Joe Cooper (Avanti) on his way to victory during the stage 3 time trial on Rottnest Island (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Avanti Racing Team's Joe Cooper went back-to-back on Rottnest Island by winning the time trial and taking control in the overall classification of the Woodside Tour de Perth. In the 2013 edition of the race, the time trial victory set up overall victory in the National Road Series opener.

"It feels pretty good, definitely as exciting as last time," Cooper said after the race.

"It hasn't really sunk in at the moment, after yesterday I was pretty disappointed with allowing that much of a time gap to the leaders. I wanted to give myself the best chance today and wanted to still be a threat."

The reigning Oceania time trial champion clinched the race against the clock with a time of 24:09, 46 seconds ahead of fellow kiwi Michael Vink (Budget Forklifts) while teammate Mitchell Lovelock-Fay rounded out the podium, one minute and eight seconds in arrears.

Cooper began the day 1:07 behind race leader Tim Roe (Budget Forklifts) but his dominant display saw him become the new race leader with a four second lead over Roe and 30 seconds ahead Lovelock-Fay with one stage remaining.

"Even I think how much time I made up today is pretty crazy. I was pretty confident that I had won the stage, but while you're waiting you're never sure if you can catch the GC leaders and one after the other they kept finishing and I was still in the lead, my heart was racing as much then as it was when I was racing," Cooper said.

"We [Avanti Racing] definitely want a bunch sprint for tomorrow, there are no time bonus' on offer so my job is pretty easy. I cant let anyone get away."

"The Avanti team is rock solid."

Cooper sat in the hot seat for most of the race, having set out on the 20km ride well before Roe, who was last to test his legs and managed to slot into fourth place.

The Tour concludes Saturday, March 29 with a road race at Perry Lakes.

Results

Stage 3 result # Rider Name (Country) Team Result 1 Joseph Cooper (NZl) Avanti Racing Team 0:24:09 2 Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts 0:00:46 3 Mitchell Lovelock-Fay (Aus) Avanti Racing Team 0:01:08 4 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 0:01:11 5 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:18 6 Aaron Donnelly (Aus) Avanti Racing Team 0:01:21 7 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:24 8 Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts 0:01:32 9 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 0:01:34 10 Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Racing Team 0:01:42 11 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:47 12 Fraser Gough (NZl) Data#3 Symantec Racing Team 0:01:48 13 Ben Dyball (Aus) Avanti Racing Team 0:01:51 14 Morgan Smith (Aus) CharterMason Giant Racing 15 Michael Cupitt (Aus) Team Budget Forklifts 0:01:54 16 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:01:58 17 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 0:02:08 18 Taylor Gunman (Aus) Avanti Racing Team 0:02:09 19 Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris 0:02:10 20 Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris 0:02:13 21 Alex McGregor (NZl) Satalyst Giant Racing Team 0:02:17 22 Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts 0:02:20 23 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 24 Michael Storer (Aus) Woodside 0:02:25 25 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 26 Sam Crome (Aus) CharterMason Giant Racing 0:02:28 27 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 28 Conor Murtagh (Aus) CharterMason Giant Racing 0:02:29 29 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 30 Jack Anderson (Aus) Drapac Professional Cycling 0:02:30 31 Andrew Patterson (Aus) Hall Cycle Training 0:02:35 32 Nicholas Mattock (Aus) Woodside 0:02:38 33 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 34 Jonathan Bolton (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:02:39 35 Dylan Pierre-Humbert (Aus) Wormall Civil CCS 36 Darcy Pirotta (Aus) Woodside 0:02:40 37 Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris 0:02:41 38 Brendon Meney (Aus) Individual Rider 0:02:46 39 Alex Grunke (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:02:51 40 Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling 0:02:52 41 Raphael Freienstein (Ger) CharterMason Giant Racing 0:02:57 42 Craig Hutton (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:02:58 43 Brendan Canty (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:03:00 44 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 0:03:03 45 Nicholas Squillari (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:03:06 46 Shaun O'Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris 0:03:08 47 Benjamin Harvey (Aus) Skoda St. George 0:03:12 48 Dave Hind (Aus) Individual Rider 0:03:13 49 Henry Pennell (Aus) Hall Cycle Training 50 Nicholas Graham-Dawson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:03:14 51 Julian Hamill (Aus) GPM 0:03:15 52 Bradley Robson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 53 Michael Freiberg (Aus) Hall Cycle Training 0:03:16 54 Matt King (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:03:17 55 Darcy Woolley (Aus) African Wildlife Safaris 0:03:18 56 Scott Ambrose (NZl) CharterMason Giant Racing 0:03:23 57 Guy Kalma (Aus) Wormall Civil CCS 58 James Hepburn (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:03:30 59 Luke Vitler (Aus) Wormall Civil CCS 0:03:32 60 Stuart Shaw (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 61 Kyle Bridgwood (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 62 Jordan Davies (Aus) Skoda St. George 0:03:33 63 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 64 Alex Nazarewicz (Aus) SUVelo Racing 0:03:34 65 Nicholas Horsley (Aus) Individual Rider 0:03:41 66 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 0:03:42 67 Samuel Davis (Aus) Avanti Racing Team 0:03:45 68 Samuel Burston (Aus) SUVelo Racing 0:03:46 69 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:03:47 70 Luke Ellis (Aus) Hall Cycle Training 0:03:48 71 Theodore Yates (Aus) Satalyst Giant Racing Team 72 Ricky Andrews (Aus) GDT Racing 0:03:49 73 Ben Carman (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:03:51 74 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:03:54 75 Dane Frey (Aus) Wormall Civil CCS 0:03:55 76 Lachlan McGregor (Aus) Individual Rider 0:03:57 77 Wade Longworth (Aus) Wormall Civil CCS 0:03:58 78 James Szollosi (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:04:00 79 Jake Magee (Aus) CharterMason Giant Racing 0:04:02 80 Tamas Allenby (Aus) SUVelo Racing 81 Aaron Slavik (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:04:05 82 Alex Hersey (Aus) Skoda St. George 0:04:06 83 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 84 Jack McCulloch (Aus) Skoda St. George 0:04:07 85 Alex Rendell (Aus) Woodside 0:04:08 86 Cru Halliday (Aus) Skoda St. George 0:04:09 87 Patrick Sharpe (Aus) SUVelo Racing 0:04:10 88 Blake Smith (Aus) Wormall Civil CCS 0:04:13 89 Daniel O'Keefe (Aus) GPM 0:04:17 90 Matthew Chambers (Aus) GDT Racing 0:04:18 91 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 92 Ciaran O Sullivan (Aus) GDT Racing 93 Ashley Mackay (Aus) GDT Racing 0:04:19 94 Josh Aldridge (Aus) Individual Rider 0:04:21 95 Anthony Minchin (Aus) Wormall Civil CCS 96 Jonathan Lewis (Aus) GDT Racing 0:04:26 97 Ryan Willmot (Aus) Woodside 0:04:27 98 Caleb Jones (Aus) GPM 0:04:28 99 Daniel Nelson (Aus) African Wildlife Safaris 0:04:29 100 Andrew Williams (Aus) Individual Rider 0:04:31 101 Timothy Sellar (Aus) Individual Rider 0:04:34 102 James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris 103 Samuel Nelson (Aus) Skoda St. George 0:04:36 104 Tim Guy (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:04:37 105 Luke Williams (Aus) SUVelo Racing 0:04:38 106 Pierre-Alain Scherwey (Aus) Team Direct Asia 0:04:39 107 Maxime Martin (Jpn) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:04:42 108 Tang Wang Yip (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:04:45 109 Zac Quinn (Aus) African Wildlife Safaris 110 Samuel Wood (Aus) GPM 0:04:47 111 Lewis Purcell (Aus) GDT Racing 0:04:50 112 Adam Allen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:04:57 113 Ryan Thomas (Aus) GPM 0:04:59 114 Julian Jacobs (Aus) Individual Rider 115 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 0:05:00 116 Luke Banham (Aus) Woodside 0:05:06 117 Jerard Ghossein (Aus) Hall Cycle Training 0:05:11 118 Andrew McClurg (Aus) Individual Rider 0:05:18 119 Paulo Caputo (Aus) Team Direct Asia 120 Liam White (Aus) Woodside 0:05:27 121 Wai Man Chau (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:05:28 122 Calvin Sim (Sin) health.com.au-search2retain Cycling Team 123 Marc Williams (Aus) Team Budget Forklifts 0:05:43 124 Matthew Lane (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:05:45 125 Kin San Wu (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:05:48 126 Masaaki Kanno (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:05:53 127 Tom Petty (Aus) SUVelo Racing 0:06:10 128 David Cox (Aus) Team Direct Asia 0:06:29 129 Shusaku Matsuo (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:06:37 130 Vincent Ang (Aus) Team Direct Asia 0:07:06 131 King Man Tsui (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:08:15 DNS Patrick Shaw (Aus) Satalyst Giant Racing Team DNS Fraser Northey (Aus) Data#3 Symantec Racing Team

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Joseph Cooper (NZl) Avanti Racing Team 4:22:35 2 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 0:00:04 3 Mitchell Lovelock-Fay (Aus) Avanti Racing Team 0:00:30 4 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:33 5 Ben Dyball (Aus) Avanti Racing Team 0:01:06 6 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 0:01:16 7 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 8 Michael Cupitt (Aus) Team Budget Forklifts 0:01:36 9 Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris 0:01:55 10 Fraser Gough (NZl) Data#3 Symantec Racing Team 0:02:02 11 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 0:02:10 12 Alex McGregor (NZl) Satalyst Giant Racing Team 0:02:13 13 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 0:02:18 14 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:02:19 15 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 0:02:24 16 Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling 0:02:28 17 Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Racing Team 0:02:29 18 Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts 0:02:36 19 Michael Storer (Aus) Woodside 0:02:45 20 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 21 Dave Hind (Aus) Individual Rider 0:02:55 22 Brendan Canty (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:03:00 23 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:03:07 24 Nicholas Mattock (Aus) Woodside 0:03:09 25 Darcy Pirotta (Aus) Woodside 0:03:11 26 Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris 0:03:12 27 Conor Murtagh (Aus) CharterMason Giant Racing 0:03:16 28 Dylan Pierre-Humbert (Aus) Wormall Civil CCS 0:03:23 29 Craig Hutton (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:03:28 30 Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts 0:03:29 31 Jonathan Bolton (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:03:32 32 Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris 0:03:36 33 Benjamin Harvey (Aus) Skoda St. George 0:03:43 34 Brendon Meney (Aus) Individual Rider 0:03:51 35 Alex Nazarewicz (Aus) SUVelo Racing 0:04:05 36 Samuel Davis (Aus) Avanti Racing Team 0:04:16 37 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:04:20 38 Jack Anderson (Aus) Drapac Professional Cycling 0:04:23 39 James Szollosi (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:04:47 40 Kyle Bridgwood (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:04:58 41 Sam Crome (Aus) CharterMason Giant Racing 0:05:01 42 Ricky Andrews (Aus) GDT Racing 0:05:03 43 Jordan Davies (Aus) Skoda St. George 0:05:13 44 Stuart Shaw (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:05:19 45 Nicholas Squillari (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:05:20 46 Patrick Sharpe (Aus) SUVelo Racing 0:05:30 47 Josh Aldridge (Aus) Individual Rider 0:05:41 48 Dane Frey (Aus) Wormall Civil CCS 0:05:42 49 Marc Williams (Aus) Team Budget Forklifts 0:05:43 50 Morgan Smith (Aus) CharterMason Giant Racing 0:05:58 51 James Hepburn (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:06:01 52 Zac Quinn (Aus) African Wildlife Safaris 0:06:14 53 Caleb Jones (Aus) GPM 0:06:32 54 Pierre-Alain Scherwey (Aus) Team Direct Asia 0:06:39 55 Alex Grunke (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:07:03 56 Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts 0:07:06 57 Adam Allen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:07:40 58 Kin San Wu (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:07:41 59 Wai Man Chau (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:08:01 60 Maxime Martin (Jpn) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:08:10 61 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:08:12 62 Shaun O'Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris 0:08:17 63 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:08:29 64 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 0:08:30 65 Darcy Woolley (Aus) African Wildlife Safaris 0:08:52 66 Julian Hamill (Aus) GPM 0:09:32 67 Calvin Sim (Sin) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:10:09 68 Ryan Willmot (Aus) Woodside 0:10:23 69 Aaron Donnelly (Aus) Avanti Racing Team 0:10:28 70 Samuel Nelson (Aus) Skoda St. George 0:10:36 71 Bradley Robson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:12:20 72 Matt King (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:12:22 73 Scott Ambrose (NZl) CharterMason Giant Racing 0:12:30 74 Theodore Yates (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:12:53 75 Wade Longworth (Aus) Wormall Civil CCS 0:13:05 76 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:13:08 77 Samuel Wood (Aus) GPM 78 Daniel Nelson (Aus) African Wildlife Safaris 0:13:36 79 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:15:43 80 Jake Magee (Aus) CharterMason Giant Racing 0:15:58 81 Aaron Slavik (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:16:01 82 Alex Rendell (Aus) Woodside 0:16:04 83 Ashley Mackay (Aus) GDT Racing 0:16:15 84 Andrew McClurg (Aus) Individual Rider 0:16:25 85 Ryan Thomas (Aus) GPM 0:16:55 86 James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris 0:19:10 87 Samuel Burston (Aus) SUVelo Racing 0:19:54 88 Taylor Gunman (Aus) Avanti Racing Team 0:20:10 89 Tamas Allenby (Aus) SUVelo Racing 90 Matthew Chambers (Aus) GDT Racing 0:20:26 91 Nicholas Graham-Dawson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:20:38 92 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 0:20:51 93 Michael Freiberg (Aus) Hall Cycle Training 0:21:17 94 Guy Kalma (Aus) Wormall Civil CCS 0:21:24 95 Raphael Freienstein (Ger) CharterMason Giant Racing 0:21:28 96 Luke Vitler (Aus) Wormall Civil CCS 0:21:33 97 Nicholas Horsley (Aus) Individual Rider 0:21:42 98 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:21:55 99 Lachlan McGregor (Aus) Individual Rider 0:21:58 100 Alex Hersey (Aus) Skoda St. George 0:22:07 101 Cru Halliday (Aus) Skoda St. George 0:22:10 102 Ciaran O Sullivan (Aus) GDT Racing 0:22:11 103 Blake Smith (Aus) Wormall Civil CCS 0:22:14 104 Daniel O'Keefe (Aus) GPM 0:22:18 105 Jonathan Lewis (Aus) GDT Racing 0:22:27 106 Andrew Williams (Aus) Individual Rider 0:22:32 107 Tim Guy (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:22:38 108 Luke Williams (Aus) SUVelo Racing 0:22:39 109 Ben Carman (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 0:22:58 110 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 0:22:59 111 Luke Banham (Aus) Woodside 0:23:07 112 Tang Wang Yip (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:23:08 113 Lewis Purcell (Aus) GDT Racing 0:23:18 114 Liam White (Aus) Woodside 0:23:28 115 Jack McCulloch (Aus) Skoda St. George 0:23:30 116 Masaaki Kanno (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:23:54 117 Paulo Caputo (Aus) Team Direct Asia 0:24:07 118 Shusaku Matsuo (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:24:38 119 Andrew Patterson (Aus) Hall Cycle Training 0:25:34 120 King Man Tsui (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 0:26:51 121 Anthony Minchin (Aus) Wormall Civil CCS 0:27:42 122 Julian Jacobs (Aus) Individual Rider 0:28:21 123 Henry Pennell (Aus) Hall Cycle Training 0:31:04 124 Vincent Ang (Aus) Team Direct Asia 0:32:49 125 David Cox (Aus) Team Direct Asia 0:34:10 126 Luke Ellis (Aus) Hall Cycle Training 0:35:37 127 Timothy Sellar (Aus) Individual Rider 0:35:45 128 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 0:36:06 129 Tom Petty (Aus) SUVelo Racing 0:37:21 130 Matthew Lane (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 0:37:53 131 Jerard Ghossein (Aus) Hall Cycle Training 0:39:47

Sprint Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 5 pts 2 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 5 3 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 4 4 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 4 5 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 3 6 Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris 3 7 Josh Aldridge (Aus) Individual Rider 3 8 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 2 9 Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts 2 10 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 2 11 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 2 12 Ben Dyball (Aus) Avanti Racing Team 1

Hill Climb Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts 6 pts 2 Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris 4 3 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 1 4 Maxime Martin (Jpn) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 1

Young Rider Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Storer (Aus) Woodside 4:25:20 2 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 3 Nicholas Mattock (Aus) Woodside 0:00:24 4 Darcy Pirotta (Aus) Woodside 0:00:26 5 Brendon Meney (Aus) Individual Rider 0:01:06 6 Patrick Sharpe (Aus) SUVelo Racing 0:02:45 7 Zac Quinn (Aus) African Wildlife Safaris 0:03:29 8 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:05:27 9 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 0:05:44 10 Scott Ambrose (NZl) CharterMason Giant Racing 0:09:45