on the final stage and won overall. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 14 Action during the final stage of the the Tour Méditerranéen. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 14 Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) wins both the final stage and the overall general classification. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 14 Inclement weather forced the Tour Tour Méditerranéen organisation to alter the parcours for stage 4, removing the traditional finish on Mt Faron. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 14 Tour Méditerranéen champion Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 14 Tour Méditerranéen winner Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) is congratulated by Stephen Roche. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 14 Tour Méditerranéen winner Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) winner flanked by his teammates. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 14 Tour Méditerranéen winner Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 14 Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 14 Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) bookended his Tour Méditerranéen with wins on the opening and final stages, plus took overall honours. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 14 Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) won overall at the Tour Méditerranéen. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 14 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) crosses the finish line in third place behind Daniel Navarro (Saxo Bank). (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 14 Daniel Navarro (Saxo Bank) climbs to second on the stage ahead of Stefano Garzelli (Acqua & Sapone). (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 14 Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) dons the final leader's jersey. (Image credit: Bettini Photo)

Jon Tiernan-Locke (Endura Racing) stormed up the Col de Garde in a solo effort on a weather-shortened closing stage to win both the final stage and overall title at the Tour Méditerranéen. Daniel Navarro (Saxo Bank) was second on the day, 17 seconds back, with Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) third in the same time.

Tiernan-Locke claimed overall victory after starting the stage in third place on general classification, ten seconds down on Garmin-Barracuda's Michel Kreder, who had won the second and third stages.

Tiernan-Locke thus won both the opening and closing stages of the race. It was the first overall title in his career, which has so far been spent on British Continental-ranked teams.

Kreder lost the leader's jersey which he had taken on Saturday, but he still won the best young rider classification and finished second overall. The team brought him to the foot of the final climb, "and I had Daniel Martin and Christophe Le Mevel still with me to give me further help. Tiernan-Locke went at the foot right away and nobody could catch him. He had now clearly the best legs. I finally finished in a group behind Navarro and Garzelli. "

Once again, the winter weather was the real winner in this race, as there was debate as to whether the stage should even be held. Heavy snowfall shut down roads on Mont Faron, the planned finish. The stage was then reduced to only 77km, with the finish atop the Col de Garde.

There were numerous attacks from the beginning of the stage, and Johan Le Bon (Bretagne-Schuler) jumped out in a solo attack about 5km into the day. He stayed in the lead much of the way, but was caught with less than 10km to go.

Tiernan-Locke attacked on the final climb, winning by 17 seconds. He took off as the climb started, and no one was able to catch him.

Results 1 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 1:54:05 2 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 0:00:17 3 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 4 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 0:00:22 5 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 0:00:27 6 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 7 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 8 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 9 Thibault Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 10 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 11 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 12 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 13 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 15 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team 16 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 17 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 18 Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 19 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 20 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 21 Davis Lopez (Spa) Movistar Team 22 Michel Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 23 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 24 Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team 25 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 26 Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank 27 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 28 Clement Koretzky (Fra) La Pomme Marseille 0:00:36 29 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 0:00:39 30 Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 31 Assan Renev (Kaz) Astana Pro Team 32 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 33 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:44 34 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:47 35 Francesco Ginanni (Ita) Acqua & Sapone 0:00:50 36 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:55 37 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:01:05 38 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 0:01:07 39 Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank 40 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 41 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 42 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille 43 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 44 Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team 45 Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team 0:01:16 46 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:01:49 47 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 48 Sebastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:52 49 Grègorie Tarride (Fra) La Pomme Marseille 50 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank 51 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 52 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 53 Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar 54 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 55 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 56 Michael Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 57 Francisco José Ventoso (Spa) Movistar Team 58 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 59 Dan Martin (Irl) Garmin - Barracuda 60 James Van Landschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 61 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 62 Tomasz Marczynsky (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 63 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 64 Alexander Pichot (Fra) Team Europcar 0:02:25 65 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:02:39 66 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 67 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 68 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 69 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme Marseille 70 Steven Caethowen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:02:53 71 Kevin Vanimpe (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 72 Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi 0:03:02 73 Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda 74 Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 75 Thomas Peterson (USA) Garmin - Barracuda 76 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 77 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 78 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 79 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 80 Fabio Tabore (Ita) Acqua & Sapone 81 Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille 82 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 83 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 84 Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank 85 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 86 Jonathan Patrick McCarty (USA) Spidertech Powered By C10 87 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:03:14 88 Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team 89 Thomas Vaitkus (Ltu) GreenEdge Cycling Team 90 Matthew Wilson (Aus) GreenEdge Cycling Team 91 Jean Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 92 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:03:39 93 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:04:16 94 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 0:04:36 95 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team 0:05:02 96 Scott Thwaites (GBr) Endura Racing 0:05:14 97 René Mandri (Est) Endura Racing 98 Rob Partridge (GBr) Endura Racing 99 Alex Howes (USA) Garmin - Barracuda 100 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 101 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 102 Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team 103 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 104 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 105 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 106 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 107 Thomas Voekler (Fra) Team Europcar 108 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 109 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:47 110 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:08:40 111 Stephane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 112 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 113 Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 114 Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 - Sanofi 0:08:49 115 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:53 116 Sebastien Chavanel (Fra) Team Europcar 117 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 118 Raymond Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 119 Will Routley (Can) Spidertech Powered By C10 120 Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team 0:10:57 121 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin - Barracuda 122 Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 - Sanofi 123 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 124 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team DNF Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone DNF Brett Lancaster (Aus) GreenEdge Cycling Team DNF Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller DNF Guillaume Blot (Fra) Bretagne - Schuller DNF Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi DNF Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun DNF Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's DNF Leif Hoste (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's DNF Evert Verbist (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's DNF Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's DNF Ian Bibby (GBr) Endura Racing DNF Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing DNS Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat DNS Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10

Mountain 1 - Cote de Ceyreste (Cat. 2) 1 Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank 5 pts 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 3 3 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 2 4 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 1

Mountain 2 - Col de Gardes (Cat. 3) 1 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 4 pts 2 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 2 3 Francisco José Ventoso (Spa) Movistar Team 1

Mountain 3 - Col de Garde (Cat. 2) 1 Thomas Peterson (USA) Garmin - Barracuda 5 pts 2 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 3 3 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 2 4 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank 1

Final general classification 1 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 10:48:42 2 Michel Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:00:27 3 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 0:00:31 4 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:33 5 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 0:00:42 6 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:47 7 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team 8 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 9 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 10 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 11 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 12 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 13 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 Davis Lopez (Spa) Movistar Team 15 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 16 Thibault Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 17 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 18 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 19 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 20 Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team 22 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 23 Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank 24 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 26 Clement Koretzky (Fra) La Pomme Marseille 0:00:56 27 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:59 28 Assan Renev (Kaz) Astana Pro Team 29 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 30 Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 31 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:01:04 32 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:07 33 Francesco Ginanni (Ita) Acqua & Sapone 0:01:10 34 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:15 35 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 0:01:21 36 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 0:01:27 37 Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team 38 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 39 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 40 Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank 41 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille 0:01:53 42 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:02:09 43 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 44 Francisco José Ventoso (Spa) Movistar Team 0:02:12 45 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 46 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 47 Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar 48 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 49 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank 50 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 51 Dan Martin (Irl) Garmin - Barracuda 52 James Van Landschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 53 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 54 Sebastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 55 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 56 Michael Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 57 Grègorie Tarride (Fra) La Pomme Marseille 58 Alexander Pichot (Fra) Team Europcar 0:02:45 59 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 0:02:59 60 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme Marseille 61 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 62 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 0:03:22 63 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 64 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 65 Fabio Tabore (Ita) Acqua & Sapone 66 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 67 Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 68 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 69 Thomas Peterson (USA) Garmin - Barracuda 70 Jonathan Patrick McCarty (USA) Spidertech Powered By C10 71 Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda 72 Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank 73 Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi 74 Thomas Vaitkus (Ltu) GreenEdge Cycling Team 0:03:34 75 Jean Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 76 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:52 77 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:53 78 Kevin Vanimpe (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:04:06 79 Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team 0:04:09 80 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 0:04:56 81 Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille 0:05:18 82 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team 0:05:22 83 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 0:05:24 84 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:05:34 85 René Mandri (Est) Endura Racing 86 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 87 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 88 Scott Thwaites (GBr) Endura Racing 89 Rob Partridge (GBr) Endura Racing 90 Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team 91 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:05:54 92 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:06:02 93 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:06:03 94 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:06:21 95 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:06:28 96 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:32 97 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 0:07:07 98 Tomasz Marczynsky (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:19 99 Alex Howes (USA) Garmin - Barracuda 0:07:30 100 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 101 Thomas Voekler (Fra) Team Europcar 102 Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team 0:07:33 103 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 0:08:17 104 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:08:41 105 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 106 Matthew Wilson (Aus) GreenEdge Cycling Team 107 Stephane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:09:00 108 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 109 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 110 Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 111 Sebastien Chavanel (Fra) Team Europcar 0:10:09 112 Raymond Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 0:10:13 113 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 114 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin - Barracuda 0:11:17 115 Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team 116 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:12:10 117 Steven Caethowen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:12:11 118 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 0:12:14 119 Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 - Sanofi 0:12:39 120 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:08 121 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:16:02 122 Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 - Sanofi 0:17:44 123 Will Routley (Can) Spidertech Powered By C10 124 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 0:18:59

Points classification 1 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 50 pts 2 Michel Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 50 3 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 50 4 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 32 5 Raymond Kreder (Ned) Garmin - Barracuda 27 6 Sebastien Chavanel (Fra) Team Europcar 24 7 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 20 8 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin - Barracuda 19 9 Stephane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 17 10 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 16 11 Francisco José Ventoso (Spa) Movistar Team 16 12 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 14 13 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 14 14 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 12 15 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 12 16 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 17 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 10 18 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 10 19 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 9 20 Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar 9 21 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 8 22 Thibault Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 7 23 Francesco Ginanni (Ita) Acqua & Sapone 7 24 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 7 25 Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 - Sanofi 7 26 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 6 27 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 6 28 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 29 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 4 30 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 4 31 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 4 32 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 4 33 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 34 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 2 35 Fabio Tabore (Ita) Acqua & Sapone 2 36 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team 1 37 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 1

Mountains classification 1 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 17 pts 2 Clement Koretzky (Fra) La Pomme Marseille 9 3 Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar 6 4 Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team 6 5 Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank 5 6 Thomas Peterson (USA) Garmin - Barracuda 5 7 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 5 8 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 4 9 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 4 10 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 3 11 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 3 12 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 3 13 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 3 14 Michael Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 15 Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 16 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 2 17 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 2 18 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank 1 19 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 1 20 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 1 21 Francisco José Ventoso (Spa) Movistar Team 1 22 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 1