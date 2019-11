Image 1 of 37 The GP Costa Degli Etruschi podium (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 2 of 37 Mikael Cherel (AG2R La Mondiale), Damiano Margutti (De Rosa - Ceramica Flaminia), Matthias Brandle (Geox-TMC) and an unidentified rider off the front (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 3 of 37 Matthias Brandle (Geox-TMC) suffers as the break is about to get caught (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 4 of 37 Damiano Margutti (De Rosa - Ceramica Flaminia) and Matthias Brandle (Geox-TMC) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 5 of 37 Mikael Cherel (AG2R La Mondiale) leads Damiano Margutti (De Rosa - Ceramica Flaminia) and Matthias Brandle (Geox-TMC) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 6 of 37 Paolo Bettini (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 7 of 37 Elia Favilli (Farnese Vini - Neri Sottoli) took second in the GP Costa Degli Etruschi (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 8 of 37 Lampre and Colnago-CSF Inox lead the chase (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 9 of 37 Michael Schumacher (Miche - R) in the peloton (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 10 of 37 The Androni-Giocattoli team present at the front (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 11 of 37 The De Rosa team takes a back seat to the chasing (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 12 of 37 The Colnago CSF Inox team led the chase (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 13 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) is congratulated after his win in the GP Costa Degli Etruschi (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 14 of 37 The peloton in Tuscany (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 15 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) the win (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 17 of 37 Mikael Cherel (AG2R La Mondiale) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 18 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) wins in Tuscany (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 19 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) out-sprinted Roberto Ferrari and Elia Favilli to win (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 20 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) celebrates his win (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 21 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 22 of 37 The breakaway: Mikael Cherel (AG2R La Mondiale), Damiano Margutti (De Rosa - Ceramica Flaminia), Matthias Brandle (Geox-TMC) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 23 of 37 Matthias Brändle racing for Geox-TMC (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 37 The podium at Etruschi (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 25 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) opens up (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 37 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) beats, Roberto Ferrari (Androni Giocattoli) and Elia Favilli (Farnese Vini - Neri Sottoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 37 David Loosli (Lampre) out of the saddle (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 37 The Liquigas team work hard on the front before the sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 37 Clear, crisp conditions at Etruschi (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 37 Clear, crisp conditions at Etruschi (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 37 The De Rosa Flaminia team (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 37 Damiano Cunego (Lampre) made his first appearance of the season (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 37 Damiano Cunego (Lampre) will be aiming for the classics this season (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 37 Colnago CSF drive the peloton in a hope of a bunch sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 37 Damiano Cunego (Lampre) (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 37 Rafai Chtioui is now in his second season with Acqua & Sapone (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 37 AG2R made an appearance in Italy (Image credit: Bettini Photo)

Young Italian Elia Viviani claimed the first victory of the season for his Liquigas-Cannondale team, out-sprinting Roberto Ferrari (Androni Giocattoli), winner of two stages in the Tour de San Luis, and another promising young rider, Elia Favalli (Farnese Vini - Neri Sottoli).

Viviani, just two days shy of his 22nd birthday, was helped to the victory by teammate Peter Sagan, who held on for fourth place.

Alessandro Petacchi, winner of the past two editions and a five-time champion of the event, did not participate.

