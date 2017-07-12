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Brennauer dominates prologue in Lotto Thuringen Tour

White in best young rider's jersey in opening stage

Lisa Brennauer (Canyon Sram)

Lisa Brennauer (Canyon Sram)
(Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing0:08:52
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team0:00:12
3Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas0:00:14
4Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:00:15
5Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:16
6Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:00:17
7Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team0:00:17
8Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:19
9Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:20
10Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:20
11Emma White (USA) US National Team0:00:21
12Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team0:00:22
13Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:00:23
14Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:23
15Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:25
16Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:26
17Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:28
18Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
19Christa Riffel (Ger) German National Team0:00:29
20Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:29
21Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:32
22Leah Thomas (USA) US National Team0:00:33
23Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing0:00:33
24Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:00:33
25Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:34
26Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:35
27Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:00:36
28Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:36
29Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:37
30Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:00:38
31Romy Kasper (Ger) German National Team0:00:38
32Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:39
33Alison Jackson (Can) BePink Cogeas0:00:39
34Daria Pikulik (Pol) Polish National Team0:00:39
35Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana0:00:39
36Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team0:00:39
37Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana0:00:41
38Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:00:42
39Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:00:42
40Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:42
41Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing0:00:43
42Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:00:44
43Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:44
44Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
45Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:00:45
46Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:46
47Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:47
48Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:00:50
49Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango0:00:50
50Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:00:50
51Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:00:50
52Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:00:54
53Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:00:54
54Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango0:00:54
55Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:00:54
56Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:00:54
57Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:00:55
58Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:55
59Liane Lippert (Ger) German National Team0:00:55
60Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:57
61Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:57
62Lisen Hocking (Aus) Australian National Team0:00:59
63Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:01:00
64Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:02
65Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:01:03
66Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:03
67Marta Lach (Pol) Polish National Team0:01:04
68Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:01:05
69Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:01:05
70Stefanie Paul (Ger) German National Team0:01:05
71Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:08
72Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:09
73Holly Breck (USA) US National Team0:01:10
74Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:01:11
75Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:11
76Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:13
77Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:13
78Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:14
79Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:01:14
80Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:01:16
81Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:01:16
82Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:01:17
83Hannah Arensman (USA) US National Team0:01:18
84Grace Brown (Aus) Australian National Team0:01:19
85Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:21
86Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team0:01:23
87Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:01:23
88Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team0:01:23
89Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:24
90Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:01:24
91Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:25
92Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:01:27
93Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:01:28
94Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:01:28
95Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:01:29
96Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:01:32
97Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:34
98Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango0:01:36
99Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:01:37
100Skylar Schneider (USA) US National Team0:01:37
101Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:01:39
102Martine Fon (Nor) Norwegian National Team0:01:49
103Paola Munoz (Chi) Bizkaia-Durango0:01:51
104Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:01:56
105Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team0:02:00
106Samantha Schneider (USA) US National Team0:03:15

Points
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing5pts
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team4
3Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas3
4Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing2
5Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team1

Young riders
#Rider Name (Country) TeamResult
1Emma White (USA) US National Team0:09:14
2Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:07
3Christa Riffel (Ger) German National Team0:00:07
4Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:13
5Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:18
6Daria Pikulik (Pol) Polish National Team0:00:18
7Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:00:24
8Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:00:29
9Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:00:29
10Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:00:32
11Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:00:33
12Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:34
13Liane Lippert (Ger) German National Team0:00:34
14Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:00:42
15Marta Lach (Pol) Polish National Team0:00:43
16Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:00:49
17Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:00:55
18Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:00:56
19Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:01:01
20Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:02
21Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:01:03
22Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:01:06
23Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:01:08
24Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:01:35

Teams
#Rider Name (Country) TeamResult
1Canyon SRAM Racing0:27:16
2Netherlands National Team0:00:05
3UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:27
4BTC City Ljubljana0:00:49
5Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:50
6BePink Cogeas0:00:51
7Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:04
8Australian National Team0:01:06
9Drops Cycling Team
10Team Storey Racing0:01:11
11Team WNT Pro Cycling0:01:12
12Polish National Team
13German National Team0:01:21
14US National Team0:01:24
15Bizkaia-Durango0:02:18
16Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:02:26
17D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:02:34
18Norwegian National Team0:02:50

General classification after prologue
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing0:08:52
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team0:00:12
3Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas0:00:14
4Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:00:15
5Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:16
6Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:00:17
7Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team0:00:17
8Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:19
9Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:20
10Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:20
11Emma White (USA) US National Team0:00:21
12Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team0:00:22
13Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:00:23
14Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:23
15Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:25
16Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:26
17Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:28
18Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
19Christa Riffel (Ger) German National Team0:00:29
20Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:29
21Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:32
22Leah Thomas (USA) US National Team0:00:33
23Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing0:00:33
24Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:00:33
25Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:34
26Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:35
27Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:00:36
28Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:36
29Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:37
30Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:00:38
31Romy Kasper (Ger) German National Team0:00:38
32Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:39
33Alison Jackson (Can) BePink Cogeas0:00:39
34Daria Pikulik (Pol) Polish National Team0:00:39
35Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana0:00:39
36Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team0:00:39
37Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana0:00:41
38Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:00:42
39Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:00:42
40Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:42
41Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing0:00:43
42Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:00:44
43Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:44
44Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
45Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:00:45
46Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:46
47Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:47
48Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:00:50
49Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango0:00:50
50Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:00:50
51Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:00:50
52Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:00:54
53Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:00:54
54Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango0:00:54
55Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:00:54
56Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:00:54
57Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:00:55
58Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:55
59Liane Lippert (Ger) German National Team0:00:55
60Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:57
61Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:57
62Lisen Hocking (Aus) Australian National Team0:00:59
63Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:01:00
64Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:02
65Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:01:03
66Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:03
67Marta Lach (Pol) Polish National Team0:01:04
68Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:01:05
69Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:01:05
70Stefanie Paul (Ger) German National Team0:01:05
71Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:08
72Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:09
73Holly Breck (USA) US National Team0:01:10
74Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:01:11
75Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:11
76Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:13
77Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:13
78Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:14
79Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:01:14
80Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:01:16
81Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:01:16
82Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:01:17
83Hannah Arensman (USA) US National Team0:01:18
84Grace Brown (Aus) Australian National Team0:01:19
85Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:21
86Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team0:01:23
87Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:01:23
88Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team0:01:23
89Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:24
90Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:01:24
91Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:25
92Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:01:27
93Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:01:28
94Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:01:28
95Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:01:29
96Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:01:32
97Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:34
98Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango0:01:36
99Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:01:37
100Skylar Schneider (USA) US National Team0:01:37
101Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:01:39
102Martine Fon (Nor) Norwegian National Team0:01:49
103Paola Munoz (Chi) Bizkaia-Durango0:01:51
104Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:01:56
105Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team0:02:00
106Samantha Schneider (USA) US National Team0:03:15

Points classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing5pts
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team4
3Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas3
4Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing2
5Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team1

Young riders classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Emma White (USA) US National Team0:09:14
2Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:07
3Christa Riffel (Ger) German National Team0:00:07
4Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:13
5Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:18
6Daria Pikulik (Pol) Polish National Team0:00:18
7Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:00:24
8Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:00:29
9Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:00:29
10Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:00:32
11Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:00:33
12Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:34
13Liane Lippert (Ger) German National Team0:00:34
14Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:00:42
15Marta Lach (Pol) Polish National Team0:00:43
16Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:00:49
17Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:00:55
18Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:00:56
19Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:01:01
20Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:01:02
21Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:01:03
22Monica Dew (GBr) Team Storey Racing0:01:06
23Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:01:08
24Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:01:35

Teams classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Canyon SRAM Racing0:27:16
2Netherlands National Team0:00:05
3UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:27
4BTC City Ljubljana0:00:49
5Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:50
6BePink Cogeas0:00:51
7Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:04
8Australian National Team0:01:06
9Drops Cycling Team
10Team Storey Racing0:01:11
11Team WNT Pro Cycling0:01:12
12Polish National Team
13German National Team0:01:21
14US National Team0:01:24
15Bizkaia-Durango0:02:18
16Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:02:26
17D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:02:34
18Norwegian National Team0:02:50

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