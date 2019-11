Image 1 of 11 Sergey Firsanov (Gazprom-RusVelo) is the overall leader at Coppi e Bartali after stage 3 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 11 Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) wins the final stage at Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 3 of 11 Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) on the podium as the stage 4 winner (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 4 of 11 Sergey Firsanov (Gazprom-Rusvelo) wins Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 5 of 11 Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) wins Coppi e Bartali finale, solo (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 6 of 11 Sergey Firsanov (Gazprom-Rusvelo) wins Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 7 of 11 Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 8 of 11 Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) goes solo over the last climb to take the win stage 4 at Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 9 of 11 Sergey Firsanov wins the overall title (Image credit: Coppi e Bartali) Image 10 of 11 Sergey Firsanov wins overall title at Coppi e Bartali (Image credit: Coppi e Bartali) Image 11 of 11 Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) wins final stage (Image credit: Coppi e Bartali)

Russia's Sergey Firsanov (Gazprom-Rusvelo) won the overall title at Coppi and Bartali upon it's conclusion at stage 4 on Sunday in Pavullo. He went into the final stage as the overall leader and sealed the title by three seconds ahead of Mauro Finetto (Unieuro Wilier) and 19 seconds ahead of Gianni Moscon (Team Sky).

Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) was victorious on the final stage, winning the race solo. Clemens Fankhauser (Tirol Cycling Team) came in for second place, 16 seconds later, and Mauro Finetto (Unieuro Wilier) was third on the day.

The last stage was a 163.3km race from Pavullo and back to Pavullo. A four-man breakaway set off 50km into the stage that included Grega Bole (Nippo Vini Fantini), Marco Tizza (D'Amico Bottecchia), Ivan Balykin ( GM Europe Sheep) and Oleksandr Polivoda (Kolss BDC Team), and they stayed out front for nearly 100km.

During the last portion of the race, Mikel Landa (Team Sky) and his teammate David Lopez, along with Stefano Pirazzi (Bardiani CSF) and Rodolfo Torres (Androni Giocattoli - Sidermec) ignited the stage on the climb over Gaiato. Following the climb, and with only nine kilometres to the finish, Pirazzi was alone out front and rode across the finish line with the stage victory.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 4:19:01 2 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 0:00:16 3 Mauro Finetto (Ita) Unieuro Wilier 0:00:17 4 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 5 Matteo Busato (Ita) Southeast - Venezuela 6 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 7 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 8 Rinaldo Nocentini (Ita) Italian National Team 9 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 10 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 11 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 12 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 13 Scott Davies (GBr) Team WIGGINS 14 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 15 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:26 16 Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky 17 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:00:43 18 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 19 Matija Kvasina (Cro) Synergy Baku Cycling Project 20 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 21 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:00:46 22 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:00:51 23 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:01 24 Nicola Gaffurini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 0:01:49 25 Mark Christian (GBr) Team WIGGINS 26 Paolo Ciavatta (Ita) d'Amico - Bottecchia 27 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 28 Daniel Martínez (Col) Southeast - Venezuela 29 James Knox (GBr) Team WIGGINS 0:01:52 30 Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 0:03:13 31 Stefan Schumacher (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling 0:04:34 32 Danny Pate (USA) Rally Cycling 33 Alexander Kolobnev (Rus) Gazprom-Rusvelo 34 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 35 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 36 Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:05:00 37 Uri Martins (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 38 Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team 39 Michele Gazzara (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 40 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 41 Matteo Spreafico (Ukr) Kolss BDC Team 42 Andrea Fedi (Ita) Southeast - Venezuela 43 Antonino Casimiro Parrinello (Ita) d'Amico - Bottecchia 44 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 45 Chris Butler (USA) Cycling Academy Team 46 Josè Alberto Marquez Romero (Spa) GM Europa Ovini 47 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Southeast - Venezuela 48 Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss BDC Team 49 Liam Holohan (GBr) Team WIGGINS 50 Philip Deignan (Irl) Team Sky 51 Daniel Pearson (GBr) Team WIGGINS 0:05:57 52 Amanuel Ghbrzigzabhier (Eri) Dimension Data for Qhubeka 53 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project 54 Edgar Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 0:06:40 55 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 56 Niklas Eg (Den) Team Trefor 57 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss BDC Team 0:07:27 58 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss BDC Team 59 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss BDC Team 60 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 61 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 62 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:22 63 Ivan Balykin (Rus) GM Europa Ovini 64 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss BDC Team 0:08:47 65 Matej Mugerli (Slo) Synergy Baku Cycling Project 66 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:09:05 67 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 68 Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team 0:09:24 69 Marco Tecchio (Ita) Unieuro Wilier 0:10:07 70 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Wilier 71 Giovanni Carboni (Ita) Unieuro Wilier 72 Alex Peters (GBr) Team Sky 0:11:34 73 Marco Tizza (Ita) d'Amico - Bottecchia 0:14:26 74 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:15:28 75 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 76 Antonio Nibali (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:16:28 77 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 78 Alessandro Malaguti (Ita) Unieuro Wilier 0:17:05 79 Michele Scartezzini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 80 Filippo Fiorelli (Ita) Italian National Team 81 Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project 82 Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team 83 Jayde Julius (RSA) Dimension Data for Qhubeka 84 Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor 85 Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita - Selle SMP 86 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 87 Elia Favilli (Ita) Meridiana Kamen Team 88 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 89 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:26:47 90 Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil 91 Georg Loef (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling 92 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data for Qhubeka 93 Evgeny Zverkov (Rus) Norda-MG.Kvis Vega 94 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 95 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 96 Marco Maronese (Ita) Italian National Team 97 Filippo Ganna (Ita) Italian National Team 98 Francesco Rosa (Ita) Italian National Team 99 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 100 Samuel Lowe (GBr) Team WIGGINS 101 Fabio Chinello (Ita) d'Amico - Bottecchia 102 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 103 Florian Schipflinger (Aut) Tirol Cycling Team 104 Paolo Lunardon (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 105 Martin Weiss (Aut) Tirol Cycling Team 106 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 107 Stefan De Bod (RSA) Dimension Data for Qhubeka 108 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 109 Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini 110 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss BDC Team 111 Marko Pavlic (Slo) Cycling Academy Team 112 Mihkel Räim (Est) Cycling Academy Team 113 Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini 114 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss BDC Team 115 Gian Marco Di Francesco (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 116 Niccolo Salvietti (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 117 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Team Trefor 118 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 119 Eugenio Bani (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 120 Daniel Foder (Den) Team Trefor 0:26:52 121 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor 122 Florian Nowak (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling DNF Edward Ravasi (Ita) Italian National Team DNF Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky DNF Samuele Conti (Ita) Southeast - Venezuela DNF Julen Amezqueta Moreno (Spa) Southeast - Venezuela DNF Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Mirko Selvaggi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Alexander Serov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini DNF Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini DNF Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Ruben Pols (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNF Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNF Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNF Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNF Jake Kelly (GBr) Team WIGGINS DNF Francesco Baldi (Ita) d'Amico - Bottecchia DNF Iltjan Nika (Alb) d'Amico - Bottecchia DNF Nicola Genovese (Ita) d'Amico - Bottecchia DNF Fabio Tommassini (Ita) d'Amico - Bottecchia DNF Wojciech Migdal (Pol) Cycling Academy Team DNF Guy Sagiv (Isr) Cycling Academy Team DNF Filippo Fortin (Ita) GM Europa Ovini DNF Raffaele Radice (Ita) Norda-MG.Kvis Vega DNF David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team DNF Davide Plebani (Ita) Unieuro Wilier DNF Mattia Frapporti (Ita) Unieuro Wilier DNF Enrico Salvador (Ita) Unieuro Wilier DNF Julian Schulze (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling DNF Kai Kautz (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling DNF Patrick Bosman (Aut) Tirol Cycling Team DNF Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team DNF Alexander Wachter (Aut) Tirol Cycling Team DNF Dennis Paulus (Aut) Tirol Cycling Team DNF Mario Stock (Aut) Tirol Cycling Team DNF Meher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club DNF Xhuliano Kamberaj (Alb) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club DNF Marlen Zmorka (Ukr) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club DNF Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club DNF Mattia Gavazzi (Ita) Amore & Vita - Selle SMP DNF Matej Mesojedec (Slo) Adria Mobil DNF Mads Würtz Schmidt (Den) Team Trefor DNF Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Trefor DNF Christian Moberg Jörgensen (Den) Team Trefor DNF Jesse Anthony (USA) Rally Cycling DNF Rob Britton (Can) Rally Cycling DNF Adam De Vos (Can) Rally Cycling DNF Pierrick Naud (Can) Rally Cycling DNF Tom Zirbel (USA) Rally Cycling DNF Metkel Eyob (Eri) Dimension Data for Qhubeka DNF Manuel Belletti (Ita) Southeast - Venezuela DNF Jakub Mareczko (Ita) Southeast - Venezuela DNF Maksym Averin (Aze) Synergy Baku Cycling Project DNF Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project DNF Guillaume Boivin (Can) Cycling Academy Team

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 5 pts 2 Ivan Balykin (Rus) GM Europa Ovini 3 3 Marco Tizza (Ita) d'Amico - Bottecchia 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 5 pts 2 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 3 3 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 2

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 8 pts 2 Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky 6 3 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 4 4 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 2 5 Mauro Finetto (Ita) Unieuro Wilier 1

Final general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 14:14:58 2 Mauro Finetto (Ita) Unieuro Wilier 0:00:03 3 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:00:19 4 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:00:21 5 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:00:34 6 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:00:38 7 Matteo Busato (Ita) Southeast - Venezuela 0:00:41 8 Rinaldo Nocentini (Ita) Italian National Team 0:00:45 9 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:49 10 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:54 11 Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky 0:00:59 12 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 0:01:01 13 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:15 14 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 0:01:18 15 Matija Kvasina (Cro) Synergy Baku Cycling Project 0:01:21 16 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:01:22 17 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:44 18 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:01:48 19 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:01:56 20 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:02:30 21 Paolo Ciavatta (Ita) d'Amico - Bottecchia 0:02:51 22 Daniel Martínez (Col) Southeast - Venezuela 0:03:07 23 Scott Davies (GBr) Team WIGGINS 0:03:08 24 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 25 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:03:38 26 Andrea Fedi (Ita) Southeast - Venezuela 0:05:03 27 Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 0:05:07 28 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:10 29 Alexander Kolobnev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:53 30 Michele Gazzara (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 0:06:28 31 Chris Butler (USA) Cycling Academy Team 0:06:33 32 Mark Christian (GBr) Team WIGGINS 0:06:38 33 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Southeast - Venezuela 0:06:53 34 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:06:56 35 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:06:58 36 Amanuel Ghbrzigzabhier (Eri) Dimension Data for Qhubeka 0:08:00 37 James Knox (GBr) Team WIGGINS 0:09:07 38 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:09:40 39 Matej Mugerli (Slo) Synergy Baku Cycling Project 0:09:55 40 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:10:31 41 Sergiy Lagkuti (Ukr) Kolss BDC Team 0:11:29 42 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:11:49 43 Marco Tecchio (Ita) Unieuro Wilier 0:11:59 44 Nicola Gaffurini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 0:12:00 45 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:12:28 46 Matteo Spreafico (Ukr) Kolss BDC Team 0:12:39 47 Alex Peters (GBr) Team Sky 0:12:42 48 Antonino Casimiro Parrinello (Ita) d'Amico - Bottecchia 0:14:11 49 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:14:32 50 Edgar Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 0:17:16 51 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 0:17:50 52 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 0:18:24 53 Stefan Schumacher (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling 0:19:03 54 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:19:09 55 Uri Martins (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:19:40 56 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss BDC Team 0:19:58 57 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project 0:20:10 58 Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:21:04 59 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss BDC Team 0:21:49 60 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:22:27 61 Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team 0:22:42 62 Elia Favilli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:23:01 63 Danny Pate (USA) Rally Cycling 0:23:13 64 Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team 0:24:04 65 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:24:25 66 Giovanni Carboni (Ita) Unieuro Wilier 0:26:57 67 Daniel Pearson (GBr) Team WIGGINS 0:26:58 68 Josè Alberto Marquez Romero (Spa) GM Europa Ovini 0:27:18 69 Liam Holohan (GBr) Team WIGGINS 0:27:53 70 Niklas Eg (Den) Team Trefor 0:28:13 71 Marco Tizza (Ita) d'Amico - Bottecchia 0:29:17 72 Ivan Balykin (Rus) GM Europa Ovini 0:29:26 73 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss BDC Team 0:30:52 74 Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team 0:30:59 75 Antonio Nibali (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:31:18 76 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Wilier 0:31:45 77 Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita - Selle SMP 0:31:57 78 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss BDC Team 0:32:34 79 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 0:32:42 80 Marko Pavlic (Slo) Cycling Academy Team 0:33:46 81 Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project 0:37:49 82 Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor 0:37:58 83 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 0:38:25 84 Jayde Julius (RSA) Dimension Data for Qhubeka 0:38:36 85 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 0:38:49 86 Alessandro Malaguti (Ita) Unieuro Wilier 0:39:42 87 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:40:08 88 Michele Scartezzini (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 0:44:33 89 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss BDC Team 0:45:45 90 Filippo Fiorelli (Ita) Italian National Team 0:46:47 91 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:47:10 92 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 0:47:24 93 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Team Trefor 0:47:35 94 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:47:55 95 Mihkel Räim (Est) Cycling Academy Team 0:48:07 96 Niccolo Salvietti (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 0:48:10 97 Martin Weiss (Aut) Tirol Cycling Team 0:48:29 98 Fabio Chinello (Ita) d'Amico - Bottecchia 0:49:06 99 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:49:09 100 Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil 101 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 102 Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini 0:49:41 103 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:49:52 104 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor 0:50:13 105 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss BDC Team 0:50:27 106 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data for Qhubeka 0:50:52 107 Florian Schipflinger (Aut) Tirol Cycling Team 0:51:09 108 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 0:51:27 109 Daniel Foder (Den) Team Trefor 0:52:38 110 Gian Marco Di Francesco (Ita) Norda-MG.Kvis Vega 0:54:23 111 Samuel Lowe (GBr) Team WIGGINS 0:54:46 112 Francesco Rosa (Ita) Italian National Team 0:55:02 113 Eugenio Bani (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:55:26 114 Stefan De Bod (RSA) Dimension Data for Qhubeka 0:56:28 115 Federico Burchio (Ita) GM Europa Ovini 0:56:44 116 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Racing - Al Ahli Club 0:57:00 117 Marco Maronese (Ita) Italian National Team 0:57:35 118 Evgeny Zverkov (Rus) Norda-MG.Kvis Vega 0:57:47 119 Filippo Ganna (Ita) Italian National Team 0:58:21 120 Paolo Lunardon (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:58:22 121 Georg Loef (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling 0:59:57 122 Florian Nowak (Ger) Christina Jewelry Pro Cycling 1:00:36

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mauro Finetto (Ita) Unieuro Wilier 14 pts 2 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 12 3 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 11 4 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 10 5 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 8 6 Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project 6 7 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 5 8 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 4 9 Matteo Busato (Ita) Southeast - Venezuela 4 10 Andrea Fedi (Ita) Southeast - Venezuela 4 11 Marco Maronese (Ita) Italian National Team 4 12 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 13 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 2 14 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 1 15 Rinaldo Nocentini (Ita) Italian National Team 1