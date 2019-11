Image 1 of 9 The final podium in the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 2 of 9 Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) with the winners trophy (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 3 of 9 Bora-Hansgrohe leads the peloton (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 4 of 9 Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) winner of the final stage (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 5 of 9 The final podium in the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 6 of 9 The final podium in the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 7 of 9 Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 8 of 9 The final stage of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 9 of 9 Slovenian fans line the road for the final stage (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida)

Bora-Hansgrohe wrapped up a successful Tour of Slovenia, delivering Sam Bennett to his second sprint victory of the week while protecting the position of Rafal Majka atop the overall general classification.

Bennett topped Mark Cavendish (Dimension Data), who finally showed sparks of his old self after a comeback from glandular fever, and Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) in the bunch kick.

"We worked the whole day for the jersey of Rafa, therefore I didn't have a lot of guys for the sprint today," Bennett said. "But Rudi [Selig] brought us up in the perfect moment, we took the outside on the penultimate corner, to be inside on the last one."

Bennett then dropped back off the wheel before accelerating into Cavendish's slipstream and slingshotting past him to the stage win.

"We can be very proud of the team this week, it was a perfect performance from all of us," Bennett said.

Cavendish tried to get the jump on the Irishman, but it didn't quite work out, but had no regrets for adding the race to his programme at the last minute. "It's been really nice here in Tour de Slovenia. I have enjoyed myself and I'm very happy that I came here to race."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 3:41:48 2 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 3 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 4 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 5 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates 6 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 7 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 8 Rok Korosec (Slo) Amplatz - Bmc 9 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 10 Ziga Jerman (Slo) Rog - Ljubljana 11 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 12 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 13 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 14 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 15 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 16 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 17 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 18 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 19 Alois Kankovsky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 20 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 21 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 22 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 23 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 24 Pawel Cieslik (Pol) Elkov - Author Cycling Team 25 Péter Kusztor (Hun) Amplatz - BMC 26 Tadej Pogacar (Slo) Rog - Ljubljana 27 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 28 Luka Cotar (Slo) Slovenia 29 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 30 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 31 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 32 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 33 Edward Ravasi (Ita) Team UAE Emirates 34 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 35 Ziga Rucigaj (Slo) Rog - Ljubljana 36 Dominik Hrinkow (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 37 Hermann Pernsteiner (Aut) Amplatz - BMC 38 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 39 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 40 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 41 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author Cycling Team 42 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 43 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 44 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 45 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 46 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 47 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 48 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 49 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 50 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 51 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 52 Tilen Finkst (Slo) Rog - Ljubljana 53 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 54 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 55 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 56 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 57 Matej Mugerli (Slo) Amplatz - BMC 58 Robert Jenko (Slo) Slovenia 59 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 60 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 61 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 62 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 63 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 64 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 65 Jirí Polnicky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 66 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 67 Dennis Paulus (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 68 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 69 David Per (Slo) Bahrain-Merida 70 Izidor Penko (Slo) Rog - Ljubljana 71 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 72 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 73 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 74 Andreas Walzel (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 75 Musa Mikayilzade (Aze) Synergy Baku Cycling Project 76 Tadej Logar (Slo) Slovenia 77 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 78 Valens Ndayisenga (Rwa) Tirol Cycling Team 79 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 80 Matic Groselj (Slo) Rog - Ljubljana 81 Marek Canecky (Svk) Amplatz - BMC 82 Martin Hunal (Cze) Elkov - Author Cycling Team 83 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 84 Andi Bajc (Slo) Amplatz - BMC 85 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 86 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 87 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 88 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 89 Kanan Gahramanli (Aze) Synergy Baku Cycling Project 90 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 91 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 92 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 93 Tomas Buchacek (Cze) Elkov - Author Cycling Team 94 János Zsombor Pelikán (Hun) Amplatz - BMC 95 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 96 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Emirates 97 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 98 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 99 Aljaz Prah (Slo) Rog - Ljubljana 100 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 101 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:00:27 102 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 103 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 104 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:00:31 105 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli 0:00:36 106 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:00:41 107 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:47 108 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:50 109 Mirko Trosino (Ita) Wilier Triestina 0:00:57 110 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 0:00:59 111 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 112 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 113 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 0:01:13 114 Primoz Obal (Slo) Slovenia 0:01:21 115 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 116 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:01:24 117 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli 0:01:34 118 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:01:39 119 Gerd Fidler (Aut) Amplatz - BMC 0:01:46 120 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:01:50 121 Andreas Graf (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 122 Nils Friedl (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 123 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 124 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 125 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:09 126 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:02:11 127 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 0:02:23 128 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:03:07 129 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 130 Gianfranco Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 131 Mattia De Marchi (Ita) Hrinkow Advarics Cycleang 0:03:13 132 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:03:26 133 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:04:09 DNF Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team DNF Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team DNF Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team DNS Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini

Sprint 1 - Šentjur 21,2 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 5 pts 2 Gianfranco Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 3 3 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author Cycling Team 1

Sprint 2 - Štore 28,2 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 5 pts 2 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Jirí Polnicky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 1

Sprint 3 - Adria d.o.o. 135,3 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 5 pts 2 Gianfranco Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 3 3 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 1

Mountain 1 (Cat. 3) Budna vas 66,4 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 3 pts 2 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 2 3 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Bora-Hansgrohe 11:05:24 2 UAE Team Emirates 3 Amplatz - BMC 4 Rog - Ljubljana 5 Orica-Scott 6 Sangemini - Mg. K Vis 7 Bahrain-Merida 8 Adria Mobil 9 Elkov - Author Cycling Team 10 Tirol Cycling Team 11 Gazprom – Rusvelo 12 Nippo - Vini Fantini 13 Slovenia 14 Androni Giocattoli 15 Synergy Baku Cycling Project 16 Wilier Triestina 17 Hrinkow Advarics Cycleang 18 Meridiana Kamen Team 19 Dimension Data 0:00:27

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 15:56:23 2 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:00:07 3 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:17 4 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:35 5 Tadej Pogacar (Slo) Rog - Ljubljana 0:00:46 6 Hermann Pernsteiner (Aut) Amplatz - BMC 0:00:48 7 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:01:08 8 Pawel Cieslik (Pol) Elkov - Author Cycling Team 0:01:13 9 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:14 10 Edward Ravasi (Ita) Team UAE Emirates 0:01:31 11 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:34 12 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:01:38 13 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:01:59 14 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 0:02:13 15 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:41 16 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:01 17 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:03:16 18 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:03:22 19 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:03:51 20 Izidor Penko (Slo) Rog - Ljubljana 0:04:25 21 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:40 22 Jirí Polnicky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:05:08 23 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:09 24 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:05:40 25 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 0:06:09 26 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 27 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:06:26 28 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:06:59 29 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:07:15 30 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:07:30 31 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:07:34 32 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:07:44 33 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 0:07:48 34 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 35 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:08:01 36 Péter Kusztor (Hun) Amplatz - BMC 0:08:32 37 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:08:44 38 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:10:17 39 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:12:57 40 Dennis Paulus (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:13:48 41 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:13:57 42 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 43 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 44 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:14:05 45 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:15:33 46 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:16:09 47 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:16:19 48 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 49 Matej Mugerli (Slo) Amplatz - BMC 0:17:45 50 Valens Ndayisenga (Rwa) Tirol Cycling Team 0:19:19 51 Tomas Buchacek (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:20:01 52 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:20:04 53 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 0:20:06 54 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 0:20:11 55 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:20:30 56 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:20:33 57 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:21:09 58 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 0:21:31 59 Ziga Rucigaj (Slo) Rog - Ljubljana 0:22:30 60 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:23:22 61 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:23:45 62 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:23:53 63 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:24:14 64 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates 0:24:28 65 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 66 Ziga Jerman (Slo) Rog - Ljubljana 67 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:24:32 68 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:24:33 69 Rok Korosec (Slo) Amplatz - Bmc 0:24:34 70 Alois Kankovsky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 71 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 72 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 73 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 74 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 75 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 76 Luka Cotar (Slo) Slovenia 77 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 78 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 79 Tilen Finkst (Slo) Rog - Ljubljana 80 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 81 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 82 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 83 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:24:57 84 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:25:05 85 Michele Scartezzini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:26:06 86 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli 0:26:08 87 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli 0:26:29 88 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Emirates 0:26:57 89 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:27:10 90 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 0:27:11 91 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 92 Mattia De Marchi (Ita) Hrinkow Advarics Cycleang 0:27:47 93 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:27:48 94 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 0:28:14 95 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:28:15 96 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:28:16 97 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 98 Dominik Hrinkow (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 99 Robert Jenko (Slo) Slovenia 100 Andi Bajc (Slo) Amplatz - BMC 101 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 102 Martin Hunal (Cze) Elkov - Author Cycling Team 103 Matic Groselj (Slo) Rog - Ljubljana 104 Tadej Logar (Slo) Slovenia 105 Marek Canecky (Svk) Amplatz - BMC 106 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:28:34 107 János Zsombor Pelikán (Hun) Amplatz - BMC 0:28:39 108 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:28:44 109 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:29:35 110 Andreas Graf (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:30:04 111 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:30:17 112 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:30:39 113 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 114 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 0:30:42 115 Aljaz Prah (Slo) Rog - Ljubljana 116 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:30:53 117 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:32:04 118 Kanan Gahramanli (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:33:13 119 Gianfranco Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 0:33:45 120 Musa Mikayilzade (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:33:46 121 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 122 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:35:02 123 Primoz Obal (Slo) Slovenia 0:35:05 124 Andreas Walzel (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:35:11 125 Mirko Trosino (Ita) Wilier Triestina 0:35:15 126 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:35:47 127 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:36:29 128 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida 0:36:52 129 Gerd Fidler (Aut) Amplatz - BMC 0:37:53 130 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:38:00 131 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:39:04 132 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:39:18 133 Nils Friedl (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:39:55

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 50 pts 2 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 50 3 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 50 4 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates 46 5 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 33 6 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 28 7 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 27 8 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 26 9 Rok Korosec (Slo) Amplatz - Bmc 25 10 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 20 11 Alois Kankovsky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 18 12 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 18 13 Tadej Pogacar (Slo) Rog - Ljubljana 17 14 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 16 15 Ziga Jerman (Slo) Rog - Ljubljana 16 16 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 15 17 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 15 18 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 14 19 Jirí Polnicky (Cze) Elkov - Author Cycling Team 13 20 Hermann Pernsteiner (Aut) Amplatz - BMC 10 21 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 9 22 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 9 23 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 24 Pawel Cieslik (Pol) Elkov - Author Cycling Team 8 25 Gianfranco Visconti (Ita) Meridiana Kamen Team 6 26 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 6 27 Tomas Buchacek (Cze) Elkov - Author Cycling Team 6 28 Edward Ravasi (Ita) Team UAE Emirates 6 29 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 5 30 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates 5 31 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 5 32 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 5 33 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 34 Jan Polanc (Slo) Team UAE Emirates 5 35 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 36 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates 4 37 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 4 38 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 4 39 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 4 40 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 3 41 Andreas Graf (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 3 42 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 3 43 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 3 44 Matej Mugerli (Slo) Amplatz - BMC 3 45 Josef Cerny (Cze) Elkov - Author Cycling Team 3 46 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 3 47 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 2 48 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author Cycling Team 2 49 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 2 50 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 1 51 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 1 52 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 1 53 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 1 54 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 1 55 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 12 pts 2 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 8 3 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 7 4 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 6 5 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 6 6 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli 6 7 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 4 8 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 4 9 Tomas Buchacek (Cze) Elkov - Author Cycling Team 4 10 Ziga Jerman (Slo) Rog - Ljubljana 4 11 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 3 12 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 3 13 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 3 14 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 2 15 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author Cycling Team 2 16 Tadej Pogacar (Slo) Rog - Ljubljana 2 17 Primoz Obal (Slo) Slovenia 2 18 David Per (Slo) Bahrain-Merida 1 19 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 1

U23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) Rog - Ljubljana 15:57:09 2 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:02:30 3 Izidor Penko (Slo) Rog - Ljubljana 0:03:39 4 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:09:31 5 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:15:33 6 Ziga Rucigaj (Slo) Rog - Ljubljana 0:21:44 7 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:22:36 8 Ziga Jerman (Slo) Rog - Ljubljana 0:23:42 9 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:23:48 10 Luka Cotar (Slo) Slovenia 11 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 12 Tilen Finkst (Slo) Rog - Ljubljana 13 Filippo Ganna (Ita) Team UAE Emirates 0:26:11 14 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:27:02 15 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:27:30 16 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 17 Matic Groselj (Slo) Rog - Ljubljana 18 János Zsombor Pelikán (Hun) Amplatz - BMC 0:27:53 19 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 0:29:53 20 Aljaz Prah (Slo) Rog - Ljubljana 0:29:56 21 Kanan Gahramanli (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:32:27 22 Musa Mikayilzade (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:33:00 23 Andreas Walzel (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:34:25 24 Gerd Fidler (Aut) Amplatz - BMC 0:37:07 25 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:38:18 26 Nils Friedl (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:39:09