João Almeida wins Tour de Pologne

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) won the 78th edition of the Tour de Pologne, taking his first two stage wins on the WorldTour level earlier this week and sealing the overall victory on stage 7.

Julius van den Berg (EF Education-Nippo) led the successful breakaway into Kraków, outsprinting Alexis Reynard (Israel Start-Up Nation) after a frantic chase on the local laps. Movistar Team’s Matteo Jorgenson finished third and Ineos Grenadiers’ Gianni Moscon fourth, as the group finished metres ahead of the sprinters.

Almeida, who is set to move to UAE Team Emirates next year, scored two major results in the last two seasons, finishing 4th and 6th in the last two editions of the Giro d’Italia.

Still 23, until recently his only win in a UCI-sanctioned race was the national time trial champion’s title, earned earlier this year. This week, he launched a bold move to win stage 2 of the Polish race and then sprinted to victory on stage 4, further solidifying his lead. Only his teammate Remi Cavagna got the better of him in the previous day's time trial, which gave Deceuninck-QuickStep three stage wins and the overall success for the second time in a row.

More to follow...

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 2:58:46 2 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 3 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 4 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 5 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 6 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 7 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 8 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 9 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 10 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 11 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 12 Max Kanter (Ger) Team DSM 13 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 14 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 15 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 16 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 17 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 18 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 19 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 20 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 21 Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash 22 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Poland 23 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 24 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 25 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix 26 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 27 Patryk Stosz (Pol) Poland 28 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 29 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 30 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 31 Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix 32 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 33 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 34 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 35 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 36 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 37 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 38 Fumiyuki Beppu (Jpn) EF Education-Nippo 39 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 40 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 41 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 42 Jai Hindley (Aus) Team DSM 43 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 44 Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team 45 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 46 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 47 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 48 Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team 49 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 50 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 51 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 52 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 53 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 54 Jonas Gregaard (Den) Astana-Premier Tech 55 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 56 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 57 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 58 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 59 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 60 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 61 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 62 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 63 Michal Paluta (Pol) Poland 64 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 65 Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team 66 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 67 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 68 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 69 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 70 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 71 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 72 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 73 Tom Bohli (Swi) Cofidis 74 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 75 Carlos Barbero (Spa) Qhubeka NextHash 76 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech 77 Davide Villella (Ita) Movistar Team 78 Gabriel Cullaigh (GBr) Movistar Team 79 Logan Owen (USA) EF Education-Nippo 80 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 81 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 82 Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo 83 George Bennett (NZl) Jumbo-Visma 84 Maciej Paterski (Pol) Poland 85 Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team 86 Filip Maciejuk (Pol) Poland 87 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 88 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 89 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 90 Lukasz Owsian (Pol) Poland 91 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 92 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 93 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 94 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 95 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 96 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 97 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 98 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 99 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 100 Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal 101 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 102 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 103 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 104 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 105 Romain Combaud (Fra) Team DSM 106 Owain Doull (GBr) Ineos Grenadiers 107 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 108 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 109 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 110 Nikita Stalnov (Kaz) Astana-Premier Tech 111 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 112 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 113 Lukasz Wisniowski (Pol) Qhubeka NextHash 114 Piotr Brozyna (Pol) Poland 115 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 116 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 117 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain Victorious 118 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 119 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 120 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 121 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 122 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 123 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 124 Sean Bennett (USA) Qhubeka NextHash 125 Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers 0:00:36 126 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 127 Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo 0:00:44 128 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:00:57 129 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:01:14 130 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:02:00 131 Rob Power (Aus) Qhubeka NextHash 0:02:43 132 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 133 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 0:03:11 134 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 135 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 0:01:14 136 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:03:20 137 Simon Clarke (Aus) Qhubeka NextHash 138 Ian Garrison (USA) Deceuninck-QuickStep 139 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 140 Florian Stork (Ger) Team DSM 0:03:40 DNF Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo

Finish Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 20 2 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 19 3 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 18 4 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 17 5 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 16 6 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 15 7 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 14 8 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 13 9 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 12 10 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 11 11 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 10 12 Max Kanter (Ger) Team DSM 9 13 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 8 14 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 7 15 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 6 16 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 5 17 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 4 18 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 3 19 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 2 20 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 1

Mountain Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 3 2 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 2 3 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 1

Sprint Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 3 2 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 2 3 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 1

Bonus Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Final general classification after stage 7 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 26:15:53 2 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:00:20 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 0:00:27 4 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:37 5 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:53 6 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:57 7 Jai Hindley (Aus) Team DSM 0:01:06 8 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:01:25 9 Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix 0:01:28 10 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 0:01:30 11 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:35 12 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:45 13 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 0:01:46 14 Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:58 15 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 0:02:00 16 Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:02 17 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:04 18 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 0:02:07 19 George Bennett (NZl) Jumbo-Visma 20 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:02:24 21 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:26 22 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 0:02:30 23 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:02:34 24 Jonas Gregaard (Den) Astana-Premier Tech 0:02:37 25 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:02:40 26 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 27 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:02:43 28 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:02:51 29 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 0:02:52 30 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix 0:02:54 31 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:02:55 32 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:57 33 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana-Premier Tech 0:03:03 34 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:03:09 35 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:03:17 36 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 0:03:33 37 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 0:03:35 38 Logan Owen (USA) EF Education-Nippo 0:03:40 39 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 0:03:56 40 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 0:04:39 41 Maciej Paterski (Pol) Poland 0:05:36 42 Carlos Barbero (Spa) Qhubeka NextHash 0:05:43 43 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 0:06:45 44 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:08:22 45 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:08:46 46 Piotr Brozyna (Pol) Poland 0:08:59 47 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 0:09:22 48 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:10:17 49 Romain Combaud (Fra) Team DSM 0:10:54 50 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:11:02 51 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 0:11:11 52 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 0:11:22 53 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:11:52 54 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 0:12:01 55 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:12:08 56 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:12:13 57 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:13:42 58 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 0:13:51 59 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:14:28 60 Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal 0:14:40 61 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:14:42 62 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:14:50 63 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 64 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 0:14:53 65 Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team 0:15:13 66 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 0:15:21 67 Lukasz Owsian (Pol) Poland 0:15:51 68 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:16:18 69 Owain Doull (GBr) Ineos Grenadiers 0:16:35 70 Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team 0:16:56 71 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 0:17:45 72 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 0:17:50 73 Artem Nych (Rus) Gazprom-RusVelo 0:17:59 74 Patryk Stosz (Pol) Poland 0:18:34 75 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 76 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:18:43 77 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 0:18:47 78 Gabriel Cullaigh (GBr) Movistar Team 0:19:03 79 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:19:10 80 Lukasz Wisniowski (Pol) Qhubeka NextHash 0:19:30 81 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:19:33 82 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 0:19:34 83 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:20:01 84 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:20:02 85 Simon Clarke (Aus) Qhubeka NextHash 0:20:43 86 Michal Paluta (Pol) Poland 0:21:18 87 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 0:21:45 88 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:22:28 89 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 0:22:44 90 Sean Bennett (USA) Qhubeka NextHash 0:23:42 91 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain Victorious 0:24:04 92 Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers 0:24:10 93 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:18 94 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 0:24:33 95 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 0:25:09 96 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 0:25:38 97 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:25:48 98 Nikita Stalnov (Kaz) Astana-Premier Tech 0:25:51 99 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 0:26:05 100 Max Kanter (Ger) Team DSM 0:26:08 101 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 0:27:07 102 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:27:27 103 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 0:27:31 104 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 0:28:54 105 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 0:29:27 106 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 0:30:16 107 Filip Maciejuk (Pol) Poland 0:32:12 108 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:32:16 109 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 0:32:24 110 Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo 0:32:54 111 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 0:33:29 112 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech 0:33:31 113 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 0:34:00 114 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:34:02 115 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Poland 0:34:05 116 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:34:07 117 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:35:35 118 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 0:35:39 119 Fumiyuki Beppu (Jpn) EF Education-Nippo 0:36:06 120 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 0:36:27 121 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 0:36:28 122 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:36:31 123 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 0:36:47 124 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 0:37:26 125 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:37:52 126 Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash 0:39:02 127 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 0:39:31 128 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:40:34 129 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 0:40:56 130 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 0:41:11 131 Florian Stork (Ger) Team DSM 0:41:34 132 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 0:42:31 133 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:42:35 134 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 0:43:14 135 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:45:41 136 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:46:21 137 Rob Power (Aus) Qhubeka NextHash 0:48:21 138 Ian Garrison (USA) Deceuninck-QuickStep 0:48:57 139 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:50:20 140 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 0:53:25

Mountain classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lukasz Owsian (Pol) Poland 50 2 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 30 3 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 22 4 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 22 5 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech 9 6 Michal Paluta (Pol) Poland 8 7 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 6 8 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 5 9 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 5 10 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 5 11 Sean Bennett (USA) Qhubeka NextHash 5 12 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 4 13 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 4 14 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 3 15 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 3 16 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 3 17 Patryk Stosz (Pol) Poland 3 18 Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team 3 19 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 3 20 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 3 21 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 3 22 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 2 23 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 2 24 Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers 1 25 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 1 26 Gabriel Cullaigh (GBr) Movistar Team 1

Point classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 84 2 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 83 3 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 80 4 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 69 5 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 50 6 Mikkel Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 47 7 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 42 8 Dion Smith (NZl) Team BikeExchange 38 9 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 36 10 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 36 11 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 35 12 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 35 13 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 34 14 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 33 15 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 32 16 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 32 17 Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash 31 18 Jai Hindley (Aus) Team DSM 30 19 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 30 20 Jake Stewart (GBr) Groupama-FDJ 30 21 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 29 22 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 29 23 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 26 24 Max Kanter (Ger) Team DSM 26 25 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 25 26 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 24 27 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 22 28 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 21 29 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 20 30 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 20 31 Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix 19 32 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 19 33 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 19 34 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 18 35 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 18 36 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 18 37 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 18 38 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 17 39 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 17 40 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 15 41 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 14 42 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 13 43 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 13 44 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix 11 45 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 11 46 Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team 9 47 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 9 48 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 9 49 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 8 50 Logan Owen (USA) EF Education-Nippo 8 51 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 7 52 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 6 53 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 6 54 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 5 55 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 4 56 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 4 57 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 4 58 Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team 3 59 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 3 60 Charlie Quarterman (GBr) Trek-Segafredo 2 61 Davide Villella (Ita) Movistar Team 1 62 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Poland 1

Most active rider classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 14 2 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech 6 3 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 5 4 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 4 5 Gabriel Cullaigh (GBr) Movistar Team 4 6 Michal Paluta (Pol) Poland 4 7 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 3 8 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 3 9 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 3 10 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 3 11 Lukasz Owsian (Pol) Poland 3 12 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 2 13 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 2 14 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 2 15 Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team 2 16 Patryk Stosz (Pol) Poland 2 17 Simon Clarke (Aus) Qhubeka NextHash 2 18 Sean Bennett (USA) Qhubeka NextHash 2 19 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 2 20 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 1 21 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 1 22 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 1 23 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 1