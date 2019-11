Image 1 of 8 Michael Valgren (Tinkoff) in the race lead in Tour of Denmark Image 2 of 8 Team Postnord Danmark teammates helping each other during a mechanical Image 3 of 8 Team Postnord Danmark lined up at Tour of Denmark stage 5 Image 4 of 8 Tinkoff sitting in the field during stage 5 Tour of Denmark Image 5 of 8 Novo Nordisk at the front of the Action from stage five at the Postnord Danmark Rundt Image 6 of 8 Action from stage five at the Postnord Danmark Rundt Image 7 of 8 Teammates help each other out during a mechanical Image 8 of 8 Action from stage five at the Postnord Danmark Rundt

Michael Valgren (Tinkoff) sealed the overall victory at the Tour of Denmark on Sunday. The Danish all-rounder took the overall lead during the third stage and held onto it through the final stage 5, winning by 10 seconds over Magnus Cort Nielsen (Team Postnord Danmark) and 57 seconds ahead of Mads Wurtz Schmidt (Virtu Pro-Veloconcept).

"We had some suspense today, but we adjusted our strategy along the road and the guys did another great job," Tinkoff director Lars Michaelsen said. "We also won the team classification too which underlines the team effort out here this week, and Benna is also rewarded with the points classification. We didn't win the stage, but there were plenty of other rewards.

"In the morning we tried to have the right break go clear, but other teams agendas were different," Michaelsen continued. "We covered 52km in the first hour, a continuously high speed, and in the end the guys out front ran out of energy, and Cort took the first sprint, so we adapted to the situation.

"For the second sprint it worked out that the break stayed away and took the bonifications there so with Valgren's gap in the TT even if Cort won the bunch sprint Valgren would still win the overall. In the end Valgren took fifth, showing his strength, and Benna took third, to win the points jersey, ending a really good week here for the team."

With the field all together for the finale, Phil Bauhaus (Bora-Argon 18) took top honours in stage 5, a 175km race held from Karrebæksminde to Frederiksberg. He won the sprint ahead of Moreno Hofland (LottoNL-Jumbo) and Daniele Bennati (Tinkoff).

"It was a perfect day. Rudi (Selig) brought me in a good position, with 1k to go he dropped me at the Tinkoff train. In the sprint I catched [sic] the wheel from Hofland then and could overtake him on the last metres. I am super happy with this win," Bauhaus said.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 3:34:24 2 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 3 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 4 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 5 Michael Valgren (Den) Tinkoff Team 6 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 7 Michael Carbel (Den) Stölting Service Group 8 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 9 Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling 10 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 11 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 12 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Postnord Danmark 13 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 14 Mads Würtz Schmidt (Den) Virtu Pro - Veloconcept 15 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 16 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 17 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 18 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 19 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 20 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 21 Nicolai Brøchner (Den) Riwal Platform Cycling Team 22 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 23 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 24 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 25 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 26 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 27 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff Team 28 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 29 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 30 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 31 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 32 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 33 Gillio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 34 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 35 Dennis Herfort Jensen (Den) Team Almeborg-Bornholm 36 Hansen Jannik Hyldtoft (Den) Team Almeborg-Bornholm 37 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 38 Barry Markus (Ned) Roompot - Oranje Peloton 39 Kasper Asgren (Den) Virtu Pro - Veloconcept 40 Gatis Smukulis (Lat) Astana Pro Team 41 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 42 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 43 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 44 Christian Nyvang Lund (Den) Team Almeborg-Bornholm 45 Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 46 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 47 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg-Bornholm 48 John Kronborg Ebsen (Den) ONE Pro Cycling 49 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Team Postnord Danmark 50 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Argon 18 51 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 52 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 53 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 54 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 55 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg-Bornholm 56 Nicklas Pedersen (Den) Team Postnord Danmark 57 Emil Toudal (Den) Team Almeborg-Bornholm 58 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 59 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 60 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 61 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 62 Artym Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 63 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 64 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 65 Jesper Schultz (Den) Team Almeborg-Bornholm 66 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 67 Daniel Holm Foder (Den) Virtu Pro - Veloconcept 68 Mark Pedersen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 69 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 70 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Virtu Pro - Veloconcept 71 Aske Louring Vorre (Den) Team Almeborg-Bornholm 72 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:54 72 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 73 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:01:56 74 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:01:57 75 Niklas Vestergaard Eg (Den) Virtu Pro - Veloconcept 76 Thomas Nybo Riis (Den) Virtu Pro - Veloconcept 77 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 78 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 79 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 80 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 81 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 82 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Almeborg-Bornholm 83 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 84 Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling 84 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:18 85 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 85 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 85 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:03:06 86 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform Cycling Team 87 Troels Rønning Vinther (Den) Riwal Platform Cycling Team 88 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:03:27 89 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 90 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 0:04:16 91 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 92 Rune Almindsøe Andersen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:04:18 93 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 94 Aimé De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 95 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Almeborg-Bornholm 96 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Team Postnord Danmark 0:07:13 97 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:08:31 98 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 99 Tom Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 100 Mikkel Frølich Honorè (Den) Team Postnord Danmark 101 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:08:46 102 Mathias Dam Westergaard (Den) Team Almeborg-Bornholm 103 Andreas Jeppesen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 104 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 105 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 106 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 107 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 108 Jesper Mørkøv (Den) Riwal Platform Cycling Team 109 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 110 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Postnord Danmark 5 pts 2 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 3 3 Michael Valgren (Den) Tinkoff Team 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 5 pts 2 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 3 3 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 10 pts 2 Kasper Asgren (Den) Virtu Pro - Veloconcept 6 3 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 4 4 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aimé De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 pts 2 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 3 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 4 4 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aimé De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 pts 2 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 6 3 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 4 4 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Almeborg-Bornholm 2

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aimé De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 pts 2 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 6 3 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 4 4 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 2

Most aggressive # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 10 pts 2 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 6 3 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 4 4 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Almeborg-Bornholm 2

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Valgren (Den) Tinkoff Team 16:41:35 2 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Postnord Danmark 0:00:10 3 Mads Würtz Schmidt (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:00:57 4 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 0:01:21 5 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 0:01:22 6 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:33 7 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 0:01:41 8 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:01:42 9 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:44 10 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff Team 0:01:46 11 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:55 12 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 0:02:02 13 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 14 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Argon 18 0:02:11 15 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:16 16 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:19 17 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:28 18 Gillio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:02:29 19 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:30 20 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:02:32 21 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 0:02:39 22 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:56 23 Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling 0:03:03 24 Troels Rønning Vinther (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:07 25 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:38 26 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 0:03:39 27 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:40 28 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:03:47 29 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:04 30 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:14 31 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 32 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:04:17 33 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:05:05 34 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:06:20 35 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:12 36 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:08:01 37 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 0:08:09 38 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:20 39 Hansen Jannik Hyldtoft (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:08:27 40 Jesper Schultz (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:10:23 41 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Team Postnord Danmark 0:10:37 42 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:10:46 43 Aske Louring Vorre (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:11:05 44 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 0:11:09 45 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 0:11:11 46 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:11:14 47 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:11:15 48 Daniel Holm Foder (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:11:16 49 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:11:25 50 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:11:36 51 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:11:59 52 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 0:12:35 53 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:12:43 54 Barry Markus (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:36 55 Artym Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:14:02 56 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:14:46 57 Emil Toudal (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:14:50 58 Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling 0:15:24 59 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 0:15:58 60 Rune Almindsøe Andersen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:16:13 61 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:16:43 62 Gatis Smukulis (Lat) Astana Pro Team 0:17:46 63 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 0:18:25 64 Mark Pedersen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:19:05 65 Mikkel Frølich Honorè (Den) Team Postnord Danmark 0:19:58 66 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:20:06 67 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:20:25 68 Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:41 69 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:20:48 70 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 0:20:52 71 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:21:15 72 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:22:33 73 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:23:13 74 Kasper Asgren (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:24:14 75 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:24:17 76 John Kronborg Ebsen (Den) ONE Pro Cycling 0:25:46 77 Mathias Dam Westergaard (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:26:01 78 Aimé De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:26:10 79 Niklas Vestergaard Eg (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:26:13 80 Thomas Nybo Riis (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:27:10 81 Nicklas Pedersen (Den) Team Postnord Danmark 0:27:48 82 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:28:36 83 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:29:00 84 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:29:11 85 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:29:43 86 Christian Nyvang Lund (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:30:10 87 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:31:08 88 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:31:21 89 Nicolai Brøchner (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:33:22 90 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 0:33:51 91 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:33:58 92 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:34:21 93 Michael Carbel (Den) Stölting Service Group 0:34:35 94 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:35:12 95 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:35:15 96 Dennis Herfort Jensen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:35:30 97 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:36:01 98 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 0:37:24 99 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:37:56 100 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:38:18 101 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:38:23 102 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 0:38:52 103 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 0:39:32 104 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:40:10 105 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:40:29 106 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:41:37 107 Andreas Jeppesen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:41:48 108 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:42:03 109 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Team Postnord Danmark 0:45:53 110 Tom Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 0:47:01 111 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:47:49 112 Jesper Mørkøv (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:48:49 113 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 0:49:09 114 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:51:05

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 44 pts 2 Michael Valgren (Den) Tinkoff Team 42 3 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Postnord Danmark 39 4 Mads Würtz Schmidt (Den) Virtu Pro - Veloconcept 34 5 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 34 6 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 19 7 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 16 8 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 16 9 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 10 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 15 11 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 13 12 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 12 13 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 10 14 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 10 15 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 9 16 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 9 17 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 8 18 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 8 19 Gillio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 7 20 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 7 21 Michael Carbel (Den) Stölting Service Group 7 22 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 6 23 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 24 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 6 25 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 26 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 5 27 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 5 28 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 5 29 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 30 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 5 31 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 5 32 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 5 33 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff Team 4 34 Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling 4 35 Tom Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 4 36 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 37 Nicolai Brøchner (Den) Riwal Platform Cycling Team 3 38 Rune Almindsøe Andersen (Den) Team Almeborg-Bornholm 3 39 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 40 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 2 41 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2 42 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2 43 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1 44 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1 45 Kasper Asgren (Den) Virtu Pro - Veloconcept 1 46 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 1 47 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Aimé De Gendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 44 pts 2 Nicolai Brøchner (Den) Riwal Platform Cycling Team 28 3 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 24 4 Michael Carbel (Den) Stölting Service Group 16 5 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 12 6 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 10 7 Tom Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 10 8 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 10 9 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 10 Rune Almindsøe Andersen (Den) Team Almeborg-Bornholm 6 11 Kasper Asgren (Den) Virtu Pro - Veloconcept 6 12 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 13 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 6 14 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 4 15 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 4 16 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 4 17 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 4 18 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2 19 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 2 20 Nicklas Pedersen (Den) Team Postnord Danmark 2 21 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Almeborg-Bornholm 2

Most aggressive classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 10 pts 2 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 10 3 Tom Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 10 4 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 6 5 Nicklas Pedersen (Den) Team Postnord Danmark 6 6 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 6 7 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 8 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 4 9 Rune Almindsøe Andersen (Den) Team Almeborg-Bornholm 4 10 Michael Carbel (Den) Stölting Service Group 4 11 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 4 12 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 13 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 2 14 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Almeborg-Bornholm 2 15 Nicolai Brøchner (Den) Riwal Platform Cycling Team 2