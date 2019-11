There were no surprises at the Racer Bikes Cup round in Flims, Switzerland, on Saturday afternoon, when World Champion Nino Schurter (Scott Swisspower) and Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team) won.

Local hero Schurter finished 12 seconds ahead of Lukas Flückiger (Trek World Racing) at the the finish. Heat and the circuit proved to be selective in determining the race's outcome. On lap one of eight total, Schurter, Martin Gujan (Cannondale) and the two Flückiger brothers established themselves quickly as the leaders, with a gap to the rest of the field.

The world's best ranked Under 23 rider Matthias Flückiger (Trek World Racing) put in a strong performance, but suffered a flat tire during lap two and had to make a comeback to work his way back onto the podium.

Schurter got away on lap four and got himself a lead of almost a minute. On the finale lap, Lukas Flückiger managed to come close to Schurter, but the local favorite held on for the victory.

Despite his flat, Matthias Flückiger worked his way back into third place.

In the women's race, European marathon champion Esther Süss won her final test before the European Championships next week in Israel. She built a steady lead from the start of the six-lap race, and at the end, she finished one and a half minutes ahead of German Elisabeth Brandau (Team Haibike) and the third-placed Sarah Koba (Team Giant Swiss).

Roger Walder (Scott Swisspower) and Linda Indergand (FRM TG Zentralschweiz/IG-RS Uri) won the junior men's and women's races while Matthias Stirnemann (Merida Suisse) won the amateur and masters category.

The next major Swiss race is the National Championships in Gränichen in two weekends although the race will not count toward the Racer Bikes Cup series.

Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:42:15 2 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing 0:00:12 3 Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing 0:02:37 4 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:03:37 5 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:04:37 6 Pascal Meyer (Swi) M.I.G Bike Team 0:06:33 7 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:07:31 8 Silvio Bundi (Swi) ewz-Giant MTB-Team 0:08:16 9 Severin Disch (Swi) Giant-Swiss-Team 0:08:31 10 Balz Weber (Swi) DS-Rennsport 0:08:53 11 Chun Hing Chan (HKg) National Team Hong Kong 0:09:23 12 Patrik Gallati (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:09:37 13 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:09:43 14 Christian Bickel (Swi) christianbickel.ch/RV Winterthur 0:10:42 15 Mirco Widmer (Swi) Giant-Swiss-Team 0:11:26 16 Dirk Peters (NZl) Rotorua 0:12:02 17 Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta Corratec (Italia) 0:12:35 18 Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss 0:13:18 19 Pascal Ketterer (Ger) Wheeler- iXS Team 0:14:22 -1lap Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team -1lap Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team -1lap Florian Thie (Swi) MTB Cycletech Racing Team -1lap Tobias Hollenstein (Swi) Giant-Swiss-Team -1lap Manuel Ebert (Ita) A.S.C. Tiroler Radler Bozen -1lap Florian Meyer (Swi) Freemountain - Koba -1lap Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -1lap Samuel Reichen (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB -1lap Lucien Peterhans (Swi) Velo Franz/Univega -1lap Bradford Perley (USA) USA National MTB Team -1lap Markus Bless (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -1lap Zachary Keller (USA) USA National MTB Team -1lap Nate Byrom (USA) USA National MTB Team -1lap Adam Parke (USA) USA National MTB Team DNF Matthias Rupp (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing DNF Robert Kircher (Aut) Tango-Cycling-Future Team DNF Patrick Tresch (Swi) GU Plus/Thomyk/VMC Silenen DNF Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss DNF Jonas Baumann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB DNF Yves Corminboeuf (Swi) DNF Mathias Krähemann (Swi) Bike Team Ramsauer-Micarna DNF Lucien Besançon (Swi) MTB Cycletech Racing Team

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Pro Team 1:30:05 2 Elisabeth Brandau (Ger) Team Haibike 0:01:33 3 Sarah Koba (Swi) Giant-Swiss-Team 0:04:13 4 Marielle Saner-Guinchard (Swi) BikePark.ch/Scott 0:05:28 5 Kathrin Stirnemann (Swi) Merida Suisse Team 0:07:08 6 Hanna Klein (Ger) Rothaus-CUBE MTB Team 0:08:43 7 Fabienne Niederberger (Swi) Felt 0:12:05 8 Asa Erlandsson (Swe) Cube-Biketoyz / Varbergs MTB 0:12:59 9 Michelle Hediger (Swi) Fischer-BMC 0:13:09 10 Renata Bucher (Swi) Stöckli - Craft 0:15:20 11 Lorraine Truong (Swi) Prof Raiffeisen/ccl 0:15:43 12 Nadine Rieder (Ger) FBI racingteam.youngstars 0:16:15 13 Nicole Hanselmann (Swi) bike-import.ch 0:18:16 14 Cornelia Schuster (Ita) SSV Pichl Gsies Raiffeisen 0:18:56 -1lap Alexa Hüni (Ger) VAUDE Simplon Team -1lap Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC -1lap Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -1lap Catherine Lohri (Swi) Koba -1lap Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team -1lap Lydia Tanner (USA) USA National MTB Team -1lap Darya Zaytseva (Rus) KARO Film -1lap Virginie Pointet (Swi) BikePark.ch/Scott -1lap Therese Rhodes (Aus) Merida Flight Centre Australia DNF Céline Farner (Swi) Velo Franz/Univega

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Roger Walder (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:23:08 2 Michael Stünzi (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:01:36 3 Tobias Spescha (Swi) Merida Suisse Team 0:01:55 4 Janos Ruch (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:02:04 5 Lars Forster (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:02:27 6 Fabian Paumann (Swi) Merida Suisse Team 0:02:35 7 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:02:36 8 Richard Anderson (NZl) Avanti Bikes 0:02:37 9 Claude Koster (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:03:12 10 Valentin Berset (Swi) ACBroye / Dom Cycle 0:03:46 11 Roger Jenny (Swi) Bike 4 Fun 0:03:58 12 Florian Chenaux (Swi) Vélo-Club Fribourg/ Cycles Pache 0:04:17 13 Philipp Hediger (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:04:38 14 Severin Sägesser (Swi) Thömus Racing Team 0:05:14 15 Armin Kiebacher (Ita) A.S.V. St. Lorenzen 0:05:42 16 Bryan Allemann (Swi) BikePark.ch/Scott 0:06:27 17 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:06:37 18 Silvan Kälin (Swi) TG Zentralschweiz/RV Einsiedeln 0:06:58 19 Kevin Krieg (Swi) PBR-Matic Swiss MTB Team 0:07:15 20 Erik Jonsson (Swi) Jonsson Dom Cycle-Merida 0:08:06 21 Dylan Page (Swi) Dom Cycle / VC Rennaz 0:08:34 22 Matthias Zink (Ger) Lexware Racing Team 0:09:15 23 Even Sverdrup Augdal (Nor) Ringerike Sykkelklubb 0:09:38 24 Marc Schärli (Swi) Fischer-BMC 0:11:06 25 Alexey Solovyev (Rus) KARO Film 0:11:17 26 Ronny Koller (Swi) RSS Rheintal 0:11:32 27 Nikita Chubukov (Rus) KARO Film 0:11:50 28 Lukas Überall (Aut) Tom's Pro Kirchberg 0:12:03 29 Dominik Risi (Swi) TG Zentralschweiz/RMC Kerns 0:12:39 30 Patrick Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:12:54 31 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:13:09 32 Brian Brog (Swi) Free-Mountain-Koba-Team 0:13:16 33 Daniel Humm (Swi) Tempo-Sport Cannondale/VC Wädenswil 0:14:57 34 Fredrik Haraldseth (Nor) BOC 0:15:53 35 Yann Rausis (Swi) 0:16:12 36 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:17:14 37 Maxi Maier (Ger) MTB-Club-München / Team Merida-Schulte 0:19:48 -1lap Michael Grod (Swi) VBT-Seetal -1lap Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur -1lap Felix Wiesbauer (Aut) Tom's Pro Kirchberg -1lap Maxime Ebel (Swi) Frenetic Bernasconi HiRe -1lap Pascal Nay (Swi) Thömus Bike Team -1lap Tobias Schraner (Swi) Fischer-BMC -1lap Niculin Just (Swi) biketeam.gr -1lap Elia Omodei (Swi) VC Wohlen/Scott Radsport Stutz -1lap James Hanus (Aus) -1lap Pascal Stettler (Swi) Fischer Junior MTB Team DNF Sascha Bleher (Ger) M.I.G Bike Team DNF Nico Tambarikas (Swi) RSS-Rheintal DNF Silvan Casutt (Swi) biketeam.gr

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Linda Indergand (Swi) FRM TG Zentralschweiz/IG-RS Uri 1:19:51 2 Lisa Rabensteiner (Ita) Profi Bike Team 0:09:45 3 Fabienne Andres (Swi) Cannondale Küttel Team/VMC Hägglingen 0:10:14 4 Julia Tanner (Ita) A.B.C. Egna Neumarkt 0:11:10 5 Svetlana Poverina (Rus) KARO FILM 0:13:05 6 Theresa Wolfrum (Ger) BIKE Junior Team 0:14:14 7 Veronika Widmann (Ita) A.B.C. Egna Neumarkt 0:20:04 DNF Jolanda Neff (Swi) ewz-Giant MTB Team DNF Katja Schuster (Ita) SSV Pichl Gsies Raiffeisen DNF Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team DNF Lena Wehrle (Ger) RSV St.Märgen / Rothaus-Cube U21