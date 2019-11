Dutchman David Van der Poel claimed his second win of the weekend in the Superprestige Hamme Zogge, besting his fellow countrymen Mike Teunissen and Gert-Jan Bosman in a three-man sprint for the line.

On a sunny morning in East Flanders, a stiff wind made for a tactical race in all of the Superprestige races. The Dutch riders put in a dominant performance over the home favourites, with series leader Laurens Sweeck struggling with a cold.

Jens Adams was able to salvage the Belgian pride with a fourth place ahead of series runner-up Michiel Van der Heijden. The latter now trails Sweeck, who finished 10th, by a slim two points in the standings.

Full results 1 David van der Poel (Ned) 0:44:15 2 Mike Teunissen (Ned) 3 Gert-Jan Bosman (Ned) 4 Jens Adams (Bel) 0:00:18 5 Michiel van der Heijden (Ned) 0:00:12 6 Danny van Poppel (Ned) 0:00:30 7 Xandro Meurisse (Bel) 8 Tim Merlier (Bel) 9 Emiel Dolfsma (Ned) 10 Laurens Sweeck (Bel) 0:00:45 11 Stan Godrie (Bel) 0:00:54 12 Frederik Geerts (Bel) 0:01:02 13 Gianni Vermeersch (Bel) 14 Joeri Hofman (Bel) 0:01:16 15 Jon Intxausti (Spa) 0:01:25 16 Twan Brusselman (Bel) 17 Michael Vanthourenhout (Bel) 0:01:36 18 Niels Van den Driessche (Bel) 0:01:47 19 Jordy Van Staeyen (Bel) 0:01:53 20 Douwe Verberne (Ned) 0:02:01 21 Jesper Baelen (Bel) 0:02:10 22 Jeroen Eyskens (Bel) 0:02:28 23 Kay Welten (Ned) 0:02:48 24 Daniel Peeters (Bel) 0:03:05 25 Jorn Claes (Bel) 0:03:15 26 Nick van Dijke (Ned) 0:03:35 27 Mike Van Aken (Bel) 0:03:50 28 Olivier Vandevyver (Bel) 29 Lorenzo Vanderschueren (Bel) 0:04:01 30 Robin Van den Bruel (Bel) 0:04:10 31 Jellen Schiettecatte (Bel) 32 Jeffrey Mellemans (Bel) 0:04:40 33 Jaap de Man (Ned) 0:04:50 34 Michael Dhondt (Bel) 0:04:56 35 Perry Bowater (GBr) 0:05:07 36 Stijn Heyse (Bel) 37 Bart van Dongen (Ned) 0:06:03 38 Robin Delanghe (Bel) 0:06:06 39 Jens Verhaegen (Bel) 0:06:16 40 Sibe Smets (Bel) 0:06:46 41 Glenn Thijs (Bel) 42 Sven Claerhout (Bel) 43 Niels Verdijck (Bel) 44 Olivier Smet (Bel) 45 Michael Van Poucke (Bel) 46 Jonas Van Rensbergen (Bel) 47 Jago Goedefroy (Bel) 48 Diether Sweeck (Bel) 49 Claudio Rooms (Bel)