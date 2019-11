Image 1 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) comes out on top (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 33 The Bora-hansgrohe riders enjoy another win at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 33 Riders had to endure constant rain on stage 5 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) cemented his status as the fastest sprinter at the Giro d’Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 33 Primož Roglič (Jumbo-Visma) remains in pink (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) wins for a second time at this year's Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) wins stage 5 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 33 Rafal Majka (Bora-hansgrohe) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 33 The Bora-hansgrohe riders enjoy another win at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 33 (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 33 The riders had to wrap up on stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 33 Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) leading the Giro d'Italia on stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 33 Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 33 The rain fell throughout stage 5 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 33 Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) in the maglia rosa (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) beats Gaviria to the line on stage 5 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) wins stage 5 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) sprints for the line on stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) takes his second stage win of this year's Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 33 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) wins stage 5 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 33 Tom Dumoulin (Team Sunweb) (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 33 Primoz Roglic waits for the start (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 33 Italian Prime Minister Giuseppe Conte with the Giro d'Italia trophy (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 33 Vincenzo Nibali poses for a photo with some fans (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 33 Tom Dumoulin (Team Sunweb) started stage 5 but was soon in the team car (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 33 Tom Dumoulin (Team Sunweb) was forced to abandon the Giro d'Italia on stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 33 Tom Dumoulin (Team Sunweb) forced out of the Giro d'Italia on stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 33 Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 33 Tom Dumoulin (Team Sunweb) climbs off during the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 33 Tom Dumoulin (Team Sunweb) at the start of stage 5 of the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 33 Tom Dumoulin (Team Sunweb) warms up ahead of stage 5 at the Giro d'Italia (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 33 Primoz Roglic (Jumbo-Visma) (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 33 Race leader Primoz Roglic with Italian Prime Minister Giuseppe Conte (Image credit: Bettini Photo)

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) cemented his status as the fastest sprinter at the Giro d’Italia so far, winning the rain-soaked fifth stage Terracina, south of Rome. The German national champion produced another strong and perfectly executed sprint, beating Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) after the Colombian too kicked early.

The terrible weather conditions on the road from Frascati left everyone tired and cold, but the German had the speed to win his second stage of this year’s Giro d’Italia. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) was third ahead of Caleb Ewan (Lotto Soudal). Elia Viviani was lead out by his Deceuninck-QuickStep teammates but struggled to accelerate and finished out of the top ten.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) finished safely in the peloton, happy that the times for the overall classification were taken on the first time through the finish with 9.2km to go. He and his overall rivals finished in a group behind the sprinters. Roglic still leads Simon Yates (Mitchelton-Scott) by 35 seconds, with Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) third at 39 seconds.

Ackermann hugged his teammates and could hardly believe he had won again. He won wearing the cyclamen-coloured points jersey and extended his lead in the race-long competition.

“It was a crazy finale, it was really difficult in the rain,” Ackermann said.

“In the sprint I trusted my teammate Rüdi Selig and I was happy he found a gap and that Gaviria did a good lead out for me too. I’m strong but I was lucky too. I did two sprints: I had to brake with 250 metres and then go again. I’m really happy with today.

“All the stage was scary and sprint was scary because you can’t see much. It was cold all day. But I’m ‘heavier’ than most other guys and so that perhaps helped too.”

How it happened

The riders gathered in Frascati dressed in layers of warm clothing and heavy rain capes, signing in and rolling out under pouring rain that made the stage look and feel like a day at the Belgian Classics than at the Giro d’Italia in the south of Italy.

Tom Dumoulin (Team Sunweb) bravely tried to continue despite suffering a knee injury after his nasty crash on stage 4, but 1.5km after the neutralized sector the tendon pain was too much for the Dutchman and he climbed into a team car, his hopes of winning the 2019 Giro d’Italia over.

Vincenzo Nibali also lost a Bahrain-Merida teammate, with Kristijan Koren suspended by the UCI after he was formally implicated in the Operation Aderlass doping ring. He headed home instead of continuing the race towards the coast and Terracina.

The early break of the day formed quickly in the rain, with only a handful of riders keen to race in the rolling Roman Hills. The peloton focused on surviving in the pot hole-filled roads, the slick corners and the cold conditions. Race leader Roglič swapped to a disc-brake bike such were the conditions, also twice changing jackets during the stage.

In the break were Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Louis Vervaeke (Team Sunweb), Umberto Orsini (Bardiani-CSF), Enrico Barbin (Bardiani-CSF), Ivan Santaromita (Nippo Vini Fantini-Faizane) and Miguel Florez (Androni Giocattoli-Sidermec). Vervaeke was the best-placed overall of the five in 75th place, but at 6:07 down on Roglič he was no real threat. However, the peloton refused to let them go, riding a strong tempo to keep the gap around two minutes and also to stay warm in the pouring rain.

Groupama-FDJ, Bora-Hansgrohe and Deceuninck-QuickStep all placed riders up front, with Roglič and his teammates just behind. They were happy to again let the sprint teams do the heavily lifting for most of the stage.

With 80km to race, Nibali dropped back to the race director's car and soon after it was announced the times for the overall classification would be taken on the first passage through the finish line in Terracina for safety reasons.

As the second intermediate sprint neared in Latina, Vervaeke jumped early and went away alone. He was also first over the category 4 climb in Sezze and pushed on in search of glory. Orsini, Barbin, Santaromita, and Florez soon lost enthusiasm and eased up, with the peloton catching them with 42km to go. Vervaeke remained out front with a lead of 1:20. He fought on but so did the sprinters’ teams, catching the Belgian with 23km to go. Then it was gruppo compatto and soon time for the sprint.

Jumbo-Visma lead the peloton through the finish line with nine kilometres to go, happy that the GC times were taken then so they could avoid any risk in the rain. Understandably, the overall contenders and their teammates eased, leaving just the sprinters and their lead out trains to fight for victory.

n the finishing circuit the riders had to dive through pools of water and wet corners as the heavens opened yet again. The Israel Cycling Academy lead along the seafront before Bora-Hansgrohe and then Groupama-FDJ tried to take over. However, the conditions tested everyone’s bike skills and Demare was fortunate to stay up after hitting a pool of water in the final 500 metres.

As Viviani stalled, suffering from the cold and derailleur problems, Gaviria started his sprint early at 300 metres to go but Ackermann was quick to respond – the only rider to do so, aside from an out-of-position Démare. The German gladly took Gaviria’s slipstream before pouncing, edging Gaviria on the line to take his second win of the Giro.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3:15:44 2 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 3 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 5 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 6 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 7 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 8 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 9 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 10 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 11 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 12 Josef Cerny (Cze) CCC Team 13 Sean Bennett (USA) EF Education First 14 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 15 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 16 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 17 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 18 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 19 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 20 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 21 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 22 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 23 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 24 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 25 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 26 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 27 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 28 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 29 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 30 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 31 Amanuel Ghebreigzabhier Wekilu (Eri) Dimension Data 32 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 33 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 34 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 35 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 36 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 37 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 38 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 39 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 40 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 41 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 42 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 43 Tanel Kangert (Est) EF Education First 44 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 45 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 46 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 47 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 48 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 49 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 50 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 51 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 52 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 53 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 54 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 55 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 56 Mikkel Frolich Honore (Den) Deceuninck-QuickStep 57 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 58 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 59 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 60 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 61 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 62 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 63 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 64 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 65 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 66 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 67 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 68 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 69 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 70 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 71 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 72 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 73 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 74 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 75 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 76 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 77 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 78 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 79 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 80 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 81 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 82 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 83 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 84 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 85 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 86 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 87 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 88 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 89 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 90 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 91 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 92 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 93 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 94 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 95 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 96 Amaro Antunes (Por) CCC Team 97 Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale 98 Pello Bilbao (Spa) Astana Team 99 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 100 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 101 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 102 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 103 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 104 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 105 Rob Power (Aus) Team Sunweb 106 Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott 107 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 108 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 109 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 110 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 111 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 112 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 113 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 114 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 115 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 116 Christian Knees (Ger) Team Ineos 117 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 118 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 119 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 120 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 121 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 122 Nathan Brown (USA) EF Education First 123 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 124 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 125 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 126 Chad Haga (USA) Team Sunweb 127 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 128 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 129 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 130 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 131 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 132 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 133 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 134 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 135 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 136 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 137 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:48 138 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 139 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 140 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 141 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 142 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 143 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 144 Scott Davies (GBr) Dimension Data 145 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 146 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 147 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 148 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 149 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 150 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 151 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 152 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 153 Jhonatan Narvaez (Col) Team Ineos 154 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 155 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 156 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 157 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 158 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 159 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 160 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 161 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 162 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 163 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 164 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 165 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 166 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 167 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 168 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 169 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team DNS Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida DNF Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal DNF Tom Dumounlin (Ned) Team Sunweb

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 53 pts 2 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 35 3 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 25 4 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 18 5 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 14 6 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 12 7 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 12 8 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 10 9 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 8 10 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 8 11 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 7 12 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 13 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 6 14 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 5 15 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 5 16 Josef Cerny (Cze) CCC Team 4 17 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 4 18 Sean Bennett (USA) EF Education First 3 19 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 3 20 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 21 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 1

Mountains Classification - KOM 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 3 pts 2 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 3 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1

Team Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bora-Hansgrohe 9:47:12 2 Dimension Data 3 Lotto Soudal 3 UAE Team Emirates 5 Bardiani CSF 6 Katusha-Alpecin 7 Groupama-FDJ 8 CCC Team 9 Deceuninck-QuickStep 10 Androni Giocattoli-Sidermec 11 Israel Cycling Academy 12 Nippo-Vini Fantini-Faizane 13 Trek-Segafredo 14 EF Education First 15 Movistar Team 16 Astana Pro Team 17 Team Jumbo-Visma 18 Bahrain-Merida 19 Mitchelton-Scott 20 Team Ineos 21 AG2R La Mondiale 22 Team Sunweb

General Classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 19:35:04 2 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:35 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:00:39 4 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:44 5 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 6 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:49 7 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:55 8 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 0:00:56 9 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 0:01:02 10 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:06 11 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 0:01:10 12 Pello Bilbao (Spa) Astana Team 0:01:16 13 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 14 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 15 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:18 16 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:01:21 17 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:01:24 18 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:36 19 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:37 20 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:39 21 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:48 22 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:01:49 23 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:50 24 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:54 25 Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scott 0:01:56 26 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:01:57 27 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:59 28 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:02:07 29 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:15 30 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 0:02:19 31 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:02:26 32 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 0:02:28 33 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:02:51 34 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:02:53 35 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:02:58 36 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:02:59 37 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:03:02 38 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:07 39 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:03:17 40 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:03:20 41 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:03:26 42 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:03:30 43 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 0:03:33 44 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:03:43 45 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:03:54 46 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:03:57 47 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 0:04:03 48 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:04:07 49 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:04:10 50 Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale 0:04:15 51 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 0:04:16 52 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:20 53 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:04:25 54 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:04:26 55 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:37 56 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:04:38 57 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:04:39 58 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:04:41 59 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 60 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:04:49 61 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 0:05:12 62 Rob Power (Aus) Team Sunweb 0:05:15 63 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:05:16 64 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:21 65 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 66 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:22 67 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:05:26 68 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:05:39 69 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 0:05:43 70 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:05:49 71 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 0:05:58 72 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 0:05:59 73 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:06:07 74 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:06:10 75 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:12 76 Nathan Brown (USA) EF Education First 0:06:27 77 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:06:29 78 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:51 79 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:06:54 80 Sebastian Henao (Col) Team Ineos 0:07:06 81 Jhonatan Narvaez (Col) Team Ineos 0:07:22 82 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:07:29 83 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:07:40 84 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:07:50 85 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 0:07:53 86 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 0:07:56 87 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:08:01 88 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:08:04 89 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:08:07 90 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:08:14 91 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:08:15 92 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:08:17 93 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:08:21 94 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 0:08:22 95 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:26 96 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:08:35 97 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:08:39 98 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:08:44 99 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:08:45 100 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 101 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:08:55 102 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:09:05 103 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:07 104 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:09:34 105 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:09:40 106 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:10:00 107 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:10:15 108 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:10:24 109 Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott 0:10:28 110 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:10:39 111 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:10:43 112 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:10:44 113 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:10:46 114 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:11:00 115 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:11:14 116 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:11:27 117 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:11:32 118 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:11:40 119 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 0:12:05 120 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:12:10 121 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 122 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:12:40 123 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:12:44 124 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 0:13:05 125 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 0:13:21 126 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:13:45 127 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:14:05 128 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:15:42 129 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 0:15:48 130 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:16:19 131 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:16:22 132 Amanuel Ghebreigzabhier Wekilu (Eri) Dimension Data 0:16:35 133 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:16:39 134 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:16:55 135 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:17:07 136 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:17:18 137 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 0:17:45 138 Mikkel Frolich Honore (Den) Deceuninck-QuickStep 0:18:08 139 Josef Cerny (Cze) CCC Team 0:18:27 140 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:18:31 141 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:19:52 142 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 0:19:55 143 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:20:29 144 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:20:31 145 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 0:21:16 146 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 0:21:21 147 Sean Bennett (USA) EF Education First 0:21:37 148 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:21:46 149 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:22:13 150 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:23:23 151 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:23:55 152 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:26:20 153 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:26:29 154 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:26:55 155 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:27:03 156 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:27:34 157 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 0:27:35 158 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 0:27:46 159 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:27:56 160 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 0:28:44 161 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:29:13 162 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:29:15 163 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:32:03 164 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:32:54 165 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:34:45 166 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:34:57 167 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 0:36:28 168 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:36:54 169 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:41:22

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 121 pts 2 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 93 3 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 86 4 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 66 5 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 50 6 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 32 7 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 27 8 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 25 9 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 23 10 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 21 11 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 20 12 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 19 13 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 18 14 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 18 15 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 16 16 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 14 17 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 14 18 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 12 19 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 12 20 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 12 21 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 12 22 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 12 23 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 10 24 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 10 25 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 10 26 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 10 27 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 8 28 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 8 29 Sean Bennett (USA) EF Education First 8 30 Christian Knees (Ger) Team Ineos 7 31 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 6 32 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 6 33 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 6 34 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 6 35 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 5 36 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 4 37 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 4 38 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 4 39 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 4 40 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 4 41 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 4 42 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 4 43 Josef Cerny (Cze) CCC Team 4 44 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 3 45 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 3 46 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 3 47 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 3 48 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 3 49 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 3 50 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 2 51 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 2 52 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 2 53 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 2 54 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 55 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 1 56 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 1 57 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 1 58 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 1 59 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 1 60 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma -10 61 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep -32

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 24 pts 2 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 6 3 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4 4 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 4 5 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 3 6 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 3 7 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 2 8 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 2 9 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 2 10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 1 11 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 1 12 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1 13 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 1 14 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 19:35:48 2 Hugh John Carthy (GBr) EF Education First 0:00:32 3 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:00:40 4 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:53 5 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 0:01:35 6 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:01:42 7 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:02:09 8 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:02:15 9 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:23 10 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:02:36 11 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:03:10 12 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 0:03:32 13 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:03:55 14 Rob Power (Aus) Team Sunweb 0:04:31 15 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:04:42 16 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:05:05 17 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:28 18 Jhonatan Narvaez (Col) Team Ineos 0:06:38 19 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:06:45 20 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:07:06 21 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:07:17 22 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:07:23 23 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:07:51 24 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:08:00 25 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:08:21 26 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:23 27 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:09:40 28 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:09:59 29 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:10:30 30 Ivan Sosa (Col) Team Ineos 0:11:21 31 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 0:12:21 32 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 0:15:04 33 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:15:35 34 Amanuel Ghebreigzabhier Wekilu (Eri) Dimension Data 0:15:51 35 Mikkel Frolich Honore (Den) Deceuninck-QuickStep 0:17:24 36 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma 0:19:11 37 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:19:45 38 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:19:47 39 Sean Bennett (USA) EF Education First 0:20:53 40 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:21:02 41 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:23:11 42 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:26:11 43 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:26:50 44 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 0:27:02 45 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:27:12 46 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 0:28:00 47 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 0:35:44 48 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:40:38