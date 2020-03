Paris-Nice: Benoot wins stage 6

Image 1 of 24 APT FRANCE MARCH 13 Arrival Tiesj Benoot of Belgium and Team Sunweb Celebration during the 78th Paris Nice 2020 Stage 6 a 1615km stage from Sorgues to Apt 234m ParisNice parisnicecourse PN on March 13 2020 in Apt France Photo by Luc ClaessenGetty Images (Image credit: Getty Images) Image 2 of 24 Tiesj Benoot (Sunweb) on the attack in Paris-Nice (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 24 Tiesj Benoot (Team Sunweb) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 24 Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) looking tense at the start of stage 6 of Paris-Nice (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 24 Sergio Higuita (EF) at sign on (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 24 Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) in the Paris-Nice leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 24 Peter Sagan heads away from signing on at Paris-Nice (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 24 Vincenzo Nibali While much of the world went into lockdown to limit the spread of the coronavirus covid-19, Paris-Nice continued for another day, with Tiesj Benoot (Team Sunweb) winning the hilly sixth stage to Apt in the south of France.

The Belgian jumped across and then past an earlier attack by teammate Søren Kragh Andersen over the top of the 4.2km Côte d’Auribeau climb with 13km to go and held off the big-name overall contenders with a superb solo performance.

Michael Matthews won the sprint some 22 seconds behind Benoot to give Team Sunweb a one-two on the stage and take the six-second time bonus.

Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) responded to a number of attacks on the late climbs but then crashed into the barriers on the final decent. It was inside the final three kilometres and so he was given the same time as the other riders and so kept the overall race lead.

Benoot moved up to second overall at 18 seconds, with Sergio Higuita (EF Pro Cycling) third at 43 seconds.

"I'm really happy to give a victory to the team now. We did a really good preparation with some really nice team camps. We put a lot of effort into the Classics team. Unfortunately we cannot ride the Classics this year but I’m sure in the future we can still achieve some nice things," Benoot said reflecting on the impact of the coronavirus on the spring racing season.

"It was a really hard day, full gas from the start. QuickStep immediately started to pull behind the break. I knew that was a good situation for me, I had really good legs, and I like the days where you have to push all day and today was a day like this. I came in a really situation. I went in the counter attack with Nibali and there I felt I still had something left, so I went full with him and then alone when there was 10-15k to the finish.

Schachmann was happy to have survived the day in yellow after his late spill.

"I crashed at 800 metres to go. The race was full on and the guys where going full gas down," the German explained post-race.

"We didn’t see the descent before and it was really crazy. I had a little gap and I came back fast but I made a mistake. It was crazy."

Results

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 3:57:02 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:22 3 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 4 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 6 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 9 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 10 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 11 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 12 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 13 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:00:43 14 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 15 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 16 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 17 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:00:53 18 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 0:01:01 19 Michael Hundahl (Den) NTT Pro Cycling 20 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 21 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 22 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:02:48 23 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 0:03:18 24 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 25 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 26 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quickstep 27 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 28 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 29 Aime De Gendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 30 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 31 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 32 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:05:54 33 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 34 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 35 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 36 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 37 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:08:23 38 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 39 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:08:25 40 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:11:01 41 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 42 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 43 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 44 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 45 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 46 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:11:45 47 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:12:16 48 Julien Vermote (Bel) Cofidis 49 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 50 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 51 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 52 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 53 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 54 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:14:20 55 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:17:08 56 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 57 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 58 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:20:19 59 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 60 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 61 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 62 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 63 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:20:58 64 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 65 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 66 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 67 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 68 Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling 69 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 70 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 71 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 72 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 73 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 74 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 75 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 76 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 77 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 78 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 79 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 80 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 81 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 82 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 83 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 84 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 85 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 86 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 87 Tom Scully (NZl) EF Pro Cycling 88 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 89 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:21:06 90 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 91 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 92 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:22:42 93 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:26:39 94 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus-Wanty Gobert 95 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 96 Boy Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 97 Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic 98 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence DNF Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo DNF Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe DNS Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal DNS Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal DNS Elia Viviani (Ita) Cofidis DNS Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren DNS Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren DNS Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren DNS Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren DNS Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren DNS Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren DNS Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren DNS Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren DNF Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb DNF Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie DNF Julien Simon (Fra) Total Direct Energie DNF Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling DNS Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation DNF Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation DNS Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation DNF Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation DNF Tom Devriendt (Bel) Circus-Wanty Gobert DNF Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept DNF Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept

Sprint 1 - Apt km. 114.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 3 2 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 2 3 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 1

Sprint 2 - Apt km. 158.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 3 2 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 2 3 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 1

Sprint 3 - Apt km. 161.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 15 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 12 3 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 9 4 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 7 5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 6 6 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 5 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 3 9 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 2 10 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 1

Mountain 1 - Côte De Saumane-De-Vaucluse km. 28.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 7 2 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 5 3 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 3 4 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 2 5 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 1

Mountain 2 - Col De Murs km. 47.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 7 2 Anthony Perez (Fra) Cofidis 5 3 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 3 4 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 2 5 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 1

Mountain 3 - Côte De Gordes km. 69 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 4 2 Anthony Perez (Fra) Cofidis 2 3 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 1

Mountain 4 - Col Du Pointu km. 100.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 4 2 Anthony Perez (Fra) Cofidis 2 3 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 1

Mountain 5 - Côte De Caseneuve km. 124.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 7 2 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 5 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 3 4 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 2 5 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 1

Mountain 6 - Côte D'Auribeau km. 148.5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 7 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 5 3 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 3 4 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 2 5 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 1

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 3:57:24 2 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:00:39 3 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 0:02:56 4 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:08:01 5 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 0:10:39 6 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 7 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:16:46 8 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 0:19:57 9 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 10 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:20:36 11 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 12 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 13 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 14 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 15 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:26:17

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sunweb 11:54:16 2 Deceuninck-Quick-Step 0:00:52 3 Groupama-FDJ 4 Circus-Wanty Gobert 0:01:34 5 Trek-Segafredo 0:03:48 6 Lotto Soudal 0:04:38 7 AG2R la Mondiale 0:07:15 8 Bora-Hansgrohe 0:08:35 9 EF Pro Cycling 0:08:56 10 NTT Pro Cycling 0:12:10 11 Team Arkea-Samsic 0:15:22 12 Cofidis 0:16:36 13 Nippo Delko Provence 0:24:24 14 Total Direct Energie 0:29:37 15 B&B Hotels-Vital Concept 0:32:08 16 Israel Start-Up Nation 0:42:04

General classification after stage 6 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 22:46:24 2 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 0:00:36 3 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 0:01:01 4 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 5 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:01:10 6 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:01:18 7 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:01:29 8 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:01:30 9 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:01:52 10 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:02:04 11 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 0:02:36 12 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:02:38 13 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:02:49 14 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:03:24 15 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 0:04:01 16 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:04:24 17 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 0:04:59 18 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quickstep 0:06:02 19 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:06:16 20 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:07:50 21 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:08:15 22 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:08:36 23 Michael Hundahl (Den) NTT Pro Cycling 0:08:52 24 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 0:10:35 25 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 0:11:08 26 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:11:21 27 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:12:12 28 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:12:45 29 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 0:12:55 30 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:13:32 31 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:14:16 32 Aime De Gendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:14:38 33 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:15:27 34 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:16:32 35 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 0:16:43 36 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 0:17:31 37 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:18:22 38 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 39 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:18:38 40 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:18:57 41 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 0:19:15 42 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:20:31 43 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:22:12 44 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 0:24:32 45 Julien Vermote (Bel) Cofidis 0:24:35 46 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:25:09 47 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 0:25:17 48 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 0:25:33 49 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 0:25:46 50 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:25:59 51 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:26:18 52 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:26:45 53 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:27:04 54 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:27:07 55 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 0:27:20 56 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:27:29 57 Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling 0:27:30 58 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 0:28:14 59 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:29:11 60 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:29:19 61 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 0:29:55 62 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:30:01 63 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:30:57 64 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 0:31:55 65 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 0:33:05 66 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:33:18 67 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:33:23 68 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:34:31 69 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 0:37:21 70 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 0:38:06 71 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 72 Tom Scully (NZl) EF Pro Cycling 0:38:07 73 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:38:12 74 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:38:35 75 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:38:38 76 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:39:02 77 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 0:40:13 78 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:41:05 79 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:42:07 80 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 0:42:18 81 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 0:42:54 82 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 83 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:43:09 84 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:43:11 85 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 0:43:16 86 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 0:44:35 87 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 0:45:08 88 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:45:56 89 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:46:17 90 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:47:02 91 Boy Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 0:52:44 92 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:53:59 93 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 0:54:58 94 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:55:19 95 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:56:08 96 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:56:32 97 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 1:01:46 98 Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic 1:02:03

Points Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 33 2 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 31 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 22 4 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 21 5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 20 6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 16 7 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 15 8 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 14 9 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 13 10 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 13 11 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 12 12 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 11 13 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 9 14 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 9 15 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 9 16 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 7 17 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 7 18 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 5 19 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 4 20 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 4 21 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 22 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 4 23 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 3 24 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 3 25 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 3 26 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 3 27 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 3 28 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 2 29 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 2 30 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 2 31 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 2 32 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 2 33 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 1 34 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 1 35 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 1 36 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 1

Mountains Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 29 2 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 26 3 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 19 4 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 11 5 Anthony Perez (Fra) Cofidis 9 6 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 8 7 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 7 8 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 7 9 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 5 10 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 5 11 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 4 12 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 3 13 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 3 14 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 3 15 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 3 16 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 2 17 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 2 18 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 2 19 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 1 20 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 1 21 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 1 22 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 1 23 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 1

Young Riders Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 22:47:25 2 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:10:20 3 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 0:11:54 4 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:12:31 5 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 0:18:14 6 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:24:08 7 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 0:24:45 8 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:29:56 9 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 0:36:20 10 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:37:11 11 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:38:01 12 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:40:04 13 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:46:01 14 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 0:53:57 15 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:54:18