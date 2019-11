Image 1 of 28 The stage four podium with Dario Cataldo (Sky) centre (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 28 Dario Cataldo (Sky) won the stage 4 time trial (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 28 The overall podium: Dario Cataldo (Sky), Pete Kennaugh (Sky) and Matteo Rabottini (Neri Sottoli-Yellow Fluo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 28 Silvio Giorni (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 28 Kennaugh lost time to Cataldo but kept the overall lead (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 28 Martijn Verschoor climbing during the time trial (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 28 Charles Planet crosses the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 28 Pete Kennaugh (Team Sky) enjoys the spumante on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 28 Dario Cataldo (Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 28 The final stage podium: Rabottini, Cataldo and Rosa (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 28 Vasil Kiryienka was the Team Sky work horse yet again (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 28 (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 28 Manuel Bongiorno (Bardiani-CSF) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 28 The view of the climb to the finish (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 28 Damiano Caruso (Cannondale) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 28 The road to the finish climbed steeply (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 28 Diego Ulissi (Lampre-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 28 Here comes Pete Kennaugh (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 28 The sun was out for thev Coppi e Bartali race (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 28 Dario Cataldo (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 28 Pete Kennaugh (Team Sky) fights the pain (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 28 Pete Kennaugh on the Coppi e Bartali podium (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 28 Dario Cataldo, Pete Kennaugh and Matteo Rabottini (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 28 Kennaugh goes deep in the time trial (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 28 Pete Kennaugh (Team Sky) in the green Coppi e Bartali winner's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 28 Pete Kennaugh collects the Coppi e Bartali overall winner's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 28 The final overall podium: Dario Cataldo, Pete Kennaugh and Matteo Rabottini (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 28 Franco Pellizotti (Androni Giocattoli) in action (Image credit: Bettini Photo)

Pete Kennaugh and Dario Cataldo completed a dominant performance from Team Sky at the Settimana Internazionale Coppi e Bartali in Italy, with the Manxman winning overall and the Italian taking the final time trial stage and second place overall behind his teammate.

Team Sky won every stage bar one in the four-day five sage race, with Ben Swift winning the opening stage and Kennaugh, Cataldo, Swift and Vasil Kiryienka also winning the short four-rider team time trial. Only Italy's Elia Viviani (Cannondale) stopped a Team Sky clean-sweep by winning Saturday's flat stage. Team Sky also won the team prize and Ben Swift won the points competition. Their success left them loaded with several pieces of Italian cured meats, the daily prize offered on the podium.

Cataldo won the hilly 10km time trial to Castello di Montecuccoli near Modena in a time of 16:28. He was eight seconds faster than Matteo Rabottini (Neri Sottoli) and Diego Rosa (Androni Giocattoli) who set a time of 16:40.

Kennaugh finished 48 seconds slower but secured overall victory by 12 seconds ahead of Cataldo. Rabottini was third overall at 35 seconds.

Cataldo was proud of his win and the performance of Team Sky in Italy.

“Everyone has done a really good job this week and it has been a strong team effort," he said in a report on the Team Sky website.

"From a personal point of view I was really happy to do a good ride and to move up to second in GC. We won a lot this week but I think the nicest thing about our performance was that we always chose the right tactics. We stuck to what we talked about each morning and we worked together in the right way. That is not easy to do day after day.”



Full Results 1 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 0:16:28.74 2 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:00:07.87 3 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:00:11.43 4 Damiano Caruso (Ita) Cannondale 0:00:13.69 5 Alexander Foliforov (Rus) Itera - Katusha 0:00:17.45 6 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:00:23.27 7 Alessandro Mazzi (Ita) Utensilnord 0:00:29.20 8 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 0:00:29.80 9 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 0:00:32.02 10 Merhawi Kudus (Eri) MTN - Qhubeka 0:00:35.78 11 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 0:00:35.82 12 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:37.66 13 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Kuma 0:00:37.67 14 Davide Villella (Ita) Cannondale 0:00:38.40 15 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:00:38.86 16 Sergey Firsanov (Rus) RusVelo 0:00:40.18 17 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:40.86 18 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 0:00:42.07 19 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:00:43.37 20 Mauro Finetto (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:00:46.48 21 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:00:46.58 22 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:00:47.88 23 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:00:48.43 24 Matej Mohoric (Slo) Cannondale 0:00:48.51 25 Ildar Arslanov (Rus) Itera - Katusha 0:00:49.56 26 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:53.80 27 Kirill Pozdnyakov (Rus) RusVelo 0:00:54.09 28 Nicola Gaffurini (Ita) Vega - Hotsand 0:00:54.20 29 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:00:55.83 30 Donato De Ieso (Ita) Bardiani CSF 0:00:57.29 31 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 0:00:57.44 32 Jacques Janse van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:59.69 33 Sergei Pomoshnikov (Rus) RusVelo 0:01:07.22 34 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 0:01:07.85 35 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:01:08.33 36 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 0:01:08.58 37 Angelo Pagani (Ita) Bardiani CSF 0:01:10.21 38 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 0:01:10.24 39 Andrea Vaccher (Ita) Marchiol Emisfero 0:01:13.98 40 Giovanni Carboni (Ita) Area Zero Pro Team 0:01:14.28 41 Frantisek Sisr (Cze) Team Dukla Praha 0:01:15.07 42 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:01:15.47 43 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 0:01:17.93 44 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:17.96 45 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:18.47 46 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:01:19.19 47 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 0:01:20.75 48 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:01:21.33 49 Marc de Maar (AHo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:22.03 50 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:22.57 51 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 0:01:25.28 52 Fortunato Baliani (Ita) Christina Watches - Kuma 0:01:25.31 53 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:01:25.48 54 Matteo Busato (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:01:25.77 55 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 0:01:27.63 56 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:27.92 57 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:01:28.68 58 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:29.05 59 Andrea Pasqualon (Ita) Area Zero Pro Team 0:01:29.78 60 Ivan Balykin (Ita) RusVelo 0:01:29.89 61 Uri Martins (Mex) Amore & Vita - Selle SMP 0:01:31.62 62 Dennis van Niekerk (RSA) MTN - Qhubeka 0:01:32.26 63 Mirko Tedeschi (Ita) Team Idea 0:01:33.76 64 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 0:01:33.88 65 Peter Kusztor (Hun) Utensilnord 0:01:33.90 66 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:01:35.55 67 Simone Antonini (Ita) Marchiol Emisfero 0:01:36.61 68 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:01:36.80 69 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:38.44 70 Daniele Colli (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:01:38.67 71 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:01:40.87 72 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 0:01:41.25 73 Enrico Rossi (Ita) Christina Watches - Kuma 0:01:41.39 74 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 0:01:42.30 75 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:42.82 76 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:01:43.72 77 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Christina Watches - Kuma 0:01:44.32 78 Enrico Franzoi (Ita) Marchiol Emisfero 0:01:46.02 79 Alberto Cecchin (Ita) Marchiol Emisfero 0:01:47.41 80 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:01:48.26 81 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 0:01:48.94 82 Leonardo Pinizzotto (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:01:49.46 83 Pierpaolo De Negri (Ita) Vini Fantini Nippo 0:01:49.64 84 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:49.85 85 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 0:01:49.98 86 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:01:51.32 87 Ferekalsi Debesay (Eri) MTN - Qhubeka 0:01:54.07 88 Alessandro Malaguti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:01:54.13 89 Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:54.57 90 Elia Viviani (Ita) Cannondale 0:01:55.91 91 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:01:56.22 92 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 0:01:56.86 93 Willem Jakobus Smit (RSA) Vini Fantini Nippo 0:01:57.57 94 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Selle SMP 0:01:57.66 95 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Trevigiani 0:01:58.04 96 Artur Ershov (Rus) RusVelo 0:02:01.50 97 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:02:01.60 98 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:01.95 99 Cesare Ciommi (Ita) Vega - Hotsand 0:02:02.47 100 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Pro Team 0:02:04.41 101 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 0:02:04.74 102 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:02:07.71 103 Zsolt Der (Hun) Utensilnord 0:02:08.49 104 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:02:08.71 105 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:02:08.92 106 Alessandro Pettiti (Ita) Team Idea 0:02:09.34 107 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 0:02:10.72 108 Ricardo Pichetta (Ita) Team Idea 0:02:13.06 109 James Gene Piccoli (Can) Amore & Vita - Selle SMP 0:02:14.27 110 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:16.66 111 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:02:17.28 112 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Pro Team 0:02:18.76 113 Bendeguz Bernard (Hun) Utensilnord 0:02:19.41 114 Xu Gang (Chn) Lampre-Merida 0:02:20.71 115 Paolo Colonna (Ita) Bardiani CSF 0:02:22.59 116 Alessandro Bisolti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:02:25.15 117 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:26.13 118 Jimmi Sorensen (Den) Christina Watches - Kuma 0:02:27.02 119 Enea Cambianica (Swi) Marchiol Emisfero 0:02:27.28 120 Milan Kadlec (Cze) Team Dukla Praha 0:02:27.37 121 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Amore & Vita - Selle SMP 0:02:29.66 122 Silvio Giorni (Ita) Area Zero Pro Team 0:02:30.76 123 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:02:31.56 124 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 0:02:32.56 125 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 0:02:32.65 126 Matteo Collodel (Ita) Team Idea 0:02:33.05 127 Roman Katyrin (Rus) Itera - Katusha 0:02:33.50 128 Alessandro Riccardi (Ita) Vega - Hotsand 0:02:44.94 129 Nicolas Lefrancois (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:46.13 130 Alois Kankovsky (Cze) Team Dukla Praha 0:02:46.15 131 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:02:46.24 132 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:02:46.60 133 Matteo Spreafico (Ita) Team Idea 0:02:47.09 134 Martin Blaha (Cze) Team Dukla Praha 0:02:48.29 135 Ondrej Rybin (Cze) Team Dukla Praha 0:02:50.36 136 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:51.92 137 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 0:02:53.07 138 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 0:02:54.80 139 Alessio Camilli (Ita) Vega - Hotsand 0:02:55.64 140 David Per (Slo) Adria Mobil 0:02:59.19 141 Moreno Giampaolo (Ita) Vega - Hotsand 0:03:03.34 142 Anatoliy Sosnitskiy (Ukr) Amore & Vita - Selle SMP 0:03:03.35 143 Martin Hacecky (Cze) Team Dukla Praha 0:03:03.75 144 Robert Jenko (Slo) Meridiana Kamen Team 0:03:04.26 145 Christian Delle Stelle (Ita) Team Idea 0:03:04.35 146 Andrea Dal Col (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:03:14.28 147 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:03:19.98 148 Daniel Paulus (Aut) Vini Fantini Nippo 0:03:20.60 149 Gianni Franco D'Intino (Ita) Vega - Hotsand 0:03:21.58 150 Liam Bertazzo (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:03:24.99 151 Takaschi Miyazawa (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:03:27.64 152 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:03:28.50 153 Paolo Lunardon (Ita) Marchiol Emisfero 0:03:30.41 154 Ondrej Vendolsky (Cze) Team Dukla Praha 0:03:32.69 155 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:03:33.05 156 Jiri Hochmann (Cze) Team Dukla Praha 0:03:38.39 157 Daniele Mossini (Ita) Team Idea 0:03:48.40 158 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:04:03.58 159 Sante Di Nizio (Ita) Vega - Hotsand 0:04:04.71 160 Fabio Gadda (Ita) Team Idea 0:04:30.76 HD Mattia Gavazzi (Ita) Christina Watches - Kuma 0:07:02.26 DNF Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNS Marco Coledan (Ita) Bardiani CSF DNS Francesco Chicchi (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo DNS Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk DNS Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise

Young riders 1 Alexander Foliforov (Rus) Itera - Katusha 0:16:46.19 2 Merhawi Kudus (Eri) MTN - Qhubeka 0:00:18.33 3 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:20.21 4 Davide Villella (Ita) Cannondale 0:00:20.95 5 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:00:25.92 6 Matej Mohoric (Slo) Cannondale 0:00:31.06 7 Ildar Arslanov (Rus) Itera - Katusha 0:00:32.11 8 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 0:00:39.99 9 Giovanni Carboni (Ita) Area Zero Pro Team 0:00:56.83 10 Frantisek Sisr (Cze) Team Dukla Praha 0:00:57.62 11 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:00.51 12 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:01:01.74 13 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:01:08.03 14 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 0:01:10.18 15 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:10.47 16 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:11.60 17 Simone Antonini (Ita) Marchiol Emisfero 0:01:19.16 18 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:01:23.42 19 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 0:01:24.85 20 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:32.40 21 Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:37.12 22 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 0:01:39.41 23 Willem Jakobus Smit (RSA) Vini Fantini Nippo 0:01:40.12 24 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:01:44.15 25 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 0:01:47.29 26 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:01:51.26 27 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:01:51.47 28 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 0:01:53.27 29 James Gene Piccoli (Can) Amore & Vita - Selle SMP 0:01:56.82 30 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:01:59.83 31 Silvio Giorni (Ita) Area Zero Pro Team 0:02:13.31 32 Roman Katyrin (Rus) Itera - Katusha 0:02:16.05 33 Alessandro Riccardi (Ita) Vega - Hotsand 0:02:27.49 34 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:02:29.15 35 Matteo Spreafico (Ita) Team Idea 0:02:29.64 36 Ondrej Rybin (Cze) Team Dukla Praha 0:02:32.91 37 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 0:02:37.35 38 David Per (Slo) Adria Mobil 0:02:41.74 39 Moreno Giampaolo (Ita) Vega - Hotsand 0:02:45.89 40 Andrea Dal Col (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:02:56.83 41 Daniel Paulus (Aut) Vini Fantini Nippo 0:03:03.15 42 Gianni Franco D'Intino (Ita) Vega - Hotsand 0:03:04.13 43 Liam Bertazzo (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:03:07.54 44 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:03:11.05 45 Paolo Lunardon (Ita) Marchiol Emisfero 0:03:12.96 46 Ondrej Vendolsky (Cze) Team Dukla Praha 0:03:15.24 47 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:03:15.60 48 Daniele Mossini (Ita) Team Idea 0:03:30.95 49 Fabio Gadda (Ita) Team Idea 0:04:13.31

Teams 1 Team Sky 0:50:49 2 Cannondale 0:00:17 3 MTN - Qhubeka 0:00:21 4 Androni Giocattoli 5 Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:00:26 6 RusVelo 0:00:45 7 Bardiani CSF 0:01:01 8 Lampre-Merida 0:01:52 9 Colombia 0:02:02 10 Adria Mobil 0:02:08 11 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:10 12 Itera - Katusha 0:02:17 13 Area Zero Pro Team 0:02:18 14 Christina Watches - Kuma 0:02:21 15 Utensilnord 0:02:47 16 Marchiol Emisfero 0:03:12 17 MG Kvis - Trevigiani 0:03:25 18 Meridiana Kamen Team 0:03:26 19 Vini Fantini Nippo 0:03:47 20 UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:03:54 21 Amore & Vita - Selle SMP 0:03:55 22 Vega - Hotsand 0:04:17 23 Team Idea 0:04:32 24 Team Novo Nordisk 0:04:34 25 Team Dukla Praha 0:05:04

Final general classification 1 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 10:30:40 2 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 0:00:12 3 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:00:35 4 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:00:43 5 Damiano Caruso (Ita) Cannondale 0:00:50 6 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:01:06 7 Sergey Firsanov (Rus) RusVelo 0:01:20 8 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 0:01:24 9 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:01:45 10 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:01:48 11 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 0:02:54 12 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:02:57 13 Davide Villella (Ita) Cannondale 0:03:07 14 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:45 15 Angelo Pagani (Ita) Bardiani CSF 0:04:06 16 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:04:10 17 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:04:13 18 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:04:15 19 Mauro Finetto (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:04:24 20 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Kuma 0:04:34 21 Ildar Arslanov (Rus) Itera - Katusha 0:04:39 22 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:42 23 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 0:04:51 24 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia 0:04:52 25 Marc de Maar (AHo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:05:16 26 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Pro Team 0:05:33 27 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:21 28 Alessandro Bisolti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:06:51 29 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:08:42 30 Andrea Vaccher (Ita) Marchiol Emisfero 0:09:15 31 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:09:54 32 Merhawi Kudus (Eri) MTN - Qhubeka 0:11:23 33 Alessandro Mazzi (Ita) Utensilnord 0:12:32 34 Nicola Gaffurini (Ita) Vega - Hotsand 0:12:33 35 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:12:50 36 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:13:02 37 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 0:13:03 38 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 0:13:04 39 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:13:28 40 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Christina Watches - Kuma 0:13:33 41 Sergei Pomoshnikov (Rus) RusVelo 0:14:45 42 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 0:15:12 43 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:15:17 44 Matej Mohoric (Slo) Cannondale 0:16:14 45 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:16:28 46 Frantisek Sisr (Cze) Team Dukla Praha 0:16:57 47 Alessandro Malaguti (Ita) Vini Fantini Nippo 0:18:12 48 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:18:19 49 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 0:18:22 50 Xu Gang (Chn) Lampre-Merida 0:18:33 51 Kirill Pozdnyakov (Rus) RusVelo 0:18:39 52 Matteo Collodel (Ita) Team Idea 0:18:48 53 Matteo Busato (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:18:53 54 Simone Antonini (Ita) Marchiol Emisfero 0:19:47 55 Andrea Pasqualon (Ita) Area Zero Pro Team 0:20:00 56 Jacques Janse van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 0:20:15 57 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:42 58 Alberto Cecchin (Ita) Marchiol Emisfero 0:21:07 59 Dennis van Niekerk (RSA) MTN - Qhubeka 0:21:13 60 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 0:21:17 61 Enrico Franzoi (Ita) Marchiol Emisfero 0:22:05 62 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 0:22:21 63 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 0:22:32 64 Pierpaolo De Negri (Ita) Vini Fantini Nippo 0:22:37 65 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:23:19 66 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:23:25 67 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 0:23:36 68 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:24:00 69 Elia Viviani (Ita) Cannondale 0:24:24 70 Milan Kadlec (Cze) Team Dukla Praha 0:24:28 71 Sergey Klimov (Rus) RusVelo 0:24:59 72 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Selle SMP 0:25:07 73 Paolo Colonna (Ita) Bardiani CSF 0:25:17 74 Zsolt Der (Hun) Utensilnord 0:25:28 75 Uri Martins (Mex) Amore & Vita - Selle SMP 0:26:12 76 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:26:22 77 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 0:26:40 78 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Pro Team 0:27:15 79 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF 0:28:14 80 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 0:28:18 81 Enrico Rossi (Ita) Christina Watches - Kuma 0:28:34 82 Donato De Ieso (Ita) Bardiani CSF 0:28:46 83 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:28:54 84 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 0:28:55 85 Mirko Tedeschi (Ita) Team Idea 0:29:17 86 Andrei Nechita (Rom) MG Kvis - Trevigiani 0:29:24 87 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Pro Team 0:29:30 88 Alessandro Pettiti (Ita) Team Idea 0:30:34 89 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:30:53 90 Ivan Balykin (Ita) RusVelo 0:31:47 91 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:31:52 92 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:32:05 93 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 0:32:22 94 Peter Kusztor (Hun) Utensilnord 0:32:55 95 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:33:02 96 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:33:07 97 Ondrej Rybin (Cze) Team Dukla Praha 0:33:27 98 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 0:33:32 99 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:33:42 100 Alexander Foliforov (Rus) Itera - Katusha 0:34:27 101 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:34:28 102 Christian Delle Stelle (Ita) Team Idea 0:34:40 103 Leonardo Pinizzotto (Ita) Amore & Vita - Selle SMP 0:34:52 104 Cesare Ciommi (Ita) Vega - Hotsand 0:35:11 105 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 106 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 0:35:31 107 Willem Jakobus Smit (RSA) Vini Fantini Nippo 0:35:53 108 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 0:36:13 109 Giovanni Carboni (Ita) Area Zero Pro Team 0:36:27 110 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:36:44 111 Enea Cambianica (Swi) Marchiol Emisfero 0:37:29 112 Silvio Giorni (Ita) Area Zero Pro Team 113 Roman Katyrin (Rus) Itera - Katusha 0:37:30 114 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:37:55 115 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:38:11 116 Martin Blaha (Cze) Team Dukla Praha 0:38:20 117 Alois Kankovsky (Cze) Team Dukla Praha 0:38:22 118 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:38:30 119 Artur Ershov (Rus) RusVelo 0:39:10 120 David Per (Slo) Adria Mobil 0:40:00 121 Paolo Lunardon (Ita) Marchiol Emisfero 0:40:50 122 Liam Bertazzo (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:40:55 123 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 0:40:59 124 Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:41:01 125 Takaschi Miyazawa (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:41:17 126 Ricardo Pichetta (Ita) Team Idea 0:41:47 127 Daniel Paulus (Aut) Vini Fantini Nippo 0:41:52 128 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 0:42:11 129 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:42:31 130 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:42:49 131 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:43:45 132 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:44:03 133 Fortunato Baliani (Ita) Christina Watches - Kuma 0:44:21 134 Ferekalsi Debesay (Eri) MTN - Qhubeka 0:44:44 135 Jimmi Sorensen (Den) Christina Watches - Kuma 0:44:58 136 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 0:45:21 137 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Amore & Vita - Selle SMP 0:46:15 138 Ondrej Vendolsky (Cze) Team Dukla Praha 0:46:56 139 Matteo Spreafico (Ita) Team Idea 0:47:14 140 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:47:48 141 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:48:22 142 Daniele Colli (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:48:56 143 Bendeguz Bernard (Hun) Utensilnord 0:48:59 144 Anatoliy Sosnitskiy (Ukr) Amore & Vita - Selle SMP 0:49:29 145 Alessandro Riccardi (Ita) Vega - Hotsand 0:49:33 146 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:49:58 147 Andrea Dal Col (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:50:23 148 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:50:41 149 Martin Hacecky (Cze) Team Dukla Praha 0:50:46 150 Nicolas Lefrancois (Fra) Team Novo Nordisk 0:51:00 151 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:51:03 152 Moreno Giampaolo (Ita) Vega - Hotsand 0:52:15 153 Robert Jenko (Slo) Meridiana Kamen Team 0:52:30 154 Daniele Mossini (Ita) Team Idea 0:52:31 155 Fabio Gadda (Ita) Team Idea 0:53:06 156 James Gene Piccoli (Can) Amore & Vita - Selle SMP 0:53:12 157 Jiri Hochmann (Cze) Team Dukla Praha 0:53:52 158 Alessio Camilli (Ita) Vega - Hotsand 0:54:28 159 Gianni Franco D'Intino (Ita) Vega - Hotsand 0:55:54 160 Sante Di Nizio (Ita) Vega - Hotsand 0:55:56

Points classification 1 Ben Swift (GBr) Team Sky 18 pts 2 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 11 3 Elia Viviani (Ita) Cannondale 10 4 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 8 5 Damiano Caruso (Ita) Cannondale 7 6 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 6 7 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Trevigiani 6 8 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 5 9 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 10 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 5 11 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 4 12 Andrea Pasqualon (Ita) Area Zero Pro Team 4 13 Alberto Cecchin (Ita) Marchiol Emisfero 4 14 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 4 15 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 3 16 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 3 17 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 2 18 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 2 19 Liam Bertazzo (Ita) MG Kvis - Trevigiani 2

Mountains classification 1 Mirko Tedeschi (Ita) Team Idea 13 pts 2 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 13 3 Jacques Janse van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 10 4 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita - Selle SMP 8 5 Sergey Firsanov (Rus) RusVelo 7 6 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 5 7 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 5 8 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 3 9 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 2 10 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 2 11 Simone Antonini (Ita) Marchiol Emisfero 2 12 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Colombia 1

Young riders classification 1 Simone Petilli (Ita) Area Zero Pro Team 10:33:34 2 Davide Villella (Ita) Cannondale 0:00:13 3 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:01:19 4 Ildar Arslanov (Rus) Itera - Katusha 0:01:45 5 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:05:48 6 Merhawi Kudus (Eri) MTN - Qhubeka 0:08:29 7 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:10:08 8 Matej Mohoric (Slo) Cannondale 0:13:20 9 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:13:34 10 Frantisek Sisr (Cze) Team Dukla Praha 0:14:03 11 Simone Antonini (Ita) Marchiol Emisfero 0:16:53 12 Luca Wackermann (Ita) Lampre-Merida 0:19:27 13 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:21:06 14 Eduard Michael Grosu (Rom) Vini Fantini Nippo 0:25:24 15 Lorenzo Di Remigio (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:28:58 16 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 0:29:28 17 Mattia Frapporti (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:30:08 18 Luca Chirico (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:30:13 19 Ondrej Rybin (Cze) Team Dukla Praha 0:30:33 20 Alexander Foliforov (Rus) Itera - Katusha 0:31:33 21 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:31:34 22 Willem Jakobus Smit (RSA) Vini Fantini Nippo 0:32:59 23 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 0:33:19 24 Giovanni Carboni (Ita) Area Zero Pro Team 0:33:33 25 Silvio Giorni (Ita) Area Zero Pro Team 0:34:35 26 Roman Katyrin (Rus) Itera - Katusha 0:34:36 27 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:35:17 28 David Per (Slo) Adria Mobil 0:37:06 29 Paolo Lunardon (Ita) Marchiol Emisfero 0:37:56 30 Liam Bertazzo (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:38:01 31 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 0:38:05 32 Isaac Bolivar Hernandez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:38:07 33 Daniel Paulus (Aut) Vini Fantini Nippo 0:38:58 34 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 0:39:17 35 Riccardo Donato (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:39:55 36 Manabu Ishibashi (Jpn) Vini Fantini Nippo 0:40:51 37 Rino Gasparrini (Ita) MG Kvis - Trevigiani 0:41:09 38 Ondrej Vendolsky (Cze) Team Dukla Praha 0:44:02 39 Matteo Spreafico (Ita) Team Idea 0:44:20 40 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:45:28 41 Alessandro Riccardi (Ita) Vega - Hotsand 0:46:39 42 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Pro Team 0:47:04 43 Andrea Dal Col (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:47:29 44 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:47:47 45 Moreno Giampaolo (Ita) Vega - Hotsand 0:49:21 46 Daniele Mossini (Ita) Team Idea 0:49:37 47 Fabio Gadda (Ita) Team Idea 0:50:12 48 James Gene Piccoli (Can) Amore & Vita - Selle SMP 0:50:18 49 Gianni Franco D'Intino (Ita) Vega - Hotsand 0:53:00