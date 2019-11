Image 1 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) celebrates his victory in the Tour du Limousin's first stage. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 41 General classification leader Jérémie Galland (Saur - Sojasun) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 41 Sky and Saxo Bank set the tempo. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 41 Russell Downing (Sky) leads the peloton. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 41 Bbox Bouygues Telecom heads the chase of the three-man break. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 41 The peloton in pursuit of the three escapees. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 41 Cedric Coutouly (Saur - Sojasun) sets the pace in the break. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 41 The three escapees built up a lead in excess of 16 minutes. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 41 The break of the day was comprised of Cedric Coutouly (Saur - Sojasun), Martin Mortensen (Vacansoleil) and Stéphane Auge (Cofidis). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 41 The peloton en route to Boussac in stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 41 Team Sky is introduced prior to stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 41 Simon Gerrans signs an autograph. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 41 Stéphane Auge (Cofidis) earned the stage combination classification prize. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 41 Stéphane Auge (Cofidis) zips up the jersey for stage combination classification. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 41 Stéphane Auge (Cofidis) leads the sprinter classification. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 41 Stéphane Auge (Cofidis) heads on stage to receive the sprinter's jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 41 Martin Mortensen (Vacansoleil) leads the mountains classification. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) receives his stage winner's trophy. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) on the podium for winning the opening stage. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 41 Stage one winner Jérémie Galland (Saur - Sojasun) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 41 Martin Mortensen (Vacansoleil) on the attack. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 41 Cedric Coutouly (Saur - Sojasun) was part of the three-man break away for much of stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 41 Stéphane Auge (Cofidis) and Cedric Coutouly (Saur - Sojasun) would bridge to solo attacker Martin Mortensen. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) is enjoying the perks of leading the Tour du Limousin. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) earned the Tour du Limousin's first leader's jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 41 Sunglasses perfect? Check. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) dons the leader's yellow jersey. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) on the podium for his stage victory. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) bests Jose Joaquin Rojas Gil (Caisse d'Epargne) and Michael Morkov (Saxo Bank) for the stage win. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) knows he's going to win. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 31 of 41 Florian Vachon (Bretagne - Schuller) is introduced prior to stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 32 of 41 The Vacansoleil team on stage for pre-race introduction. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 33 of 41 The peloton stretches out as riders go on the offensive early in stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 34 of 41 Martin Mortensen (Vacansoleil) started the break of the day. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 35 of 41 Davide Appollonio (Cervelo TestTeam) awaits the start of stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 36 of 41 Cervelo TestTeam's Philip Deignan, Davide Appollonio, Stefan Denifl, Oscar Pujol Munoz and Xavier Florencio Cabre (l-r). (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 37 of 41 Stuart O'Grady (Saxo Bank) receives his pre-race introduction. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 38 of 41 Team Sky's Simon Gerrans, Serge Pauwels and Dario David Cioni (l-r) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 39 of 41 Quick Step's Jérôme Pineau, left, and Sylvain Chavanel, center. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 40 of 41 France's Saur - Sojasun team (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 41 of 41 Jérémie Galland (Saur - Sojasun) is 50 metres away from winning stage one. (Image credit: Isabelle Duchesne)

Jérémie Galland (Saur-Sojasun) sprinted to victory in the Tour du Limousin's opening 193.1km stage. The 27-year-old Frenchman outkicked Jose Joaquin Rojas Gil (Caisse d'Epargne) and Michael Morkov (Saxo Bank) in Boussac to take his second win of the season.

Galland's victory also earned the Frenchman a 10 second time bonus and the first leader's jersey at the Tour du Limousin. Time bonuses earned during the stage's intermediate sprints put Stéphane Auge (Cofidis, le Credit en Ligne) into second place, one second behind Galland while Rojas holds third overall, four seconds off the pace of Galland, based on his time bonus for second place on the stage.

The stage was dominated by a break which went from the gun. Martin Mortensen (Vacansoleil) immediately launched an attack and was soon joined by Stéphane Auge (Cofidis, le Credit en Ligne) and Cedric Coutouly (Saur-Sojasun). The peloton wasn't in the mood to chase early on and the trio steadily increased their lead over the hilly parcours. Alarm bells finally went off in the field when the three escapees gained a whopping 16:30 on the peloton and their advantage began to decrease rapidly under the impetus of Bbox Bouygues Telecom and Team Sky.

Mortensen, Auge and Coutouly's lead dropped to 11:00 with 100 kilometres remaining and then 6:50 with 83 kilometres to go. Twenty kilometres later their advantage stood at 4:40 as Coutouly began to feel the strain of the effort and ceased pulling.

With 38 kilometres remaining, Auge dropped his two breakaway companions and set out alone in the lead. Mortensen and Coutouly would be swept up by the peloton as Auge persevered up the day's third and final classified climb, the category 2 Côte de Toulx Ste Croix with its summit only 15.7km from the finish line.

Auge reached the summit holding a tenuous lead, but was soon swept up on the descent by an elite selection of approximately 30 riders.

The remainder of the stage was downhill to the finish and the lead group grew to 64 riders who vied for the stage win in Boussac, taken by Galland in a field sprint.

Auge, who won all three intermediate sprints during the stage, would be rewarded for his lengthy escape by taking the sprint classification. His three time bonuses of three seconds each also put him in second overall behind Galland.

Auge's breakaway companion Martin Mortensen (Vacansoleil) received the Tour du Limousin's first mountains classification jersey for his efforts off the front.

The peloton faces a 45.1km individual time trial tomorrow for the Tour du Limousin's second stage.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 4:42:49 2 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 3 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 4 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 6 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 7 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 8 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 9 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervelo Test Team 10 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 12 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 13 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 14 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 15 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 16 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 17 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 18 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 19 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 20 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 21 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 22 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 23 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 24 Andrey Zeits (Kaz) Astana 25 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 26 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 27 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 28 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 29 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 30 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 31 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 32 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 33 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 34 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 35 Gustav Larsson (Swe) Team Saxo Bank 36 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 37 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 38 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 39 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 40 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 41 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 42 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 43 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 44 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 45 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 46 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 47 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 48 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 49 Egor Silin (Rus) Team Katusha 50 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 51 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 52 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana 53 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 54 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 55 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 56 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 57 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 58 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 59 Oscar Pujol Munoz (Spa) Cervelo Test Team 60 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 61 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 62 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 63 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 64 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 65 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 0:01:16 66 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 67 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 68 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 69 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 70 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 71 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 72 Roman Kireyev (Kaz) Astana 73 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 74 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 75 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Katusha 76 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale 77 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 78 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 79 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 80 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 81 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 82 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:03:42 83 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 84 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 85 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 86 Sergey Renev (Kaz) Astana 87 Marco Velo (Ita) Quick Step 88 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 89 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 90 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 91 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 92 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 93 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 94 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 95 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 96 Russell Downing (GBr) Sky Professional Cycling Team 97 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 98 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 99 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 100 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 101 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 102 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 103 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 104 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 105 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 106 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 107 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 108 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 109 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 110 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:05:58 111 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:12 112 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:07:14 113 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 0:08:45 114 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 115 Benoît Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux 116 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 117 Theo Bos (Ned) Cervelo Test Team 118 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 119 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 120 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 121 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 122 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quick Step 123 Addy Engels (Ned) Quick Step 124 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 125 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 126 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 127 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 128 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 129 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 130 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 131 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 0:11:09 132 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 133 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 134 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 135 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 136 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 137 Arnaud Gerard (Fra) Française Des Jeux 138 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 139 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 140 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 0:16:35 DNF Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole

Sprint 1 - Fursac # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 3 pts 2 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Sprint 2 - Gueret # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 3 pts 2 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Sprint 3 - Boussac # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 3 pts 2 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Mountain 1 - Côtes de Bessines # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 pts 2 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1

Mountain 2 - Côte de Glénic # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 6 pts 2 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 4 3 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 4 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 1

Mountain 3 - Côte de Toulx Ste Croix # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 6 pts 2 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 4 3 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 2 4 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Astana 14:08:27 2 Sky Professional Cycling Team 3 Team Saxo Bank 4 Caisse D'epargne 5 Rabobank 6 Vacansoleil Pro Cycling Team 7 Team Katusha 8 Saur - Sojasun 9 Ag2R La Mondiale 10 Bretagne - Schuller 11 FDJ 12 Bbox Bouygues Telecom 13 Quick Step 14 Landbouwkrediet 0:01:16 15 Cofidis, Le Credit En Ligne 16 Cervelo Test Team 17 Big Mat - Auber 93 0:02:32 18 Roubaix Lille Metropole 0:04:58

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 4:42:39 2 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:00:01 3 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:04 4 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:00:06 5 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:10 6 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 7 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 8 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 9 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 10 Xavier Florencio Cabre (Spa) Cervelo Test Team 11 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 12 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 13 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 15 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 16 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 17 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 18 Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team 19 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 20 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 21 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 22 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 23 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 24 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 25 Andrey Zeits (Kaz) Astana 26 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 27 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 28 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 29 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 30 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 31 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 32 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 33 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 34 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 35 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 36 Gustav Larsson (Swe) Team Saxo Bank 37 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 38 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 39 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 40 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 41 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 42 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 43 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 44 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 45 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 46 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 47 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 48 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 49 Egor Silin (Rus) Team Katusha 50 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 51 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 52 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana 53 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 54 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 55 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 56 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 57 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 58 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 59 Oscar Pujol Munoz (Spa) Cervelo Test Team 60 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 61 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 62 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 63 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 64 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 65 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 0:01:26 66 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 67 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 68 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 69 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 70 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 71 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 72 Roman Kireyev (Kaz) Astana 73 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 74 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 75 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Katusha 76 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale 77 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 78 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 79 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 80 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 81 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 0:01:36 82 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 0:03:46 83 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 0:03:52 84 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 85 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 86 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 87 Sergey Renev (Kaz) Astana 88 Marco Velo (Ita) Quick Step 89 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 90 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 91 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 92 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 93 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 94 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 95 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 96 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 97 Russell Downing (GBr) Sky Professional Cycling Team 98 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 99 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 100 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 101 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 102 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 103 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 104 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 105 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 106 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 107 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 108 Philip Deignan (Irl) Cervelo Test Team 109 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 110 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:06:08 111 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:22 112 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:07:24 113 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:08:52 114 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 0:08:55 115 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 116 Benoît Vaugrenard (Fra) Française Des Jeux 117 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 118 Theo Bos (Ned) Cervelo Test Team 119 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 120 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 121 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 122 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 123 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quick Step 124 Addy Engels (Ned) Quick Step 125 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 126 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 127 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 128 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 129 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 130 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 131 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 0:11:19 132 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 133 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 134 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 135 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 136 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 137 Arnaud Gerard (Fra) Française Des Jeux 138 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 139 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 140 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 0:16:45

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 9 pts 2 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 6 3 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 3

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 pts 2 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 9 3 Cedric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 6 4 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 4 5 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 2 6 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1 7 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 4:42:43 2 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 0:00:02 3 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 0:00:06 4 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 5 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 6 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 7 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 8 André Steensen (Den) Team Saxo Bank 9 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 10 Andrey Zeits (Kaz) Astana 11 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 12 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 13 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 14 Rein Taaramae (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 15 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 16 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 17 Egor Silin (Rus) Team Katusha 18 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 19 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 20 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 21 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 22 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 23 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 24 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 25 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:22 26 Roman Kireyev (Kaz) Astana 27 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 28 Julien El Fares (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 29 Davide Appollonio (Ita) Cervelo Test Team 0:01:32 30 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:03:48 31 Sergey Renev (Kaz) Astana 32 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 33 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 34 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 35 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 36 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 37 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 38 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 39 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 40 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 41 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:06:18 42 Romain Zingle (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 0:07:20 43 Stefan Denifl (Aut) Cervelo Test Team 0:08:51 44 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quick Step 45 William Clarke (Aus) AG2R La Mondiale 46 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:11:15 47 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 48 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller