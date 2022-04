Tour de Romandie: Ethan Hayter wins prologue

Image 1 of 21 Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) was first rider to go under six minutes (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 2 of 21 Ethan Hayter of Ineos Grenadiers set the best time with his finish of 5:52 (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 3 of 21 Jan Maas of Team BikeExchange-Jayco on 5.1km prologue course in Lausanne, which includes a section on the tarmac of a runway (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 4 of 21 Sepp Kuss of Jumbo-Visma on prologue course (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 5 of 21 Brandon McNulty of UAE Team Emirates on prologue course (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 6 of 21 Brandon Smith Rivera of Ineos Grenadiers sprints on course (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 7 of 21 James Knox of QuickStep-AlphaVinyl on course (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 8 of 21 Matteo Sobrero of Team BikeExchange-Jayco posted early best time of just over 6:05 (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 9 of 21 Georg Steinhauser of Team EF Education-EasyPost (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 10 of 21 Austrian Hermann Pernsteiner of Bahrain Victorious (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 11 of 21 Austrian Felix Großschartnerof Bora-Hansgrohe on the tarmac en route to hot seat with best time mid-way through start list (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 12 of 21 Felix Großschartner of Bora-Hansgrohe set best time at his finish with 6:02 (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 13 of 21 Twenty-one-year-old Ethan Vernon of QuickStep-AlphaVinyl on the runway section (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 14 of 21 Ethan Vernon of QuickStep-AlphaVinyl had a time fourth best with riders still to ride (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 15 of 21 Magnus Sheffield of Ineos Grenadiers on course (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 16 of 21 Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) also went under six minutes, but could not surpass teammate Ethan Hayter (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 17 of 21 Steven Kruijswijk of Jumbo-Visma on prologue course set in Lausanne (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 18 of 21 Tour de Romandie defending champion Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) would finish fourth in prologue (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 19 of 21 Geraint Thomas of Ineos Grenadiers flying around a corner on runway (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 20 of 21 Maximilian Schachmann of Bora-Hansgrohe finished fifth (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images) Image 21 of 21 First leader's jersey of six-day race goes to prologue winner Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) (Image credit: Dario Belingheri/Getty Images)

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) won the prologue to take the first leader's jersey at the six-day Tour de Romandie.

Hayter covered the 5.12km time trial route with a winning time of 5:52, finishing four seconds faster than runner-up Rohan Dennis (Jumbo-Visma) and 10 seconds faster than Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) in third place, while Hayter's teammate Geraint Thomas finished in fourth.

More to come.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 0:05:52 2 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 0:00:04 3 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:10 4 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 5 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:13 5 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 7 Ethan Vernon (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:14 8 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 9 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 10 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 11 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 12 Patrick Bevin (NZl) Israel-Premier Tech 0:00:16 13 Magnus Sheffield (USA) Ineos Grenadiers 14 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 15 Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 16 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:00:17 17 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 18 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe 0:00:19 19 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:00:20 20 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 21 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 22 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 23 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 24 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 25 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 26 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:00:22 27 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 28 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 29 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 30 Josef Cerny (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 31 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 32 Finn Fisher-Black (NZl) UAE Team Emirates 33 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroen Team 34 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 35 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 36 Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team 37 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:23 37 Stefan De Bod (RSA) Astana Qazaqstan Team 39 James Knox (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 40 Julius Johansen (Den) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 41 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 42 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 43 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:00:24 44 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 44 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 46 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 47 Casper Pedersen (Den) Team DSM 48 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Movistar Team 49 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 50 Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis 0:00:25 51 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 52 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 53 Filippo Colombo (Swi) Swiss Cycling 54 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:00:26 55 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 56 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 57 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:00:27 58 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:00:28 59 Yannis Voisard (Swi) Swiss Cycling 60 Dion Smith (NZl) BikeExchange-Jayco 0:00:29 61 Krists Neilands (Lat) Israel-Premier Tech 62 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 63 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 64 Marco Brenner (Ger) Team DSM 64 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss Cycling 66 Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ 67 Pau Miquel Delgado (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:30 68 Dario Lillo (Swi) Swiss Cycling 69 Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious 70 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 71 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:31 72 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 73 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 74 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 75 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 76 Amund Grøndahl Jansen (Nor) BikeExchange-Jayco 77 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 78 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 79 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:00:32 80 Michael Schär (Swi) AG2R Citroen Team 81 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 82 Jakob Fuglsang (Den) Israel-Premier Tech 83 Corbin Strong (NZl) Israel-Premier Tech 0:00:33 84 Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe 85 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 86 Nils Brun (Swi) Swiss Cycling 87 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 88 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:34 89 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 90 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 91 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 92 Tim Naberman (Ned) Team DSM 93 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 94 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 95 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 96 Davide Villella (Ita) Cofidis 0:00:35 97 Michael Storer (Aus) Groupama-FDJ 98 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:36 99 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:00:37 100 Simon Geschke (Ger) Cofidis 101 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 102 Alexander Cataford (Can) Israel-Premier Tech 103 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 104 Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious 0:00:38 105 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 106 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Trek-Segafredo 107 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 108 Harold Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 109 Kevin Colleoni (Ita) BikeExchange-Jayco 0:00:40 110 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 111 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 112 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:41 113 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 114 Tsgabu Grmay (Eth) BikeExchange-Jayco 115 Antoine Debons (Swi) Swiss Cycling 116 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 117 Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech 0:00:42 118 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 119 Chris Froome (GBr) Israel-Premier Tech 120 Sander Armée (Bel) Cofidis 121 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroen Team 122 Abner González Rivera (PuR) Movistar Team 123 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:00:43 124 Jan Maas (Ned) BikeExchange-Jayco 125 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 0:00:44 126 Valere Thiebaud (Swi) Swiss Cycling 127 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:45 128 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 129 Sam Bewley (NZl) BikeExchange-Jayco 130 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:46 131 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 132 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 0:00:47 133 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 134 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 0:00:48 135 Romain Combaud (Fra) Team DSM 136 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 137 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:56

Sprint 1 - Lausanne km. 5.12 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 30 2 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 25 3 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 22 4 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 19 5 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 5 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 16 7 Ethan Vernon (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 13 8 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 11 9 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 9 10 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 7 11 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 6 12 Patrick Bevin (NZl) Israel-Premier Tech 5 13 Magnus Sheffield (USA) Ineos Grenadiers 4 14 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 3 15 Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 2

Young Riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 0:05:52 2 Ethan Vernon (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:14 3 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 4 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 5 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 6 Magnus Sheffield (USA) Ineos Grenadiers 0:00:16 7 Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 8 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:00:17 9 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:00:20 10 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 11 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 12 Finn Fisher-Black (NZl) UAE Team Emirates 0:00:22 13 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 14 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 15 Julius Johansen (Den) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:23 16 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 17 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:00:24 18 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 19 Yannis Voisard (Swi) Swiss Cycling 0:00:28 20 Marco Brenner (Ger) Team DSM 0:00:29 21 Pau Miquel Delgado (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:30 22 Dario Lillo (Swi) Swiss Cycling 23 Corbin Strong (NZl) Israel-Premier Tech 0:00:33 24 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 25 Nils Brun (Swi) Swiss Cycling 26 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 27 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:00:34 28 Tim Naberman (Ned) Team DSM 29 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:36 30 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:00:38 31 Kevin Colleoni (Ita) BikeExchange-Jayco 0:00:40 32 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 33 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 34 Antoine Debons (Swi) Swiss Cycling 0:00:41 35 Abner González Rivera (PuR) Movistar Team 0:00:42 36 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:00:43 37 Valere Thiebaud (Swi) Swiss Cycling 0:00:44 38 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:46 39 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 40 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:47

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ineos Grenadiers 0:18:02 2 Bora-Hansgrohe 0:00:16 3 QuickStep-AlphaVinyl 4 EF Education-EasyPost 0:00:24 5 Jumbo-Visma 0:00:25 6 UAE Team Emirates 0:00:27 7 Team DSM 0:00:34 8 AG2R Citroen Team 0:00:38 9 Trek-Segafredo 0:00:42 10 Movistar Team 11 Cofidis 0:00:45 12 Bahrain Victorious 13 BikeExchange-Jayco 0:00:47 14 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:48 15 Israel-Premier Tech 0:00:51 16 Swiss Cycling 0:00:56 17 Astana Qazaqstan Team 0:01:00 18 Groupama-FDJ 0:01:01 19 Equipo Kern Pharma 0:01:07 20 Lotto Soudal 0:01:15

General classification after stage 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 0:05:52 2 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 0:00:04 3 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:10 4 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 5 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:13 6 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 7 Ethan Vernon (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:14 8 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 9 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 10 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 11 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 12 Patrick Bevin (NZl) Israel-Premier Tech 0:00:16 13 Magnus Sheffield (USA) Ineos Grenadiers 14 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 15 Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 16 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:00:17 17 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 18 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe 0:00:19 19 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:00:20 20 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 21 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 22 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 23 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 24 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 25 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 26 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:00:22 27 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 28 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 29 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 30 Josef Cerny (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 31 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 32 Finn Fisher-Black (NZl) UAE Team Emirates 33 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroen Team 34 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 35 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 36 Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team 37 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:23 38 Stefan De Bod (RSA) Astana Qazaqstan Team 39 James Knox (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 40 Julius Johansen (Den) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 41 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 42 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 43 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:00:24 44 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 45 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 46 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 47 Casper Pedersen (Den) Team DSM 48 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Movistar Team 49 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 50 Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis 0:00:25 51 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 52 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 53 Filippo Colombo (Swi) Swiss Cycling 54 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:00:26 55 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 56 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 57 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:00:27 58 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:00:28 59 Yannis Voisard (Swi) Swiss Cycling 60 Dion Smith (NZl) BikeExchange-Jayco 0:00:29 61 Krists Neilands (Lat) Israel-Premier Tech 62 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 63 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 64 Marco Brenner (Ger) Team DSM 65 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss Cycling 66 Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ 67 Pau Miquel Delgado (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:30 68 Dario Lillo (Swi) Swiss Cycling 69 Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious 70 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 71 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:31 72 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 73 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 74 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 75 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 76 Amund Grøndahl Jansen (Nor) BikeExchange-Jayco 77 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 78 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 79 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:00:32 80 Michael Schär (Swi) AG2R Citroen Team 81 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 82 Jakob Fuglsang (Den) Israel-Premier Tech 83 Corbin Strong (NZl) Israel-Premier Tech 0:00:33 84 Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe 85 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 86 Nils Brun (Swi) Swiss Cycling 87 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 88 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:34 89 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 90 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 91 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 92 Tim Naberman (Ned) Team DSM 93 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 94 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 95 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 96 Davide Villella (Ita) Cofidis 0:00:35 97 Michael Storer (Aus) Groupama-FDJ 98 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:36 99 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:00:37 100 Simon Geschke (Ger) Cofidis 101 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 102 Alexander Cataford (Can) Israel-Premier Tech 103 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 104 Stephen Williams (GBr) Bahrain Victorious 0:00:38 105 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 106 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Trek-Segafredo 107 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 108 Harold Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 109 Kevin Colleoni (Ita) BikeExchange-Jayco 0:00:40 110 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 111 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 112 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:41 113 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 114 Tsgabu Grmay (Eth) BikeExchange-Jayco 115 Antoine Debons (Swi) Swiss Cycling 116 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 117 Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech 0:00:42 118 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 119 Chris Froome (GBr) Israel-Premier Tech 120 Sander Armée (Bel) Cofidis 121 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroen Team 122 Abner González Rivera (PuR) Movistar Team 123 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:00:43 124 Jan Maas (Ned) BikeExchange-Jayco 125 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 0:00:44 126 Valere Thiebaud (Swi) Swiss Cycling 127 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:00:45 128 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 129 Sam Bewley (NZl) BikeExchange-Jayco 130 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:46 131 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 132 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 0:00:47 133 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 134 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 0:00:48 135 Romain Combaud (Fra) Team DSM 136 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 137 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:56

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 30 2 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 25 3 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 22 4 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 19 5 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 6 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 16 7 Ethan Vernon (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 13 8 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 11 9 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 9 10 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 7 11 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 6 12 Patrick Bevin (NZl) Israel-Premier Tech 5 13 Magnus Sheffield (USA) Ineos Grenadiers 4 14 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 3 15 Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 2

Young riders classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 0:05:52 2 Ethan Vernon (GBr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:14 3 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 4 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 5 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 6 Magnus Sheffield (USA) Ineos Grenadiers 0:00:16 7 Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 8 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 0:00:17 9 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:00:20 10 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 11 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 12 Finn Fisher-Black (NZl) UAE Team Emirates 0:00:22 13 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 14 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 15 Julius Johansen (Den) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:23 16 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 17 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 0:00:24 18 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 19 Yannis Voisard (Swi) Swiss Cycling 0:00:28 20 Marco Brenner (Ger) Team DSM 0:00:29 21 Pau Miquel Delgado (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:30 22 Dario Lillo (Swi) Swiss Cycling 23 Corbin Strong (NZl) Israel-Premier Tech 0:00:33 24 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 25 Nils Brun (Swi) Swiss Cycling 26 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 27 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:00:34 28 Tim Naberman (Ned) Team DSM 29 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:36 30 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:00:38 31 Kevin Colleoni (Ita) BikeExchange-Jayco 0:00:40 32 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 33 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 34 Antoine Debons (Swi) Swiss Cycling 0:00:41 35 Abner González Rivera (PuR) Movistar Team 0:00:42 36 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:00:43 37 Valere Thiebaud (Swi) Swiss Cycling 0:00:44 38 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:46 39 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 40 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:47