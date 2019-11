Image 1 of 11 Tom Meeusen (Telenet Fidea) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 11 Michi Van Empel (2nd, Destil-ZZPR), Tom Meeusen (1st, Telenet Fidea) and Vincent Baestaens (3rd, Telenet Fidea) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 3 of 11 Tom Meeusen (Telenet Fidea Cycling Team) leads breakaway companion Micki van Empel (ZZPR.nl-Destil-Merida). (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 4 of 11 Tom Meeusen (Telenet Fidea Cycling Team) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 5 of 11 Kenneth Van Compernolle (Sunweb-Projob) leads Vincent Baestaens (Telenet Fidea Cycling Team). (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 6 of 11 Dutchman Mitchell Huenders (AA Cycling Team) en route to a 15th place finish. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 7 of 11 Tijmen Eising (Sunweb - Projob) (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 8 of 11 Tom Meeusen (Telenet Fidea Cycling Team) soloed to victory. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 9 of 11 Belgium's U23 national champion Vincent Baestaens (Telenet Fidea Cycling Team) finished third. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 10 of 11 Pawel Szczepaniak, left, finished in fourth place (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 11 of 11 Tom Meeusen (Telenet Fidea Cycling Team) celebrates his win on the podium. (Image credit: www.ispaphoto.com)

Tom Meeusen handed the Telenet Fidea team its third victory of the weekend, doubling up on his victorious effort in Hasselt. Perhaps inspired by his elite teammate Zdenek Stybar and Kevin Pauwels, who repeated Meeusen and Robert Gavenda's team double on Saturday, the Telenet Fidea team was aggressive once more in Hamme Zogge.

Meeusen escaped from a large lead group, followed only by Dutch rider Micki van Empel, but the ZZPR.nl rider could not maintain Meeusen's furious pace on the final lap, and faded from view.

Van Empel had ample time to secure second place, however, holding off the charge of another Fidea rider, Vincent Baestaens. Pawel Szczepaniak rolled in for fourth just ahead of a bunch sprint which was won by Jim Aernouts (BKCP Powerplus).

Full results 1 Tom Meeusen (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 0:48:08 2 Micki van Empel (Ned) ZZPR.nl-Destil-Merida 0:00:10 3 Vincent Baestaens (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 0:00:22 4 Pawel Szczepaniak (Pol) LKS Pom Strzelce Krajenskie 0:00:25 5 Jim Aernouts (Bel) BKCP - Powerplus 0:00:27 6 Lars van der Haar (Ned) 7 Joeri Adams (Bel) Rabobank 8 Robert Gavenda (Svk) Fidea Cycling Team 0:00:30 9 Kenneth Van Compernolle (Bel) Sunweb-Projob 10 Arnaud Jouffroy (Fra) Vendée U Pays de la Loire 0:00:32 11 Kevin Eeckhout (Bel) Sunweb-Projob 0:00:40 12 Marcel Meisen (Ger) Team Kuota - Indeland 0:00:47 13 Jan Denuwelaere (Bel) Rendement Hypo Cyclingteam VZW 0:00:52 14 Sascha Weber (Ger) FC Rheinland-Pfalz Flonheim 0:01:03 15 Mitchell Huenders (Ned) AA Cycling Team 16 Corné van Kessel (Ned) 17 Jirí Polnický (Cze) Empella Czech Team 0:01:08 18 Wietse Bosmans (Bel) 0:01:15 19 Lubomír Petruš (Cze) BKCP - Power Plus 0:01:20 20 Kevin Cant (Bel) AVB - Cycling Team 0:01:30 21 Robby Cobbaert (Bel) Xcluziv Cycling Team 0:01:55 22 Sven Beelen (Bel) Easypay Cyclocross Team 23 Stef Boden (Bel) AA Drink Cycling Team 0:02:00 24 Tijmen Eising (Ned) 25 Twan van den Brand (Ned) Sunweb Projob Cycling Team 26 Thomas Vernaeckt (Bel) Sunweb-Projob 27 Vinnie Braet (Bel) 28 Dave De Cleyn (Bel) AVB - Cycling Team 29 Zeb Willems (Bel) AVB - Cycling Team 30 Ruben Veestraeten (Bel) AVB - Cycling Team 0:02:15 31 Karel Hnik (Cze) 32 Ritchie Denolf (Bel) 0:02:19 33 Niels Koyen (Bel) 0:02:28 34 Kristof Cop (Bel) AVB - Cycling Team 0:02:37 35 Kobus Hereygers (Ned) 0:02:48 36 Dries Pauwels (Bel) 0:03:00 37 Jonathan Bervoets (Bel) Heylen Meubelcentrale Zlwc St.Tru 0:03:15 38 Michiel Dieleman (Bel) Vanomobil MTB Cycling Team 0:03:19 39 Jan Van Zeebroeck (Bel) Wk Noord West Brabant 0:03:33 40 Michael Winterberg (Swi) VC Pfaffnau-Roggliswil 0:03:35 41 Gerry Druyts (Bel) 0:03:45 42 Angelo De Clercq (Bel) 0:03:55 43 Edwin Arts (Ned) 0:04:00 44 Kaj Slenter (Ned) 45 Khangarid Naran (Mon) 46 Jelle Brackman (Bel) MTB Dreamteam AArtselAAr 47 Arnaud Van Den Abeele (Bel) BKCP - Powerplus 0:04:12 48 Dimitri Stevens (Bel) 0:04:45 49 Stijn Mortelmans (Bel) 0:05:05 50 Bart Barkhuis (Ned) 0:05:30 51 Myagmarsuren Baasankhuu (Mon) 52 Mathias Haezebrouck (Bel) 0:05:40 53 Vincent Van Hooste (Bel) 0:06:48 54 Dario Stauble (Swi) 55 Jean-Baptiste Taleux (Fra) 56 Andy Wagemans (Bel) 57 Rutger La Haye (Bel) 58 Klaas Vankersschaever (Bel) 59 Joachim Janssens (Bel) Wk Noord West Brabant 60 Mart Brandon (USA).