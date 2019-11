Roman Maikin (Rusvelo) (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Roman Maikin (Gazprom-Rusvelo) won stage 2 of the Tour du Limousin, defeating Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF) in a bunch sprint. Joey Rosskopf (BMC) finished safely in the main peloton to retain the overall lead.



"This is my second win of the season and this is very important for me and for the team of course," said Maikin. "I'm very happy, we worked hard. Throughout the race my legs were heavy as yesterday's stage was hard, but I'm happy with the win. Today the finish was uphill and I love that. In the coming days I will help my team to be well placed. "

Rosskopf, who enjoyed his first professional win on stage 1, praised his teammates for keeping him sage and ensuring another day in the leader's yellow jersey.

"The day was almost easy for me thanks to all the work of the team," said the American. "The breakaway went away early so, my nerves quickly faded. It was my first day in yellow, but my teammates have a lot of experience and that really reassured me. They are machines!"

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 4:27:15 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 3 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 4 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 5 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 6 Rafal Majka (Pol) Tinkoff Team 7 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber93 8 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 9 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 11 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 12 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 13 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 14 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Métropole Européenne 15 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 16 Michel Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 17 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 18 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 19 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 20 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 21 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 22 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 23 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 24 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 25 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 26 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 27 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber93 28 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 29 Colin Stüssi (Swi) Team Roth 30 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 31 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 32 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 33 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 34 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 35 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 36 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 37 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 38 Mirko Selvaggi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 39 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 40 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 41 Alexander Kolobnev (Rus) Gazprom-Rusvelo 42 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 43 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 44 Fabian Lienhard (Swi) BMC Racing Team 45 Dimitri Claeys (Bel) Wanty - Groupe Gobert 46 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix Métropole Européenne 47 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 48 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 49 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 50 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 51 Jimmy Raibaud (Fra) Armée de Terre 52 Rodolfo Andres Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 53 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 54 Théo Vimpere (Fra) HP BTP - Auber93 55 Roland Thalmann (Swi) Team Roth 56 David Menut (Fra) HP BTP - Auber93 57 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 58 Fabien Doubey (Fra) FDJ 59 Guillaume Levarlet (Fra) HP BTP - Auber93 60 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Oranje Peloton 61 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 62 Jérémy Roy (Fra) FDJ 63 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Métropole Européenne 64 Jérôme Mainard (Fra) Armée de Terre 65 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 66 Steven Tronet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 67 Jérémy Maison (Fra) FDJ 68 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 69 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 70 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 71 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 72 Kévin Lebreton (Fra) Armée de Terre 73 Miguel Angel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 74 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 75 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 76 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 77 Nicolas Baldo (Fra) Team Roth 78 Taylor Eisenhart (USA) BMC Racing Team 0:00:17 79 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 80 Clément Penven (Fra) Armée de Terre 81 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:00:19 82 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 0:00:21 83 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:23 84 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:00:26 85 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:37 86 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 87 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 88 Andrea Fedi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 89 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 0:00:46 90 Alberto Nardin (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:51 91 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina-Southeast 0:00:55 92 Davide Ballerini (Ita) Tinkoff Team 93 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:29 94 Thomas Scully (NZl) Drapac Professional Cycling 95 Florent Pereira (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:01:44 96 Yoann Barbas (Fra) Armée de Terre 0:01:45 97 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:49 98 Alo Jakin (Est) HP BTP - Auber93 0:02:06 99 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:02:18 100 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina-Southeast 0:02:23 101 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:26 102 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:28 103 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:54 104 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:03:19 105 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 106 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:31 107 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:03:53 108 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 109 Gert Goeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 110 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Métropole Européenne 111 Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling 112 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom-Rusvelo 113 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:38 114 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 115 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 116 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 117 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 118 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff Team 119 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 120 Yann Guyot (Fra) Armée de Terre 121 Marlon Gaillard (Fra) Direct Energie 122 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:06:49 123 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 124 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 125 Andrea Montagnoli (Ita) Tinkoff Team 126 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 127 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 128 Marc Fournier (Fra) FDJ 129 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina-Southeast 130 Marc Soler (Spa) Movistar Team 131 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:58 132 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:07:02 133 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:33 134 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:23 135 Maxime Renault (Fra) HP BTP - Auber93 0:09:06 136 Alberto Cecchin (Ita) Team Roth 137 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:08 138 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 139 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:09:25 140 Nick Van Derlijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 141 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 142 Enrique Sanz (Spa) Wilier Triestina-Southeast 143 Marco D'Urbano (Ita) Team Roth 144 Lukas Jaun (Swi) Team Roth 0:11:02 145 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 146 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 147 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 148 Aimé Degendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 149 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:12:16 150 Julien Duval (Fra) Armée de Terre 0:12:27 151 Jens Mouris (Ned) Drapac Professional Cycling 0:12:41 152 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 153 Nico Brüngger (Swi) Team Roth 154 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Métropole Européenne 155 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 156 Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie 0:12:43 157 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:16:40 DNS Cédric Pineau (Fra) FDJ DNS Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA DNF Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert

Sprint 1 - Saint Léger le Guéretois, km 51 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 3 pts 2 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Sprint 2 - Ahun, km 79.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 2 3 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Sprint 3 - Chénérailles, km 92.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 3 pts 2 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 3 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 1

Mountain 1 - Côte de Saint Christophe, km 60.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 4 pts 2 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 1

Mountain 2 - Côte du Lacas, km 86.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 4 pts 2 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 3 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 3 - Côte de Bellegarde, km 147.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 4 pts 2 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 3 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Wanty - Groupe Gobert 13:21:45 2 Roompot - Oranje Peloton 3 Movistar Team 4 Delko Marseille Provence KTM 5 Androni Giocattoli - Sidermec 6 Caja Rural - Seguros RGA 7 BMC Racing Tean 8 HP BTP - Auber93 9 Team Roth 10 Fortuneo Vital Concept 11 AG2R la Mondiale 12 Gazprom - Rusvelo 13 Topsport Vlaanderen - Baloise 14 Roubaix Métropole Européenne de Lille 15 Armée de Terre 16 FDJ 17 Cofidis Solutions Crédits 0:00:17 18 Bardiani CSF 0:00:19 19 Direct Energie 0:00:26 20 Wilier Triestina - Southeast 0:00:37 21 Tinkoff 0:00:55 22 Drapac Professional Cycling 0:05:22

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 8:22:31 2 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:04 3 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:05 4 Rodolfo Andres Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:10 5 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:16 6 Théo Vimpere (Fra) HP BTP - Auber93 7 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:00:21 8 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:23 9 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 11 Fabien Doubey (Fra) FDJ 0:00:24 12 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 13 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:25 14 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:26 15 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 0:00:27 16 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 17 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 18 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 19 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber93 20 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 Rafal Majka (Pol) Tinkoff Team 22 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 23 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 24 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 25 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 26 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 27 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 28 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Métropole Européenne 29 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 30 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 31 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 32 Michel Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 33 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 34 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber93 35 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 36 Mirko Selvaggi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 37 Alexander Kolobnev (Rus) Gazprom-Rusvelo 38 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 39 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 40 Jimmy Raibaud (Fra) Armée de Terre 41 Colin Stüssi (Swi) Team Roth 42 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 43 David Menut (Fra) HP BTP - Auber93 44 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 45 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 46 Guillaume Levarlet (Fra) HP BTP - Auber93 47 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 48 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 49 Dimitri Claeys (Bel) Wanty - Groupe Gobert 50 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 51 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 52 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 53 Jérémy Maison (Fra) FDJ 54 Roland Thalmann (Swi) Team Roth 55 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 56 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 57 Fabian Lienhard (Swi) BMC Racing Team 58 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 59 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 60 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Oranje Peloton 61 Kévin Lebreton (Fra) Armée de Terre 62 Jérôme Mainard (Fra) Armée de Terre 63 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Métropole Européenne 64 Miguel Angel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 65 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 66 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 67 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 68 Jérémy Roy (Fra) FDJ 69 Nicolas Baldo (Fra) Team Roth 70 Clément Penven (Fra) Armée de Terre 0:00:44 71 Steven Tronet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:47 72 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 73 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:50 74 Andrea Fedi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:04 75 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 0:01:07 76 Taylor Eisenhart (USA) BMC Racing Team 0:01:11 77 Alberto Nardin (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:18 78 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:22 79 Thomas Scully (NZl) Drapac Professional Cycling 0:02:14 80 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:02:16 81 Alo Jakin (Est) HP BTP - Auber93 0:02:33 82 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:02:36 83 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:55 84 Yoann Barbas (Fra) Armée de Terre 0:03:45 85 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:03:46 86 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:04:20 87 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:29 88 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:04:37 89 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:05:28 90 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:05 91 Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling 0:06:26 92 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:06:27 93 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina-Southeast 0:06:32 94 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:07:16 95 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 96 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:08:00 97 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:08:03 98 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:08:37 99 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:09:27 100 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 101 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix Métropole Européenne 102 Maxime Renault (Fra) HP BTP - Auber93 0:09:33 103 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:09:35 104 Nick Van Derlijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:09:52 105 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:09:53 106 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:10:04 107 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:10:33 108 Davide Ballerini (Ita) Tinkoff Team 0:10:45 109 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:10:56 110 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:11:03 111 Florent Pereira (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:11:11 112 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:12:03 113 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:12:11 114 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:12:39 115 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:21 116 Gert Goeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:13:38 117 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:13:58 118 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:15:05 119 Yann Guyot (Fra) Armée de Terre 120 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 0:15:23 121 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 122 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff Team 123 Marlon Gaillard (Fra) Direct Energie 124 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 0:15:28 125 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:16:16 126 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:16:34 127 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 128 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina-Southeast 0:16:39 129 Marc Fournier (Fra) FDJ 130 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:48 131 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 0:16:49 132 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:17:18 133 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:39 134 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:50 135 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:18:52 136 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:53 137 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 138 Alberto Cecchin (Ita) Team Roth 0:19:03 139 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:19:10 140 Marco D'Urbano (Ita) Team Roth 0:19:15 141 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina-Southeast 0:20:02 142 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:20:47 143 Lukas Jaun (Swi) Team Roth 144 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 145 Aimé Degendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:52 146 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:22:26 147 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 148 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Métropole Européenne 149 Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie 0:22:33 150 Andrea Montagnoli (Ita) Tinkoff Team 0:24:28 151 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:26:30 152 Enrique Sanz (Spa) Wilier Triestina-Southeast 0:27:04 153 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:27:30 154 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:30:12 155 Jens Mouris (Ned) Drapac Professional Cycling 0:30:20 156 Nico Brüngger (Swi) Team Roth 157 Julien Duval (Fra) Armée de Terre 0:30:35

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 6 pts 2 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 5 3 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 4 4 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 4 5 Fabien Doubey (Fra) FDJ 3 6 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 3 7 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 8 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 9 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina-Southeast 2 10 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 11 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 20 pts 2 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 3 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 5 4 Théo Vimpere (Fra) HP BTP - Auber93 4 5 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 3 6 Yoann Barbas (Fra) Armée de Terre 2 7 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 1 8 Rodolfo Andres Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 1 9 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8:22:47 2 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 0:00:07 3 Fabien Doubey (Fra) FDJ 0:00:08 4 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:10 5 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:11 6 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 7 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 8 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 9 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 10 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 11 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 12 Anthony Maldonado (Fra) HP BTP - Auber93 13 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 14 Jimmy Raibaud (Fra) Armée de Terre 15 Colin Stüssi (Swi) Team Roth 16 David Menut (Fra) HP BTP - Auber93 17 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 18 Jérémy Maison (Fra) FDJ 19 Roland Thalmann (Swi) Team Roth 20 Fabian Lienhard (Swi) BMC Racing Team 21 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Oranje Peloton 22 Kévin Lebreton (Fra) Armée de Terre 23 Miguel Angel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 25 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 26 Andrea Fedi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:00:48 27 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 0:00:51 28 Taylor Eisenhart (USA) BMC Racing Team 0:00:55 29 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:02:20 30 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:39 31 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:03:30 32 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:04:04 33 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:13 34 Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling 0:06:10 35 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:06:11 36 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:07:00 37 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 38 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:07:47 39 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:09:11 40 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix Métropole Européenne 41 Nick Van Derlijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:09:36 42 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:09:37 43 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:10:17 44 Davide Ballerini (Ita) Tinkoff Team 0:10:29 45 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:10:47 46 Florent Pereira (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:10:55 47 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:11:55 48 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:05 49 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Métropole Européenne 0:13:42 50 Lorenzo Fortunato (Ita) Tinkoff Team 0:15:07 51 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 52 Marlon Gaillard (Fra) Direct Energie 53 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 0:15:12 54 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:16:00 55 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:16:18 56 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 57 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina-Southeast 0:16:23 58 Marc Fournier (Fra) FDJ 59 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 0:16:33 60 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:34 61 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:37 62 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale 63 Marco D'Urbano (Ita) Team Roth 0:18:59 64 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina-Southeast 0:19:46 65 Lukas Jaun (Swi) Team Roth 0:20:31 66 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 67 Aimé Degendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:36 68 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:22:10 69 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Métropole Européenne 70 Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie 0:22:17 71 Andrea Montagnoli (Ita) Tinkoff Team 0:24:12 72 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:27:14 73 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:29:56

Combination classification # Rider Name (Country) Team 1 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 2 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber93 3 Romain Le Roux (Fra) Armée de Terre 4 Benoît Cosnefoy (Fra) AG2R La Mondiale