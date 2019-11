Image 1 of 7 Mads Valgren of Tinkoff in action during stage four at the Postnord Danmark Rundt race time trial in Nyborg Image 2 of 7 Team Novo Nordisk in action Image 3 of 7 Team Novo Nordisk in action Image 4 of 7 Team Novo Nordisk in action during stage four at the Postnord Danmark Rundt race time trial in Nyborg on July 30, 2016 in Nyborg Image 5 of 7 Mads Valgren of Tinkoff in action during stage four at the Postnord Danmark Rundt race time trial in Nyborg Image 6 of 7 Mads Wurtz Schmidt of Virtu Pro Veloconcept wins stage four at the Postnord Danmark Rundt race time trial in Nyborg Image 7 of 7 Mads Wurtz Schmidt of Virtu Pro Veloconcept wins stage four at the Postnord Danmark Rundt race time trial in Nyborg

Mads Wurtz Schmidt (Virtu Pro-Veloconcept) won the 19.6km time trial at the Tour of Denmark. The Danish rider won the race by eight seconds ahead of Lars Boom (Astana) and nine seconds ahead of Martin Toft Madsen (Almeborg-Bornholm).

After finishing fourth in the time trial, Michael Valgren (Tinkoff) successfully defends his overall race lead going into Sunday's final stage. He is leading the race by 12 seconds ahead of Magnus Cort Nielsen (Team Postnord Danmark) and 56 seconds ahead of Schmidt.

"Valgren missed the podium by a tiny amount today, fading and losing a few seconds through the final corners, but this doesn't matter as the goal was to defend his race lead which he did. Gogl also did a good ride to hold onto fourth overall," said director Lars Michaelsen.





Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Würtz Schmidt (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:23:12 2 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 0:00:08 3 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:00:09 4 Michael Valgren (Den) Tinkoff Team 0:00:10 5 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 0:00:12 6 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Postnord Danmark 0:00:17 7 Søren Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:00:26 8 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:29 9 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff Team 0:00:43 10 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 0:00:48 11 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Bora-Argon 18 0:00:49 12 Kasper Asgreen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:00:51 13 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 0:00:53 14 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:00:57 15 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 16 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 0:00:59 17 Alex Rasmussen (Den) Team Coloquick 0:01:00 18 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 0:01:01 19 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:01:05 20 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 21 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Argon 18 0:01:08 22 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:01:12 23 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:16 24 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 25 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:17 26 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 27 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:20 28 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:01:27 29 Emil Vinjebo (Den) Team Postnord Danmark 0:01:30 30 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 31 Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling 0:01:31 32 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:01:39 33 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:41 34 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 35 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:42 36 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 0:01:43 37 Gatis Smukulis (Lat) Astana Pro Team 38 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:44 39 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 40 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 0:01:45 41 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg-Bornholm 42 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:48 43 Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 0:01:50 44 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 0:01:55 45 Andreas Stokbro (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:58 46 Rasmus Wallin (Den) Team Postnord Danmark 0:01:59 47 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:01 48 Mark Sehested Pedersen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 49 Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:04 50 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:02:05 51 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 52 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 53 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:06 54 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:02:10 55 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:02:11 56 Niklas Eg (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:02:13 57 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:15 58 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 59 Daniel Foder (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:02:16 60 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 61 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:23 62 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 63 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:02:25 64 Aimé Degendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 65 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 66 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 0:02:26 67 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 68 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 0:02:27 69 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 70 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:02:30 71 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:31 72 Nicklas Pedersen (Den) Team Postnord Danmark 0:02:33 73 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:34 74 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:02:37 75 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:40 76 Thomas Nybo Riis (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:02:41 77 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 78 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg-Bornholm 79 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:42 80 Mikkel Froelich Honore (Den) Team Postnord Danmark 0:02:43 81 Jesper Schultz (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:02:44 82 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 83 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Coloquick 0:02:46 84 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 0:02:48 85 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:52 86 Dennis Herforth Jensen (Den) Team Coloquick 0:02:53 87 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:02:55 88 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 89 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 0:02:56 90 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:59 91 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:03:01 92 Emil Toudal (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:03:02 93 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:03:03 94 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:03:07 95 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 0:03:09 96 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:17 97 Barry Markus (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:03:18 98 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:19 99 Jesper Morkov (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:20 100 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:03:24 101 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 102 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 103 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 0:03:27 104 Aske Vorre Louring (Den) Team Coloquick 105 Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling 106 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:03:29 107 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 0:03:42 108 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:43 109 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Coloquick 0:03:44 110 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:03:46 111 Jannik Hyldtoft Hansen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:03:47 112 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:03:56 113 John Bohn Ebsen (Den) ONE Pro Cycling 0:03:58 114 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:59 115 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:04:05 116 Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:28 117 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:04:51 118 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 0:05:14 OTL Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling OTL Kristian House (GBr) ONE Pro Cycling DNF Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Valgren (Den) Tinkoff Team 13:07:12 2 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Postnord Danmark 0:00:12 3 Mads Würtz Schmidt (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:00:56 4 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 0:01:20 5 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 0:01:21 6 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:32 7 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 0:01:40 8 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:01:41 9 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:43 10 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff Team 0:01:45 11 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:54 12 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 0:02:01 13 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 14 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Argon 18 0:02:10 15 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:15 16 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:18 17 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:27 18 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:02:28 19 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:30 20 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:02:31 21 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 0:02:38 22 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:55 23 Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling 0:03:02 24 Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:06 25 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:07 26 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:37 27 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:39 28 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 0:03:44 29 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:03:46 30 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 0:03:54 31 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:03 32 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:06 33 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:13 34 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 35 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:04:16 36 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:22 37 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:17 38 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:08:00 39 Jannik Hyldtoft Hansen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:08:26 40 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 0:09:38 41 Jesper Schultz (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:10:22 42 Emil Vinjebo (Den) Team Postnord Danmark 0:10:36 43 Søren Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:10:43 44 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:10:45 45 Aske Vorre Louring (Den) Team Coloquick 0:11:04 46 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 0:11:08 47 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 0:11:10 48 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:11:13 49 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:11:14 50 Daniel Foder (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:11:15 51 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:11:24 52 Mikkel Froelich Honore (Den) Team Postnord Danmark 0:11:26 53 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 0:11:54 54 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:11:58 55 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:12:42 56 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 0:12:44 57 Barry Markus (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:35 58 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:14:01 59 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:14:45 60 Emil Toudal (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:14:49 61 Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling 0:15:23 62 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 0:15:57 63 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:16:42 64 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:17:14 65 Gatis Smukulis (Lat) Astana Pro Team 0:17:45 66 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Coloquick 0:18:08 67 Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group 0:18:24 68 Mark Sehested Pedersen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:19:04 69 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:20:06 70 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:20:24 71 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:20:38 72 Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:40 73 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:20:47 74 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 0:20:51 75 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:21:14 76 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Bora-Argon 18 0:21:41 77 Aimé Degendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:21:51 78 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:22:19 79 Kasper Asgreen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:24:13 80 Niklas Eg (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:24:15 81 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Coloquick 0:24:41 82 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:25:11 83 Thomas Nybo Riis (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:25:12 84 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:25:34 85 John Bohn Ebsen (Den) ONE Pro Cycling 0:25:45 86 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:27:40 87 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:27:46 88 Nicklas Pedersen (Den) Team Postnord Danmark 0:27:47 89 Alex Rasmussen (Den) Team Coloquick 0:28:07 90 Wesley Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:28:35 91 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 0:28:37 92 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:29:10 93 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:29:36 94 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:29:46 95 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:30:09 96 Andreas Stokbro (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:31:20 97 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 0:31:53 98 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:32:05 99 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:32:56 100 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:33:01 101 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:33:16 102 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:33:21 103 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 0:34:34 104 Dennis Herforth Jensen (Den) Team Coloquick 0:35:29 105 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:36:00 106 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 0:36:54 107 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:37:18 108 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:37:55 109 Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 0:38:29 110 Rasmus Wallin (Den) Team Postnord Danmark 0:38:39 111 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:39:17 112 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 0:39:31 113 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:40:01 114 Jesper Morkov (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:40:02 115 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:40:09 116 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 0:40:22 117 Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:40:28 118 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:42:18

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Würtz Schmidt (Den) Virtu Pro - Veloconcept 34 pts 2 Michael Valgren (Den) Tinkoff Team 33 3 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Postnord Danmark 33 4 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 31 5 Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo 22 6 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 16 7 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 13 8 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 13 9 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 13 10 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 12 11 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg-Bornholm 10 12 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 10 13 Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group 10 14 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 9 15 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 9 16 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 8 17 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 8 18 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 7 19 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 6 20 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 21 Søren Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 6 22 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 6 23 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 24 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 5 25 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 5 26 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 27 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 5 28 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 5 29 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff Team 4 30 Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 4 31 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 32 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 3 33 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 3 34 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 35 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Bora-Argon 18 2 36 Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 2 37 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2 38 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1 39 Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1 40 Kasper Asgreen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 1 41 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 1 42 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 28 pts 2 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 24 3 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 16 4 Aimé Degendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 5 Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 12 6 Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 10 7 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 6 8 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 9 Torkil Veyhe (Den) Team Postnord Danmark 6 10 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 4 11 Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton 4 12 Nicklas Pedersen (Den) Team Postnord Danmark 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Würtz Schmidt (Den) Virtu Pro - Veloconcept 13:08:08 2 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Argon 18 0:01:14 3 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:01:32 4 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:02:50 5 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:03:20 6 Jesper Schultz (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:09:26 7 Emil Vinjebo (Den) Team Postnord Danmark 0:09:40 8 Søren Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:09:47 9 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:10:18 10 Mikkel Froelich Honore (Den) Team Postnord Danmark 0:10:30 11 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 0:10:58 12 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 0:11:48 13 Emil Toudal (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:13:53 14 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:16:18 15 Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:19:44 16 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg-Bornholm 0:19:51 17 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:20:18 18 Aimé Degendt (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:55 19 Kasper Asgreen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:23:17 20 Niklas Eg (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:23:19 21 Jonas Vingegaard Rasmussen (Den) Team Coloquick 0:23:45 22 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:29:13 23 Andreas Stokbro (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:30:24 24 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Virtu Pro - Veloconcept 0:32:05 25 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:32:20 26 Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group 0:33:38 27 Thomas Baylis (GBr) ONE Pro Cycling 0:37:33 28 Rasmus Wallin (Den) Team Postnord Danmark 0:37:43