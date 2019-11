Race leader Tomas Alberio (Trevigiani Dynamon Bottoli) won his second consecutive stage at the Tour do Rio, holding Team Type 1 at bay to the line once more. This time it was Kenneth Hanson who finished second, putting him in fifth overall, while Team Type 1 teammate Chris Jones – who was second on Wednesday's opening stage – remains 14 seconds off the overall lead with three stages to go.

"We are a little short-staffed with only five riders here against many eight-man teams," Jones said. "But the guys are doing a solid job so far."

Hanson said he might have earned his first victory in a road race this season had the course markings been more accurate. "The 200 metres-to-go sign was actually at 75 metres," Hanson said. "So I didn't even get to open up my sprint. It was a bit confusing and frustrating."

The 161 km race was expected to shake up the overall standings. But Hanson said the climbs were not as daunting as the race bible professed, leading to a field sprint. He sits in fifth overall, 1:10 minutes off the lead, and will wear the green points jersey Friday.

"I feel good and I'm climbing pretty well," he said. "Chris is riding really well. He was impressive at the Cascade Cycling Classic last week. So if I have good legs, I'll help him as much as I can."

Friday's third stage is a 94-mile (152 km) race that goes uphill almost immediately, snaking its way from Três Rios to Nova Friburgo. "It's going to be really, really tough," Hanson said.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 3:57:59 2 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1/USA 3 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 4 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 5 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 6 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 7 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 8 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 9 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 10 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 11 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 12 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 13 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 14 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 15 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 16 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 17 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 18 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com/Espanha 19 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com/Espanha 20 Maximiliano Badde (Arg) Start Cycling/Argentina 21 Wangner Marques (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 22 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 23 Jose Jr Diniz (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 24 Jair Santos (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 25 Thiago Damasceno (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 26 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 27 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 28 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 29 Renan Maia (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 30 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 31 Anderson Rita (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 32 Luciano Pereira (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 33 Mauricio Carvalho (Bra) Altolim/Assis 34 Anderson Echeverria (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 35 Gregolry Panizo (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 36 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 37 Renato Santos (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 38 David Silva (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 39 Marcos Novello (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 40 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 41 Patrick Oyakaua (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 42 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 43 Agustin Fraysse (Arg) Start Cycling/Argentina 44 Wolney Morais (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 45 Maicke Pereira (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 46 Matias Medici (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 47 Josimar Sacramento (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 48 Jean Silva (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 49 Eugert Zhupa (Alb) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 50 Eduardo Pereira (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 51 Luiz Amorin (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 52 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 53 Mauricio Knapp (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 54 Lauro Chanan (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 55 William Solera (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 56 Patrique Azevedo (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 57 Sergio Barrichelo (Bra) Seel/Para/Fumbel 58 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 59 Soelito Gohr (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 60 Emmanuel Guevara (Arg) Start Cycling/Argentina 61 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1/USA 62 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 63 Marcelo Moser (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 64 Tiago Fiorilli (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 65 Rogerio Silva (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 66 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com/Espanha 67 Patricio Almonacid (Chi) JMR Chimbote/Peru 68 Pedro Milan (Spa) MMRBikes.com/Espanha 69 Andre Pulini (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 70 Raul Cançado (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 71 Frederico Zacarias (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 72 Cristiano Dronov (Bra) Altolim/Assis 73 Carles Torrent (Spa) MMRBikes.com/Espanha 74 Lourismar Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 75 Jose Medina (Chi) Start Cycling/Argentina 76 Massimo Coledan (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 0:00:24 77 Jose Ronaldo Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:00:27 78 Ivan Gomes (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 79 Rauny Gonsalvez (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 0:00:41 80 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:00:50 81 Christopher Jones (USA) Team Type 1/USA 82 Joseba Leon (Spa) MMRBikes.com/Espanha 0:00:58 83 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 0:02:14 84 Jose Mauricio Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:02:29 85 Carlos Melo (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 86 Manuel Miranda (Chi) Start Cycling/Argentina 87 Daelson Santos (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:03:56 88 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1/USA 89 Diego Ares (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 90 Marcelo Lima (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:07:15 91 Roberto Santos (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 92 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 93 Ageu Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 94 Rodnei Oliveira (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:08:21 95 Jhon Cunto (Per) JMR Chimbote/Peru 96 Rafael Borges (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 97 Raimundo Monteiro (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:08:24 98 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:09:58 99 Thiago Nardin (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 100 Hugo Prado Neto (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:12:36 101 Charles Eldridge (USA) Team Type 1/USA 0:23:14 DNF Vitor Carvalho (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal DNF Erick Mendoza (Per) JMR Chimbote/Peru DNF Fabiano Campos (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz DNF Vinicius Martins (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz DNF Raphael Dorna (Bra) Seleção do Rio de Janeiro

Points 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 5 pts 2 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com/Espanha 3 3 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com/Espanha 2

Points 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com/Espanha 5 pts 2 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 3 3 Josimar Sacramento (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 ASC/Vitoria/RTL - Portugal 11:53:57 2 Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 3 Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 4 São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 5 Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 6 FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 7 Clube Dataro de Ciclismo 8 Scott/Marcondes Cesar/SJC 9 MMRBikes.com/Espanha 10 Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 11 Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 12 Start Cycling/Argentina 13 Altolim/Assis 14 Team Type 1/USA 15 X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 16 Seleção do Rio de Janeiro 0:02:56 17 Seel/Para/Fumbel 0:03:56

General Classification after Stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 7:20:50 2 Christopher Jones (USA) Team Type 1/USA 0:00:14 3 Renato Santos (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 0:00:16 4 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:00:20 5 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1/USA 0:01:10 6 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com/Espanha 0:01:11 7 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:01:12 8 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 0:01:15 9 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 10 Josimar Sacramento (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 11 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com/Espanha 12 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 0:01:16 13 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 14 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 15 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 16 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 17 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 18 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 19 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 20 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com/Espanha 21 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 22 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 23 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 24 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 25 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 26 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 27 Renan Maia (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 28 Jair Santos (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 29 Anderson Echeverria (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 30 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 31 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 32 Gregolry Panizo (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 33 Marcos Novello (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 34 Patrique Azevedo (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 35 Mauricio Carvalho (Bra) Altolim/Assis 36 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 37 Jean Silva (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 38 Mauricio Knapp (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 39 Eugert Zhupa (Alb) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 40 Agustin Fraysse (Arg) Start Cycling/Argentina 41 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 42 Eduardo Pereira (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 43 Patrick Oyakaua (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 44 William Solera (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 45 Luiz Amorin (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 46 Diego Ares (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 47 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 48 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 49 Matias Medici (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 50 Marcelo Moser (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 51 Rogerio Silva (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 52 Tiago Fiorilli (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 53 Soelito Gohr (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 54 Andre Pulini (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 55 Patricio Almonacid (Chi) JMR Chimbote/Peru 56 Raul Cançado (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 57 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1/USA 58 Lourismar Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 59 Frederico Zacarias (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 60 Jose Medina (Chi) Start Cycling/Argentina 61 Maicke Pereira (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:01:52 62 David Silva (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:01:59 63 Pedro Milan (Spa) MMRBikes.com/Espanha 0:03:06 64 Carles Torrent (Spa) MMRBikes.com/Espanha 65 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 0:03:30 66 Joseba Leon (Spa) MMRBikes.com/Espanha 0:04:04 67 Luciano Pereira (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:04:30 68 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1/USA 0:06:40 69 Daelson Santos (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:07:02 70 Sergio Barrichelo (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:08:06 71 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:09:19 72 Wangner Marques (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:09:22 73 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:09:34 74 Jose Jr Diniz (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 75 Wolney Morais (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 76 Lauro Chanan (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 77 Rafael Borges (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:09:37 78 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:10:20 79 Thiago Nardin (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:11:14 80 Jhon Cunto (Per) JMR Chimbote/Peru 0:11:29 81 Maximiliano Badde (Arg) Start Cycling/Argentina 0:11:48 82 Carlos Melo (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:11:51 83 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 0:12:14 84 Hugo Prado Neto (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:13:52 85 Raimundo Monteiro (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:14:26 86 Anderson Rita (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:14:30 87 Thiago Damasceno (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:15:15 88 Rauny Gonsalvez (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 0:15:56 89 Rodnei Oliveira (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:17:55 90 Marcelo Lima (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:19:03 91 Emmanuel Guevara (Arg) Start Cycling/Argentina 0:20:14 92 Jose Ronaldo Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:21:58 93 Ageu Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:22:30 94 Jose Mauricio Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:24:00 95 Roberto Santos (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:25:10 96 Cristiano Dronov (Bra) Altolim/Assis 0:26:07 97 Ivan Gomes (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:26:34 98 Manuel Miranda (Chi) Start Cycling/Argentina 0:28:36 99 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:30:04 100 Charles Eldridge (USA) Team Type 1/USA 0:35:02 101 Massimo Coledan (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 0:35:49

Mountains classification # Rider Name (Country) Team 1 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 2 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 3 Patrique Azevedo (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 30 pts 2 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1/USA 25 3 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 20 4 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 18 5 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 18 6 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 18 7 Christopher Jones (USA) Team Type 1/USA 14 8 Renato Santos (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 13 9 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 13 10 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com/Espanha 12 11 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 12 12 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 12 13 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 10 14 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 10 15 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 8 16 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 6 17 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 6 18 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 6 19 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 6 20 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 6 21 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 5 22 Josimar Sacramento (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2 23 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com/Espanha 2 24 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL - Portugal 2 25 Diego Ares (Bra) Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2 26 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 1