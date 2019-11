Image 1 of 21 Marianne Vos (Waowdeals) won the eighth stage at the Giro Rosa on Friday in Breganze (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 21 Annemiek Van Vleuten is the overall leader at the Giro Rosa (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 21 Marianne Vos wins stage 8 at the Giro Rosa (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 21 Marianne Vos wins stage 8 at the Giro Rosa - podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 21 Marianne Vos wins stage 8 at the Giro Rosa (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 21 Giro Rosa stage 8 breakaway: Elisa Longo Borghini of Italy and Team Wiggle High5 Blue Best Italian Rider / Marianne Vos of The Netherlands and Team WaowDeals Pro Cycling / Lucinda Brand of The Netherlands and Team Sunweb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 21 Giro Rosa stage 8 breakaway: Elisa Longo Borghini of Italy and Team Wiggle High5 Blue Best Italian Rider / Marianne Vos of The Netherlands and Team WaowDeals Pro Cycling / Lucinda Brand of The Netherlands and Team Sunweb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 21 Giro Rosa stage 8 breakaway: Elisa Longo Borghini of Italy and Team Wiggle High5 Blue Best Italian Rider / Marianne Vos of The Netherlands and Team WaowDeals Pro Cycling / Lucinda Brand of The Netherlands and Team Sunweb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 21 Giro Rosa stage 8 breakaway: Elisa Longo Borghini of Italy and Team Wiggle High5 Blue Best Italian Rider / Marianne Vos of The Netherlands and Team WaowDeals Pro Cycling / Lucinda Brand of The Netherlands and Team Sunweb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 21 Giro Rosa stage 8 breakaway: Elisa Longo Borghini of Italy and Team Wiggle High5 Blue Best Italian Rider / Marianne Vos of The Netherlands and Team WaowDeals Pro Cycling / Lucinda Brand of The Netherlands and Team Sunweb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 21 Marianne Vos (Waowdeals) won the eighth stage at the Giro Rosa on Friday in Breganze (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 21 Marianne Vos (Waowdeals) won the eighth stage at the Giro Rosa on Friday in Breganze (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 21 Annemiek van Vleuten of The Netherlands and Team Mitchelton-Scott Pink Leader Jersey / Amanda Spratt of Australia and Team Mitchelton-Scott Green Mountain Jersey / Eleonora van Dijk of The Netherlands and Team Sunweb / Christine Majerus of Luxembourg and Boels - Dolmans Cycling Team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 21 Annemiek van Vleuten of The Netherlands and Team Mitchelton-Scott Pink Leader Jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 21 Annemiek van Vleuten of The Netherlands and Team Mitchelton-Scott Pink Leader Jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 21 Alice Barnes of Great Britain and Team Canyon SRAM Racing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 21 Sarah Roy of Australia and Team Mitchelton-Scott (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 21 Amy Cure of Australia and Team Wiggle High5 / Karol-Ann Canuel of Canada and Boels - Dolmans Cycling Team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 21 Ann-Sophie Duyck of Belgium and Cervelo-Bigla Pro Cycling Team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 21 Jeanne Korevaar of The Netherlands and Team WaowDeals Pro Cycling / Chantal Blaak of The Netherlands and Boels - Dolmans Cycling Team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 21 Malgorzta Jasinska of Poland and Movistar Women Team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

European champion Marianne Vos (WaowDeals) took stage 8 of the Giro Rosa on Friday, winning the sprint from a three-rider group that got away in the technical descent after the final climb of the day. Vos, Lucinda Brand (Team Sunweb) and Elisa Longo Borghini (Wiggle High5) cooperated well and finished 23 seconds ahead of a group of about 20 riders.

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) continues to lead the general classification ahead of teammate Amanda Spratt. Brand leapfrogged Ashleigh Moolman-Pasio (Cervélo-Bigla) and now sits second overall ahead of Saturday's decisive stage to Monte Zoncolan.

How it happened

There were two intermediate sprints as well as two climbs [one of which was raced twice] on the 126.2 km around Breganze. Despite the hot and humid conditions, the stage started fast, and Lucinda Brand won the first intermediate sprint after some 11 kilometres to take three bonus seconds in her fight for an overall podium place.

The peloton split up on the first climb outside Marostica as more than half the peloton was dropped as a result of the high pace on the ascent and the technical downhill that followed. The gaps between the groups only became larger on the nine-kilometre flat before the second ascent, and more riders were dropped on the climb where Elisa Longo Borghini took full points in her attempt to win back the mountain jersey.

Christine Majerus (Boels Dolmans) attacked from the first peloton after 48 km, but did not get anywhere. Next to attack were Malgorzata Jasinska (Movistar Team) and Anna Plichta (Boels Dolmans), then Audrey Cordon-Ragot (Canyon-SRAM) and shortly afterwards French champion Aude Biannic (Movistar Team) - but none of them were let go by the peloton that stayed together until the last climb that crested inside the final ten kilometres.

Brand was sandwiched by two Cervélo-Bigla riders in the second intermediate sprint as Ashleigh Moolman-Pasio and Lotta Lepistö took first and second. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) was the third Polish rider to make a move on the day, attacking just before the start of the final climb to San Giorgio di Perlena, but she was quickly brought back. On the climb, Sabrina Stultiens (WaowDeals) rode a high pace at the front to tire out the sprinters, then Longo Borghini went for the mountain points and was followed by Vos. Brand caught up in the descent, and the three riders went to the finish line together.

In Breganze, Vos was the strongest in the sprint, with Longo Borghini finishing second and Brand third. 23 seconds later, Giorgia Bronzini (Cylance Pro Cycling) led home a group of 27 riders were only the Italian riders sprinted for the minor placings, leading to a mostly Italian stage top-ten.

Due to the nine bonus seconds from the finish and the intermediate sprints as well as this time gap, Brand moved up to second overall where she is now 2:29 minutes behind maglia rosa Annemiek van Vleuten heading into the decisive mountain stage finishing atop the Monte Zoncolan.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 3:06:38 2 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 3 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 4 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 0:00:23 5 Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 6 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar PBM 7 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 8 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 9 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 10 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 11 Ruth Winder (USA) Team Sunweb Women 12 Sabrina Stultiens (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 13 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott Women 14 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 15 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 16 Margarita Victoria Garcia (Spa) Movistar Team Women 17 Danielle Rowe (GBr) Waowdeals Pro Cycling Team 18 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 19 Tayler Wiles (USA) Trek-Drops 20 Annemiek van Vleuten (Ned) Mitchelton Scott Women 21 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 22 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 23 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 24 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 25 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 26 Eider Merino (Spa) Movistar Team Women 27 Erica Magnaldi (Ita) BePink 28 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 29 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 30 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:28 31 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 0:01:14 32 Katia Ragusa (Ita) BePink 33 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 34 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 35 Danielle Christmas (GBr) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 36 Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 37 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini 38 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 39 Lorena Llamas (Spa) Movistar Team Women 40 Yevgeniya Vysotska (Ukr) SC Michela Fanini 41 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 42 Kathrin Hammes (Ger) Trek-Drops 43 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 44 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 45 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 46 Alice Arzuffi (Ita) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 47 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 48 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 49 Liliana Moreno (Col) Astana Women's Team 50 Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5 51 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 52 Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 53 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 54 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 55 Audrey Cordon Ragot (Fra) Wiggle High5 56 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 57 Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling 58 Asja Paladin (Ita) Valcar PBM 59 Anouska Koster (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 60 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 61 Tatiana Guderzo (Ita) BePink 62 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott Women 63 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 0:01:50 64 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 65 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 0:01:52 66 Alice Gasparini (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 0:02:21 67 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 68 Anna Plichta (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 0:03:19 69 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:03:45 70 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:06:07 71 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 0:06:29 72 Maria Vittoria Sperotto (Ita) BePink 0:06:47 73 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 74 Marion Bessone (Fra) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 75 Henrietta Colborne (GBr) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 76 Marzia Salton Basei (Ita) Conceria Zabri-Fanini 77 Michela Balducci (Ita) Aromitalia Vaiano 78 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 79 Nicole Steigenga (Ned) BePink 80 Debora Silvestri (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 81 Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling 82 Arianna Fidanza (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 83 Mónika Király (Hun) SC Michela Fanini 84 Vania Canvelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 85 Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton Scott Women 86 Lucia Gonzalez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 87 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott Women 88 Sara Penton (Swe) Team Virtu Cycling 89 Greta Marturano (Ita) SC Michela Fanini 90 Abby-Mae Parkinson (GBr) Trek-Drops 91 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 92 Laura Tomasi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 93 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing 94 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 95 Ann-Sophie Duyck (Bel) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 96 Francesca Pattaro (Ita) BePink 97 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 98 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 99 Riejanne Markus (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 100 Eri Yonamine (Jpn) Wiggle High5 101 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 102 Lilibeth Chacon (Ven) SC Michela Fanini 103 Jelena Eric (Srb) Cylance Pro Cycling 104 Ana Maria Covrig (Rom) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 105 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 106 Enara Lopez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 107 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 108 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 109 Cristina Martinez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 110 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 111 Lauren Kitchen (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 112 Hannah Payton (GBr) Trek-Drops 113 Elizabeth Holden (GBr) Trek-Drops 114 Rozanne Slik (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 115 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 116 Gloria Rodriguez (Spa) Movistar Team Women 117 Anna Christian (GBr) Trek-Drops 118 Anna Ceoloni (Ita) SC Michela Fanini 119 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano 120 Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana 121 Paulien Rooijakkers (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 122 Louise Norman Hansen (Den) Team Virtu Cycling 123 Francesca Pisciali (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 124 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar PBM 125 Marta Bastianelli (Ita) Ale Cipollini 126 Silvia Valsecchi (Ita) BePink 127 Sandra Alonso (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 128 Giulia Marchesini (Ita) Aromitalia Vaiano 129 Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 130 Jessica Allen (Aus) Mitchelton Scott Women 131 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 132 Lisa De Ranieri (Ita) Aromitalia Vaiano 133 Chiara Perini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 134 Roxane Knetemann (Ned) Ale Cipollini 135 Elena Franchi (Ita) Conceria Zabri-Fanini 0:10:17 DNF Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini DNF Sofia Cilenti (Ita) Conceria Zabri-Fanini DNF Olga Shekel (Ukr) SC Michela Fanini DNF Sara Pillon (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling DNF Jessica Marcela Parra (Col) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling DNF Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Amy Cure (Aus) Wiggle High5

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 5 pts 2 Ruth Winder (USA) Team Sunweb Women 4 3 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott Women 3 4 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 2 5 Annemiek van Vleuten (Ned) Mitchelton Scott Women 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 5 pts 2 Marianne Vos (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 4 3 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott Women 3 4 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 2 5 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 3:07:01 2 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 3 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 4 Katia Ragusa (Ita) BePink 0:00:51 5 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 6 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini 7 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 8 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 0:01:27 9 Alice Gasparini (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 0:01:58 10 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:03:22 11 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:05:44 12 Maria Vittoria Sperotto (Ita) BePink 0:06:24 13 Henrietta Colborne (GBr) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 14 Marzia Salton Basei (Ita) Conceria Zabri-Fanini 15 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 16 Nicole Steigenga (Ned) BePink 17 Debora Silvestri (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 18 Vania Canvelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 19 Greta Marturano (Ita) SC Michela Fanini 20 Abby-Mae Parkinson (GBr) Trek-Drops 21 Laura Tomasi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 22 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 23 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 24 Jelena Eric (Srb) Cylance Pro Cycling 25 Enara Lopez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 26 Cristina Martinez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 27 Elizabeth Holden (GBr) Trek-Drops 28 Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana 29 Francesca Pisciali (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 30 Sandra Alonso (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 31 Giulia Marchesini (Ita) Aromitalia Vaiano 32 Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 33 Lisa De Ranieri (Ita) Aromitalia Vaiano 34 Chiara Perini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 35 Elena Franchi (Ita) Conceria Zabri-Fanini 0:09:54

Italian rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 3:06:38 2 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 0:00:23 3 Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 4 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar PBM 5 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 6 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 7 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 8 Erica Magnaldi (Ita) BePink 9 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 10 Katia Ragusa (Ita) BePink 0:01:14 11 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 12 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini 13 Alice Arzuffi (Ita) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 14 Asja Paladin (Ita) Valcar PBM 15 Tatiana Guderzo (Ita) BePink 16 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 0:01:50 17 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 18 Alice Gasparini (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 0:02:21 19 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:03:45 20 Maria Vittoria Sperotto (Ita) BePink 0:06:47 21 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 22 Marzia Salton Basei (Ita) Conceria Zabri-Fanini 23 Michela Balducci (Ita) Aromitalia Vaiano 24 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 25 Debora Silvestri (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 26 Arianna Fidanza (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 27 Vania Canvelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 28 Greta Marturano (Ita) SC Michela Fanini 29 Laura Tomasi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 30 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 31 Francesca Pattaro (Ita) BePink 32 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 33 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 34 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 35 Anna Ceoloni (Ita) SC Michela Fanini 36 Francesca Pisciali (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 37 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar PBM 38 Marta Bastianelli (Ita) Ale Cipollini 39 Silvia Valsecchi (Ita) BePink 40 Giulia Marchesini (Ita) Aromitalia Vaiano 41 Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 42 Lisa De Ranieri (Ita) Aromitalia Vaiano 43 Chiara Perini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 44 Elena Franchi (Ita) Conceria Zabri-Fanini 0:10:17

General classification after stage 8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Annemiek van Vleuten (Ned) Mitchelton Scott Women 19:32:24 2 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:02:29 3 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:02:51 4 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott Women 0:02:53 5 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 0:04:21 6 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:04:33 7 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:04:59 8 Ruth Winder (USA) Team Sunweb Women 0:05:52 9 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 0:06:05 10 Sabrina Stultiens (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:06:36 11 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 0:07:26 12 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 0:07:33 13 Eider Merino (Spa) Movistar Team Women 0:07:43 14 Margarita Victoria Garcia (Spa) Movistar Team Women 0:08:02 15 Tayler Wiles (USA) Trek-Drops 0:08:31 16 Erica Magnaldi (Ita) BePink 0:08:42 17 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:08:58 18 Yevgeniya Vysotska (Ukr) SC Michela Fanini 0:09:38 19 Kathrin Hammes (Ger) Trek-Drops 0:10:31 20 Asja Paladin (Ita) Valcar PBM 0:11:21 21 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:11:34 22 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:11:53 23 Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 0:12:21 24 Lorena Llamas (Spa) Movistar Team Women 0:12:30 25 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 26 Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling 0:12:40 27 Alice Arzuffi (Ita) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 0:13:20 28 Danielle Christmas (GBr) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 0:14:23 29 Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 0:14:27 30 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:14:59 31 Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:15:16 32 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 0:15:55 33 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 0:17:29 34 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar PBM 0:18:23 35 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 0:18:24 36 Marianne Vos (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:20:03 37 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:20:06 38 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 0:20:08 39 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:20:12 40 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 0:20:57 41 Tatiana Guderzo (Ita) BePink 0:21:04 42 Anna Christian (GBr) Trek-Drops 0:21:05 43 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 0:21:13 44 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 0:22:16 45 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini 0:22:45 46 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:23:25 47 Alice Gasparini (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 0:23:57 48 Lucia Gonzalez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 0:24:18 49 Katia Ragusa (Ita) BePink 0:24:38 50 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 0:24:39 51 Eri Yonamine (Jpn) Wiggle High5 0:24:46 52 Danielle Rowe (GBr) Waowdeals Pro Cycling Team 0:26:09 53 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:26:12 54 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 0:26:29 55 Cristina Martinez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 0:26:35 56 Audrey Cordon Ragot (Fra) Wiggle High5 0:27:10 57 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:27:43 58 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 0:27:52 59 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 0:28:18 60 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:29:33 61 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:30:03 62 Abby-Mae Parkinson (GBr) Trek-Drops 0:30:13 63 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 0:30:23 64 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 0:30:27 65 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:30:39 66 Sara Penton (Swe) Team Virtu Cycling 0:31:35 67 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:31:48 68 Anouska Koster (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:31:49 69 Riejanne Markus (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:33:29 70 Anna Ceoloni (Ita) SC Michela Fanini 0:33:30 71 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 0:33:44 72 Lilibeth Chacon (Ven) SC Michela Fanini 0:33:46 73 Liliana Moreno (Col) Astana Women's Team 0:35:01 74 Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana 0:35:33 75 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano 0:36:19 76 Mónika Király (Hun) SC Michela Fanini 0:37:21 77 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 0:37:37 78 Rozanne Slik (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:38:30 79 Marta Bastianelli (Ita) Ale Cipollini 0:40:22 80 Anna Plichta (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 0:40:26 81 Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling 0:40:44 82 Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5 0:41:24 83 Laura Tomasi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:41:40 84 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 0:43:29 85 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 0:44:42 86 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 0:44:50 87 Ann-Sophie Duyck (Bel) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:44:55 88 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing 0:45:15 89 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar PBM 0:45:28 90 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott Women 0:45:32 91 Marion Bessone (Fra) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:47:12 92 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 0:47:32 93 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:48:26 94 Elena Franchi (Ita) Conceria Zabri-Fanini 0:48:59 95 Ana Maria Covrig (Rom) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 0:49:42 96 Elizabeth Holden (GBr) Trek-Drops 0:49:45 97 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott Women 0:51:15 98 Hannah Payton (GBr) Trek-Drops 0:51:58 99 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 0:52:43 100 Roxane Knetemann (Ned) Ale Cipollini 0:52:56 101 Lauren Kitchen (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:53:24 102 Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton Scott Women 0:53:34 103 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:53:38 104 Silvia Valsecchi (Ita) BePink 0:54:01 105 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 0:54:39 106 Vania Canvelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:55:20 107 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 0:55:38 108 Maria Vittoria Sperotto (Ita) BePink 0:56:14 109 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:57:00 110 Henrietta Colborne (GBr) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 0:57:11 111 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 0:57:14 112 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 0:57:47 113 Arianna Fidanza (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 0:58:45 114 Chiara Perini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:59:48 115 Greta Marturano (Ita) SC Michela Fanini 1:00:25 116 Paulien Rooijakkers (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 1:00:39 117 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 1:01:06 118 Francesca Pisciali (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:01:16 119 Gloria Rodriguez (Spa) Movistar Team Women 1:01:24 120 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 1:03:41 121 Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling 1:03:42 122 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 1:05:13 123 Michela Balducci (Ita) Aromitalia Vaiano 1:07:14 124 Jessica Allen (Aus) Mitchelton Scott Women 125 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 1:10:29 126 Lisa De Ranieri (Ita) Aromitalia Vaiano 1:11:03 127 Debora Silvestri (Ita) Still Bike Team A.S.Dilettantistica 1:12:46 128 Sandra Alonso (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 1:13:27 129 Giulia Marchesini (Ita) Aromitalia Vaiano 1:13:54 130 Nicole Steigenga (Ned) BePink 1:16:04 131 Louise Norman Hansen (Den) Team Virtu Cycling 1:17:22 132 Enara Lopez (Spa) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 1:18:31 133 Jelena Eric (Srb) Cylance Pro Cycling 1:23:18 134 Marzia Salton Basei (Ita) Conceria Zabri-Fanini 1:33:41 135 Francesca Pattaro (Ita) BePink 1:36:03

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 38 pts 2 Kirsten Wild (Ned) Wiggle High5 31 3 Jolien D'Hoore (Bel) Mitchelton Scott Women 30 4 Annemiek van Vleuten (Ned) Mitchelton Scott Women 27 5 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott Women 26 6 Giorgia Bronzini (Ita) Cylance Pro Cycling 26 7 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 23 8 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 22 9 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 22 10 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 22 11 Marta Bastianelli (Ita) Ale Cipollini 20 12 Ruth Winder (USA) Team Sunweb Women 15 13 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 15 14 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 14 15 Tayler Wiles (USA) Trek-Drops 13 16 Alice Arzuffi (Ita) Bizkaia Durango-Euskadi Murias 12 17 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 12 18 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 12 19 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 11 20 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar PBM 9 21 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 8 22 Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 8 23 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 6 24 Margarita Victoria Garcia (Spa) Movistar Team Women 5 25 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 4 26 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 4 27 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar PBM 4 28 Sabrina Stultiens (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 3 29 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 3 30 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 3 31 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 2 32 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 1 33 Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling 1