Tour de Pologne stage 4: Remco Evenepoel in a league of his own

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) took control of Tour de Pologne with a 51km solo move on the queen stage of the Polish race.

The 20-year-old attacked from the leader's group with over one lap to go and crested four remaining climbs on his own, fending off Jakob Fuglsang, Rafał Majka and Simon Yates. Coming to the finish line in Bukowina Tarzańska, Evenepoel held up a "75" bib number, dedicating his victory to Fabio Jakobsen.

Fuglsang crossed the finish line in 2nd, 1:48 down, while Yates came in third, 2:22 down.

Evenepoel has moved into the race lead, taking the jersey from Richard Carapaz (Team Ineos), who crashed earlier in the day.



# Rider Name (Country) Team Result 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - QuickStep 3:55:52 2 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:48 3 Simon Philip Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:02:22 4 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 5 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:03:05 6 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 7 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 0:03:08 8 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton - Scott 9 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 10 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:03:09 11 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 12 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 13 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 14 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 15 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 16 Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos 0:03:21 17 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 18 Quinn Simmons (USA) Trek - Segafredo 0:03:46 19 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:04:05 20 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:04:43 21 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 0:06:08 22 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo - Visma 23 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 24 Simon Geschke (Ger) CCC Team 0:08:13 25 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 0:08:42 26 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 27 Attila Valter (Hun) CCC Team 0:08:44 28 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 29 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 30 Wouter Poels (Ned) Bahrain - Mclaren 31 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 32 Benjamin King (USA) NTT Pro Cycling Team 33 Piotr Brozyna (Pol) Poland 34 Jose Herrada (Spa) Cofidis 35 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 36 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom - Rusvelo 37 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 38 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 39 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 40 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:09:00 41 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 0:09:24 42 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 43 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 44 James Piccoli (Can) Israel Start - Up Nation 45 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 46 Owain Doull (GBr) Team Ineos 0:10:16 47 Alexander Cataford (Can) Israel Start - Up Nation 48 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 49 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:12:55 50 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 51 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 52 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 53 Chris Harper (Aus) Jumbo - Visma 54 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 55 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 56 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 57 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team 58 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo - Visma 0:14:22 59 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:14:41 60 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 61 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - QuickStep 0:15:43 62 Fred Wright (GBr) Bahrain - Mclaren 63 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - QuickStep 64 James Knox (GBr) Deceuninck - QuickStep 65 Brandon Mcnulty (USA) UAE Team Emirates 66 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 67 Pawel Bernas (Pol) Poland 0:16:32 68 Patryk Stosz (Pol) Poland 69 Luke Rowe (GBr) Team Ineos 0:17:23 70 Michal Golas (Pol) Team Ineos 71 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:18:56 72 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling Team 0:20:50 73 Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott 74 Barnabás Peák (Hun) Mitchelton - Scott 75 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Poland 76 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 77 Julien Vermote (Bel) Cofidis 78 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 79 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 80 Alexis Renard (Fra) Israel Start - Up Nation 81 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 82 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 83 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 84 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 85 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 86 Jos Van Emden (Ned) Jumbo - Visma 87 Rohan Dennis (Aus) Team Ineos 88 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 89 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 90 Fabian Lienhard (Swi) Groupama - FDJ 91 Jonas Rutsch (Ger) EF Pro Cycling 92 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 93 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - QuickStep 0:22:05 94 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 95 Mark Padun (Ukr) Bahrain - Mclaren 96 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:24:13 97 Taco Van der Hoorn (Ned) Jumbo - Visma 98 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 99 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 100 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom - Rusvelo 101 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 102 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 103 Maciej Paterski (Pol) Poland 104 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 105 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 106 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 107 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 108 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:25:17 109 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - QuickStep 110 Harry Tanfield (GBr) AG2R La Mondiale 111 Samuel Bewley (NZl) Mitchelton - Scott 112 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Mclaren 113 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 114 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - Mclaren 115 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Mclaren 116 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 0:25:52 117 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling Team 0:27:58 118 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 119 Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling Team 120 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling Team 0:28:01 121 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:28:30 122 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 123 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 124 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 125 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 126 Matthias Brändle (Aut) Israel Start - Up Nation 127 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 128 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 129 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 130 Stefan De Bod (RSA) NTT Pro Cycling Team 131 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 132 Rudy Barbier (Fra) Israel Start - Up Nation 133 Tom Scully (NZl) EF Pro Cycling 134 Jonathan Dibben (GBr) Lotto Soudal 135 Sebastian Langeveld (Ned) EF Pro Cycling 136 Mark Cavendish (GBr) Bahrain - Mclaren 137 Adrian Banaszek (Pol) Poland 138 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 139 Norman Vahtra (Est) Israel Start - Up Nation 140 Alan Banaszek (Pol) Poland DNF Moreno Hofland (Ned) EF Pro Cycling DNF Ian Stannard (GBr) Team Ineos DNF Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team DNF Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal

Mountains # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Haas (Aus) Cofidis 34 2 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - QuickStep 30 3 Patryk Stosz (Pol) Poland 24 4 Chris Harper (Aus) Jumbo - Visma 22 5 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 18 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 17 7 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 10 8 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 10 9 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 7 10 Simon Philip Yates (GBr) Mitchelton - Scott 6 11 Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos 5 12 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 4 13 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 2

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - QuickStep 16:58:28 2 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:52 3 Simon Philip Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:02:28 4 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 0:02:32 5 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:03:09 6 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 0:03:12 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:03:15 8 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 0:03:18 9 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton - Scott 10 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:03:19 11 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 12 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 13 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 14 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 16 Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos 0:03:21 17 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:03:27 18 Quinn Simmons (USA) Trek - Segafredo 0:04:09 19 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:04:15 20 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:04:53 21 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo - Visma 0:06:18 22 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 23 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 0:07:12 24 Simon Geschke (Ger) CCC Team 0:08:23 25 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 0:08:52 26 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 27 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:08:54 28 Attila Valter (Hun) CCC Team 29 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 30 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom - Rusvelo 31 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 32 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 33 Piotr Brozyna (Pol) Poland 34 Wouter Poels (Ned) Bahrain - Mclaren 0:09:01 35 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:09:02 36 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 0:09:34 37 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:48 38 James Piccoli (Can) Israel Start - Up Nation 0:10:11 39 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:10:18 40 Alexander Cataford (Can) Israel Start - Up Nation 0:10:26 41 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:10:39 42 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:10:53 43 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 0:13:13 44 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:13:21 45 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:13:36 46 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 0:13:38 47 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 0:13:41 48 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 0:13:53 49 Owain Doull (GBr) Team Ineos 0:13:57 50 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:14:16 51 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:14:59 52 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:15:08 53 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:15:50 54 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:16:20 55 Brandon Mcnulty (USA) UAE Team Emirates 0:16:24 56 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:16:37 57 Benjamin King (USA) NTT Pro Cycling Team 0:17:51 58 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:19:02 59 Chris Harper (Aus) Jumbo - Visma 0:20:58 60 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling Team 0:21:08 61 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:21:16 62 Luke Rowe (GBr) Team Ineos 0:21:44 63 Mark Padun (Ukr) Bahrain - Mclaren 0:22:23 64 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:22:25 65 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:22:37 66 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo - Visma 0:22:41 67 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:22:57 68 Pawel Bernas (Pol) Poland 0:23:33 69 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - QuickStep 0:23:52 70 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - QuickStep 71 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:20 72 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - QuickStep 0:24:39 73 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:24:50 74 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:07 75 Julien Vermote (Bel) Cofidis 76 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - QuickStep 0:25:42 77 Jos Van Emden (Ned) Jumbo - Visma 0:25:57 78 Fabian Lienhard (Swi) Groupama - FDJ 0:26:01 79 Rohan Dennis (Aus) Team Ineos 80 Michal Golas (Pol) Team Ineos 0:26:32 81 Taco Van der Hoorn (Ned) Jumbo - Visma 0:26:46 82 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:26:58 83 James Knox (GBr) Deceuninck - QuickStep 0:27:08 84 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:27:55 85 Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling Team 0:28:08 86 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:28:24 87 Jonas Rutsch (Ger) EF Pro Cycling 0:28:26 88 Patryk Stosz (Pol) Poland 0:28:35 89 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:28:38 90 Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott 0:28:42 91 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:28:50 92 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling Team 0:30:05 93 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:30:11 94 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Mclaren 0:30:17 95 Fred Wright (GBr) Bahrain - Mclaren 0:30:18 96 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 0:31:49 97 Samuel Bewley (NZl) Mitchelton - Scott 0:31:59 98 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:32:15 99 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:33:08 100 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 101 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:34:05 102 Alexis Renard (Fra) Israel Start - Up Nation 0:34:21 103 Maciej Paterski (Pol) Poland 0:34:45 104 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:34:53 105 Tom Scully (NZl) EF Pro Cycling 0:35:59 106 Stefan De Bod (RSA) NTT Pro Cycling Team 0:36:04 107 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:36:33 108 Barnabás Peák (Hun) Mitchelton - Scott 0:37:50 109 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:37:58 110 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:38:03 111 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:38:16 112 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:39:45 113 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 0:39:55 114 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Poland 0:40:11 115 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - Mclaren 0:40:13 116 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:40:16 117 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:40:29 118 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 0:41:09 119 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 0:41:57 120 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom - Rusvelo 0:43:39 121 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:44:43 122 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 123 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 0:45:18 124 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:45:59 125 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Mclaren 0:46:32 126 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling Team 0:47:42 127 Rudy Barbier (Fra) Israel Start - Up Nation 0:47:56 128 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 129 Adrian Banaszek (Pol) Poland 130 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 0:49:16 131 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:49:41 132 Norman Vahtra (Est) Israel Start - Up Nation 0:49:47 133 Matthias Brändle (Aut) Israel Start - Up Nation 0:50:16 134 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:50:29 135 Sebastian Langeveld (Ned) EF Pro Cycling 0:50:35 136 Harry Tanfield (GBr) AG2R La Mondiale 0:52:04 137 Alan Banaszek (Pol) Poland 0:53:26 138 Jonathan Dibben (GBr) Lotto Soudal 139 Mark Cavendish (GBr) Bahrain - Mclaren 0:58:48 140 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:59:07

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 45 2 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 43 3 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 36 4 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 31 5 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 30 6 Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling Team 29 7 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 29 8 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 28 9 Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos 25 10 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 25 11 Simon Philip Yates (GBr) Mitchelton - Scott 22 12 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 22 13 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 22 14 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - QuickStep 20 15 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 20 16 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 20 17 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 19 18 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - QuickStep 18 19 Rudy Barbier (Fra) Israel Start - Up Nation 17 20 Mark Cavendish (GBr) Bahrain - Mclaren 16 21 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 15 22 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 14 23 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 14 24 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton - Scott 13 25 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 13 26 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 13 27 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 13 28 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 12 29 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 12 30 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 11 31 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 10 32 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 9 33 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - Mclaren 9 34 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 8 35 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo - Visma 8 36 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 8 37 Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 7 38 Attila Valter (Hun) CCC Team 7 39 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 6 40 Jesper Hansen (Den) Cofidis 6 41 Alan Banaszek (Pol) Poland 6 42 Nathan Haas (Aus) Cofidis 5 43 Quinn Simmons (USA) Trek - Segafredo 3 44 Patrick Bevin (NZl) CCC Team 3 45 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 2 46 Simon Geschke (Ger) CCC Team 2 47 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - QuickStep 2 48 Alexander Cataford (Can) Israel Start - Up Nation 1 49 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 1 50 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain # Rider Name (Country) Team Result 1 Patryk Stosz (Pol) Poland 64 2 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 42 3 Nathan Haas (Aus) Cofidis 36 4 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - QuickStep 35 5 Taco Van der Hoorn (Ned) Jumbo - Visma 28 6 Chris Harper (Aus) Jumbo - Visma 22 7 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 19 8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 17 9 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 10 10 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 10 11 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 7 12 Simon Philip Yates (GBr) Mitchelton - Scott 6 13 Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos 5 14 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 4 15 Maciej Paterski (Pol) Poland 3 16 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 3 17 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - QuickStep 3 18 Quinn Simmons (USA) Trek - Segafredo 2 19 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 2 20 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 2 21 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 2 22 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 2 23 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 1