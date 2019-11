William Clarke in Tour de Perth leaders jersey (Image credit: Mark Gunter)

Drapac's Will Clarke proved too fast in the opening stage of the 2014 National Road Series (NRS) in Fremantle during the 45km criterium to kick start the Tour de Perth. Shannon Johnson (CharterMason) was second while Anthony Giacoppo (Avanti Racing) rounded out the podium in a crash marred finish.

Clarke's teammate and West Australian Travis Meyer proved his strength early on as he attacked a reduced peloton with fellow Perth local Michael Freiberg (Hall Cycle Training), although with a peloton hungry for a sprint finish, there would be no successful break during the twilight race.

A crash on the final straight derailed the sprinters chance of glory and it was Clarke who came out on top.

"It was just really hectic," said Clarke. "Guys were fighting for wheels and unfortunately there was a crash there at the end.

"The plan was to try and get some time in the intermediate sprints and I found myself there at the end in a good position to sprint. It was such a tight course you had to be at the front or basically your race was over, it was so vital."

Clarke leads the Tour by four seconds thanks to bonus seconds ahead of Giacoppo while Alex Wohler (Budget Forklifts) sits in third place, seven seconds in arrears. Clarke also leads the sprint classification.

"The team's goal is to have a good overall result here," said Clarke. "There are three tough stages to come, especially tomorrow which is going to be quite selective but then we've got a time trial and another hard stage to finish [the Tour] off.

"We've got a strong, powerful team and I think we'll be fighting for a good overall result."

Stage 1 result # Rider Name (Country) Team Result 1 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 0:58:34 2 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 3 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 4 Craig Hutton (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 5 James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris 6 Benjamin Harvey (Aus) Skoda St. George 7 Michael Freiberg (Aus) Hall Cycle Training 8 Ryan Thomas (Aus) GPM 9 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 10 Tang Wang Yip (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 11 Caleb Jones (Aus) GPM 12 Jake Magee (Aus) CharterMason Giant Racing 13 Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts 14 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 15 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 16 Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling 17 Luke Williams (Aus) SUVelo Racing 18 Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris 19 Alex McGregor (NZl) Satalyst Giant Racing Team 20 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 21 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 22 Cru Halliday (Aus) Skoda St. George 23 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 24 Jonathan Bolton (Aus) Satalyst Giant Racing Team 25 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 26 Nicholas Graham-Dawson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 27 Ben Carman (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 28 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 29 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 30 Ashley Mackay (Aus) GDT Racing 31 Mitchell Lovelock-Fay (Aus) Avanti Racing Team 32 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 33 Scott Ambrose (NZl) CharterMason Giant Racing 34 Sam Crome (Aus) CharterMason Giant Racing 35 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 36 Raphael Freienstein (Ger) CharterMason Giant Racing 37 Patrick Shaw (Aus) Satalyst Giant Racing Team 38 Ryan Macanally (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 39 Guy Kalma (Aus) Wormall Civil CCS 40 Jack McCulloch (Aus) Skoda St. George 41 Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Racing Team 42 Adam Allen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 43 Shaun O'Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris 44 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 45 Theodore Yates (Aus) Satalyst Giant Racing Team 46 Wade Longworth (Aus) Wormall Civil CCS 47 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 48 Jay Dutton (Aus) Skoda St. George 49 James Hepburn (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 50 Andrew Williams (Aus) Individual Rider 51 Alex Hersey (Aus) Skoda St. George 52 Aaron Donnelly (Aus) Avanti Racing Team 53 Daniel Bonello (Aus) GPM 54 Edward Bissaker (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 55 Julian Hamill (Aus) GPM 56 Blake Smith (Aus) Wormall Civil CCS 57 Shaun Baxter (Aus) Wormall Civil CCS 58 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 59 Riley Maule (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 60 Kin San Wu (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 61 Nicholas Mattock (Aus) Woodside 62 Calvin Sim (Sin) health.com.au-search2retain Cycling Team 63 Paulo Caputo (Aus) Team Direct Asia 64 Ciaran O Sullivan (Aus) GDT Racing 65 Liam White (Aus) Woodside 66 Tom Petty (Aus) SUVelo Racing 67 Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris 68 Darcy Woolley (Aus) African Wildlife Safaris 69 Patrick Hayburn (Aus) Hall Cycle Training 70 Aaron Slavik (Aus) Satalyst Giant Racing Team 71 Luke Vitler (Aus) Wormall Civil CCS 72 Alex Grunke (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 73 Vincent Ang (Aus) Team Direct Asia 74 Julian Jacobs (Aus) Individual Rider 75 Daniel Nelson (Aus) African Wildlife Safaris 76 Samuel Davis (Aus) Avanti Racing Team 77 Shusaku Matsuo (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 78 Samuel Wood (Aus) GPM 79 Dylan Pierre-Humbert (Aus) Wormall Civil CCS 80 Jack Anderson (Aus) Drapac Professional Cycling 81 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 82 Jonathan Lewis (Aus) GDT Racing 83 Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris 84 Daniel O'Keefe (Aus) GPM 85 Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts 86 Fraser Gough (NZl) Data#3 Symantec Racing Team 87 James Szollosi (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 88 Ben Dyball (Aus) Avanti Racing Team 89 Dale Bloor (Aus) GDT Racing 90 Darcy Pirotta (Aus) Woodside 91 Alex Nazarewicz (Aus) SUVelo Racing 92 Timothy Sellar (Aus) Individual Rider 93 Marc Williams (Aus) Team Budget Forklifts 94 Taylor Gunman (Aus) Avanti Racing Team 95 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 96 Matthew Lane (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 97 Brendon Meney (Aus) Individual Rider 98 Conor Murtagh (Aus) CharterMason Giant Racing 99 Wai Man Chau (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 100 Matt King (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 101 Bradley Robson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 102 Dave Hind (Aus) Individual Rider 103 Lachlan McGregor (Aus) Individual Rider 104 Michael Storer (Aus) Woodside 105 Ryan Willmot (Aus) Woodside 106 Joseph Cooper (NZl) Avanti Racing Team 107 Matthew Chambers (Aus) GDT Racing 108 Josh Aldridge (Aus) Individual Rider 109 Fraser Northey (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 110 Jordan Davies (Aus) Skoda St. George 111 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 112 Tamas Allenby (Aus) SUVelo Racing 113 Maxime Martin (Jpn) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 114 Brad Hannaford (Aus) SUVelo Racing 115 Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts 116 Nicholas Horsley (Aus) Individual Rider 117 Chris Roberts (Aus) Hall Cycle Training 118 Morgan Smith (Aus) CharterMason Giant Racing 119 Ricky Andrews (Aus) GDT Racing 120 Brendan Canty (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 121 Pierre-Alain Scherwey (Aus) Team Direct Asia 122 Patrick Sharpe (Aus) SUVelo Racing 123 Masaaki Kanno (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 124 Alex Rendell (Aus) Woodside 125 Samuel Nelson (Aus) Skoda St. George 126 Samuel Burston (Aus) SUVelo Racing 127 Lachlan Edwards (Aus) Skoda St. George 128 Kyle Bridgwood (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 129 Elliot Kippen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 130 Luke Ellis (Aus) Hall Cycle Training 131 Nicholas Squillari (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 132 Andrew Patterson (Aus) Hall Cycle Training 133 Dane Frey (Aus) Wormall Civil CCS 134 Stuart Shaw (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 135 Andrew McClurg (Aus) Individual Rider 136 Zac Quinn (Aus) African Wildlife Safaris 137 Michael Cupitt (Aus) Team Budget Forklifts 138 Henry Pennell (Aus) Hall Cycle Training 139 Anthony Minchin (Aus) Wormall Civil CCS 140 Alex Robertson (Aus) Team Direct Asia 141 Lewis Purcell (Aus) GDT Racing 142 King Man Tsui (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 143 David Cox (Aus) Team Direct Asia 144 Yat Wai Chan (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 145 Jerard Ghossein (Aus) Hall Cycle Training 146 Thomas Sandholt Lund (Aus) Individual Rider 147 Matthew Miller (Aus) Hall Cycle Training 148 Luke Banham (Aus) Woodside 149 Tim Guy (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 150 Luke Sleegers (Aus) Woodside 151 Chi Ho Yuen (Hkg) Total Sports NeilPryde Team

Intermediate Sprints - Lap 10 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 3 pts 2 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 2 3 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 1

Lap 20 Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 3 pts 2 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 2 3 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 1

Lap 30 Sprint (Stage finish) # Rider Name (Country) Team Result 1 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 3 pts 2 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 2 3 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 1

Most aggressive rider Rider Name (Country) Team Guy Kalma (Aus) Wormall Civil CCS

General classification after Stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 0:58:21 2 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 0:00:04 3 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 0:00:07 4 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 0:00:08 5 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:00:10 6 Craig Hutton (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 0:00:12 7 James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris 0:00:13 8 Benjamin Harvey (Aus) Skoda St. George 9 Michael Freiberg (Aus) Hall Cycle Training 10 Ryan Thomas (Aus) GPM 11 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 12 Tang Wang Yip (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 13 Caleb Jones (Aus) GPM 14 Jake Magee (Aus) CharterMason Giant Racing 15 Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts 16 Joshua Taylor (Aus) CharterMason Giant Racing 17 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 18 Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling 19 Luke Williams (Aus) SUVelo Racing 20 Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris 21 Alex McGregor (NZl) Satalyst Giant Racing Team 22 Jayden Copp (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 23 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 24 Cru Halliday (Aus) Skoda St. George 25 Saxon Irvine (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 26 Jonathan Bolton (Aus) Satalyst Giant Racing Team 27 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 28 Nicholas Graham-Dawson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 29 Ben Carman (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 30 Oliver Kent-Spark (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 31 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 32 Ashley Mackay (Aus) GDT Racing 33 Mitchell Lovelock-Fay (Aus) Avanti Racing Team 34 Scott Ambrose (NZl) CharterMason Giant Racing 35 Sam Crome (Aus) CharterMason Giant Racing 36 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 37 Raphael Freienstein (Ger) CharterMason Giant Racing 38 Patrick Shaw (Aus) Satalyst Giant Racing Team 39 Ryan Macanally (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 40 Guy Kalma (Aus) Wormall Civil CCS 41 Jack McCulloch (Aus) Skoda St. George 42 Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Racing Team 43 Adam Allen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 44 Shaun O'Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris 45 Matthew Jackson (Aus) Satalyst Giant Racing Team 46 Theodore Yates (Aus) Satalyst Giant Racing Team 47 Wade Longworth (Aus) Wormall Civil CCS 48 Jay Dutton (Aus) Skoda St. George 49 James Hepburn (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 50 Andrew Williams (Aus) Individual Rider 51 Alex Hersey (Aus) Skoda St. George 52 Aaron Donnelly (Aus) Avanti Racing Team 53 Daniel Bonello (Aus) GPM 54 Edward Bissaker (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 55 Julian Hamill (Aus) GPM 56 Blake Smith (Aus) Wormall Civil CCS 57 Shaun Baxter (Aus) Wormall Civil CCS 58 Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts 59 Riley Maule (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 60 Kin San Wu (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 61 Nicholas Mattock (Aus) Woodside 62 Calvin Sim (Sin) health.com.au-search2retain Cycling Team 63 Paulo Caputo (Aus) Team Direct Asia 64 Ciaran O Sullivan (Aus) GDT Racing 65 Liam White (Aus) Woodside 66 Tom Petty (Aus) SUVelo Racing 67 Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris 68 Darcy Woolley (Aus) African Wildlife Safaris 69 Patrick Hayburn (Aus) Hall Cycle Training 70 Aaron Slavik (Aus) Satalyst Giant Racing Team 71 Joseph Cooper (NZl) Avanti Racing Team 72 Ben Dyball (Aus) Avanti Racing Team 73 Samuel Davis (Aus) Avanti Racing Team 74 Taylor Gunman (Aus) Avanti Racing Team 75 Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts 76 Marc Williams (Aus) Team Budget Forklifts 77 Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts 78 Michael Cupitt (Aus) Team Budget Forklifts 79 Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts 80 Jack Anderson (Aus) Drapac Professional Cycling 81 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 82 Benjamin Johnson (Aus) Drapac Professional Cycling 83 Stuart Shaw (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 84 Tim Guy (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 85 Brendan Canty (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 86 Conor Murtagh (Aus) CharterMason Giant Racing 87 Morgan Smith (Aus) CharterMason Giant Racing 88 Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris 89 Daniel Nelson (Aus) African Wildlife Safaris 90 Zac Quinn (Aus) African Wildlife Safaris 91 Jordan Davies (Aus) Skoda St. George 92 Lachlan Edwards (Aus) Skoda St. George 93 Samuel Nelson (Aus) Skoda St. George 94 Samuel Wood (Aus) GPM 95 Daniel O'Keefe (Aus) GPM 96 Patrick Sharpe (Aus) SUVelo Racing 97 Tamas Allenby (Aus) SUVelo Racing 98 Brad Hannaford (Aus) SUVelo Racing 99 Samuel Burston (Aus) SUVelo Racing 100 Alex Nazarewicz (Aus) SUVelo Racing 101 Kyle Bridgwood (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 102 Elliot Kippen (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 103 Fraser Northey (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 104 Alex Grunke (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 105 Fraser Gough (NZl) Data#3 Symantec Racing Team 106 Anthony Minchin (Aus) Wormall Civil CCS 107 Dane Frey (Aus) Wormall Civil CCS 108 Dylan Pierre-Humbert (Aus) Wormall Civil CCS 109 Luke Vitler (Aus) Wormall Civil CCS 110 James Szollosi (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 111 Nicholas Squillari (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 112 Bradley Robson (Aus) Bianchi DCM Arbitrage 113 Lewis Purcell (Aus) GDT Racing 114 Ricky Andrews (Aus) GDT Racing 115 Dale Bloor (Aus) GDT Racing 116 Jonathan Lewis (Aus) GDT Racing 117 Matthew Chambers (Aus) GDT Racing 118 Luke Ellis (Aus) Hall Cycle Training 119 Jerard Ghossein (Aus) Hall Cycle Training 120 Chris Roberts (Aus) Hall Cycle Training 121 Andrew Patterson (Aus) Hall Cycle Training 122 Matthew Miller (Aus) Hall Cycle Training 123 Henry Pennell (Aus) Hall Cycle Training 124 Pierre-Alain Scherwey (Aus) Team Direct Asia 125 Vincent Ang (Aus) Team Direct Asia 126 Alex Robertson (Aus) Team Direct Asia 127 David Cox (Aus) Team Direct Asia 128 Matt King (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 129 Matthew Lane (Aus) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 130 Masaaki Kanno (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 131 Maxime Martin (Jpn) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 132 Shusaku Matsuo (Fra) Team NeilPryde-Mens Club in Japan 133 Wai Man Chau (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 134 Chi Ho Yuen (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 135 King Man Tsui (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 136 Yat Wai Chan (Hkg) Total Sports NeilPryde Team 137 Luke Sleegers (Aus) Woodside 138 Ryan Willmot (Aus) Woodside 139 Luke Banham (Aus) Woodside 140 Michael Storer (Aus) Woodside 141 Darcy Pirotta (Aus) Woodside 142 Alex Rendell (Aus) Woodside 143 Dave Hind (Aus) Individual Rider 144 Timothy Sellar (Aus) Individual Rider 145 Andrew McClurg (Aus) Individual Rider 146 Julian Jacobs (Aus) Individual Rider 147 Nicholas Horsley (Aus) Individual Rider 148 Thomas Sandholt Lund (Aus) Individual Rider 149 Brendon Meney (Aus) Individual Rider 150 Lachlan McGregor (Aus) Individual Rider 151 Josh Aldridge (Aus) Individual Rider

Sprint Classification after Stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 William Clarke (Aus) Drapac Professional Cycling 5 pts 2 Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Racing Team 5 3 Alex Wohler (Aus) Team Budget Forklifts 4 4 Shannon Johnson (Aus) CharterMason Giant Racing 2 5 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 2

Young Rider Classification after Stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rice (Aus) health.com.au-search2retain Cycling Team 0:58:31 2 Ryan Thomas (Aus) GPM 0:00:03 3 Sam Welsford (Aus) Satalyst Giant Racing Team 4 Luke Williams (Aus) SUVelo Racing 5 Jackson Mawby (Aus) Satalyst Giant Racing Team 6 Jai Hindley (Aus) GDT Racing 7 Ben Carman (Aus) Data#3 Symantec Racing Team 8 Ashley Mackay (Aus) GDT Racing 9 Scott Ambrose (NZl) CharterMason Giant Racing 10 Guy Kalma (Aus) Wormall Civil CCS