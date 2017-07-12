Brennauer dominates prologue in Lotto Thuringen Tour
White in best young rider's jersey in opening stage
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:08:52
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:00:12
|3
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:00:14
|4
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:00:15
|5
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:16
|6
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:00:17
|7
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:00:17
|8
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:19
|9
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:20
|10
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:20
|11
|Emma White (USA) US National Team
|0:00:21
|12
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:00:22
|13
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:00:23
|14
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:23
|15
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:25
|16
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:26
|17
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:28
|18
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|19
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:00:29
|20
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:29
|21
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:32
|22
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:00:33
|23
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:00:33
|24
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:00:33
|25
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:34
|26
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:35
|27
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:00:36
|28
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:36
|29
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:37
|30
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:00:38
|31
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:00:38
|32
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:39
|33
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|0:00:39
|34
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|0:00:39
|35
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:00:39
|36
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|0:00:39
|37
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:00:41
|38
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:00:42
|39
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:00:42
|40
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:42
|41
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|0:00:43
|42
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:00:44
|43
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:44
|44
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|45
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:45
|46
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:46
|47
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:47
|48
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:00:50
|49
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|0:00:50
|50
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:00:50
|51
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:00:50
|52
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:54
|53
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:00:54
|54
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:00:54
|55
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:00:54
|56
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:00:54
|57
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:00:55
|58
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:55
|59
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:00:55
|60
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:57
|61
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:57
|62
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|0:00:59
|63
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:00
|64
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:02
|65
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:01:03
|66
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:03
|67
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:01:04
|68
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:01:05
|69
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:01:05
|70
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:01:05
|71
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:08
|72
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:09
|73
|Holly Breck (USA) US National Team
|0:01:10
|74
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:01:11
|75
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:11
|76
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:13
|77
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:13
|78
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:14
|79
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:01:14
|80
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:01:16
|81
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:01:16
|82
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:01:17
|83
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:01:18
|84
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:01:19
|85
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:21
|86
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:01:23
|87
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:23
|88
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|0:01:23
|89
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:24
|90
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:01:24
|91
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:25
|92
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:01:27
|93
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:01:28
|94
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:01:28
|95
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:01:29
|96
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:32
|97
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:34
|98
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:01:36
|99
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:01:37
|100
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:01:37
|101
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:01:39
|102
|Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
|0:01:49
|103
|Paola Munoz (Chi) Bizkaia-Durango
|0:01:51
|104
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:01:56
|105
|Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
|0:02:00
|106
|Samantha Schneider (USA) US National Team
|0:03:15
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|5
|pts
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|4
|3
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|3
|4
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|2
|5
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Emma White (USA) US National Team
|0:09:14
|2
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:07
|3
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:00:07
|4
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:13
|5
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:18
|6
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|0:00:18
|7
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:24
|8
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:00:29
|9
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:00:29
|10
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:00:32
|11
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:00:33
|12
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:34
|13
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:00:34
|14
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:00:42
|15
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:00:43
|16
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:00:49
|17
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:00:55
|18
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:00:56
|19
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:01
|20
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:02
|21
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:01:03
|22
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:01:06
|23
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:01:08
|24
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:01:35
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Canyon SRAM Racing
|0:27:16
|2
|Netherlands National Team
|0:00:05
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:27
|4
|BTC City Ljubljana
|0:00:49
|5
|Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:50
|6
|BePink Cogeas
|0:00:51
|7
|Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:04
|8
|Australian National Team
|0:01:06
|9
|Drops Cycling Team
|10
|Team Storey Racing
|0:01:11
|11
|Team WNT Pro Cycling
|0:01:12
|12
|Polish National Team
|13
|German National Team
|0:01:21
|14
|US National Team
|0:01:24
|15
|Bizkaia-Durango
|0:02:18
|16
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:02:26
|17
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:02:34
|18
|Norwegian National Team
|0:02:50
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:08:52
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:00:12
|3
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:00:14
|4
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:00:15
|5
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:16
|6
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:00:17
|7
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:00:17
|8
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:19
|9
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:20
|10
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:20
|11
|Emma White (USA) US National Team
|0:00:21
|12
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:00:22
|13
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:00:23
|14
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:23
|15
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:25
|16
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:26
|17
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:28
|18
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|19
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:00:29
|20
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:29
|21
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:32
|22
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:00:33
|23
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:00:33
|24
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:00:33
|25
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:34
|26
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:35
|27
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:00:36
|28
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:36
|29
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:37
|30
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:00:38
|31
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:00:38
|32
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:39
|33
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|0:00:39
|34
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|0:00:39
|35
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:00:39
|36
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|0:00:39
|37
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:00:41
|38
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:00:42
|39
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:00:42
|40
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:42
|41
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|0:00:43
|42
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:00:44
|43
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:44
|44
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|45
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:45
|46
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:46
|47
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:47
|48
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:00:50
|49
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|0:00:50
|50
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:00:50
|51
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:00:50
|52
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:54
|53
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:00:54
|54
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:00:54
|55
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:00:54
|56
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:00:54
|57
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:00:55
|58
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:55
|59
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:00:55
|60
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:57
|61
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:57
|62
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|0:00:59
|63
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:00
|64
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:02
|65
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:01:03
|66
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:03
|67
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:01:04
|68
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:01:05
|69
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:01:05
|70
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:01:05
|71
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:08
|72
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:09
|73
|Holly Breck (USA) US National Team
|0:01:10
|74
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:01:11
|75
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:11
|76
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:13
|77
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:13
|78
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:14
|79
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:01:14
|80
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:01:16
|81
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:01:16
|82
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:01:17
|83
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:01:18
|84
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:01:19
|85
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:21
|86
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:01:23
|87
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:23
|88
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|0:01:23
|89
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:24
|90
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:01:24
|91
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:25
|92
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:01:27
|93
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:01:28
|94
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:01:28
|95
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:01:29
|96
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:32
|97
|Katharina Venjakob (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:34
|98
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:01:36
|99
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:01:37
|100
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:01:37
|101
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:01:39
|102
|Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
|0:01:49
|103
|Paola Munoz (Chi) Bizkaia-Durango
|0:01:51
|104
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:01:56
|105
|Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
|0:02:00
|106
|Samantha Schneider (USA) US National Team
|0:03:15
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|5
|pts
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|4
|3
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|3
|4
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|2
|5
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Emma White (USA) US National Team
|0:09:14
|2
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:07
|3
|Christa Riffel (Ger) German National Team
|0:00:07
|4
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:13
|5
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:18
|6
|Daria Pikulik (Pol) Polish National Team
|0:00:18
|7
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:00:24
|8
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:00:29
|9
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:00:29
|10
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:00:32
|11
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:00:33
|12
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:34
|13
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:00:34
|14
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:00:42
|15
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:00:43
|16
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:00:49
|17
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:00:55
|18
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:00:56
|19
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:01
|20
|Inga Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:01:02
|21
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:01:03
|22
|Monica Dew (GBr) Team Storey Racing
|0:01:06
|23
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:01:08
|24
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:01:35
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Canyon SRAM Racing
|0:27:16
|2
|Netherlands National Team
|0:00:05
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:27
|4
|BTC City Ljubljana
|0:00:49
|5
|Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:50
|6
|BePink Cogeas
|0:00:51
|7
|Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:04
|8
|Australian National Team
|0:01:06
|9
|Drops Cycling Team
|10
|Team Storey Racing
|0:01:11
|11
|Team WNT Pro Cycling
|0:01:12
|12
|Polish National Team
|13
|German National Team
|0:01:21
|14
|US National Team
|0:01:24
|15
|Bizkaia-Durango
|0:02:18
|16
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:02:26
|17
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:02:34
|18
|Norwegian National Team
|0:02:50
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