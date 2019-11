Belgian Tom Meeusen took his fourth consecutive victory in the Superprestige Topsport Vlaanderen Trophy, thereby securing his overall win with six rounds complete. The Pole, Kacper Szczepaniak finished second,and Belgian Jan Denuwelaere was third.

Meeusen's win came one day after his victory in the UCI Cyclo-cross Under 23 race in Zolder.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Meeusen (Bel) 0:46:23 2 Kacper Szczepaniak (Pol) 0:00:05 3 Jan Denuwelaere (Bel) 0:00:52 4 Tijmen Eising (Ned) 0:00:56 5 Kenneth Van Compernolle (Bel) 6 Lars van der Haar (Ned) 0:01:09 7 Lubomir Petrus (Cze) 0:01:13 8 Stef Boden (Bel) 9 Micki van Empel (Ned) 0:01:49 10 Robert Gavenda (Svk) 11 Corné van Kessel (Ned) 12 Wietse Bosmans (Bel) 13 Marek Konwa (Pol) 14 Jim Aernouts (Bel) 15 Boy van Poppel (Ned) 16 Matthieu Boulo (Fra) 17 Twan van den Brand (Ned) 18 Sascha Weber (Ger) 19 Zach McDonald (USA) 20 Dave De Cleyn (Bel) 21 Kevin Eeckhout (Bel) 22 Jiri Polnicky (Cze) 23 Sven Beelen (Bel) 0:03:33 24 Jean-Baptiste Taleux (Fra) 0:03:37 25 Mitchell Huenders (Ned) 0:03:47 26 Dries Pauwels (Bel) 0:03:49 27 Daniel Summerhill (USA) 0:03:57 28 Thomas Vernaeckt (Bel) 0:03:59 29 Kobus Hereygers (Ned) 0:04:02 30 Jonas Guddal (Den) 31 Angelo De Clercq 32 Karel Hnik (Cze) 33 Marcel Meisen (Ger) 34 Kaj Slenter (Ned) 35 Vinnie Braet (Bel) 36 Jan Nesvadba (Cze) 37 Kamil Gradek (Pol) 38 Geert van der Horst (Ned) 39 Ole Guart (Ger) 40 Michael Schweizer (Ger) 41 Dany Lacroix (Bel) 42 Elia Silvestri (Ita) 43 Dario Stauble (Swi) 44 Jan Van Zeebroeck (Bel) 45 Max Walsleben (Ger) 46 Niels Koyen (Bel) 47 Travis Livermon (USA) 48 Steve Fisher (USA) 49 Karel Nepras (Cze) 50 Filip Adel (Cze) 51 Bart Barkhuis (Ned) 52 Myagmarsuren Baasankhuu (Mgl) 53 Ruben Veestraeten (Bel) 54 Khangarid Naran (Mgl) 55 Zeb Willems (Bel) 56 Kenneth Hansen (Den) 57 Joshua Berry (USA) 58 Rudy Kowalski (Fra) 59 Kenny Maes (Bel) 60 Marek Canecky (Svk) -1lap Kevin Neirynck (Bel) -1lap Piotr Antkowiak (Pol) -1lap Matei Medved (Svk) -1lap Joseph Schmalz (USA) -1lap Thomas Lowe (GBr) -1lap Joe Dombrowski (USA) -1lap Wim Allary (Bel) -1lap Andy Wagemans (Bel) -1lap Matt Brandon (USA)