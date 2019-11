Amy Pieters (Boels Dolmans) wins 2018 Healthy Ageing Tour (Image credit: Boels Dolmans Cycling Team)

Aafke Soet (WNT Rotor Pro Cycling) won the final stage of the Healthy Ageing Tour in Groningen on Sunday. The Dutchwoman attacked a decisive breakaway in the closing kilometres to take a solo victory. Mieke Kröger (Team Virtu) was second and Christine Majerus (Boels Dolmans) was third.

Amy Pieters (Boels Dolmans) won the overall title ahead of teammates Chantal Blaak, Majerus and Anna van der Breggen.

To say it was a successful week for Boels Dolmans would be an understatement. The team won four stages at the five-day, six-stage race. Van der Breggen won the opening time trial, Pieters won stage 2, and they won the stage 3b team time trial and Blaak won stage 4.

Pieters led the overall classification by 22 seconds ahead of teammates Blaak and 42 seconds ahead of van der Breggen heading into the final stage.

The stage 5 circuit race was held in Groningen where the peloton completed 14 laps around Vismarkt for a total of 94.3km.

A lead group emerged with Lisa Brennauer (Wiggle High5), Christine Majerus (Boels Dolmans), Winanda Spoor (GRC Jan Van Arckel), Jeanne Korevaar (WaowDeals) and late-bridgers Trixi Worrack (Canyon-SRAM), Mieke Kroger (Virtu), Natalie van Gogh (Parkhotel), Karlijn Swinkels (Ale Cipollini), Soet and Tatiana Guderzo (Hitec).

The leaders still held a 45-second lead ahead of the main field as they raced through the start-finish line for the final lap.

Soet, 20, made several attacks in the final 10km before the winning move stuck and she crossed the line with what has become a highlight win in her career.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team 2:23:58 2 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 0:00:07 3 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 4 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 5 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 6 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:10 7 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:00:11 8 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products-Birk Sport 9 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 10 Karlijn Swinkels (Ned) Netherlands 0:00:20 11 Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5 0:00:28 12 Emilie Moberg (Nor) Team Virtu Cycling 13 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 14 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 15 Monique van de Ree (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 16 Anna van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 17 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 18 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 19 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 20 Kaat Hannes (Bel) WV Zeeuws-Vlaanderen 21 Lucy Garner (GBr) Wiggle High5 22 Anouska Koster (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 23 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 24 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands 25 Danique Braam (Ned) GRC Jan van Arckel 26 Femke Markus (Ned) NWV Groningen - UPlus 27 Christina Malling Siggaard (Den) Team Virtu Cycling 28 Evy Kuijpers (Ned) GRC Jan van Arckel 29 Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg 30 Maaike Boogaard (Ned) Netherlands 31 Riejanne Markus (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 32 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 33 Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg 0:00:35 34 Mylene De Zoete (Ned) GRC Jan van Arckel 35 Janieke Kalsbeek (Ned) Team Drenthe 36 Minke Bakker (Ned) Restore Cycling 37 Pernille Mathiesen (Den) Denmark 38 Trine Schmidt (Den) Team Virtu Cycling 39 Amber Van Der Hulst (Ned) Swabo Ladies Team 40 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM Racing 41 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 42 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products-Birk Sport 43 Elise Maes (Lux) WNT Rotor Pro Cycling Team 44 Kirstie Van Haaften (Ned) Restore Cycling 0:00:41 45 Laura Massey (GBr) Torelli-Kuota-Brother 46 Marjolein van 't Geloof (Ned) Netherlands 47 Nicole Steigenga (Ned) Swabo Ladies Team 48 Bente Van Teeseling (Ned) GRC Jan van Arckel 49 Grace Garner (GBr) Wiggle High5 50 Natalie Grinczer (GBr) WNT Rotor Pro Cycling Team 51 Céline Van Houtum (Ned) WV Zeeuws-Vlaanderen 52 Louise Norman Hansen (Den) Team Virtu Cycling 53 Nienke Wasmus (Ned) Swabo Ladies Team 54 Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing 55 Line Marie Gulliksen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 56 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 0:00:47 57 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:00:49 58 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team 59 Eri Yonamine (Jpn) Wiggle High5 0:01:00 60 Rhona Callander (GBr) Torelli-Kuota-Brother 0:02:25 61 Michelle Lauge Quaade (Den) Denmark 0:02:30 62 Sanne Bouwmeester (Ned) Team Drenthe 0:02:56 63 Nicole Clerx (Ned) Team Drenthe 0:04:34 64 Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:07:19 65 Loes Adegeest (Ned) NWV Groningen - UPlus 66 Argiro Milaki (Gre) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:10:59 67 Paulien Koster (Ned) NWV Groningen - UPlus 68 Ingrid Moe (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:11:54 69 Esther Van Leeuwe (Ned) Restore Cycling 70 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:12:49 DNF Corinna Lechner (Ger) Germany DNF Arianna Pruisscher (Ned) WV Zeeuws-Vlaanderen DNS Annina Jenal (Aut) Maxx-Solar LINDIG Team DNS Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar LINDIG Team DNS Gudrun Stock (Ger) Maxx-Solar LINDIG Team DNS Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar LINDIG Team

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 3 pts 2 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 2 3 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 3 pts 2 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 2 3 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg 3 pts 2 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 2 3 Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team 2:23:58 2 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:00:07 3 Karlijn Swinkels (Ned) Netherlands 0:00:20 4 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:28 5 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 6 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 7 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 8 Femke Markus (Ned) NWV Groningen - UPlus 9 Maaike Boogaard (Ned) Netherlands 10 Mylene De Zoete (Ned) GRC Jan van Arckel 0:00:35 11 Minke Bakker (Ned) Restore Cycling 12 Pernille Mathiesen (Den) Denmark 13 Amber Van Der Hulst (Ned) Swabo Ladies Team 14 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM Racing 15 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 16 Kirstie Van Haaften (Ned) Restore Cycling 0:00:41 17 Marjolein van 't Geloof (Ned) Netherlands 18 Nicole Steigenga (Ned) Swabo Ladies Team 19 Bente Van Teeseling (Ned) GRC Jan van Arckel 20 Grace Garner (GBr) Wiggle High5 21 Céline Van Houtum (Ned) WV Zeeuws-Vlaanderen 22 Nienke Wasmus (Ned) Swabo Ladies Team 23 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:00:49 24 Rhona Callander (GBr) Torelli-Kuota-Brother 0:02:25 25 Sanne Bouwmeester (Ned) Team Drenthe 0:02:56

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Boels Dolmans Cyclingteam 7:12:57 2 Wiggle High5 3 Team Virtu Cycling 4 Waowdeals Pro Cycling Team 5 Parkhotel Valkenburg 0:00:03 6 Canyon//SRAM Racing 0:00:04 7 GRC Jan van Arckel 8 Hitec Products - Birk Sport 0:00:11 9 National Team Netherlands 0:00:13 10 WNT Rotor Pro Cycling Team 11 Regional Team SWABO 0:00:54 12 Team Drenthe 0:07:02 13 Restore Cycling 0:12:07 14 NWV Groningen - UPlus 0:17:43 15 Servetto - Stradalli Cycle - Alurecycling 0:30:04

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 11:20:09 2 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:22 3 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:42 4 Anna van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 5 Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5 0:01:36 6 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:02:01 7 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:02:18 8 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:02:30 9 Riejanne Markus (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:03:13 10 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 0:04:44 11 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:05:20 12 Anouska Koster (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:05:22 13 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:05:26 14 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:05:28 15 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:06:32 16 Trine Schmidt (Den) Team Virtu Cycling 0:07:09 17 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands 0:07:15 18 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:07:21 19 Pernille Mathiesen (Den) Denmark 0:08:20 20 Monique van de Ree (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:09:14 21 Maaike Boogaard (Ned) Netherlands 0:09:43 22 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:09:55 23 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 24 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 0:10:07 25 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products-Birk Sport 0:11:10 26 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products-Birk Sport 0:11:28 27 Femke Markus (Ned) NWV Groningen - UPlus 0:11:48 28 Marjolein van 't Geloof (Ned) Netherlands 0:13:44 29 Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:14:17 30 Emilie Moberg (Nor) Team Virtu Cycling 0:14:52 31 Christina Malling Siggaard (Den) Team Virtu Cycling 0:16:23 32 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 0:17:43 33 Amber Van Der Hulst (Ned) Swabo Ladies Team 0:17:53 34 Loes Adegeest (Ned) NWV Groningen - UPlus 0:18:27 35 Danique Braam (Ned) GRC Jan van Arckel 0:18:31 36 Mylene De Zoete (Ned) GRC Jan van Arckel 0:18:57 37 Louise Norman Hansen (Den) Team Virtu Cycling 0:19:02 38 Nienke Wasmus (Ned) Swabo Ladies Team 0:19:30 39 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:19:41 40 Nicole Steigenga (Ned) Swabo Ladies Team 0:20:20 41 Ganna Solovei (Ukr) Parkhotel Valkenburg 0:20:50 42 Lucy Garner (GBr) Wiggle High5 0:21:06 43 Line Marie Gulliksen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:21:30 44 Eri Yonamine (Jpn) Wiggle High5 0:21:43 45 Rhona Callander (GBr) Torelli-Kuota-Brother 0:22:06 46 Evy Kuijpers (Ned) GRC Jan van Arckel 0:22:59 47 Minke Bakker (Ned) Restore Cycling 0:24:12 48 Sanne Bouwmeester (Ned) Team Drenthe 0:28:18 49 Kirstie Van Haaften (Ned) Restore Cycling 0:29:20 50 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:30:10 51 Kaat Hannes (Bel) WV Zeeuws-Vlaanderen 0:30:47 52 Elise Maes (Lux) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:30:55 53 Bente Van Teeseling (Ned) GRC Jan van Arckel 54 Karlijn Swinkels (Ned) Netherlands 0:31:13 55 Janieke Kalsbeek (Ned) Team Drenthe 0:31:31 56 Natalie Grinczer (GBr) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:32:25 57 Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:32:29 58 Michelle Lauge Quaade (Den) Denmark 0:32:59 59 Céline Van Houtum (Ned) WV Zeeuws-Vlaanderen 0:34:06 60 Grace Garner (GBr) Wiggle High5 0:34:49 61 Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:35:02 62 Laura Massey (GBr) Torelli-Kuota-Brother 0:35:17 63 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:37:17 64 Ingrid Moe (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:37:59 65 Nicole Clerx (Ned) Team Drenthe 0:38:53 66 Argiro Milaki (Gre) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:42:23 67 Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:42:59 68 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:46:50 69 Paulien Koster (Ned) NWV Groningen - UPlus 0:47:22 70 Esther Van Leeuwe (Ned) Restore Cycling 0:48:55

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg 9 pts 2 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 8 3 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 3 4 Danique Braam (Ned) GRC Jan van Arckel 3 5 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 2 6 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 2 7 Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5 2 8 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 2 9 Anouska Koster (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 2 10 Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team 1 11 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 1 12 Kaat Hannes (Bel) WV Zeeuws-Vlaanderen 1

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5 76 pts 2 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 63 3 Anna van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 59 4 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 59 5 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 58 6 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 47 7 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 39 8 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 31 9 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 29 10 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 25 11 Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team 25 12 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg 23 13 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 21 14 Riejanne Markus (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 20 15 Monique van de Ree (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 20 16 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 18 17 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 18 18 Anouska Koster (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 17 19 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 12 20 Maaike Boogaard (Ned) Netherlands 8 21 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products-Birk Sport 8 22 Emilie Moberg (Nor) Team Virtu Cycling 7 23 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 7 24 Karlijn Swinkels (Ned) Netherlands 6 25 Femke Markus (Ned) NWV Groningen - UPlus 4 26 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 1 27 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 11:22:10 2 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:03:25 3 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:03:27 4 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:04:31 5 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:05:20 6 Pernille Mathiesen (Den) Denmark 0:06:19 7 Maaike Boogaard (Ned) Netherlands 0:07:42 8 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:07:54 9 Femke Markus (Ned) NWV Groningen - UPlus 0:09:47 10 Marjolein van 't Geloof (Ned) Netherlands 0:11:43 11 Amber Van Der Hulst (Ned) Swabo Ladies Team 0:15:52 12 Loes Adegeest (Ned) NWV Groningen - UPlus 0:16:26 13 Mylene De Zoete (Ned) GRC Jan van Arckel 0:16:56 14 Nienke Wasmus (Ned) Swabo Ladies Team 0:17:29 15 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:17:40 16 Nicole Steigenga (Ned) Swabo Ladies Team 0:18:19 17 Rhona Callander (GBr) Torelli-Kuota-Brother 0:20:05 18 Minke Bakker (Ned) Restore Cycling 0:22:11 19 Sanne Bouwmeester (Ned) Team Drenthe 0:26:17 20 Kirstie Van Haaften (Ned) Restore Cycling 0:27:19 21 Bente Van Teeseling (Ned) GRC Jan van Arckel 0:28:54 22 Karlijn Swinkels (Ned) Netherlands 0:29:12 23 Aafke Soet (Ned) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:30:28 24 Céline Van Houtum (Ned) WV Zeeuws-Vlaanderen 0:32:05 25 Grace Garner (GBr) Wiggle High5 0:32:48 26 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:35:16 27 Paulien Koster (Ned) NWV Groningen - UPlus 0:45:21