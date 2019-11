Image 1 of 18 Patrik Sinkewitz (Meridiana). (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 18 MTN-Qhubeka. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 18 Patrick Sinkewitz beat Davide Rebellin to win stage one. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 18 Emanuele Sella (Androni-Venezuela). (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 18 Manuel Bongiorno (Bardiani Valvole - CSF Inox). (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 18 Patrick Sinkewitz wins stage 1 of the 2013 Settimana Lombarda. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 18 Fabio Duarte (Colombia) in action at Settimana Lombarda. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 18 Patrick Sinkewitz wins in Maltorta. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 18 Patrick Sinkewitz leads the Settimana Lombarda. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 18 Patrick Sinkewitz flanked by Davide Rebellin and Ivan Rovny. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 18 Patrick Sinkewitz beat Davide Rebellin and Ivan Rovny to take stage 1 of Settimana Lombarda. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 18 Patrick Sinkewitz (Meridiana). (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 18 The gruppo lines up in Brembate di Sopra for Settimana Lombarda. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 18 The Leopard Trek Continental team at the 2013 Settimana Lombarda. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 18 Daniele Colli, who signed for Vini Fantini-Selle Italia in June, with Andrea Noe. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 18 Gianni Savio and his Androni-Venezuela team salute the crowds. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 18 MTN-Qhubeka ready for the Settimana Lombarda. (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 18 Ethiopian champion Tsgabu Grmay (MTN-Qhubeka). (Image credit: Bettini Photo)

German Patrik Sinkewitz stormed back to the top of the sport after a lengthy battle against doping charges. The 32-year-old soloed away from a chasing group on a tough, hilly finale to take the first leader's jersey. Ivan Rovny (Ceramica Flaminia) out-sprinted Davide Rebellin (CCC Polsat Polkowice) from the chase group for second.

Sinkewitz became cycling's first positive for human growth hormone in 2011, but he questioned the validity of the test, which must distinguish between a substance naturally produced in the human body and the drug made in a factory.

In June, the German Sports Court decided that the WADA guidelines were not reliable, but the anti-doping agency for the country disagreed, and appealed to the Court of Arbitration for Sport, which has yet to decide on the case, which was heard at the end of August.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Patrik Sinkewitz (Ger) Meridiana Kamen Team 3:47:30 2 Ivan Rovny (Rus) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:00:16 3 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 4 Sergey Firsanov (Rus) RusVelo 5 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 7 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 0:00:20 9 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 0:00:21 10 Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli 11 Alfredo Balloni (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 12 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 0:00:36 13 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:38 14 Luca Mazzanti (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:39 15 Sergei Chernetski (Rus) Katusha 0:00:40 16 Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 17 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 18 Jan Hirt (Cze) Leopard Trek Continental 19 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 20 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 0:00:55 21 Julian Da Arredondo Moreno (Col) Team Nippo-De Rosa 22 Alexander Rybakov (Rus) RusVelo 0:01:03 23 Alessio Camilli (Ita) Team Nippo-De Rosa 24 Louis Meintjes (RSA) MTN-Qhubeka 25 Joel Zangerle (Lux) Leopard Trek Continental 26 Robinson Ed Chalapud Gomez (Col) Colombia 27 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 28 Marco Zamparella (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:01:09 29 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:01:10 30 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 31 Nicola Dal Santo (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:01:15 32 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 33 Andrea Masciarelli (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:01:25 34 Primoz Roglic (Slo) Adria Mobil 35 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 36 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) MTN-Qhubeka 37 Niels Vandyck (Bel) Verandas Willems 38 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 39 Arkimed Arguelyes Rodriges (Rus) Lokosphinx 0:01:50 40 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 41 Sergei Pomoshnikov (Rus) RusVelo 42 Pavel Brutt (Rus) Katusha 43 Yury Trofimov (Rus) Katusha 44 Tom Thill (Lux) Leopard Trek Continental 0:02:00 45 Peter Kusztor (Hun) Utensilnord Ora24.eu 0:02:05 46 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 47 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana 48 Davide Mucelli (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:02:16 49 Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha 50 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 0:02:26 51 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 52 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 53 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 54 Alex Kirsch (Lux) Leopard Trek Continental 0:03:06 55 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita 56 Nurbolat Kulimbetov (Kaz) Continental Team Astana 57 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:03:56 58 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:04:06 59 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 60 Antonio Santoro (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 61 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita 62 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 63 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 64 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 65 Fortunato Baliani (Ita) Team Nippo-De Rosa 0:04:16 66 Simone Campagnaro (Ita) Team Nippo-De Rosa 67 Jean-Albert Carnevali (Bel) Verandas Willems 68 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:04:35 69 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:05:15 70 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 71 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 72 Nazar Jumabekov (Kaz) Continental Team Astana 73 Leonardo Pinizzotto (Ita) Team Nippo-De Rosa 74 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:05:34 75 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 76 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 77 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN-Qhubeka 78 Kristian Sbaragli (Ita) MTN-Qhubeka 79 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 80 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha 81 Ferekalsi Debesay Abrha (Eri) MTN-Qhubeka 82 Ilnur Zakarin (Rus) RusVelo 83 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 0:05:56 84 Artur Fedosseyev (Kaz) Continental Team Astana 85 Viktor Okishev (Kaz) Continental Team Astana 0:06:35 86 Ibai Salas (Spa) Caja Rural 87 Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 88 Jonathan Monsalve (Ven) Vini Fantini-Selle Italia 89 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Continental Team Astana 90 Uri Martins (Mex) Amore & Vita 91 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita 92 Alessandro Mazzi (Ita) Utensilnord Ora24.eu 93 Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Ora24.eu 94 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 95 Enrico Rossi (Ita) Meridiana Kamen Team 96 Alberto Cecchin (Ita) Team Nippo-De Rosa 97 Matteo Fedi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 98 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 99 Alexander Mironov (Rus) RusVelo 0:07:44 100 Pavel Kochetkov (Rus) RusVelo 101 Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 102 Donago De Ieso (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 103 Angelo Pagani (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:08:54 104 Quentin Borcy (Bel) Verandas Willems 105 Songezo Jim (RSA) MTN-Qhubeka 106 Eduard Vorganov (Rus) Katusha 107 Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha 108 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 109 Nikita Umerbekov (Kaz) Continental Team Astana 110 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:09:55 111 Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Ora24.eu 112 Ábel Kenyeneres (Hun) Utensilnord Ora24.eu 113 Andrea Manfredi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 0:11:05 114 Daniele Colli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:11:25 115 Igor Boev (Rus) RusVelo 116 Antonio Di Battista (Ita) Amore & Vita 0:12:07 117 Maxwell Stuart Durtschi (USA) Leopard Trek Continental 0:13:05 118 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 119 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 120 Robbie Squire (USA) Amore & Vita 121 Floris Smeyers (Bel) Verandas Willems 0:13:33 122 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:14:31 123 Josef Cerny (Cze) CCC Polsat Polkowice 0:17:06 124 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Polsat Polkowice 125 Pit Schlechter (Lux) Leopard Trek Continental 126 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural 127 Daniel Holloway (USA) Amore & Vita 128 Ramon Domene Reyes (Spa) Caja Rural 129 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 130 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 131 Daniele Scampamorte (Ita) Utensilnord Ora24.eu 0:18:13 132 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia 133 Olivier Poppe (Bel) Verandas Willems 134 Ilya Davidenok (Kaz) Continental Team Astana 135 Olivier Pardini (Bel) Verandas Willems 136 Giacomo Forconi (Ita) Ceramica Flaminia-Fondriest 137 Massimo Demarin (Cro) Meridiana Kamen Team 0:18:28 138 Adrian Richeze (Arg) Team Nippo-De Rosa 139 Kristian Haugaard Jensen (Den) Leopard Trek Continental 0:18:53 140 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 141 Olivier Hofstetter (Swi) Leopard Trek Continental 142 Michael Goolaerts (Bel) Verandas Willems 0:20:29 143 Guillaume Rase (Bel) Verandas Willems DNF Pavel Ptashkin (Rus) Lokosphinx DNF Mihkel Räim (Est) Amore & Vita DNF Luka Grubic (Cro) Meridiana Kamen Team DNF Endi _irol (Cro) Meridiana Kamen Team DNS Kohei Uchima (Jpn) Team Nippo-De Rosa DNS Pavel Potocki (Cro) Meridiana Kamen Team