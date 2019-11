Image 1 of 2 Elite women's podium: Emilie Siegenthaler, Floriane Pugin and Miriam Ruchti (Image credit: Thomas Dietze) Image 2 of 2 Brook MacDonald (MS Evil) speeds to victory in Todtnau (Image credit: Thomas Dietze)

Huge crowds and 317 racers from 20 nations set the scene for a perfect race weekend at the iXS European Downhill Series round 2 in Todtnau, Germany. This leg of the iXS European Downhill Cup was run under ideal conditions. The weather was perfect, the 3km course with a drop of 320 metres was in excellent condition and there was a top-class field.

Marcus Klausmann (Ghost ATG) set the best time in seeding with a 3:44 on Saturday.

Then in the final on Sunday, local hero Noah Grossmann (Mag41) laid down the first benchmark time with 3:59. Because of a technical problem during the seeding run, Grossman was the first to go in the elite category and so was able to enjoy being in the hot seat for quite some time.

Of course, there was no way his time would hold up forever, and once the top 20 were underway, times started to tumble. Joshua Button (AUS - SC-Intense) was the first to go under 3:50, which was enough to give him third place in the end.

Nick Beer (Scott 11), Brook MacDonald (MS Evil) and Marcus Klausmann were considered the most likely victors. Klausmann was last to go and was really fast until one of his tyres came off its rim on one of the final bends. Beer came second and was only beaten by MacDonald, whose time of 3:45 was good enough to give him victory.

In the elite women's race, team boss Claudio Caluorie of Scott 11 was able to celebrate a double victory. First place went to Floriane Pugin (Scott 11), whose winning margin over second-placed Emilie Siegenthaler (Scott 11), the current Swiss champion, was more than 11 seconds. Miriam Ruchti (SC Nukeproof) was third.

The fastest of the Masters was Wilfred van de Haterd (Bike Service Eisenach) ahead of Samuel Aklin (Bikegarage DH Team) and Nino Antic (Giant), who has been out due to injury for a long time. The Under 17 category was won in convincing fashion by Gregoire Pazdziorko (Barracuda Company) with a winning margin of 10 seconds. He finished ahead of Julian Hibben (Rose) and Jan Freyser (Zonenschein Fly).

It was the first time Todtnau had hosted racing since 2005.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Brook Macdonald (NZl) MS Evil Racing 0:03:45.25 2 Nick Beer (Swi) Scott 11 0:00:01.85 3 Joshua Button (Aus) SC-Intense 0:00:02.88 4 Dominik Gspan (Swi) EWZ Mountainbiketeam Loop 0:00:04.12 5 Luke Strobel (USA) MS Evil Racing 0:00:07.55 6 Pierre Charles Georges (Fra) 0:00:07.61 7 Markus Pekoll (Aut) MS Evil Racing 0:00:08.74 8 Nejc Rutar (Slo) Unior Tools Team 0:00:08.80 9 Nico Vink (Bel) 0:00:08.80 10 Josua Hein (Ger) Ontheedge 0:00:08.85 11 Wyn Masters (NZl) MS Evil Racing 0:00:09.03 12 Lars Peyer (Swi) SC-Intense 0:00:11.71 13 Lutz Weber (Swi) IXS Sports Division Yeti Team 0:00:12.75 14 Maximilian Bender (Ger) 0:00:14.03 15 Noah Grossman (Ger) Mag 41 0:00:14.24 16 Janick Lieberherr (Swi) IXS Sports Division Yeti Team 0:00:14.89 17 Tobias Sieber (Ger) Cosmic Sports 0:00:15.74 18 Kristof Lenssens (Bel) Kona/ Barracuda 0:00:15.75 19 Mathew ° Stuttard (GBr) Rideon/Slik Graphics 0:00:15.93 20 Esteban Deronzier (Fra) 0:00:16.63 21 Randy Van Goubergen (Bel) 0:00:16.66 22 Andreas Schaefer (Swi) IXS Sports Division Yeti Team 0:00:17.11 23 Thomas Jeandin (Swi) Mondraker Swiss - Tech Bike Ge 0:00:17.48 24 Rene Schmidt (Ger) Followmestore.De 0:00:18.22 25 Roman Roschi (Swi) SC-Nukeproof 0:00:18.55 26 Philipp ° Buennemann (Ger) Zonenschein Fly Factory 0:00:19.03 27 Rick Balbierer (Ger) 0:00:19.20 28 Daniel Gottschall (Ger) 0:00:19.39 29 Andre Wagenknecht (Ger) 0:00:19.81 30 Johannes Suetter (Ger) 0:00:19.91 31 Nicolas ° Mathieu (Bel) 0:00:20.09 32 Christian Mueller (Ger) 0:00:20.19 33 Gernot Ruppert (Ger) GT Bicycles / Two-Fast.De 0:00:20.90 34 Matej Charvat (Cze) Banshee Bikes Factory Team 0:00:20.99 35 Benjamin Herold (Ger) Rederberch Racing 0:00:21.32 36 Ian Schaad (Swi) Friedli Bike Style 0:00:22.56 37 Antti Lampen (Fin) 0:00:23.12 38 Christian Vogt (Ger) Team Last International 0:00:23.15 39 Kevin Bessi (Fra) Uc Monaco - MTB Dh 0:00:23.56 40 Andreas Krieger (Ger) Propain 0:00:23.57 41 Willi Luetzeler (Ger) Young Guns Racing 0:00:23.95 42 Maxime ° Chapuis (Swi) Hot Point 0:00:24.04 43 Timo Pries (Ger) 0:00:24.43 44 Gino Schlifske (Ger) Flatout Suspension / Nicolai 0:00:24.76 45 Pascal Tinner (Swi) Radbar-Racing 0:00:25.51 46 Daniel Jahn (Ger) Conti Nicolai Team 0:00:25.60 47 Janik ° Weber (Ger) Young Guns Racing 0:00:26.06 48 Jan-Soeren Frey (Ger) 0:00:26.58 49 Thomas Dueber (Ger) Djk- Herdorf / Broductions 0:00:26.66 50 Martin Frei (Swi) GT Bikes 0:00:26.72 51 Orlando Sarioglou (Gre) Giant / Royal Racing 0:00:26.74 52 Christoph Schnettler (Ger) Amok Racing 0:00:26.84 53 Daniel Vogt (Ger) Team Last International 0:00:27.32 54 Kevin Falko Dewinski (Ger) Radioaktiv Rudolstadt 0:00:27.44 55 Falco Ruppert (Ger) GT Bicycles / Two-Fast.De 0:00:27.70 56 Miikka Lehtinen (Fin) Starless DH Team 0:00:28.19 57 Simon Stuttard (GBr) Rideon/Slik Graphics 0:00:28.34 58 Patrik Deuss (Swi) Wheelhouse 0:00:28.95 59 Christopher Davis Canfield (USA) 0:00:29.90 60 Felix Heine (Ger) 0:00:30.06 61 Christian Schlothauer (Ger) Wsv Oberhof/ Team Fahrrad Eber 0:00:30.07 62 Florian ° Mueller (Swi) 0:00:30.08 63 Henrik Karppinen (Fin) 0:00:30.39 64 Moritz Stroeer (Ger) Team Rudel 0:00:31.63 65 Sam ° Wakefield (GBr) 0:00:31.80 66 Jarno Veerhoek (Ned) 0:00:31.91 67 Birk Berghaeuser (Ger) Gravity Pilots E.V. - Team Ext 0:00:32.03 68 Ruben Torenbeek (Ned) 0:00:33.25 69 Antoine ° Bagnoud (Swi) Crans-Mountain Racing 0:00:33.76 70 Nicolas Cherix (Swi) Cransmountainracing Team 0:00:34.84 71 Victor ° Soedergren (Swe) 0:00:35.20 72 Sebastian Gallery (Ger) Team Last 0:00:35.34 73 Merlin Lotz (Ger) 0:00:35.39 74 Mario Reinbacher (Aut) 0:00:35.92 75 Marc Jersch (Ger) Team Flatex / Hofmann 0:00:36.12 76 Christoph Faessler (Swi) Thomyk / Vc Gersau 0:00:37.23 77 Matthias Jansen (Ger) Bigairmax-Racing 0:00:37.24 78 David Schmied (Ger) Rose 0:00:37.83 79 Kurtis Knowels (GBr) Rideon/Slik Graphics 0:00:37.95 80 Henning Schipper (Ger) Team Last 0:00:38.01 81 Jonas ° Bernet (Swi) Bikegarage DH Team 0:00:38.32 82 Ziki ° Fontana (Swi) 0:00:38.83 83 Felix Herdzina (Ger) 0:00:38.85 84 Fabian Heim (Ger) Bikework Desch 0:00:39.48 85 Daniel Gam (Ger) 0:00:40.47 86 Oscar Soedergren (Swe) 0:00:40.51 87 Fabian Geiser (Ita) IXS Sports Division Yeti Team 0:00:40.59 88 Marcel Elsaesser (Ger) Moro Bikes 0:00:42.07 89 Mario Steiner (Ger) Steiner-Racing.De 0:00:42.36 90 Mauricio Baumann (Ger) Rad-I-O Hibike Racing 0:00:42.68 91 Robin Schmitt (Ger) Mag41 Racing Team 0:00:42.90 92 Marcel ° Bergelt (Ger) 0:00:43.09 93 Maximilian Mittelbach (Ger) Gravity Pilots E.V. - Team Ext 0:00:43.70 94 Dominik Betschart (Swi) Friedli Bike Style 0:00:43.93 95 Tim ° Kaelin (Swi) EWZ-Giant MTB-Team 0:00:44.14 96 Markus Hillmann (Ger) Rsv Adler Arnstadt 0:00:44.31 97 Andre Guenther (Ger) Heiko´S Radschuppen 0:00:45.37 98 Matteo Mertens (Ger) Radl - Laden / Racing Team Bay 0:00:46.63 99 Philipp Gerken (Ger) Canfield Brothers Europe 0:00:46.92 100 Thomas ° Kolb (Ger) Gravity Pilots E.V. - Team Ext 0:00:47.90 101 Florian ° Kulike (Ger) Canfield Brothers Europe 0:00:49.63 102 Marvin Steinwender (Ger) Team Kaktus 0:00:50.01 103 Christoff Van Driessche (Bel) 0:00:52.64 104 Mathieu Poirot (Fra) 0:00:52.94 105 Dorian Mazurier (Fra) 0:00:53.00 106 Jens Steinsberger (Ger) 0:00:54.62 107 Gian-Luca Zuest (Swi) Power-Bike DH Team 0:00:56.32 108 Andreas Doerry (Ger) MTB-Club Offenburg 0:01:02.76 109 Maximilian Fischer (Ger) Radl - Laden / Racing Team Bay 0:01:04.62 110 Per Tautorat (Ger) Ride-Fx 0:01:05.98 111 Constantin ° Lang (Ger) 0:01:11.35 112 Philipp Becker (Ger) 0:01:13.25 113 Ziga Pandur (Slo) Unior Tools Team 0:01:32.92 114 Robert Meyer (Ger) Wheels Over Frankfurt E.V. 0:01:46.77 115 Michael Jolk (Ger) Conti-Nicolai 0:01:48.65 116 Andre Adzigildiev (Ger) MTB-Club Offenburg 0:01:57.70 117 Basil Weber (Swi) Team Project 0:02:52.56 118 Fabian Bieli (Swi) Aendu's Bike Gallery 0:03:04.74 119 Andreas Sieber (Ger) Radon Factory Team 0:03:15.91 120 Robin Van Goubergen (Bel) 0:03:59.49 121 Nils Correvon (Swi) Zetacyclingclub 0:04:06.55 122 Fabian Fader (Ger) Team Lac Blanc Solid 0:05:35.19 123 Dave Goris (Bel) Giant Germany 0:06:01.32 DNS Jonathan Debus (Ger) Team Last International DNS Maarten ° Visscher (Ned) South Side Sportsbikes DNS Lesley Lageweg (Ned) Bg Racing DNS Arie Schindler (Ger) DNF Marcus Klausmann (Ger) DNF Benny Strasser (Ger) Mag41 Racing Team Powerde By S DNF Pascal Scheer (Ger) Team Rudel DNF Mark Van Lankveld (Ned) South Side Sportsbikes DNF Johannes ° Schorr (Ger) Soulrider E.V. DNF Maurice ° Mutschke (Ger) Heiko´S Radschuppen DNF Lucas ° Paulus (Ger) Fahrvergnügen.Ev DNF Stefan Hofmeier (Swi) Bike-Corner Bergamont DNF Lukas Litz (Ger)

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Floriane Pugin (Fra) Scott 11 0:04:22.26 2 Emilie Siegenthaler (Swi) Scott 11 0:00:11.55 3 Miriam Ruchti (Swi) SC-Nukeproof 0:00:15.93 4 Harriet Ruecknagel (Ger) Ontheedge 0:00:17.52 5 Sandra Ruebesam (Ger) Team Giant Ger 0:00:18.35 6 Martina Bruehlmann (Swi) Fatwork 0:00:20.49 7 Antje Kramer (Ger) 0:00:23.66 8 Carina Cappellari (Swi) IXS Sports Division Yeti Team 0:00:24.33 9 Diana Marggraff (Ecu) 0:00:28.74 10 Noemi Derron (Swi) Aendus-Bike-Gallery.Ch 0:00:31.53 11 Sidonie Jolidone (Swi) Crans-Mountain Team 0:00:36.56 12 Gabriela Williams (Cze) 0:00:37.32 13 Caro Gehrig (Swi) Herobikes.De 0:00:38.07 14 Kim ° Schwemmer (Ger) Allianz H&L Pro Team 0:00:40.87 15 Joanne Muoser (Swi) SC-Intense 0:00:47.68 16 Anita Gehrig (Swi) Herobikes.De 0:00:54.56 17 Liz Schwemmer (Ger) Allianz H&L Pro Team 0:01:11.30

Under 17 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregoire Pazdziorko (Bel) 0:04:10.30 2 Julian Hibben (Ger) Rose, Dr-Gravity Union 0:00:09.72 3 Jan Feyser (Ger) Zonenschein Fly Racing 0:00:16.76 4 Jan Vacek (Cze) 0:00:17.14 5 Ferdinand Brunold (Ger) SC Korb 0:00:18.88 6 Myles Weber (Swi) Team Project 0:00:19.41 7 Mike Schaer (Swi) Stöckli Bike Geroldswil 0:00:21.14 8 Philippe Frey (Swi) Power-Bike DH Team 0:00:26.19 9 Lutz Rehr (Ger) Team Rad-I-O-Racing 0:00:26.68 10 Simon Geiser (Ita) IXS Sports Division Yeti Team 0:00:29.49 11 Julius Sachse (Ger) Team Bergamont 0:00:29.75 12 Nicola Friedli (Swi) Friedli Bike Style 0:00:30.22 13 Lukas Aeschlimann (Swi) Team Project 0:00:43.00 DNS Colin Neurath (Ger) DNS Philipp Paulus (Ger) Fahrvergnügen.Ev