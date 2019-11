Image 1 of 2 Lotta Lepistö (Trek-Segafredo) wins the final stage at Setmana Ciclista Valenciana (Image credit: Velofocus) Image 2 of 2 Clara Koppenburg (WNT-Rotor) wins stage 3 and takes the overall lead at Setmana Ciclista Valenciana (Image credit: WNT-Rotor Pro Cycling)

Lotta Lepistö (Trek-Segafredo) won the final stage of the Setmana Ciclista Valenciana out of a bunch sprint ahead of Elena Cecchini (Canyon-SRAM) and Coryn Rivera (Sunweb). It was the third stage victory for the newly launch American team after Ruth Winder won the opening stage and Lepistö won stage 2.

"I am super happy with the win. It was a great Tour for us – three wins out of four – we are all really, really happy. Again, the teamwork was perfect today, and I could not do it without these girls working so hard, today and all week," said Lepistö in a team press release.

Clara Koppenburg (WNT-Rotor) won the overall title at the four-day race, moving into the overall lead after winning queen stage 3 atop the summit of Xorret de Cati. She sealed the overall victory after finishing in the main field on the final day. Soraya Paladin (Ale Cipollini) was second and Ashleigh Moolman-Pasio third.

"The team did such a good job during the whole stage, it was so great to see that we were all committed 100%, it was an incredible feeling," Koppenburg wrote on the team's website.

The stage was 104km which started in Valencia and finished in Sagunt, there were several smaller climbs, and although the field split during the race, it came back together for a small bunch sprint.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Trek-Segafredo Women 2:27:19 2 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM 3 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 4 Roxane Fournier (Fra) Movistar Team Women 5 Claudia Koster (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 6 Jip van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 7 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 8 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 0:00:03 9 Stine Borgli (Nor) Norway 10 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 11 Leah Thomas (USA) Bigla Pro Cycling Team 12 Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops 13 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 14 Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 15 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) CCC-Liv 16 Eider Merino Cortazar (Spa) Movistar Team Women 17 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Bigla Pro Cycling Team 18 Katrine Aalerud (Nor) Norway 19 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 20 Susanne Andersen (Nor) Team Sunweb Women 21 Dalia Muccioli (Ita) Valcar-Cylance Cycling 22 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 23 Demi de Jong (Ned) Lotto Soudal Ladies 24 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 25 Maria Vittoria Sperotto (Ita) Bigla Pro Cycling Team 0:00:09 26 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo Women 27 Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 28 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo Women 29 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 30 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM 31 Clara Koppenburg (Ger) WNT-Rotor Pro Cycling 32 Lara Vieceli (Ita) WNT-Rotor Pro Cycling 33 Janneke Ensing (Ned) Team Sunweb Women 34 Margarita Victo Garcia Cañellas (Spa) Movistar Team Women 35 Erica Magnaldi (Ita) WNT-Rotor Pro Cycling 36 Katharine Hall (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 37 Marta Lach (Pol) CCC-Liv 38 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 39 Nicola Juniper (GBr) Mexx-Watersley WCT 40 Vita Heine (Nor) Norway 41 Laura Camila Lozano Ramirez (Col) Health Mate-Ladies Team 42 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) WNT-Rotor Pro Cycling 43 Elizabeth Holden (GBr) Drops 44 Elise Chabbey (Swi) Bigla Pro Cycling Team 45 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 46 Elizabeth Banks (GBr) Bigla Pro Cycling Team 47 Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini-Van Eyck Sport 48 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC-Liv 49 Julie Van de Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 50 Danielle Christmas (GBr) Lotto Soudal Ladies 51 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Cylance Cycling 52 Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM 53 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Ale Cipollini 54 Marie Dessart (Bel) Lotto Soudal Ladies 55 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 56 Natalie Grinczer (GBr) Bizkaia-Durango 57 Annabel Fisher (GBr) Dn Dames Bio Frais 58 Cristina Martinez Bonafe (Spa) Bizkaia-Durango 59 Nicole D'Agostin (Ita) Bizkaia-Durango 60 Mikayla Harvey (NZl) Bigla Pro Cycling Team 61 Nicole Hanselmann (Swi) Bigla Pro Cycling Team 62 Paulien Rooijakkers (Ned) CCC-Liv 63 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Women's Team 64 Valerie Demey (Bel) CCC-Liv 65 Riejanne Markus (Ned) CCC-Liv 0:00:25 66 Jade Wiel (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 67 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women 68 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 69 Lorena Llamas Garcia (Spa) Movistar Team Women 70 Omer Shapira (Isr) Canyon-SRAM 71 Alba Teruel Ribes (Spa) Movistar Team Women 72 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-SRAM 0:00:27 73 Hannah Ludwig (Ger) Canyon-SRAM 0:00:29 74 Sarah Rijkes (Aut) WNT-Rotor Pro Cycling 0:00:37 75 Jelena Eri (Ser) Ale Cipollini 76 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo Women 0:00:39 77 Anna Plichta (Pol) Trek-Segafredo Women 0:01:08 78 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:01:39 79 Emilie Moberg (Nor) Norway 0:04:46 80 Daniela Reis (Por) Doltcini-Van Eyck Sport 81 Sara Mustonen (Swe) Health Mate-Ladies Team 82 Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies 83 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM 84 Severine Eraud (Fra) Doltcini-Van Eyck Sport 85 Aroa Gorostiza Ulloa (Spa) Bizkaia-Durango 86 Marion Sicot (Fra) Doltcini-Van Eyck Sport 87 Aline Gugluelmi (Fra) Dn Dames Bio Frais 88 Sarah Inghelbrecht (Bel) Mexx-Watersley W.C.T. 89 Meret Zimmermann (Swi) Dn Dames Bio Frais 90 Anna Trevisi (Ita) Ale Cipollini 91 Fabienne Buri (Swi) Re/Max Cycling Team 92 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Women's Team 93 Sandra Weiss (Swi) Re/Max Cycling Team 94 Giorgia Bariani (Ita) Ale Cipollini 95 Marcia Eicher (Swi) RE/MAX Cycling Team 96 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar-Cylance Cycling 97 Ariadna Trias Jordan (Spa) Sopela Women's Team 98 Zsófia Szabó (Hun) Health Mate-Ladies Team 99 Corinna Lechner (Ger) Mexx-Watersley WCT 100 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Cylance Cycling 101 Belen Lopez Morales (Spa) Massi-Tactic Women Team 102 Selina Burch (Swi) Re/Max Cycling Team 0:04:54 103 Vera Adrian (Nam) Re/Max Cycling Team 104 Jacqueline Dietrich (Ger) Team Stuttgart 105 Aafke Soet (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 106 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek-Segafredo Women 107 Fien Delbaere (Bel) Health Mate-Ladies Team 108 Silvia Pollicini (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:04:57 109 Alessia Vigilia (Ita) Valcar-Cylance Cycling 110 Evy Kuijpers (Ned) CCC-Liv 111 Puck Moonen (Ned) Lotto Soudal Ladies 112 Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate-Ladies Team 113 Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini 114 Christina Schweinberger (Aut) Health Mate-Ladies Team 115 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi-Tactic Women Team 116 Ingrid Lorvik (Nor) Norway 117 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:05:00 118 Manon Lloyd (GBr) Drops 119 Asja Paladin (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:05:40 120 Anna Christian (GBr) Drops 0:06:27 121 Lucie Lahaye (Fra) Charente-Maritime Women 0:11:36 122 Line Marie Guliksen (Nor) Norway 123 Jessy Druyts (Bel) Sismic Wear Le Boulou 124 Teresa Ripoll Sabate (Spa) Massi-Tactic Women Team 125 Lisa Robb (Ger) Team Stuttgart 126 Souyris Manon (Fra) Dn Dames Bio Frais 127 Noemie Abgrall (Fra) Charente-Maritime Women 128 India Grangier (Fra) Charente-Maritime Women 129 Désirée Ehrler (Swi) Mexx-Watersley WCT 130 Mieke Docx (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport 131 Grace Anderson (NZl) Drops 132 Ingrid Moe (Nor) Norway 133 Pauline Allin (Fra) Charente-Maritime Women 134 Sandra Moral Ventosinos (Spa) Massi-Tactic Women Team 135 Loriane Ceyssat (Fra) Dn Dames Bio Frais 136 Hannah Fandel (Ger) Team Stuttgart 137 Lea Feder (Ger) Team Stuttgart 0:24:26 138 Sara Bonillo (Spa) Delikia - Ginestar 139 Anaïs Morichon (Fra) Charente-Maritime Women 0:24:32 140 Camille Devi (Fra) Dn Dames Bio Frais 0:29:42 DNF Julia Soek (Ned) Team Sunweb Women DNF Sofía Pico (Spa) Delikia - Ginestar DNF Bryony van Velzen (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport DNF Manon Minaud (Fra) Charente-Maritime Women DNF Gladys Verhulst (Fra) Charente-Maritime Women