Image 1 of 14 Sean De Bie (Belgium), right, edged Algeria's Youcef Reguigui (UCI Mixed Team) for the stage victory, although both thought they had won. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 2 of 14 The peloton tackles the opening stage. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 3 of 14 The Italian team gather after the stage. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 4 of 14 The Toscana-Terra di ciclismo peloton in action during stage one. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 5 of 14 Eliot Lietaer (Belgium) takes a pull in the day's break. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 6 of 14 The Eritrea team is introduced. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 7 of 14 Sean De Bie (Belgium) celebrates his stage victory on the podium. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 8 of 14 Stage one podium (l-r): Youcef Reguigui (UCI Mixed Team), Sean De Bie (Belgium), Alexey Lutsenko (Kazakhstan) (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 9 of 14 Race leader Sean De Bie (Belgium) (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 10 of 14 Sonny Colbrelli (Italy) (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 11 of 14 The French team is introduced. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 12 of 14 The Belgian riders are presented prior to the stage. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 13 of 14 Sean De Bie (Belgium), right, won a tight victory in the opening stage. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 14 of 14 The peloton is moments away from starting the opening stage. (Image credit: Riccardo Scanferla)

Sean De Bie (Belgium) narrowly won the opening stage of the Toscana-Terra di ciclismo, edging Algeria's Youcef Reguigui (UCI Mixed Team) in a 39-rider field sprint in Grosseto. So close were the two riders that both put their arms up thinking each had won, but the photo finish camera showed the Belgian prevailed.

Alexey Lutsenko (Kazakhstan) crossed the line in third place to round out the stage one podium.

With the stage victory De Bie earned the first leader's jersey of the five-day Italian stage race for espoir riders. As with the stage results, Reguigui and Lutsenko hold second and third respectively on general classification in the same time as De Bie.

A 12-rider breakaway, comprised of Miras Bederbekov (Kazakhstan), Janni Tewelde (Eritrea), Niek Van Geffen (Netherlands), Mark Dzamastagic (Slovenia), Jordi Simon Casulleras (Spain), Yannick Mayer (Germany), Eliot Lietaer (Belgium), Patrick Schelling (Switzerland), Roman Dronin (UCI Mixed Team), Dariusz Gluszak (Poland), Sonny Colbrelli (Italy) and Loic Aubert (Switzerland), formed approximately mid-way through the 148km stage and reached a maximum advantage of 2:40 over the peloton.

The escapees' bid for victory was neutralised, however, with eight kilometres remaining by a reduced peloton which stayed together through to the finish where De Bie proved the swiftest in the finale.

Full Results 1 Sean De Bie (Bel) Belgium 3:26:46 2 Youcef Reguigui (Alg) UCI Mixed Team 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 4 Alexey Tsatevich (Rus) Russian Federation 5 Christian Delle Stelle (Ita) Italy 6 Philipp Ries (Ger) Germany 7 Sonny Colbrelli (Ita) Italy 8 Gavin Mannion (USA) United States of America 9 Andriy Kulyk (Ukr) Ukraine 10 Daniel Freitas (Por) Portugal 11 Sergiy Klimakov (Ukr) Ukraine 12 Michal Kadrzynski (Pol) Poland 13 Fabio Aru (Ita) Italy 14 Eduard-Michael Grosu (Rom) Romania 15 Romain Bardet (Fra) France 16 Amaro Antunes (Por) Portugal 17 Julian Kern (Ger) Germany 18 Piotr Gawronsky (Pol) Poland 19 Christian Schneeberger (Swi) Switzerland 20 Michel Koch (Ger) Germany 21 Georg Preidler (Aut) Austria 22 Harm van der Sanden (Ned) Netherlands 23 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Denmark 24 Miras Bederbekov (Kaz) Kazakhstan 25 Khangarid Naran (Mgl) UCI Mixed Team 26 Francisco Garcia (Spa) Spain 27 Fabio Silvestre (Por) Portugal 28 Tosh Van Der Sande (Bel) Belgium 29 Sebastien Reichenbach (Swi) Switzerland 30 Yannick Mayer (Ger) Germany 31 Lukasz Owsian (Pol) Poland 32 Jose Goncalves (Por) Portugal 33 Thomas Moses (GBr) Great Britain 34 Daniil Fominykh (Kaz) Kazakhstan 35 Tom Thill (Lux) Luxembourg 36 Stanislau Bazhkou (Blr) Belarus 37 Simon Nuber (Ger) Germany 38 Anton Vorobyev (Rus) Russian Federation 39 Tomas Danacik (Cze) Czech Republic 40 Zico Waeytens (Bel) Belgium 0:00:07 41 Nathan Brown (USA) United States of America 0:00:09 42 Maxat Ayazbayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:17 43 Awit Gebremedhin (Eri) Eritrea 0:00:20 44 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Spain 0:00:27 45 Bob Schoonbroodt (Ned) Netherlands 0:00:32 46 Jimmi Sorensen (Den) Denmark 47 Jakub Novak (Cze) Czech Republic 48 Maxim Pokidov (Rus) Russian Federation 49 Christopher Juul-Jensen (Den) Denmark 50 Larry Warabasse (USA) United States of America 51 Loic Aubert (Swi) Switzerland 52 Enrico Battaglin (Ita) Italy 53 Dariusz Gluszak (Pol) Poland 54 Yauheni Ivanov (Blr) Belarus 55 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 56 Bob Jungels (Lux) Luxembourg 57 Rudy Molard (Fra) France 58 Siarhei Novikau (Blr) Belarus 59 Jasper Ockeloen (Ned) Netherlands 0:00:38 60 Tobias Lergenmuller (Ger) Germany 0:00:44 61 Kanstantsin Kliamyankou (Blr) Belarus 0:00:45 62 Ievgen Filin (Ukr) Ukraine 63 Remi Pelletier-Roy (Can) Canada 64 Stefan Mair (Aut) Austria 65 Matteo Mammini (Ita) Italy 66 Kristian Haugaard Jensen (Den) Denmark 67 Marek Kulas (Pol) Poland 68 Otto Kristensen (Den) Denmark 69 Emanuel Piaskowy (Pol) Poland 70 Florian Gaugl (Aut) Austria 71 Tim Wellens (Bel) Belgium 72 Patrick Konrad (Aut) Austria 73 Roman Dronin (Uzb) UCI Mixed Team 74 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) UCI Mixed Team 75 Pit Schlechter (Lux) Luxembourg 76 Jay McCarthy (Aus) Australia 77 Tomas Koudela (Cze) Czech Republic 78 Alex Kirsch (Lux) Luxembourg 79 Warren Barguil (Fra) France 80 Patrick Schelling (Swi) Switzerland 81 Kenny Elissonde (Fra) France 82 Michael Andersen Valgren (Den) Denmark 83 Matvey Zubov (Rus) Russian Federation 84 Victor Martin Hernandez (Spa) Spain 85 Armindo Fonseca (Fra) France 86 Alexander Foliforov (Rus) Russian Federation 87 Jan Hirt (Cze) Czech Republic 88 Salvatore Puccio (Ita) Italy 89 David Wohrer (Aut) Austria 90 Ilya Davidenok (Kaz) Kazakhstan 91 Alexandre Mercier (Swi) Switzerland 92 Guilherme Lourenco (Por) Portugal 93 Gyung Gu Jang (Kor) UCI Mixed Team 94 Timothy Kennaugh (GBr) Great Britain 95 Pavel Stohr (Cze) Czech Republic 96 Arvin Moazemi Goudarzi (IRI) UCI Mixed Team 97 Eliot Lietaer (Bel) Belgium 98 Niek Van Geffen (Ned) Netherlands 99 Ian Boswell (USA) United States of America 100 Jan Stohr (Cze) Czech Republic 101 Joshua Thomas Edmondson (GBr) Great Britain 0:00:53 102 Etienne Tortelier (Fra) France 0:01:30 103 Rob Squire (USA) United States of America 104 Mark Dzamastagic (Slo) Slovenia 105 Klemen Stimulak (Slo) Slovenia 0:01:35 106 Evan Mundy (Can) Canada 0:01:49 107 Owen Harrison (Can) Canada 108 Tim Mikelj (Slo) Slovenia 0:01:55 109 Andrii Gorkusha (Ukr) Ukraine 0:01:57 110 Patrick Lane (Aus) Australia 0:02:02 111 Benjamin Dyball (Aus) Australia 112 Omar Fraile Matarranza (Spa) Spain 0:02:04 113 Stefhan Rabitsch (Aut) Austria 114 Ramon Domene Reyes (Spa) Spain 0:02:13 115 Kindishih Debesay (Eri) Eritrea 0:03:04 116 Nick Aitken (Aus) Australia 0:03:10 117 Diogo Nunes (Por) Portugal 0:03:13 118 Bram Nolten (Ned) Netherlands 119 Martijn Debaene (Bel) Belgium 0:03:20 120 Jordi Simon Casulleras (Spa) Spain 121 Jan Polanc (Slo) Slovenia 122 Nejc Bester (Slo) Slovenia 123 Antoine Duchesne (Can) Canada 124 Jorn Knops (Ned) Netherlands 125 Joseph Kelly (GBr) Great Britain 0:03:25 126 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Russian Federation 0:04:33 127 Pavel Gorenc (Slo) Slovenia 0:04:54 128 Misgna Okbatsion (Eri) Eritrea 0:04:56 129 Richard Lang (Aus) Australia 0:05:11 130 Simon Yates (GBr) Great Britain 0:06:58 131 Janni Tewelde (Eri) Eritrea 0:09:16 132 Mekseb Debesay (Eri) Eritrea 133 Oleksandr Golovash (Ukr) Ukraine 0:10:08 134 Meron Amanuel (Eri) Eritrea 0:27:01 135 Malcom Rudolph (Aus) Australia 136 Carson Miller (USA) United States of America DNS Ilya Koshevoi (Blr) Belarus DNF Christopher Whorrall (GBr) Great Britain DNF Marcel Aregger (Swi) Switzerland DNF Brad Clifford (Can) Canada DNF Ryan MacDonald (Can) Canada DNF Tom Kohn (Lux) Luxembourg DNF Kevin Kohvelter Soria (Lux) Luxembourg DNF Zoltan Sipos (Rom) Romania DNF Bogdan Coman (Rom) Romania DNF Lucian Voinea (Rom) Romania DNF Anatoliy Sosnitskyy (Ukr) Ukraine

Points 1 Sean De Bie (Bel) Belgium 25 pts 2 Youcef Reguigui (Alg) UCI Mixed Team 20 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 16 4 Alexey Tsatevich (Rus) Russian Federation 14 5 Christian Delle Stelle (Ita) Italy 12 6 Philipp Ries (Ger) Germany 10 7 Sonny Colbrelli (Ita) Italy 9 8 Gavin Mannion (USA) United States of America 8 9 Andriy Kulyk (Ukr) Ukraine 7 10 Daniel Freitas (Por) Portugal 6 11 Sergiy Klimakov (Ukr) Ukraine 5 12 Michal Kadrzynski (Pol) Poland 4 13 Fabio Aru (Ita) Italy 3 14 Eduard-Michael Grosu (Rom) Romania 2 15 Romain Bardet (Fra) France 1

Sprint 1 - Via Della Repubblica, 101.9km 1 Miras Bederbekov (Kaz) Kazakhstan 3 pts 2 Jordi Simon Casulleras (Spa) Spain 2 3 Patrick Schelling (Swi) Switzerland 1

Sprint 2 - Via della Repubblica, 125.1km 1 Yannick Mayer (Ger) Germany 3 pts 2 Jordi Simon Casulleras (Spa) Spain 2 3 Miras Bederbekov (Kaz) Kazakhstan 1

Mountain 1 - Scansanese (Cat. 2) 49.9km 1 Tim Wellens (Bel) Belgium 4 pts 2 Tomas Danacik (Cze) Czech Republic 2 3 Niek Van Geffen (Ned) Netherlands 1

