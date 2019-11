180 Downhillers wrapped up the New Zealand MTB Cup on Sunday in perfect racing conditions. The competition was always going to be tight, with the Rotorua race course not only a tough challenge but an ideal leveller for the high quality fields. Like the cross country, the country's best downhillers were all at this event, chasing New Zealand Mountain Bike Cup titles and trying to haul as many points from this event as they could to secure overall placings.

The results sheet tells a story of form riders in all categories doing the job and winning. Especially in the Under 17 and Under 19 categories, pressure was extremely high - however the top two riders coming into Rotorua on New Zealand Cup form shone through to take those wins. Rupert Chapman and Jay Barrett also secured overall New Zealand Cup wins on the back of their dominance at this final event.

The major draw card and feature class for the day was the elite men's race. Several riders could have taken this win with all the top contenders having clean race runs and doing everything they could to post the fastest time on course. Fastest seed Nathan Rankin wanted this win badly, but Rankin just fell short by only 0.13 seconds to visiting American pro Luke Strobel.

For Strobel, this win completes his racing visit to New Zealand on a high note, and he was glowing in his praise for the quality of the events he has competed in and the high quality competition.

New Plymouth's Wyn Masters rounded out the podium with a third, a slim 0.07 seconds back from Rankin. For Rankin however, glory was to come with securing the New Zealand Mountain Bike Cup downhill title for 2010 on the back of his strong seeding and race results - another national title to add to his long list of accomplishments in this sport.

With the 2010 New Zealand MTB Cup now completed and in the bag, riders have a short turnaround to prepare for the National Mountainbike Championships starting this Friday, February 26th in Wellington.

See below for full results for the final round in the New Zealand MTB Cup as well as final results for the North Island Cup and the New Zealand overall Cup.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Luke Strobel 0:03:18.75 2 Nathan Rankin 0:00:00.13 3 Wyn Masters 0:00:00.19 4 George Brannigan 0:00:02.13 5 Cameron Cole 0:00:02.92 6 Glenn Haden 0:00:03.17 7 Des Curry 0:00:04.91 8 Matt Walker 0:00:05.69 9 Hayden Lee 0:00:08.00 10 Hayden McGregor 0:00:09.85 11 Sean McCarroll 0:00:11.38 12 James Dodds 0:00:11.93 13 Tim Eaton 0:00:12.11 14 Ken Faubert 0:00:14.57 15 Rob Venables 0:00:15.74 16 Joel Gebbie 0:00:17.13 17 Edo Franco 0:00:17.60 18 Martin Frei 0:00:19.38 19 Thomas Jeandin 0:00:43.31 20 Hillsey Hyland 0:01:38.38 DSQ Joel Daniels DNF James Rennie DNS Brook MacDonald DNS Michael Davis

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Gabrielle Molloy 0:04:03.40 2 Sophie Borderes 0:00:06.84 DNS Rita Langley

Under 19 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Rupert Chapman 0:03:27.71 2 Sam Baker 0:00:00.39 3 Jimmy Wilson 0:00:07.99 4 Brandon Lumsden 0:00:09.49 5 Reuben Olorenshaw 0:00:10.46 6 Antony Moore 0:00:12.22 7 Brandon Ransfield 0:00:13.59 8 Kurt McDonald 0:00:18.18 9 Kirk Fisher 0:00:21.85 10 Ryan Lewis 0:00:23.17 11 Oscar Tatom 0:00:23.80 12 Mitch Townsend 0:00:24.83 13 Nick Bygate 0:00:26.89 14 Rhys Dunn 0:00:26.99 15 Nathan Sheppard 0:00:31.82 16 Corey Penney 0:00:35.50 17 Jeremy Compton 0:00:37.10 18 Matt Silcock 0:00:38.66 19 Lachlan Cruickshank 0:00:39.03 20 Dayne Scott 0:00:39.06 21 Ben Dowman 0:00:39.99 22 Tyler Caplan 0:00:45.40 23 James Thomas 0:00:46.48 24 Luke Wheeler 0:00:47.92 25 Jason Todd 0:00:57.50 26 Tyler Kirk 0:03:59.44 DNS Jono Francis DNS Daniel Franks

Under 17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jay Barrett 0:03:26.47 2 Louis Hamilton 0:00:00.58 3 Jake Robinson 0:00:07.72 4 Harrison Redshaw 0:00:12.70 5 Jacques Vosloo 0:00:15.52 6 Reece Potter 0:00:17.39 7 Giulio Laura 0:00:19.41 8 Zach Baker 0:00:22.40 9 Harry Chapman 0:00:23.03 10 Lawrence Cawte 0:00:23.76 11 Tom Rose 0:00:25.05 12 Campbell Mercer 0:00:27.85 13 Mark Werpachowski 0:00:30.62 14 Dan McCombie 0:00:30.79 15 Daniel Matthews 0:00:33.86 16 Nicholas Roydhouse 0:00:37.05 17 Tim Adams 0:00:38.44 18 Dan Lawton 0:00:41.66 19 Ryan Hunt 0:00:45.23 20 Andy Wilson 0:00:47.48 21 Mitch Thomas 0:00:48.29 22 Callum Sprosen 0:00:49.70 23 Cameron Hancox 0:00:50.09 24 Michael Melles 0:00:58.10 25 Danie Kattenberg 0:01:01.11 26 Jack Arnopp 0:01:02.45 27 Reuben Stovold 0:01:03.02 28 Peter Gardner 0:01:04.56 29 Aled Dunn 0:01:05.07 30 Jack Dodd 0:01:08.57 31 James Paling 0:01:21.87 DNS Jack Harrington DNS Michael Gunter DNS Morgan Taylor DNS Kurt Summerfield

Senior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Meilink 0:03:25.50 2 Richard Leacock 0:00:01.84 3 Sam Shucksmith 0:00:02.34 4 Daniel Heads 0:00:05.22 5 Dominic Stulen 0:00:05.80 6 Tom Mathews 0:00:07.78 7 Chris Johnston 0:00:08.06 8 Kurt Lancaster 0:00:08.20 9 Freddie King 0:00:08.40 10 Rob Farmer 0:00:09.16 11 David Balderstone 0:00:10.66 12 Tom Winwood 0:00:11.60 13 Ben Tyas 0:00:11.61 14 Jake Boylett 0:00:11.67 15 Jamie Lyall 0:00:11.81 16 Ollie Knight 0:00:12.02 17 Joe Flanagan 0:00:12.56 18 Scott McGregor 0:00:13.74 19 James McConachie 0:00:14.22 20 Nick McConachie 0:00:15.49 21 Steven Pattle 0:00:16.73 22 Shanan Whitlock 0:00:17.36 23 Simon Dibben 0:00:17.58 24 Jerym Soames 0:00:17.97 25 Heraud Aurelien 0:00:18.06 26 Mathew McGovern 0:00:18.34 27 Nick Mead 0:00:18.56 28 Carl Edmondson 0:00:19.37 29 Tyler Perrin 0:00:21.81 30 Matt King 0:00:25.66 31 Callum Wilson 0:00:25.68 32 Ryan Williamson 0:00:29.06 33 Jarrod Bang 0:00:30.47 34 Jamie Eagle 0:00:32.60 35 Kevin Fife 0:00:34.15 36 Tristan Ratcliffe 0:00:39.57 37 Craig McGinnity 0:00:40.39 38 Tim Warner 0:00:40.85 39 Jono Tonkin 0:00:43.41 40 Scott Taylor 0:00:46.29 41 Matt Ineson 0:00:55.41 42 Gordon Maxwell 0:00:59.59 43 Nick Hotchin 0:01:02.07 44 Beau Lowrie 0:01:11.18 45 Pat Rohan 0:01:17.75 46 Chris Vanderkolk 0:04:12.22 DNF Paul Lafford DNS Dave Anderson DNS Kevin Warner

Master 1 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Neil White 0:03:45.96 2 Andrew Martin 0:00:05.65 3 Kevin English 0:00:21.42 4 Leon Duggan 0:00:23.90 5 Steven McNab 0:00:26.85 6 Tony Kiernan 0:00:36.77 7 Shaun Hodges 0:00:41.29 8 Mike Green 0:00:44.57 9 Aaron Kalan 0:00:44.76 10 Vaughan Love 0:00:47.45 11 Rich Seaton 0:00:53.58 12 Thomas Nicol 0:01:26.80 DNS Darryn Henderson DNS Eugene Kara

Master 2 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Dave Hamilton 0:03:53.33 2 John Boylett 0:00:37.04 3 David Rose 0:00:54.32 DNS Tony Rutter DNS Andrew Melles DNS Graeme Hunt

Hardtail men # Rider Name (Country) Team Result 1 Joseph Styles 0:05:29.29

Open women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Atkin 0:04:07.18 2 Sophie Tyas 0:00:23.80 3 Charlotte Clouston 0:00:24.01 4 Sophiemarie Bethell 0:00:24.85 5 Veronique Sandler 0:00:33.61 6 Naomi Wilson 0:00:36.84 DNS Kirsten Drabble DNS Madeline Taylor DNS Kaytee Campbell

Under 15 junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Connor Hamilton 0:03:50.02 2 Josh McCombie 0:00:07.20 3 Gregory Tew 0:00:21.16 4 Matt Lawton 0:00:52.80 5 Hayden Melles 0:01:05.24 6 Nick Goodson 0:01:08.46 7 Dino Rutten 0:01:24.20 8 Thomas Goodman 0:01:27.04 9 Mathew Goodson 0:01:31.35 10 Wilson Knox 0:02:24.08 DNF Ben O Brien

Sweeper # Rider Name (Country) Team DNS Ari Barrett

Fastest men's race runs # Rider Name (Country) Team 1 Luke Strobel 2 Nathan Rankin 3 Wyn Masters 4 George Brannigan 5 Cameron Cole 6 Glenn Haden 7 Des Curry 8 Matt Walker 9 Daniel Meilink 10 Jay Barrett 11 Hayden Lee 12 Louis Hamilton 13 Richard Leacock 14 Rupert Chapman 15 Sam Shucksmith

Fastest women's race runs # Rider Name (Country) Team 1 Gabrielle Molloy 2 Sarah Atkin 3 Sophie Borderes 4 Sophie Tyas 5 Charlotte Clouston 6 Sophiemarie Bethell 7 Veronique Sandler 8 Naomi Wilson

Elite men North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Rankin 224 pts 2 Wyn Masters 218 3 Des Curry 181 4 George Brannigan 180 5 Matt Walker 178 6 Hayden Lee 171 7 Glenn Haden 167 8 Martin Frei 165 9 Sean McCarroll 162 10 Hayden McGregor 161 11 Tim Eaton 151 12 Cameron Cole 152 13 Luke Strobel 140 14 Ken Faubert 134 15 Edo Franco 133 16 Matt Scoles 127 17 Thomas Jeandin 111 18 James Dodds 107 19 Harry Armstrong 96 20 Rob Venables 91 21 Joel Gebbie 75 22 James Rennie 54 23 Mike Davis 46 24 Robert Venables 44 25 Mathew Hillsey 44 26 Hillsey Hyland 38 27 Joel Daniels 12

Elite women North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Gabrielle Molloy 164 pts 2 Sabrina Jonnier 90 3 Sophie Borderes 81 4 Harriet Harper 81

Junior men Under 19 North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Baker 243 pts 2 Brandon Lumsden 204 3 Brandon Ransfield 201 4 Kirk Fisher 179 5 Corey Penney 162 6 Matt Silcock 160 7 Mitch Townsend 159 8 Kurt McDonald 156 9 Ryan Lewis 155 10 Jimmy Wilson 148 11 Oscar Tatom 143 12 Tyler Kirk 124 13 Tyler Caplan 111 14 Jason Todd 105 15 Corey Patel 93 16 Lachlan Cruickshank 92 17 Rupert Chapman 90 18 Jason Lang 90 19 Ryan Knell 90 20 Jourdan Lethbridge 88 21 Vaughan Woolhouse 85 22 Nathan Sheppard 84 23 Rhys Dunn 81 24 Jeremy Compton 81 25 Dayne Scott 81 26 Ben Dowman 78 27 Jack Sharland 78 28 Reuben Olorenshaw 67 29 Antony Moore 63 30 Nick Bygate 53 31 Kyle Weedon 50 32 Jonathan Andrew 48 33 Riley Jones 47 34 Jonathon Andrew 45 35 David Browne 41 36 Lucas Jackson 39 37 James Thomas 36 38 Zac Chandler 35 39 Luke Wheeler 32 40 Kyle Stannard 32 41 Jonathan Campbell 30

Junior men Under 17 North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Jay Barrett 264 pts 2 Louis Hamilton 228 3 Jacques Vosloo 206 4 Lawrence Cawte 173 5 Zach Baker 167 6 Campbell Mercer 167 7 Giulio Laura 167 8 Harrison Redshaw 162 9 Tom Rose 158 10 Jake Robinson 148 11 Mark Werpachowski 149 12 Kurt Summerfield 137 13 Mitch Thomas 110 14 Daniel Matthews 107 15 Joel Tunbridge 103 16 Dan Mccombie 102 17 Jack Dodds 93 18 Morgan Taylor 91 19 Jackson Hine 89 20 Tim Adams 88 21 Andy Wilson 85 22 Ryan Hunt 83 23 Dan Lawton 81 24 James Paling 79 25 Jack Arnopp 77 26 Callum Sprosen 75 27 Cameron Hancox 74 28 Michael Melles 72 29 Jamie Rosier 68 30 Reece Potter 65 31 Aled Dunn 60 32 Harry Chapman 55 33 Russell Grant-How 51 34 Nicholas Roydhouse 45 35 Daniel Lawton 45 36 Scott Milner 39 37 Kayne McGlue 38 38 Thomas Schischka 33 39 Tom Macdonald 32 40 Danie Kattenberg 30 41 Daniel La ulu 30 42 Zach Rowe 29 43 Peter Gardner 38 44 Reuben Stovold 27 45 Chris Clift 11 46 Jarrod Anderson 10 47 Jack Harrington 7

Senior men North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Richard Leacock 233 pts 2 Daniel Meilink 231 3 Sam Shucksmith 200 4 Daniel Heads 200 5 David Balderstone 171 6 Jamie Lyall 170 7 Tom Winwood 169 8 Rob Farmer 163 9 Ben Tyas 151 10 Dominic Stulen 151 11 Ollie Knight 149 12 Freddie King 133 13 Nick Mead 129 14 Mathew Mcgovern 120 15 Scott McGregor 116 16 Bryn Dickerson 106 17 Kurt Lancaster 105 18 Chris Johnston 103 19 Tyler Perrin 102 20 Joe Flanagan 97 21 Simon Dibben 92 22 Matt Ineson 84 23 Scott Taylor 84 24 Carl Edmondson 82 25 Asher Ellery 82 26 Callum Wilson 75 27 Shanan Whitlock 70 28 Ryan Williamson 63 29 Tom Mathews 60 30 Steven Pattle 58 31 Jarrod Bang 58 32 Kevin Warner 58 33 Evan Thomas 53 34 Ilya Zharenikov 53 35 Tim Warner 48 36 Josh Hutchinson 44 37 Jake Boylett 44 38 Jono Tonkin 44 39 Nick McConachie 42 40 James McConachie 40 41 Jamie Eagle 39 42 Heraud Aurelien 33 43 Joe Henry 33 44 Jerym Soames 32 45 Joseph Henry 32 46 Tristan Ratcliffe 31 47 Joel Flanagan 31 48 Ben Stewart 31 49 Beau Lowrie 30 50 James Charlesworth 30 51 Dave Anderson 27 52 Nick Hotchin 25 53 Matt King 24 54 Craig McGinnity 22 55 Kai Crow 21 56 Kevin Fife 17 57 Daniel Taylor 14 58 Chris Vanderkolk 6 59 Gordon Maxwell 5 60 Pat Rohan 2

Open women North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Atkin 259 pts 2 Charlotte Clouston 244 3 Sophiemarie Bethell 211 4 Sophie Tyas 155 5 Baylee Jackson 68 6 Kaytee Campbell 63 7 Veronique Sandler 62 8 Naomi Wilson 61 9 Megan Maretta 61

Master 30+ men North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrew Martin 229 pts 2 Kevin English 197 3 Neil White 180 4 Leon Duggan 170 5 Rich Seaton 163 6 Cameron Bisset 160 7 Mike Green 131 8 Vaughan Love 120 9 Tony Kiernan 117 10 Stefan Bek 117 11 Shaun Hodges 112 12 Byron Scott 90 13 Eugene Kara 64 14 Steven McNab 63 15 Boyd Grinstead 59 16 Aaron Kalan 54 17 Thomas Nicol 52

Master 40+ men North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Dave Hamilton 270 pts 2 David Rose 155 4 John Boylett 81 3 Graeme Hunt 81 5 Andrew Melles 74 6 Rick Henderson 49

Hardtail men North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Joseph Styles 90 pts 2 Matthew Hyland 90 2 Jade Erickson 90 4 Luke Brindle 81 5 Lachlan Glass 74

Junior Under 15 men North Island Cup final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Connor Hamilton 261 pts 2 Gregory Tew 213 3 Matt Lawton 184 4 Josh Mccombie 171 5 Cam Barrett 152 6 Ben Watkins 133 7 Josh Airey 125 8 Hayden Melles 120 9 Nick Goodson 120 10 Mathew Goodson 114 11 Dino Rutten 113 12 Thomas Goodman 57 13 Tom Brian 57 14 Wilson Knox 54 15 Tom Goodman 53 16 Jordan Holliday 51 17 Ben O Brien 18

Elite men New Zealand Downhill Cup Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Rankin 296 pts 2 Cameron Cole 279 3 Wyn Masters 274 4 George Brannigan 260 5 Des Curry 239 6 Matt Walker 231 7 Hayden Lee 218 8 James Dodds 214 9 Sean McCarroll 208 10 Hayden McGregor 203 11 Tim Eaton 199 12 James Rennie 124 13 Justin Leov 230 14 Brook Macdonald 212 15 Matt Scoles 211 16 Fabien Pedemanaud 192 17 Glenn Haden 167 18 Martin Frei 165 19 Kieran Bennett 164 20 Luke Strobel 140 21 Mike Davis 138 22 Rob Venables 135 23 Ken Faubert 134 24 Edo Franco 133 25 Joseph Nation 132 26 Joel Gebbie 122 27 Thomas Jeandin 111 28 Harry Armstrong 96 29 David Reinhardt 91 30 Sam Blenkinsop 87 31 Reuben Miller 51 32 Daniel Sims 48 33 Mathew Hillsey 44 34 Reon Boe 44 35 Hillsey Hyland 38 36 Joel Daniels 12

Junior Under 19 menNew Zealand Downhill Cup Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Rupert Chapman 338 pts 2 Sam Baker 302 3 Jimmy Wilson 285 4 Brandon Ransfield 256 5 Kirk Fisher 234 6 Nick Bygate 230 7 Ryan Lewis 199 8 Nathan Sheppard 187 9 Oscar Tatom 184 10 Reuben Olorenshaw 177 11 Tyler Kirk 174 12 Jed Rooney 236 13 Brandon Lumsden 204 14 Daniel Franks 196 15 Corey Penney 162 16 Matt Silcock 160 17 Mitch Townsend 159 18 Kurt McDonald 156 19 William Parata 142 20 Tobias Handcock 141 21 Lachlan Cruickshank 137 22 Jackson Carter-Smith 129 23 Warrick Trompetter 125 24 Tyler Caplan 111 25 Leighton Kirk 109 26 Jason Todd 105 27 Jonathan Andrew 93 28 Corey Patel 93 29 Zac Chandler 92 30 Jason Lang 90 31 Ryan Knell 90 32 Jourdan Lethbridge 88 33 Vaughan Woolhouse 85 34 Cory Prutton 83 35 George Diver 81 36 Jeremy Compton 81 37 Rhys Dunn 81 38 Dayne Scott 81 39 Jack Sharland 78 40 Ben Dowman 78 41 Brandon Dunn 76 42 Dan Trewern 73 43 Rogan Young 70 44 Dan Whearty 67 45 James Hoggan 66 46 Josh Barnard 66 47 Will Kemp 63 48 Antony Moore 63 49 Mat Prior 59 50 Jono Francis 57 51 Blake Robinson 51 52 Jamie Chapman 50 53 Kyle Weedon 50 54 Riley Jones 47 55 Marcus Allen 46 56 Cody Rees 42 57 Jamie Hubbard 41 58 David Browne 41 59 Taylor Hamilton 40 60 Lucas Jackson 39 61 Michael Wells 37 62 James Thomas 36 63 Jared Marriner 33 64 Tom Blakeway 33 65 Kyle Stannard 32 66 Luke Wheeler 32 67 Nick Taylor 32 68 Jonathan Campbell 30 69 Liam Malone 29 70 Hayden Ryan 27 71 Barry Gilbertson 17

Junior Under 17 menNew Zealand Downhill Cup Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Jay Barrett 345 pts 2 Jake Robinson 316 3 Reece Potter 271 4 Zach Baker 230 5 Campbell Mercer 219 6 Dan Mccombie 218 7 Harry Chapman 216 8 Andy Wilson 188 9 Mitch Thomas 156 10 Jack Arnopp 110 11 Troy Stewart 253 12 Louis Hamilton 228 13 Jacques Vosloo 206 14 Kurt Summerfield 205 15 Lawrence Cawte 173 16 Tom Burns 172 17 Giulio Laura 167 18 Harrison Redshaw 162 19 Tom Rose 158 20 Daniel McNab 151 21 Mark Werpachowsk 149 22 Harry Ness 148 23 Hunter Jenkinson 146 24 Morgan Taylor 144 25 Tim Adams 133 26 Connor Smith 131 27 Daniel Lawton 129 28 Richard Scott 115 29 Mitchell Scammell 113 30 Alex Faulkner 111 31 Daniel Matthews 107 32 Joel Tunbridge 103 33 Jack Dodd 93 34 Devan Eden 91 35 Jackson Hine 89 36 Caelab Drummond 85 37 Logan Ness 85 38 Dion Ward 85 39 Ryan Hunt 83 40 Dan Lawton 81 41 James Paling 79 42 Bradley Dent 77 43 Callum Sprosen 75 44 Cameron Hancox 74 45 Michael Franks 72 46 Michael Melles 72 47 Jamie Rosier 68 48 Zach Rowe 63 49 Aled Dunn 60 50 Michael Gunter 54 51 Russell Grant-How 51 52 Cameron Flick 48 53 Nicholas Roydhouse 45 54 Scott Milner 39 55 Kayne McGlue 38 56 Thomas Schischka 33 57 Thomas Gornall 33 58 Tom Macdonald 32 59 Jake Paddon 30 60 Daniel La ulu 30 61 Danie Kattenberg 30 62 Peter Gardner 28 63 Reuben Stovold 27 64 Chris Clift 11 65 Jarrod Anderson 10 66 Jack Harrington 7

Senior menNew Zealand Downhill Cup Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Richard Leacock 329 pts 2 Daniel Meilink 288 3 Freddie King 252 4 Nick Mcconachie 233 5 Jake Boylett 230 6 Daniel Heads 225 7 Tom Winwood 223 8 Jamie Lyall 222 9 David Balderstone 214 10 Sam Shucksmith 207 11 Scott McGregor 201 12 Ben Tyas 200 13 Joe Flanagan 196 14 Tom Mathews 193 15 Ollie Knight 179 16 Matt King 113 17 Heraud Aurelien 111 18 Jamie Eagle 72 19 Nick Hotchin 46 20 Peter Cooper 241 21 Hayden McKay 171 22 Rob Farmer 163 23 Sam Perry 157 24 Cam Johnson 155 25 Dominic Stulen 151 26 James McConachie 147 27 Ethan Helliwell 146 28 Nick Mead 129 29 Mathew Mcgovern 120 30 Matt Burns 117 31 Asher Ellery 109 32 Bryn Dickerson 106 33 Cameron Kay 106 34 Kurt Lancaster 105 35 Chris Johnston 103 36 Tyler Perrin 102 37 Simon Dibben 92 38 Steven Pattle 87 39 Matt Ineson 84 40 Scott Taylor 84 41 Carl Edmondson 82 42 Callum Wilson 75 43 Dylan Shanchez-Pin 73 44 Kevin Fife 72 45 Chris Mancey 70 46 Shanan Whitlock 70 47 Joe Henry 65 48 Sean Kennedy 64 49 Ryan Williamson 63 50 Kevin Warner 58 51 Jarrod Bang 58 52 Rufus Wenlock 57 53 Evan Thomas 53 54 Ilya Zharenikov 53 55 Dave Anderson 51 56 Bryn Dickson 50 57 Eliot Jackson 49 58 Kyle Wilson 48 59 Tim Warner 48 60 Josh Hutchinson 44 61 Jono Tonkin 44 62 Kelly McGarry 42 63 Jeandin Thomas 38 64 Ant Jackson 38 65 Graeme Adriaens 38 66 Alastair Parkin 37 67 Aurelien Heraud 33 68 Zac Williams 32 69 Jerym Soames 32 70 Andrew Peek 32 71 Nick Gasson 32 72 Tristan Ratcliffe 31 73 Ben Stewart 31 74 Joel Flanagan 31 75 James Charlesworth 30 76 Tom Kennedy 30 77 Beau Lowrie 30 78 Nick Middleton 30 79 Ramon Hunziker 29 80 Mike Hickman 28 81 Orion Daley-Coers 26 82 Mark Johns 25 83 Oliver Morris 25 84 Callum Hunter 24 85 Erik Wardrop 23 86 Pete Miller 23 87 Trevor Scott 23 88 Jacob Leach 22 89 Craig McGinnity 22 90 James Pauly 21 91 Kai Crow 21 92 James Allan 19 93 Chris Draper 16 94 Andre Jaworski 15 95 Daniel Taylor 14 96 Gary Mattson 11 97 Anthony Gunter 8 98 Chris Vanderkolk 6 99 Gordon Maxwell 5 100 Pat Rohan 2

Master 30+ menNew Zealand Downhill Cup Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Neil White 339 pts 2 Kevin English 259 3 Cameron Bisset 231 4 Andrew Martin 229 5 Boyd Grinstead 191 6 Shaun Hodges 178 7 Derek Winwood 174 8 Leon Duggan 170 9 Rich Seaton 163 10 Bevan Adlam 144 11 Mike Green 131 12 Vaughan Love 120 13 Stefan Bek 117 14 Tony Kiernan 117 15 Byron Scott 90 16 Cameron Laird 81 17 Scott Couzins 76 18 Nigel Reeve 66 19 Eugene Kara 64 20 Nick Sutcliffe 63 21 Steven McNab 63 22 Andy Chapman 58 23 Aaron Kalan 54 24 Mike Inwood 53 25 Chris Paassens 52 26 Thomas Nicol 52

Master 40+ menNew Zealand Downhill Cup Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 John Boylett 335 pts 2 Dave Hamilton 270 3 Murray Stark 171 4 David Rose 155 5 David Smith 81 6 Graeme Hunt 81 7 Mike Kirkwood 79 8 Mike Stylinou 76 9 Andrew Melles 74 10 Rick Henderson 49

Hardtail menNew Zealand Downhill Cup Final standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Jade Erickson 90 pts 2 Mathew Hyland 90 3 Nathan Petrie 90 4 Luke Brindle 81 5 Lachlan Glass 74 6 Ollie Radford 30 7 Joseph Styles 90